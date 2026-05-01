Europa im digitalen Blindflug: Warum Brüssel die israelische Cyber-Macht unterschätzt

Der Artikel „Wired for War: Why is the EU ignoring the Israeli cyber threat?“ zeichnet ein Bild, das weit über einzelne Spionagefälle hinausgeht. Er beschreibt ein Netzwerk aus privaten Geheimdienstfirmen, hochentwickelter Überwachungssoftware und politischen Verflechtungen – und stellt die unbequeme Frage, warum die Europäische Union darauf kaum reagiert. Was dort anklingt, verdient eine deutlich schärfere Einordnung.

Im Zentrum stehen Unternehmen wie NSO Group oder Black Cube – Firmen, die nicht einfach Software verkaufen, sondern Werkzeuge für tiefgreifende digitale Eingriffe liefern. Programme wie Pegasus ermöglichen es, Smartphones vollständig zu kontrollieren: Nachrichten, Kamera, Mikrofon – alles wird potenziell zugänglich. Offiziell dienen solche Technologien der Terrorbekämpfung. In der Praxis zeigen zahlreiche Fälle, dass sie auch gegen Journalisten, Oppositionelle und Politiker eingesetzt wurden.

Das eigentliche Problem beginnt dort, wo wirtschaftliche Interessen, geopolitische Allianzen und Sicherheitsfragen ineinander greifen. Israel hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Zentrum für Cyber- und Überwachungstechnologie entwickelt. Diese Branche ist eng mit staatlichen Strukturen verflochten – nicht zwingend im Sinne direkter Steuerung, aber durch Personal, Know-how und strategische Interessen. Wer solche Systeme exportiert, exportiert Einfluss.

Und genau hier wirkt Europas Haltung erstaunlich passiv. Während Brüssel bei anderen Staaten schnell Sanktionen oder regulatorische Maßnahmen ins Spiel bringt, bleibt die Reaktion auf diese Art von Cybermacht auffallend zurückhaltend. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Einzelfälle, sondern um strukturelle Abhängigkeiten: Europäische Staaten kaufen diese Technologien selbst ein, Sicherheitsbehörden nutzen sie, und gleichzeitig geraten europäische Institutionen potenziell ins Visier derselben Systeme.

Die Ironie ist offensichtlich: Europa baut seine digitale Souveränität aus – während es gleichzeitig Technologien akzeptiert, die diese Souveränität untergraben können. Wer Zugriff auf Kommunikationsinfrastrukturen hat, hat Macht. Und diese Macht ist im 21. Jahrhundert oft entscheidender als klassische militärische Stärke.

Hinzu kommt ein geopolitischer Realismus, den viele politische Entscheidungsträger ungern offen aussprechen: Israel gilt als enger Partner des Westens. Kritik an sicherheitspolitischen Instrumenten fällt daher deutlich vorsichtiger aus als gegenüber geopolitischen Rivalen. Doch genau diese Zurückhaltung könnte sich als strategischer Fehler erweisen.

Denn die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob solche Technologien existieren – sondern wer sie kontrolliert und gegen wen sie eingesetzt werden können. Wenn private Firmen mit quasi nachrichtendienstlichen Fähigkeiten global agieren, verschwimmen die Grenzen zwischen Wirtschaft, Staat und Geheimdienst zunehmend.

Europa steht damit vor einer Grundsatzentscheidung: Will es diese Entwicklung weiterhin ignorieren, weil sie politisch unbequem ist – oder beginnt es, die eigene digitale Verwundbarkeit ernst zu nehmen?

Der Artikel liefert den Ausgangspunkt. Die Realität dahinter ist noch brisanter.