Exklusiv: Nach dem tragischen Tod seiner Mutter widmet sich Filmemacher den Geschichten von COVID-Protokoll-Opfern

Exklusiv: Er macht die COVID-Protokolle für den Tod seiner Mutter verantwortlich. Jetzt nutzt der Filmemacher seine Kamera, um die Geschichten anderer Opfer zu erzählen.

Clover Carroll, CEO von New Story Media, fand nach dem Tod seiner Mutter eine neue Berufung: die Geschichten anderer Opfer des COVID-19-Protokolls zu erzählen. Carroll hat den ersten von hoffentlich mehreren Dokumentarfilmen mit dem Titel „Do No Harm: The Clifton Dawley Story“ produziert, in dem die Geschichte von Clifton Dawley erzählt wird, dessen Sohn glaubt, dass sein Vater ebenfalls an den COVID-19-Krankenhausprotokollen starb.

Clover Carroll ist CEO von New Story Media, einem Unternehmen, das er mitbegründet hat, um Inhalte für große Fernsehsender zu produzieren. Doch nach dem Tod seiner Mutter – den Carroll auf die COVID-19-Krankenhausprotokolle zurückführte – fand Carroll eine neue Berufung: die Geschichten anderer Protokollopfer zu erzählen.

Carroll hat den ersten einer Reihe von Dokumentarfilmen mit dem Titel „Do No Harm: The Clifton Dawley Story“ produziert, in dem die Geschichte von Clifton Dawley erzählt wird, dessen Sohn glaubt, dass sein Vater ebenfalls aufgrund von COVID-19-Krankenhausprotokollen gestorben ist.

Carroll hat sich mit prominenten Medizinern wie Dr. Peter McCullough zusammengetan, der versucht hat, bei der Behandlung von Carrolls Mutter zu helfen, und der auch in „Do No Harm“ vorkommt. Carroll hat auch mit der FormerFedsGroup Freedom Foundation zusammengearbeitet, einer Aktivistengruppe für Protokollopfer.

In einem exklusiven Interview mit The Defender erzählte Carroll, wie die Geschichte seiner Mutter ihn dazu brachte, „Do No Harm“ zu produzieren und Aktivist zu werden.

Er sprach auch über seine nächsten Schritte, einschließlich der kommenden Produktionen der „Do No Harm“-Serie.

Krankenhaus „plappert“ FDA-Richtlinie nach, nennt Ivermectin „Pferdepaste“

„Wir hatten immer ein gesundes amerikanisches Misstrauen gegenüber der Regierung“, sagte Carroll, „aber wir vertrauten immer den Ärzten, weil sie Medizin studiert hatten.“ Als seine Mutter im Juli 2021 Atemprobleme bekam, zögerten Carroll und seine Familie nicht, sie im Krankenhaus behandeln zu lassen.

„Wir haben nicht alles getan, was ein Arzt uns sagen würde, aber wir haben es auch nicht hinterfragt, weil wir den Ärzten vertrauten, besonders in einem Krankenhaus“, sagte Carroll.

Es war jedoch sein Misstrauen gegenüber den Verlautbarungen der Regierung, das ihn dazu brachte, die Behandlung seiner Mutter mit Ivermectin zu beantragen.

„Wir wussten, wie viel Propaganda von unserer Regierung verbreitet wurde“, sagte Carroll. „Das war etwas, dem wir nicht trauten. Also haben wir uns bereits nach alternativen Behandlungsmethoden umgesehen.“

Carrolls Mutter erhielt eine Dosis Ivermectin, aber am nächsten Tag „wurde sie abgewiesen“ und ihr wurde gesagt, sie solle wiederkommen, „wenn und falls es schlimmer wird“, so Carroll. Als sie am nächsten Tag „nicht mehr atmen konnte“, kehrte Carrolls Mutter ins Krankenhaus zurück, das sie einlieferte.

Carroll sagte, dass es daraufhin zu einem „sofortigen Zusammenbruch der Kommunikation“ zwischen dem Krankenhaus und seiner Familie kam. Das Krankenhaus stellte Carrolls Vater, der die Vollmacht für seine Frau hatte, unter Quarantäne.

„Wir arbeiteten mit einem Arzt zusammen, den wir damals noch nicht kannten, Dr. Peter McCullough, um das zu verabreichen, was heute das McCullough-Protokoll ist: hohe Dosen von Vitamin D, hohe Dosen von Vitamin C, Colchicin, Budesonid“, sagte Carroll. „Dies sind einige der Medikamente, die wir zu bestimmten Zeiten ihrer Krankheit verlangten.“

Als das Krankenhaus, Baylor Scott & White Health in College Station, Texas, sich weigerte, das Protokoll zu verabreichen, gingen Carroll und seine Familie gerichtlich dagegen vor.

„Wir haben eine einstweilige Verfügung erwirkt, um [das Protokoll] zu verabreichen“, sagte Carroll. In der nächsten Woche gab es jedoch eine weitere Anhörung, die wir verloren.

Carroll sagte, dass die juristische Anfechtung seiner Familie erfolglos war, obwohl sie „das Recht auf einen Versuch“ geltend machten, wobei sie sich auf das Right to Try Act bezogen.

„Sie sagten: ‚Wir können Ivermectin nicht verabreichen'“, so Carroll. „Sie haben sich wirklich auf Ivermectin versteift, obwohl es nur eines der Medikamente in der Therapie war. Sie nannten es ‚Pferdepaste‘ und sprachen damit aus, was die FDA [U.S. Food and Drug Administration] gesagt hatte.“

Carroll bezog sich auf zwei Tweets der FDA vom August 2021, in denen sie der Öffentlichkeit davon abriet, Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 einzunehmen, weil es ein Pferdemedikament sei. Letzten Monat entschied das US-Berufungsgericht des 5. Bezirks, dass die FDA ihre Befugnisse überschritten hat, als sie der Öffentlichkeit solche Ratschläge gab.

Nachdem er „das Recht auf einen Versuch“ geltend gemacht hatte, sagte Carroll, das Krankenhaus könne kein Ivermectin verabreichen, weil es seiner Mutter schaden könnte. Als der vorsitzende Richter nach der Prognose seiner Mutter fragte, sagten die Anwälte des Krankenhauses: „Es sieht nicht so aus, als würde es ihr gut gehen.“ Auf die Frage, warum Ivermectin nicht angeboten werden könne, lautete die Antwort: „Füge keinen Schaden zu.“

„Ich glaube, dass sie die ganze Zeit über Schaden angerichtet haben“, sagte Carroll. „Sie hätten uns das Recht einräumen können, es zu versuchen. Sie sagten, das Recht auf einen Versuch müsse von den Gerichten ausgearbeitet werden, wir wüssten noch nicht, was das Recht auf einen Versuch wirklich sei, weil es noch nicht durch die Gerichte gegangen sei. Nun, hier sind wir bei den Gerichten“.

Das Krankenhaus argumentierte, das „Recht auf einen Versuch“ liege „in der Hand eines Arztes“, sagte Carroll, „fast bis zu dem Punkt, dass die Familie ausgeschlossen wird“.

„Wir baten um eine ethische Beratung, die wir nie erhielten“, sagte Carroll. „Sie fabrizierten etwas, das besagte, dass es eine Ethikberatung gab. Die folgende Woche haben wir verloren. Es war eine wirklich entsetzliche Erfahrung.“

Laut Carroll war dies keine Übung ohne Opfer von Seiten des Krankenhauses. Nach dem Sieg des Krankenhauses vor Gericht „wurde seine Mutter damals beatmet und sie starb, und das hat alles verändert“.

Carroll und seine Familie verklagen nun das Krankenhaus wegen des widerrechtlichen Todes seiner Mutter.

‚Es hat alles verändert‘

McCullough erklärte gegenüber The Defender, dass Geschichten wie die von Carroll – und Erfahrungen wie die von Carrolls Mutter – während der COVID-19-Pandemie an der Tagesordnung waren.

„Während der Pandemie wurden kranke Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, der üblichen und grundlegenden Rechte beraubt, die den Patienten seit Jahrzehnten zugestanden werden“, sagte McCullough, einschließlich der „Medikamentenabstimmung“, bei der „Patienten ihre Medikamente von zu Hause mit ins Krankenhaus nehmen und dort weiter einnehmen können, einschließlich Hydroxychloroquin, Ivermectin, Budesonid, Vitamine usw.“.

Das Recht von Patienten, Familienmitgliedern und Ärzten, an der Entscheidungsfindung mitzuwirken, einschließlich des Behandlungsplans und der Frage, wer den Patienten während des Krankenhausaufenthalts besuchen darf, wurde in dieser Zeit ebenfalls regelmäßig verweigert, so McCullough.

„Bis heute haben die stationären Ärzte, Chefärzte und Krankenhausverwalter nicht erklärt, warum die Patienten ihrer Rechte beraubt und auf ein nihilistisches staatliches Behandlungsprotokoll beschränkt wurden“, so McCullough.

„Vor COVID-19 waren Ärzte und Krankenhäuser nie durch Protokolle eingeschränkt, und es wurde immer erwartet, dass sie alles Mögliche mit Medikamenten im Krankenhaus tun, um Leben zu retten. Traurigerweise starben Amerikaner durch diese unvertretbaren Pandemiepraktiken“, fügte er hinzu.

Carroll sagte dem Defender, dass die Erfahrung seiner Mutter ihn verändert habe.

„Beim Geschichtenerzählen spricht man von der Reise des Helden“, sagte Carroll. „Man nimmt jemanden, der noch nicht transformiert ist, er ist der Luke Skywalker, und man bringt ihn in eine schwierige Situation, und er muss sich fragen: Habe ich das Zeug dazu? Und sie kommen auf der anderen Seite heraus und sind verwandelt oder haben etwas über sich selbst erkannt“, sagte er.

„Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein Jedi-Ritter bin, aber ich bin sicherlich dabei, mich zu verändern. Ich vertraue Ärzten und Krankenhäusern nicht mehr.

Carroll sagte, er hinterfrage jetzt Ärzte, bevor er sich von ihnen behandeln lasse.

„Ich frage sie zum Beispiel, was sie während der COVID-Pandemie getan haben. sagte Carroll. „Haben Sie versucht, einen Impfstoff unterzuschieben? Haben Sie die Menschen beschämt, weil sie sich nicht impfen ließen? Haben Sie Ihre Auffrischungsimpfungen auf dem neuesten Stand? Warum haben Sie aufgehört? Haben Sie das Vertrauen in den Impfstoff verloren? Sind Ihnen die 1.291 unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs bekannt?“

„Wenn sie keine Antwort haben, gehe ich weg. Wenn sie Dr. [Anthony] Fauci nachplappern, gehen wir weg“, sagte Carroll. „Es ist schwierig. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir nicht mehr in ein Krankenhaus gehen wollen. Wir müssen alternative Medizin anwenden.“

Er fügte hinzu:

„Ich war einer von denen, die sagten: ‚Lasst euch impfen, ihr macht uns noch alle krank. Nachdem ich an mehreren dieser medizinischen Konferenzen in den Vereinigten Staaten teilgenommen hatte, hatte ich wirklich einen Aha-Moment. Mir wurde klar: Wenn sie uns in diesem Punkt belogen haben und es wirklich übertrieben haben, worüber haben sie uns dann noch belogen?“

‚Wir wollen die Menschen aufrütteln‘

Carrolls Erfahrungen veranlassten ihn, das Projekt „Do No Harm“ ins Leben zu rufen, wobei der Begriff sowohl den Aussagen der Anwälte des Krankenhauses in seinem Rechtsstreit als auch dem Hippokratischen Eid entlehnt ist.

„Das ‚Do No Harm‘-Projekt ist ein Projekt, das diese Geschichten erzählt, weil wir die Menschen wachrütteln wollen“, sagte er. „Wir wollen, dass so etwas nie wieder passiert.“

„Do No Harm: The Clifton Dawley Story“ ist „ein packender, augenöffnender Dokumentarfilm, der die Zuschauer auf eine emotionale Reise der medizinischen Verschwörung während der COVID-19-Pandemie mitnimmt“, so Carroll, „die nicht nur die Tragödie einer Familie zeigt, sondern eine weltweite konzertierte Aktion, die Angst, Leiden, Isolation, Krankenhausaufenthalte und Tod fördert.“

Carroll sagte, der Dokumentarfilm verlange unsere Aufmerksamkeit und sei ein Aufruf zum Handeln für Verantwortlichkeit, Transparenz und Veränderung im Gesundheitssystem“, mit der Mission, diese Geschichten weiter zu erzählen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist und die Öffentlichkeit aufwacht“.

„Wir wollen sicherstellen, dass solche Tragödien wie die von Clifton Dawley und meiner Mutter anerkannt werden und sich nicht wiederholen“, so Carroll weiter.

Carroll sagte, Dawleys Geschichte sei „der meiner Mutter bemerkenswert ähnlich… Hier ist ein gläubiger Mann, der wie wir dem System vertraut hat und ins Krankenhaus kam und herausfand, dass das System nicht sein Bestes im Sinn hatte.“

Carroll sagte, Dawley habe „um eine mitfühlende Pflege gebeten“, aber „sie wurde ihm verweigert. Es gab keine ethische Beratung. Es wurde kein Ausschuss für mitfühlende Pflege einberufen.“

Laut Carroll erlaubt in Texas eine „Ethikberatung … die Verabreichung von Off-Label-Medikamenten“, wenn andere Behandlungen erfolglos geblieben sind.

„Sein Sohn Stephen musste wie wir in so kurzer Zeit aufwachen“, so Carroll weiter.

Ein Unterschied zwischen Cliftons Geschichte und der von Carrolls Mutter bestand darin, dass Clifton Remdesivir verabreicht wurde“, obwohl er Remdesivir nicht nehmen wollte“, so Carroll. Er sagte, Clifton „konnte spüren, dass es in seinem Körper Schmerzen verursacht“.

„Wir wissen jetzt, dass Remdesivir ein gescheitertes Ebola-Medikament ist“, sagte Carroll. „In einer afrikanischen Studie starben 53% der Teilnehmer und das Medikament musste aus der Studie genommen werden. Es ist ein schreckliches Medikament, und dennoch war es das einzige Protokoll für COVID-19.“

Fauci sagte, dass Remdesivir im Jahr 2020 zum „Standardverfahren“ für die Behandlung von COVID-19 werden würde.

„Warum konnten wir es nicht mit hohen Dosen von Vitamin D, Vitamin C oder Ivermectin versuchen, und warum gab es eine konzertierte Aktion, um dieses Medikament zu verleumden?“ hinterfragte Carroll. „Es gab eine Verleumdungskampagne, wie wir sie noch nie erlebt haben.

In „Do No Harm“ spricht McCullough diese Verleumdungskampagne an. „Das zweite Jahr der Pandemie war das Jahr des Ivermectins“, das „einen Behandlungsnutzen von etwa 50 %“ zeigte und „die Menschen schnell wieder gesund werden ließ.“

Dennoch erlebten wir eine beispiellose Kampagne gegen seine Verwendung“, sagt McCullough. „Eine Person des öffentlichen Lebens nach der anderen versuchte, das Medikament zu verleumden, indem sie behauptete, es sei Pferdepaste oder werde nur in der Tiermedizin verwendet.

McCulloughs Ausführungen in „Do No Harm“ wurden von einer Montage von Late-Night-Fernsehmoderatoren wie Stephen Colbert und Jimmy Kimmel begleitet, die sich über Ivermectin lustig machten, was Carroll als „Propaganda“ bezeichnete, die „Ihr Blut zum Kochen bringen sollte“.

„Das Narrativ aller alten Medien war: Zwangsimpfungen sind eine gute Sache“, sagte Carroll.

„Ich denke, wir erweisen uns als Weltbürger einen schlechten Dienst, wenn wir zulassen, dass diese Regierungen, die daran beteiligt waren, damit davonkommen“, sagte Carroll. „Die Propaganda, die Zwangsimpfungen, die Zwangsmasken, die nicht funktioniert haben. Die Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

„Man muss kein Pressesprecher sein, um Menschen zu beeinflussen“

Carroll sagte, das Projekt „Do No Harm“ sei „nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern eine Reihe von Dokumentarfilmen“.

„Es gibt inzwischen Hunderttausende von Krankenhausopfergeschichten, Hunderttausende von Geschichten über Impfschäden, die ans Licht gebracht werden müssen“, sagte er. Die FormerFedsGroup hat Carroll geholfen, Opfer oder Familienangehörige von Opfern zu finden, die bereit sind, sich zu melden und ihre Geschichten zu erzählen.

„Sie waren eine Gruppe, die uns Trost bot für das, was vor sich ging und was wir zu der Zeit fühlten“, sagte Carroll. „Das war der eigentliche Grund für die Entstehung des Projekts ‚Do No Harm‘, denn wir wollen nicht, dass das verschwindet. Diese Geschichten werden durch Unterhaltung ausgelöscht. Wir wollen, dass die Marke ‚Do No Harm‘ allgegenwärtig ist. Das ist unser Ziel.“

Carroll fügte hinzu, dass der Dokumentarfilm nicht verkauft, sondern frei zugänglich gemacht wird.

„Wir sind die Armee der Normalen“, sagte Carroll. „Wir verkaufen sie nicht. … Unser Ziel ist es, fesselnde Inhalte zu schaffen, die geteilt werden.“

Carroll sagte, er habe mehrere Interviews gefilmt, darunter mit Dr. Judy Mikovits, der Holocaust-Überlebenden Vera Sharav, Carolyn Blakeman und Scott Schara, dessen 19-jährige Tochter Grace in einem Krankenhaus in Ohio nach den COVID-19-Krankenhausprotokollen starb. Weitere Interviews sind in Arbeit, sagte er.

Carroll ermutigte die Opfer von Impfstoffverletzungen und Krankenhausprotokollen sowie deren Familienangehörige, ihre Geschichten zu erzählen.

„Wenn Sie eine Geschichte zu erzählen haben, wenn Sie glauben, dass Sie ein Opfer des Protokolls oder einer Impfstoffverletzung sind, möchten wir mit Ihnen sprechen“, sagte Carroll. Sein Team steht auch zur Verfügung, um Opfern und ihren Familien zu helfen, Online-Crowdfunding-Kampagnen zu starten, sagte er.

„Jeder hat seinen eigenen Einflussbereich“, sagte Carroll. „Man muss kein öffentlicher Sprecher sein, um Menschen in seinem Umfeld zu beeinflussen. Das ist unser Aufruf zum Handeln, um die Menschen wachzurütteln“.

