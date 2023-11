KOMMENTAR: Herr Armstrong;

Es ist sicher zu sagen, dass niemand an Socrates herankommen kann. Niemand hat einen Krieg drei Jahre im Voraus prognostiziert, wie Sie es 2011 getan haben. Niemand hat einen Nahost-Krieg im Voraus vorhergesagt, wie Sie es vor zwei Jahren getan haben. Selbst Ihre Beiträge über die Türkei und ihren Konflikt mit der NATO, unsere Stützpunkte dort und Erdogans Traum von der Wiederherstellung des Osmanischen Reiches. Überall, wo ich hinschaue, sehe ich Ihre Vorhersage vor meinen Augen Wirklichkeit werden. Ich kann den Weltkrieg III in einem Desaster von Eigeninteressen, die mit Dummheit kollidieren, erkennen.

Neben den Marktvorhersagen war Ihr Ansatz, Socrates zu entwickeln, um den gesamten Bereich von Politik bis Krieg zu bewältigen, ein bedeutender Fortschritt in der Analyse. Sie verdienen mehr als einen Nobelpreis. Sie haben etwas Bedeutsames für die Menschheit erreicht.

Gruss RH

ANTWORT: Danke. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen – „ein Desaster von Eigeninteressen, die mit Dummheit kollidieren.“ Ich sehe die Welt als die biblische Geschichte von Joseph, der dem Pharao sagte, dass es 7 Jahre Überfluss und 7 Jahre Dürre geben würde. Diese Geschichte versucht uns zu sagen, dass es einen Konjunkturzyklus gibt, und wir sollten damit leben. Marx, Keynes und Zentralbanken haben alle versucht, den Konjunkturzyklus entweder zu manipulieren oder zu beenden.

Dies stammt aus Genf vor 10 Jahren. Kriege brechen aus, wenn es wirtschaftliche Not gibt, die durch COVID-19 ausgelöst wurde, das alle einsperrte. Unternehmen wurden geschlossen, Menschen verloren ihre Jobs, und die Elite dachte, das sei kein großes Problem. Sie können die Zinssätze nicht erhöhen, um einen Nahrungsmittelmangel zu lösen oder Regen zu machen.

Am 3. Dezember 2013 habe ich gepostet, dass Socrates den Ausgangspunkt für all dies in der Ukraine festgelegt hat. Am 5. Februar 2014 habe ich auch gewarnt, dass Antisemitismus und Pro-Nazismus wieder aufkommen würden. Ich möchte betonen, dass diese Vorhersagen NICHT meine persönliche Meinung sind. Je früher die Menschen aufwachen und verstehen, dass alles einen Zyklus hat, desto schneller können wir ein neues Paradigma in unserer politischen Wirtschaft erreichen.

Wir steuern auf den Dritten Weltkrieg zu, wie der Computer vorausgesagt hat, der hier 2023 beginnt, weil alle alten Spannungen in der Welt zwischen Menschen und Nationen die Welt auseinanderreißen werden. Wir erleben einen Anstieg des Antisemitismus auf der ganzen Welt in Russland, im Nahen Osten, in Europa und in Amerika. Dies ist äußerst gefährlich, da es alle Grenzen überschreitet und alte Mythen aufwirft, die sich aus Juden und ihrer Verbindung zum Bankwesen ergeben. Denn Christen und Muslime hatten die Sünde der Wucher, sodass sie sich nicht am Bankwesen beteiligen konnten. Das war es, was wirklich hinter der Reformation steckte, die von den „Milliardären“ jener Zeit finanziert und usurpiert wurde, die am Bankwesen teilnehmen wollten, aber exkommuniziert würden, wenn sie es täten. Die protestantische Reformation wurde finanziert und beseitigte die Sünde des Wuchers, damit Christen in das Bankwesen einsteigen konnten.

Die Juden wurden typischerweise in wirtschaftlichen Abschwüngen ins Visier genommen. Spanien richtete sich gegen Juden und Muslime und konfiszierte ihr Vermögen. Edward I. von England lieh sich von den Juden Geld, um seinen Krieg gegen Frankreich zu finanzieren, und als er es nicht zurückzahlen konnte, entdeckte er plötzlich, dass sie Juden waren, und vertrieb sie aus England, zahlte aber seine Kredite nicht zurück und konfiszierte all ihr Eigentum.

Es war die Religion der Juden, die als Vorwand diente, die Juden anzugreifen, wenn es auf die Wirtschaft zurückzuführen war. Sowohl Hitler als auch Mussolini kamen nach der Depression nach dem Ersten Weltkrieg an die Macht, die von Frankreich aus Rache gegen Deutschland für vergangene Kriege geführt wurde. Reduzieren Sie die Wirtschaft, und Sie erhalten soziale Unruhen und Krieg. Selbst meine Hunde beobachten alles, was ich tue, und verbinden die Hunde, um vorherzusagen, wohin ich als Nächstes gehen oder was ich tun werde. Es scheint, als wollte niemand die Geschichte betrachten, um die Punkte zu verknüpfen, so wie selbst meine Hunde es tun.

Im Jahr 139 v. Chr. vertrieb Gnaeus Cornelius Scipio Hispanus alle Juden aus der Stadt Rom. Dann, im Jahr 63 v. Chr., wurden als Folge von Pompeius‘ Eroberung des Ostens 12.000 Juden getötet, und viele weitere wurden in die Diaspora geschickt, die die biblische Zerstreuung der Israeliten oder Juden aus ihrer alten Heimat war. Im Jahr 59 v. Chr. kritisierte Cicero die Juden dafür, zu einflussreich in den Volksversammlungen zu sein. Er bezeichnet Juden und Syrer auch als „Rassen, die geboren wurden, um Sklaven zu sein.“ Dann kommen wir zum Jahr 19 n. Chr., während der Herrschaft des römischen Kaisers Tiberius (14-37 n. Chr.), der auch die Juden aus Rom vertrieb. Die meisten Vorurteile gegenüber den Juden in Rom ähnelten denen der Christen – beide weigerten sich, die Götter Roms anzubeten.

Der Antisemitismus wird weiter zunehmen, und dies wird Nationen und Völker innerhalb von Nationen spalten, aufgrund alter Mythen, von denen sie keine Ahnung haben, warum sie überhaupt existieren.

Wie ich bereits sagte, werden die alten Spannungen und Meinungsverschiedenheiten gären und die Welt auseinanderreißen. Es spielt keine Rolle, ob sie jemals einen wahren Ursprung hatten. Der alte Hass wird wieder aufleben. Selbst die Krim wurde seit Jahrtausenden umkämpft. Sie war Teil des Königreichs Pontus, das sich um das Schwarze Meer erstreckte. Socrates greift auf eine umfangreiche historische Datenbank zurück, um zu bestimmen, wo und wann solche Ereignisse stattfinden werden. Das ist der Grund, warum die CIA den Quellcode haben wollte.

Der Vorsitzende der Fed, als Bretton Woods zusammenbrach, vertrat die Ansicht, dass der Konjunkturzyklus immer gewinnt. Ich sprach mit Paul Volcker, und er stimmte zu, dass der Konjunkturzyklus etwa 8 Jahre dauert. Er kam auch nach 1975 zu dem Schluss, was er als die Wiederentdeckung des Konjunkturzyklus bezeichnete.

Was ich hinterlassen möchte, ist die Erkenntnis, dass es Zyklen gibt. Wenn wir die Menschheit verstehen und die Zusammenhänge erkennen, können wir eine Welt schaffen, die für uns alle viel besser ist, und wir müssen nicht erfrieren, ohne fossile Brennstoffe und Insekten essen zu müssen.