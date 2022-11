Apple schaltet Kommunikationswerkzeug für Proteste kurz vor dem Aufstand gegen die Abriegelung in China ab

Smartphone-Hersteller hilft Peking bei der Unterdrückung abweichender Meinungen.

Während das Unternehmen darüber nachdenkt, Elon Musks Twitter aus dem App Store zu verbannen, wurde jetzt bekannt, dass Apple die Nutzung von AirDrop in China eingeschränkt hat – eine Maßnahme, die den organisatorischen Bemühungen der Demonstranten, die gegen die Abriegelungen der KPCh protestieren, geschadet hat.

In der vergangenen Woche kam es in mehreren Großstädten Chinas zu massiven Protesten gegen die Abriegelungen, bei denen die normalerweise nachgiebigen Chinesen in Wut ausbrachen als Reaktion auf die „Null COVID“-Politik ihrer Regierung.

Ein Großteil der Unruhen entzündete sich an einem Vorfall in Xinjiangs Hauptstadt Urumqi, wo bei einem Wohnungsbrand mindestens 10 Menschen, manche sagen bis zu 40, getötet wurden, weil die Bewohner aufgrund der Abriegelungsvorschriften nicht aus dem brennenden Gebäude fliehen konnten.

Die meisten Einwohner der Stadt durften aufgrund der drakonischen Vorschriften, die auch fast drei Jahre nach Beginn der Pandemie noch in Kraft sind, seit über 100 Tagen ihre Häuser nicht verlassen.

Während Peking nun versucht, das einzudämmen, was manche als den schwersten Massenaufstand seit dem Platz des Himmlischen Friedens bezeichnen, hilft Apple offenbar dabei, abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Anfang dieses Monats schränkte Apple die Nutzung von AirDrop in China ein, das von Demonstranten zur Umgehung der Zensur verwendet worden war.

AirDrop erlaubt lokale Verbindungen zwischen Geräten, was bedeutet, dass es nicht von lokalen Behörden überwacht oder zensiert werden kann.

Apple führte jedoch ein Update der App in China ein, das die Nutzung auf 10 Minuten beschränkte. Dadurch wurde es für die Demonstranten schwieriger, mit anderen Aktivisten zu kommunizieren und Nachrichten an Umstehende und Touristen zu senden.

AirDrop wurde auch von Demonstranten in Hongkong genutzt, die während der monatelangen Unruhen im Jahr 2019 von der KPCh brutal unterdrückt wurden.

Das Smartphone-Unternehmen entschied sich dafür, die neue „Funktion“ in China genau zu dem Zeitpunkt einzuführen, als das Land die größten Demonstrationen seit Jahrzehnten erlebte, was manche als mehr als nur einen Zufall ansehen.

„Apple hat Peking mehrfach bei der Unterdrückung öffentlicher Meinungsverschiedenheiten geholfen, vor allem, indem es den Aufforderungen nachkam, Apps zu entfernen, die von Demonstranten zur Information und Kommunikation genutzt wurden“, berichtet Reclaim the Net.

„Apple hilft der Kommunistischen Partei Chinas auch dabei, Nutzer daran zu hindern, ihre Privatsphäre zu wahren, indem es VPNs in der Region verbietet.“

Die Entwicklung fällt mit der Enthüllung von Elon Musk zusammen, da Apple droht, Twitter wegen seiner Unterstützung für – Gott bewahre – freie Meinungsäußerung vollständig aus dem App Store zu entfernen.