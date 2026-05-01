Apple erweitert Altersverifikation für digitale IDs im Wallet und geht über TSA-Flughafenkontrollen hinaus

Apple führt Altersverifikation ein – und tut es auffallend leise.

Cindy Harper

Apple hat gerade die nächste Phase seines Digital-ID-Rollouts aktiviert, und die Darstellung in den Support-Dokumenten des Unternehmens wirkt fast beiläufig. Die aus dem Reisepass abgeleitete digitale Identität im Apple Wallet kann nun verwendet werden, um zu bestätigen, dass ein Nutzer über 18 Jahre alt ist – etwa beim Erstellen eines Apple-Accounts, beim Aktualisieren von iOS, beim Ändern von Sicherheitseinstellungen oder beim Herunterladen von Apps mit einer Altersfreigabe ab 18. Eine Pressemitteilung zu dieser Änderung gab es übrigens nicht.

Die zurückhaltende Einführung unterschätzt, was hier tatsächlich geschieht. Apple befindet sich – ebenso wie Google, Meta, Discord und praktisch jede andere große Verbraucherplattform – in einem Wettlauf, eine Infrastruktur für digitale Identitäten aufzubauen, um eine Welle von Altersverifikationsgesetzen in den USA, Großbritannien, der EU und Australien umzusetzen.

Diese Nachfrage wurde nicht von den Unternehmen selbst geschaffen, sondern von Gesetzgebern. Doch die Reaktion erfolgt schneller als die Gesetze selbst, und die derzeit entstehende Architektur wird voraussichtlich jede einzelne Regelung überdauern, die sie ursprünglich ausgelöst hat.

Der gesetzgeberische Druck hinter dem Rollout

Das britische Online Safety Act zwingt Plattformen bereits dazu, das Alter ihrer Nutzer anhand dokumentierter Nachweise zu überprüfen.

Discord hatte Anfang des Jahres versucht, ein eigenes Altersverifikationssystem einzuführen, zog es nach Kritik jedoch zurück und arbeitet seither an einer Überarbeitung. Auch in den USA bewegen sich mehrere Bundesstaaten in diese Richtung: Texas, Louisiana, Utah und weitere haben Gesetze verabschiedet, die App-Stores, soziale Netzwerke und Websites mit Erwachsenen-Inhalten betreffen.

Auf Bundesebene werden ähnliche Vorschläge wiederholt eingebracht. Die Europäische Union bereitet ihr eigenes Altersverifikationssystem vor, während Australien bereits ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gesetzlich beschlossen hat.

Die Plattformen stehen vor einer Entscheidung: Sie können eigene Identitätsinfrastrukturen aufbauen, diese von Drittanbietern lizenzieren – die beispielsweise Reisepässe auf ihren Servern speichern – oder die Aufgabe dem Betriebssystem überlassen, das bereits auf dem Smartphone läuft. Apples Digital ID und Googles parallele Entwicklungen für Android sind Versuche, diese dritte Option zu etablieren – und letztlich zur Standardlösung zu machen.

Was Apple tatsächlich eingeführt hat – und wann

Die Digital ID wurde im vergangenen November eingeführt, als Apples Antwort auf die langsame Verbreitung mobiler Führerscheine auf Bundesstaatsebene. Derzeit unterstützen zwölf US-Bundesstaaten und Puerto Rico das Hinzufügen eines echten Führerscheins zum Wallet – was viele iPhone-Nutzer ohne digitale Identität ließ. Also entwickelte Apple eine eigene Lösung.

Zum Start war die Nutzung auf TSA-Kontrollpunkte an über 250 Flughäfen in den USA beschränkt.

Apple betonte damals ausdrücklich, dass dies nur der Anfang sei. Jennifer Bailey, Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, erklärte: „Mit der Einführung der Digital ID freuen wir uns, die Möglichkeiten zu erweitern, wie Nutzer ihre Identität speichern und vorzeigen können – alles mit der Sicherheit und dem Datenschutz von iPhone und Apple Watch.“

In derselben Ankündigung hieß es, Nutzer würden künftig ihre Digital ID bei weiteren ausgewählten Unternehmen und Organisationen zur Identitäts- und Altersverifikation vor Ort, in Apps und online verwenden können. Die erste Organisation, die Digital ID zur Altersverifikation akzeptiert, ist nun Apple selbst.

Die Details finden sich auf einer Support-Seite mit dem Titel „Wenn Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie volljährig sind“.

Apple listet dort zulässige Nachweise auf und schließt naheliegende Optionen aus: Reisepässe, Debitkarten und Geschenkkarten funktionieren nicht direkt. Eine Fußnote erklärt jedoch, dass eine Digital ID im Apple Wallet, die auf einem US-Reisepass basiert, zur Bestätigung der Volljährigkeit verwendet werden kann.

Warum Plattformen schneller bauen, als sie müssen

Die Einhaltung von Vorschriften ist ein unmittelbarer Antrieb, aber nicht der einzige. Große Tech-Unternehmen beobachten seit Jahren, wie Regierungen Altersverifikationssysteme ankündigen und teilweise umsetzen. Inzwischen ist der regulatorische Druck so konkret und so unterschiedlich je nach Region, dass es günstiger geworden ist, eigene Systeme zu entwickeln, als zahlreiche inkompatible externe Lösungen zu integrieren.

Hinzu kommt ein strategischer Vorteil: Wer die Identitätsinfrastruktur kontrolliert, kontrolliert den Zugangspunkt. Wenn künftig neue Inhalte reguliert oder Altersprüfungen erweitert werden, wird die Plattform mit bestehender Infrastruktur automatisch zum zentralen Vermittler. Das beeinflusst Wettbewerb, Marktzugang und den Umgang mit staatlichen Anforderungen.

Auch Google verfolgt einen ähnlichen Ansatz: Die Identity Credential API von Android und die Weiterentwicklung von Google Wallet zielen auf denselben regulatorischen Moment ab. Meta wiederum setzt verstärkt auf Altersabschätzung bei Facebook und Instagram.

Discords mehrfach gestoppter und neu gestarteter Verifikationsprozess greift auf dieselben Anbieter zurück. Die Unternehmen handeln nicht immer koordiniert, doch das Muster ist eindeutig: Die Infrastruktur für digitale Identitätsprüfung entsteht parallel bei allen großen Plattformen – getrieben von kommenden Gesetzen.

Datenschutzarchitektur – und ihre Grenzen

Offen bleibt, was geschieht, wenn Altersverifikation nicht mehr optional ist. Apples Support-Seite nennt bereits mehrere Auslöser für eine Altersprüfung, darunter Software-Updates und Änderungen an Sicherheitseinstellungen. Der rechtliche Druck nimmt zu, nicht ab. Mit zunehmender Regulierung wird die Digital ID vom Komfortfeature zum Standardweg.

Derzeit sind die praktischen Auswirkungen für Nutzer in den USA noch begrenzt. Viele Altersprüfungen bei Apple-Diensten treten bislang vor allem im Ausland auf, wo entsprechende Gesetze bereits greifen.

Die Zahl der US-Nutzer mit Digital ID, die ihr Alter gegenüber Apple bestätigen mussten, ist noch relativ gering. Doch das System ist vorhanden – und bereit für eine breitere Anwendung.