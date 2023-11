Von Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

Wissenschaftliche Studie – Corona ist technologie- und frequenzinduziert! Weltweite Auswirkung des Coronavirus durch Missbrauch von drahtlosen Sensornetzwerken

Todd Callender hat gerade mit Maria Zeee in der Alex Jones Show darüber berichtet:

Wir werden über elektromagnetische Frequenzen durch unsere Geräte angegriffen. Kein Wunder, dass wir so viele bidirektionale Biosensoren in unserem Körper haben, wie ich im Blut gezeigt habe… es ist die Frequenz, die jede Krankheit in uns auslöst. Bitte lesen Sie diesen Artikel, um zu sehen, wie es gemacht wird.

Hier ist der wissenschaftliche Artikel:

Zusammenfassung

Corona ist eine nicht übertragbare Sensorkrankheit, die sich weltweit durch den Missbrauch verarbeiteter Funkfrequenzen ausbreitet. Bisher sind die höheren Behörden des Gesundheitswesens mit den unerwünschten, sich ausbreitenden Ursachen des Coronavirus für den Menschen konfrontiert, was ein sehr wissenschaftliches Rätsel darstellt. Die Studie zielt darauf ab, die Misshandlung von drahtlosen Sensornetzwerken zu bewerten, die Individuen innerhalb des Körpergrenzbereichs betreffen. In Laborexperimenten wurden drahtlose Sensordaten aus Personenprofilen, Diagnosen und Sensorknotenaufzeichnungen gesammelt. Die Studie zeigt die Auswirkungen der verarbeiteten Sensorknoten auf die Körperorgane des Individuums im Vergleich zu den bestehenden Umgebungen. Die Studie veranschaulicht, dass alle Personen an Sensorkrankheiten leiden, die auf die Reflexion von Wellensensoren an offenen Augen mit elektromagnetischen Hochgeschwindigkeits-Funkverfolgungssystemen zurückzuführen sind. Die übergewichtigen und fettleibigen Patienten erkranken an der Coronakrankheit, wenn die Sensorzeit in einer dunklen Umgebung kürzer ist als unter hellen Bedingungen. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass der Experte für aktive Augen an geografischen Orten eine ernsthafte globale Gesundheitssicherheit bietet. Ein systematisches Gesundheitsbewusstsein ist für die Behandlung mit medizintechnischen Geräten unerlässlich, aber ein solches Bewusstsein wird kaum erkannt und die medikamentöse Unterstützung ist immer noch unterdurchschnittlich. Die Studie schlägt neue Wege im Gesundheitswesen vor, die einen neuen dynamischen alternativen Ansatz zur Förderung der globalen öffentlichen Gesundheitssicherheit in Bezug auf die Sensor-Gesundheitspolitik und die nachhaltigen Entwicklungsziele 2030 darstellen.

Heutzutage ist die medizinische Sensortechnologie in jedem Schritt der Gesundheitsversorgung unverzichtbar. Ein drahtloses Sensornetz ist eine integrierte Infrastruktur, die die Erfassung, Berechnung, Erkennung, Verfolgung, Beobachtung und Reaktion von Personen an Standorten mit geografischen Positionierungssystemen (GPS) umfasst. Dieses Netzwerk nutzt die Licht- und Funksignale von Objekten in großen Sensorfeldern im Innen- und Außenbereich.

Drahtlose Sensornetzwerke sind dafür vorgesehen, die Anforderungen wie Dimensionierung, Verfolgung, Erkennung und Katalogisierung, Simulation, insbesondere im Bereich der Gesundheitsüberwachung, zu erfüllen. Für die Überwachung von Patienten, die an schweren Krankheiten leiden oder dringende Bedürfnisse haben, wurde eine harmonisierte Menge an medizinischen Technologien organisiert. Wearable Health-Monitoring bietet eine revolutionäre Sensortechnologie, die als Alternative zur traditionellen Diagnose dient und Gesundheitsdaten auf einen Weg bringt, der weiter entfernt, tragbar und zeitnah ist. Ärzte und Gesundheitsforscher nutzen diese Gesundheitsdaten, um den Zustand des Körpers mit einer Sensortechnologie wie dem Internet der Dinge, künstlicher Intelligenz und Deep-Learning-Algorithmen zu bewerten. Darüber hinaus hat die Sensortechnologie einen großen Vorteil bei nicht übertragbaren Krankheiten, um die klassischen Symptome zu erkennen. Drahtlose Sensornetzwerke sind ein riesiges Unterfangen der digitalen Gesundheitstechnologie, einschließlich der Technologieabhängigkeit, die aufgrund des Mangels an angemessener Sicherheit zu Frustration geführt hat. Smartphones können eine Menge lukrativer Dinge mit mindestens 12 Funktionen mit digitalen Gesundheitssensorsystemen tun. Cyber-Hacker missbrauchen die Funkfrequenzen von Smartphones, Telematik- und Hochfrequenz-Sensorgeräten, um diesen Corona-Fernerkundungs-VIRUS (Vital Information Resource Under Siege) unter Tieren und Menschen zu verbreiten, vor allem Coronaviren.

Die rationalisierten Generationen beteiligen sich durch drahtlose Sensornetzwerke mit versteckten Codes an guten oder schädlichen Aktivitäten für jeden Menschen auf der Welt. Die gegenwärtige Welt wird einseitig von Cyber-Hackern missbraucht, um Sensornetzwerke zu zerstören.

Corona-Virus … Es handelt sich um einen von Menschen programmierten Sensor-Virus, der Menschen und Tiere krank machen kann, indem er sie in bestimmten GPS-Entfernungen verfolgt, indem er die Netzhaut der Augen von Menschen und Tieren durch Sensorgeräte anpasst. Dies wurde 2018 durch den ISNAH-Test in einer Doktorarbeit an der UNIMAS (Universiti Malaysia Sarawak) in Malaysia aufgedeckt. Die Doktorarbeit wurde vom Senat der UNIMAS am 20. Mai 2018 genehmigt. Seitdem versucht die Studie, die Menschen in der Welt über die Ergebnisse der PhD-Forschung von 2018 bis heute zu informieren, aber Cyber-Hacker schaffen auf verschiedene Weise Hindernisse. Das liegt daran, dass „einige Leute (durch den Missbrauch von Technologie) auf der ganzen Welt Schaden zu Wasser und zu Lande anrichten“. Im Jahr 2018 lautete der Name der Studie zum Sensortechnologietest „ISNA-Impact of Sensor Networks towards Animals“ (Auswirkungen von Sensornetzwerken auf Tiere), und im Jahr 2019 wurde sie in Wuhan „Corona“ genannt, dann von der WHO als COVID-19 bezeichnet. Die Symptome, die bei den Untersuchungen an Hunden und Katzen auftraten, sind bei Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, genau dieselben.

Das Coronavirus wird also nicht von Fledermäusen, Menschen oder anderen Tieren verbreitet, es wurde auch nicht in einem wissenschaftlichen Labor wie dem Wuhan Institute of Virology hergestellt, sondern Cyberhacker verbreiteten die Coronakrankheit im Körper von Menschen und Tieren durch Cloud-Sensorgeräte aufgrund des Missbrauchs von drahtlosen Sensornetzwerken in bestimmten GPS-Entfernungen. Maske, Händewaschen, soziale und physische Distanz und Impfstoffe sind keine vollständigen Wiederherstellungswege, aber Cyberhacker senden Nachrichten mit falschen Schnittstellen an die höheren Behörden.