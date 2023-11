Gaza-Inferno: Eine neue Strategie für eine neue Weltordnung

Phil Butler

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die aktuelle Situation im blockierten Gaza-Streifen als „humanitäre Katastrophe“ bezeichnet. Der russische Präsident stellte klar, dass das Prinzip der „kollektiven Verantwortung“ im Falle des Gazastreifens, wo alte Menschen, Frauen, Kinder und ganze Familien sterben, jeder Logik und jedem Anstand widerspreche. Anstand habe aber nichts mit dem zu tun, was die liberale Weltordnung für uns vorhabe.

Putin definiert die Neue Weltordnung auch als „dieselbe alte Heuchelei, Doppelmoral, Anspruch auf Exklusivität, Weltherrschaft, um das im Wesentlichen neokoloniale System zu erhalten“. Der russische Staatschef fuhr fort, die Ziele der Gaza-Katastrophe und der umfassenderen Konflikte in einem anhaltenden West-Ost-Konflikt zusammenzufassen.

Meiner Meinung nach liegt das Ziel all dieser Aktionen auf der Hand: die Instabilität in der Welt zu vergrößern, Kulturen, Völker und Weltreligionen zu spalten, einen Kampf der Kulturen zu provozieren – nach dem bekannten Prinzip ‚Teile und herrsche‘.

Aber es stellt sich die Frage: „Hat Präsident Putin Recht?“

Wir können die Antwort finden, ohne allzu tief in die Geschichte einzutauchen. Wenn wir auf die Zeit zurückblicken, als Jugoslawien eine stabile Gesellschaft zwischen dem NATO-Block und der Sowjetunion war, lautet die Lektion „Teile und herrsche“. In einem Aufsatz von Ronald D. Cox mit dem Titel „U.S. Imperialism and the Disintegration of Yugoslavia“ (US-Imperialismus und der Zerfall Jugoslawiens) heißt es, dass das Ziel darin bestand, „den Zweck der NATO in der Zeit nach dem Kalten Krieg zu stärken und zu erweitern“. Die Vereinigten Staaten intervenierten mit einer umfassenderen Mission: die NATO zu erweitern und den Zugang zu Öllieferungen zu schützen.

In ihrem Essay „The Real Reasons for War In Yugoslavia: Backing up Globalization with Military Might“ (Die wahren Gründe für den Krieg in Jugoslawien: Unterstützung der Globalisierung mit militärischer Macht) beschreibt Karen Talbot den von den USA angeführten Zerfall Jugoslawiens als imperialistische Blaupause. Hier ein Auszug aus dem Artikel, der 2000 in Social Justice/Global Options erschien:

Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Unterstützer wurden eindeutig ermutigt durch ihren „Erfolg“ bei der Bombardierung Jugoslawiens, durch ihre früheren Bombardierungen der serbischen Gebiete in Bosnien und durch ihre Siege in den anderen Überresten Jugoslawiens? Kroatien, Slowenien und Mazedonien. Die wachsenden Militärallianzen, mit den USA an der Spitze, werden nun wahrscheinlicher als je zuvor versuchen, in ähnlicher Weise gegen jedes Land zu intervenieren, das sich weigert, eine Kolonie der neuen Weltordnung zu sein, indem es zulässt, dass seine Reichtümer und seine Arbeitskraft von transnationalen Konzernen geplündert werden.

Der damalige US-Präsident Bill Clinton prahlte damit, dass das NATO-Bündnis „es jetzt tun kann. Wir können es morgen woanders tun, wenn es notwendig ist“. Die 23.000 Bomben, die in 79 Tagen auf Jugoslawien abgeworfen wurden (einschließlich Munition mit abgereichertem Uran), waren das Ende einer Nation mit großem Potenzial und der Beginn eines Prozesses. Mit dem Jahr 2001 und dem Terroranschlag vom 11. September 2001 wurde klar, dass mit „anderswo“ Afghanistan und der Irak gemeint waren. Der Plan war und ist, den Nahen Osten zu zerstückeln, die amerikanischen und israelischen Öl- und strategischen Interessen dort zu schützen und jeden Widerstand gegen die liberale Ordnung zu unterdrücken. Alle Amerikaner haben gesehen, wie diese Milliarden Dollar teuren Kriege endeten. Ich werde hier nicht weiter darauf eingehen.

Dann wählte Amerika einen afroamerikanischen Präsidenten, Barack Hussein Obama II, und die Spaltungskampagne nahm zu. Der Mann, der den Friedensnobelpreis gewonnen hat, hat mehr Menschen bombardiert, getötet und zu Tode gehetzt als jeder andere seit Stalin und Hitler. Er zeigt uns allen auch, dass es ein Muster für amerikanische Weltherrschaft gibt. Erinnern wir uns daran, dass Obama, wie der jetzige Präsident Joe Biden, die Situation in Afghanistan und im Irak geerbt hat. Er begann mit dem Rückzug der US-Truppen aus beiden Ländern und bereitete gleichzeitig den nächsten Flächenbrand vor, den „Arabischen Frühling“. Genial, nicht wahr?

Obama half, eine NATO-geführte Intervention in Libyen zu organisieren, die schließlich zum Sturz von Muammar al-Gaddafi führte. Obama beaufsichtigte massive Überwachungsprogramme wie PRISM und den „tiefen Staat“, über den Politiker wie Donald Trump und Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. diskutieren. Darüber hinaus hat Obamas Beteiligung am Krieg gegen die Regierung von Baschar al-Assad der Welt die ungeheuerlichsten Regimewechsel vor Augen geführt. Millionen von Flüchtlingen sind nach Europa geströmt, Zehntausende sind gestorben und sterben immer noch, und die Region ist immer noch zersplittert und schwach. Fast geteilt und fast besiegt. Fast. Unter Obamas Führung wurde der Euromaidan-Putsch in der Ukraine geplant, finanziert und durchgeführt.

Nicht zu vergessen, Obamas „Jemen-Modell“, bei dem eine Stellvertretertruppe organisiert, finanziert und unterstützt wurde, um dieses Land in ein Schlachtfeld unsäglichen Grauens zu verwandeln. Der Friedenspreisträger befahl Luftangriffe, gezielte Tötungen und die Einsetzung eines Marionettengenerals, der mit den USA, Saudi-Arabien und Israel sympathisierte. Obama behauptete, der Jemen sei ein „Erfolgsmodell“ für andere Regimewechsel in der Welt. Bisher sind bei diesem neoimperialistischen Modellversuch etwa eine halbe Million Menschen getötet worden. Bis Ende März 2022 hat die saudisch geführte Koalition 25.054 Luftangriffe im Jemen geflogen. Die Biden-Administration hat also die Mission übernommen. Und dann ist da noch die Ukraine, der größte Stellvertreterkrieg von allen, der sich direkt vor unseren Augen abspielt.

Vor einigen Jahren sagte Joe Biden vor den Vereinten Nationen: „Wir streben – ich wiederhole es – keinen neuen Kalten Krieg oder eine in starre Blöcke geteilte Welt an.“ Interessanterweise hatte The Guardian bereits im September 2021 eine Kristallkugel und behauptete, dass „das Vorantreiben der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als Schritt zur Förderung der Demokratie eine russische militärische Antwort nach sich ziehen könnte“. Man muss kein Harvard-Professor oder Sherlock Holmes sein, um die Wahrheit dahinter zu erkennen. Joe Bidens Mission (abgesehen davon, Amerika in den Ruin zu treiben) ist genau das, was er gesagt hat.

Und schließlich läuft der Stellvertreterkrieg in der Ukraine einfach nicht gut. Die Amerikaner sind alles andere als begeistert, dass ihr Präsident Hunderte Milliarden an die weltweit korrupteste Regierung schickt, während zu Hause Obdachlose durch die Straßen ziehen. Da die Toleranz an einem kritischen Punkt angelangt ist und die nächsten Wahlen vor der Tür stehen, muss das Feuer anderswo entfacht werden. Und der Nahe Osten ist bereit für ein Höllenfeuer, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Nehmen wir an, Israel muss „Broken Arrow“ rufen (ein Codewort des US-Militärs, das anzeigt, dass eine Bodentruppe kurz vor der Vernichtung steht). In diesem Fall ist es denkbar, dass die letzte Schlacht um die Weltherrschaft unmittelbar bevorsteht.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.