Anweisungen des Gesundheitsministers von Florida: Vermeiden Sie die COVID-19-Impfstoffe und das ist der Grund

Ende Oktober wich der Gesundheitsminister des Bundesstaates Florida deutlich von der überwiegenden Mehrheit seiner Amtskollegen auf Landesebene ab und erließ Richtlinien, die sich erheblich von den Empfehlungen für COVID-19-Impf-Auffrischungsdosen unterschieden. TrialSite hat die Entwicklung der Ansichten von Floridas Gesundheitsminister Dr. Joseph Ladapo zur COVID-19-Impfung, zu ihrer Wirksamkeit und ihrer Sicherheitsbilanz verfolgt. In diesen neuesten Richtlinien weist Ladapos Behörde die Anbieter darauf hin, dass sie „ermutigt werden, mit den Patienten über das Fehlen von Daten aus klinischen Studien am Menschen sowie über eine wachsende Menge medizinischer Forschung zu sprechen, die die Ergebnisse der COVID-19-Impfstoffe in einem weniger positiven Licht darstellen.“

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Florida gab eine Pressemitteilung heraus, um auf das veröffentlichte Leitartefakt aufmerksam zu machen. Diese Richtlinien, die von Ladapo am 13. September 2023 erlassen wurden, fielen zeitlich mit der Freigabe der monovalenten mRNA-Impfstoffe targeting XBB.1.5 durch sowohl die Food and Drug Administration (FDA) als auch das Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) für Pfizer und Moderna zusammen.

Die Position des Bundesstaates, wie sie von Ladapo vertreten wird, dreht sich im Wesentlichen um die Tatsache, dass die „hohe Rate der globalen Immunität und die derzeit verfügbaren Daten“ ihn dazu veranlassen, „gegen die COVID-19-Auffrischungsimpfung für Personen unter 65 Jahren zu empfehlen. Personen ab 65 Jahren sollten diese Informationen einschließlich potenzieller Bedenken, die in diesen Richtlinien dargelegt sind, mit ihrem Gesundheitsdienstleister besprechen.“

Soweit TrialSite bekannt ist, ist dies der einzige Gesundheitsminister eines Bundesstaates, der davor warnt, die neueste Auffrischungsimpfung zu nehmen. TrialSite hat kürzlich über drei Studien berichtet, von denen zwei von der FDA gesponsert wurden und eine vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), einer Einrichtung des National Institutes of Health. Diese Studien identifizieren Sicherheitssignale in Bezug auf Schlaganfälle und Myokarditis. Eine der Studien konzentrierte sich auf Daten aus dem Medicare-Programm und deutet auf ein Sicherheitssignal für ischämische Schlaganfälle hin, das mit der COVID-19-Impfung und der gleichzeitigen Influenza-Impfung in Verbindung gebracht wird. Obwohl die Autoren darauf hinweisen, dass ein solches Signal minimal ist, gibt es dennoch eine wachsende Anzahl von Peer-Review-Studien, die möglicherweise mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung stehende Sicherheitsprobleme identifizieren. Bislang gibt die FDA in ihrem Beipackzettel für Comirnaty beispielsweise immer noch an, dass nicht genügend Sicherheitsinformationen vorliegen, um Risiken im Kontext des COVID-19-Impfstoffes für schwangere Frauen oder Kinder festzustellen. Siehe die aktuelle Kennzeichnung zur Schwangerschaft. „Verfügbare Daten zur Anwendung von COMIRNATY bei schwangeren Frauen sind unzureichend, um Risiken im Zusammenhang mit der Impfung in der Schwangerschaft zu beurteilen.“ Zur Anwendung bei Kindern heißt es: „Die Sicherheit und Wirksamkeit von COMIRNATY bei Personen unter 12 Jahren sind nicht nachgewiesen.“ Dies stammt direkt aus der Kennzeichnung für das Pfizer-Produkt.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der herausragenden Sicherheitsbedenken, die die Gesundheitsbehörde Floridas hinsichtlich der COVID-19-Impfstoffe hat:

Studien in verschiedenen geografischen Regionen haben ergeben, dass die mRNA-COVID-19-Impfstoffe nach 4 bis 6 Monaten mit einer abnehmenden Wirksamkeit verbunden sind. Mit abnehmender Wirksamkeit zeigten Studien, dass geimpfte Personen ein erhöhtes Infektionsrisiko entwickelten. Dies wurde bei anderen Impfstoffen, einschließlich des Grippeimpfstoffs, nicht festgestellt.

Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe bergen das Risiko von subklinischer und klinischer Myokarditis sowie anderer Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei ansonsten gesunden Personen.

Es besteht ein unbekanntes Risiko potenzieller negativer Auswirkungen mit jeder zusätzlichen Dosis des mRNA-COVID-19-Impfstoffs. Derzeit haben einige Personen im Verlauf von 3 Jahren fünf bis sieben Dosen (und mehr) dieses Impfstoffs erhalten.

Bei einigen Personen bleiben erhöhte Spiegelspiegel von Spike-Proteinen aus dem mRNA-COVID-19-Impfstoff für unbestimmte Zeit bestehen, was mögliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen könnte.

Ladapo sagte: „Die Bundesregierung versagt erneut, indem sie die Amerikaner nicht über die Risiken informiert und nicht ausreichend klinische Beweise für diese COVID-19-mRNA-Impfungen vorlegt, insbesondere vor dem Hintergrund der mittlerweile weitverbreiteten Immunität.“

Er schloss mit den Worten: „In Florida werden wir immer gesunden Menschenverstand anwenden und die Rechte und Freiheiten der Floridianer schützen, einschließlich des Rechts auf korrekte Informationen.“

Florida wurde während der COVID-19-Pandemie kritisiert, weil es zu nachlässig bei den Gesundheitsstandards war. Hatte Florida jedoch eine der höchsten COVID-19-Todesraten? Das wäre wahrscheinlich angesichts der alternden Bevölkerung der Fall. Laut den Daten des CDC rangiert der Bundesstaat jedoch bundesweit auf Platz 18 mit einer Sterberate von 111,7 Todesfällen pro 100.000 Menschen. Vermont hatte mit 29,5 die niedrigste Sterberate.

Während der Notstand nun vorbei ist, zirkuliert SARS-CoV-2 immer noch und wird wahrscheinlich wie die Grippe weiterhin auftreten. Was ist also der richtige Schritt für einen Gesundheitsminister?

Offensichtlich stimmen zumindest die meisten Amerikaner dem zu, da sie sich entschieden haben, diese bestimmte Impfung überwiegend zu ignorieren.