Die EU treibt „Fahrerüberwachungskameras“ voran. Hier ist der Grund.

Kit Knightly

Ab Juli dieses Jahres wird jedes in der Europäischen Union zugelassene Fahrzeug verpflichtet sein, Fahrerüberwachungskameras zu haben. Nicht jedes neu produzierte Auto – sondern jedes zugelassene Fahrzeug.

Die „Advanced Driver Distraction Warning“ (ADDW)-Kameras sind darauf ausgelegt, das Verhalten des Fahrers auf Anzeichen möglicher Ablenkung zu überwachen und dann eine Warnung auszulösen, wenn solche Anzeichen erkannt werden.

Erstmals wurde dies 2024 als Teil des EU-Plans „Vision Zero“ angekündigt, der darauf abzielt, Verkehrstote bis 2050 vollständig zu eliminieren.

Aber darum geht es nicht wirklich.

Es geht nie wirklich um das, was sie behaupten.

Hier ist, wohin das führt…

Erstens: Verabschieden Sie sich von erfolgreichen Versicherungsansprüchen.

Jeder Unfall wird auf „suboptimale Fahrerleistung“ zurückgeführt, und der Moment, in dem Sie an der Ampel kurz auf Ihr Handy geschaut haben, oder Ihre Hände sich kurz von der 10-und-2-Position entfernt haben oder Ihr Blick nicht korrekt vom Sensorspiegel erfasst wurde, wird genutzt, um Ihnen selbst einen Auffahrunfall anzulasten.

Das wird zu einer Veränderung in den Unfallstatistiken führen, wobei „Fahrerfehler“ als Ursache für alles und jedes in die Höhe schnellen wird.

Das wiederum wird eine große Propagandakampagne auslösen: „Menschen fahren gefährlich“.

Schlagzeilen wie „ADDW-Datenerhebung zeigt: 80 % von uns fahren möglicherweise rücksichtsloser als gedacht“ oder „Die meisten erfahrenen Fahrer verfallen laut Berichten in schlechte Gewohnheiten“ werden erscheinen.

Dann kommt neue Gesetzgebung, um auf dieses völlig konstruierte Problem zu reagieren.

Was ist es? Es ist eine Rezertifizierung.

Das ist keine Spekulation; es ist bereits geschehen. Nach neuen EU-Regeln, die erst vor wenigen Monaten verabschiedet wurden, muss jeder Fahrer nach 15 Jahren neu zertifiziert werden und einen neuen Führerschein erhalten. Es wäre die kleinste Anpassung, dieser Regelung hinzuzufügen: „oder nach X Anzahl registrierter Ablenkungswarnungen“.

Die neuen Führerscheine werden digital sein, mit integrierten biometrischen Daten. Es ist möglich, dass neue Autos ohne einen Scan Ihres biometrischen Führerscheins nicht mehr fahrbar sind.

Die Daten Ihres Autos werden selbstverständlich in eine Datenbank hochgeladen. Das wird passieren.

…tatsächlich passiert es bereits.

Es ist keineswegs abwegig sich vorzustellen, dass Ihre Fahrerüberwachungsdaten von einer KI auf Fehler gescannt werden und jede erkannte Abweichung Punkte auf Ihrem Führerschein verursacht. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl an Punkten überschreiten, wird Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen… bis zur Rezertifizierung.

Sie können Einspruch einlegen und währenddessen weiterfahren. Aber die Einspruchsgebühr wird höher sein als die Gebühr für die Rezertifizierung, und wenn Sie verlieren, müssen Sie zusätzliche Gerichtskosten zahlen und unterliegen einem verlängerten Fahrverbot.

Das wird in der Presse als durchweg gute Sache dargestellt werden.

Schlagzeilen werden den (fast vollständig fiktiven) Rückgang von Verkehrstoten feiern und gleichzeitig unbegründet behaupten, dass die geringere Anzahl privater Fahrzeuge auf den Straßen die „Luftqualität in Innenstädten verbessert“ habe.

Ein Meinungsartikel eines anonymen „ehemaligen Fahrers“ wird im Guardian erscheinen: „Ich habe meinen Führerschein verloren, und es war das Beste, was mir je passiert ist“.

Darin wird hervorgehoben, wie viel Geld er bei Benzin und Steuern spart, wie fit er geworden ist durch Gehen und Radfahren und wie gut er jetzt seine Nachbarn kennt.

Ganz zu schweigen von den gemütlichen Anekdoten über die charmanten Charaktere, die man im öffentlichen Verkehr trifft, und die lebensbejahenden Szenen, die man dort erlebt.

Währenddessen werden amerikanische „Journalisten“ die „zukunftsorientierten Systeme“ der EU loben, und die britische Presse sowie Kommentatoren werden davon sprechen, dass man „hinter der EU zurückbleibt“, und jeden Verkehrsunfall auf den Brexit schieben.

Einige Akademiker werden eine Studie veröffentlichen, die feststellt, dass „der private Autobesitz unter den EU-Fahrerüberwachungsregeln zurückgegangen ist“, und dieser „unbeabsichtigte Vorteil“ wird weithin gefeiert werden.

Dann Buzzfeed: „Neue Führerscheinregeln haben Autos von den Straßen entfernt – und das ist gut so.“

Und Vox: „Das Führerscheingesetz der EU gibt uns einen Einblick in eine autofreie Zukunft – und sie ist wunderschön“.

Während all das geschieht, wird es ein ständiges Hintergrundrauschen über die Sicherheit von „Roboterfahrern“ im Vergleich zu menschlichen Fahrern geben, wobei automatisierte Fahrsoftware in chinesischen Elektroautos und ähnliches angepriesen wird.

Auch der öffentliche Verkehr wird zunehmend automatisiert – ob tatsächlich autonom oder nur ferngesteuert, spielt keine Rolle. Der Punkt ist, Bilder von Menschen am Steuer aus der Öffentlichkeit zu verdrängen.

Der entscheidende Punkt ist: Sie entscheiden nicht mehr selbst, wohin Sie gehen oder wie Sie dorthin gelangen.

Das Endziel wird sein, eine allgemein autofeindliche Atmosphäre zu schaffen, in der selbst das Wissen, wie man fährt, als etwas altmodisch gilt.

Eltern aus der Mittelschicht werden in sozialen Medien damit prahlen: „Ich wollte nie, dass mein Jacinda das lernt!“, und dafür mit bot-generiertem Applaus belohnt werden. Unwahrscheinliche, selbstbeweihräuchernde Anekdoten wie „Mein achtjähriger Sohn hat mir gerade gesagt, dass er nicht fahren will, weil es schlecht für den Planeten ist! Kinder sind so weise!“ werden viral gehen.

Denn der einfachste Weg, Menschen einzusperren, ist es, Freiheit unattraktiv zu machen.

Das mag wie viel Spekulation auf Basis wenig Informationen erscheinen – und in gewisser Weise ist es das auch –, aber Mustererkennung ist entscheidend. Es ist viel einfacher, ein Feuer zu löschen, das noch nicht ausgebrochen ist, und wir wissen, dass sie alles niederbrennen wollen.

Wir wissen, dass sie den privaten Fahrzeugbesitz beenden wollen; sie haben es wiederholt gesagt.

Nun, so machen sie es. Schritt für Schritt, indem sie Atmosphären und Umfelder schaffen. Scheinbar willkürliche Regeln und Vorschriften mit „unvorhergesehenen Konsequenzen“. So arbeiten sie heute: Sie kommen seitlich auf uns zu mit langsam sich entwickelnden langfristigen Strategien, weil sie es sich nicht leisten können, direkt vorzugehen – zumindest nicht seit Covid.

Solche Dinge mögen klein erscheinen – ein Nebenthema im Vergleich zu Krieg oder Ölpreisen –, aber die Mächte, die nicht sein sollten, haben den fernen Horizont im Blick, wenn sie kleine Schritte unternehmen, und wir sollten darauf achten, wohin sie uns führen wollen.