Apple und China möchten Apps auf Ihrem Telefon löschen! Musk hat recht: Es ist ein Kampf um die Zukunft der Zivilisation.

In China überschwemmen die Machthaber Twitter mit Anzeigen für Prostituierte und Pornografie, um zu verhindern, dass die Nutzer Informationen über Proteste erhalten.

Autoritäre Kräfte in den Vereinigten Staaten drohen damit, Twitter von mehr als 1,5 Milliarden Geräten weltweit zu entfernen.

„Apple hat ebenfalls damit gedroht, Twitter aus seinem App Store zu verbannen“, twitterte Elon Musk, „aber er sagt uns nicht, warum.

Die wenigen Mächtigen wollen den freien Informationsfluss zu den vielen Verletzlichen behindern. Intelligente Beobachter halten Unterdrückung nicht für ein chinesisches Phänomen, sondern für einen Fetisch der Mächtigen, ganz gleich, in welchem Land sie ansässig sind. In China erscheint sie gröber und rücksichtsloser, in den Vereinigten Staaten passiv-aggressiver und raffinierter. Aber ist es wirklich ein Unterschied, ob der Staat oder ein Monopolist die Meinungsäußerung unterdrückt, oder ist die erdrückende Wirkung auf eine freie Gesellschaft eine andere?

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sprach von „Überwachung“ und „genauer Beobachtung“ von Twitter (big sister is watching!), das ihrer Meinung nach die Verantwortung trägt, gegen „Fehlinformationen“ und „Hass“ vorzugehen.

Ist es nicht Aufgabe der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass die Vereinigten Staaten eine freie Gesellschaft bleiben?

Anstatt sich aus dem Würgegriff zu befreien, in den Apple und Google die Informationen, die wir konsumieren, gebracht haben, drängt das Weiße Haus die Technologieunternehmen öffentlich zur Zensur.

Traditionell hat die Bundesregierung eine massive Rolle dabei gespielt, sicherzustellen, dass kein Unternehmen einen zu großen Marktanteil kontrolliert, insbesondere wenn es um Kommunikation geht. In den 1940er-Jahren zwangen die Bundesbehörden das Blue Network von NBC, sich von der Muttergesellschaft zu trennen. Es wurde schließlich zu NBCs Konkurrenten ABC. Später, nach jahrzehntelangen Rechtsstreitigkeiten, löste die Regierung das Bell System in die sieben „Baby Bells“ auf (von denen vier wiederum in „Ma Bell“, auch bekannt als AT&T, aufgingen). Dadurch entstand mit Verizon ebenfalls ein Konkurrent für das Monopol.

Jetzt bejubeln die Mächtigen die Konsolidierung der Informationen. Anstatt aus dem Würgegriff auszubrechen, in den Apple und Google die von uns konsumierten Informationen gebracht haben, drängt das Weiße Haus die Technologieunternehmen öffentlich zur Zensur. Im Privaten werden wir vielleicht erfahren, dass politische Akteure viel mehr tun, als nur anzuschubsen.

„Die Twitter-Akten zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung werden bald auf Twitter selbst veröffentlicht“, twitterte Musk am Montag. „Die Öffentlichkeit verdient es zu wissen, was wirklich passiert ist“.

Und natürlich merkte Mark Zuckerberg an, dass die Entscheidung von Facebook, die wahre Hunter-Biden-Laptop-Geschichte zu unterdrücken, getroffen wurde, nachdem das FBI eine strenge Warnung vor der Verbreitung von „Desinformationen“ ausgesprochen hatte – ein Euphemismus, der heute für Informationen steht, die die Progressiven stören.

Amerikaner lassen Eingriffe in ihre Meinungsfreiheit zu, weil wir uns vorstellen, dass Intoleranz in diesem Ausmaß die Domäne von Menschen bleibt, die weder wie wir aussehen, noch wie wir klingen. Dies spricht weiter für unsere Kleingeistigkeit.

Das kann hier passieren, weil es hier passiert.

Elon Musk spielt H.L. Mencken, der dem Moralapostel der Watch and Ward Society, Frank Chase, gespielt von Tim Cook, einen halben Dollar abknabberte, bevor er ihm ein Exemplar des American Mercury mit einer Geschichte über eine Prostituierte verkaufte. Sechsundneunzig Jahre später haben wir nicht viel gegen Prostituierte einzuwenden. Sicherlich haben die Chinesen, die sie auf Twitter verbreiten, um die Suche nach Wuhan oder Chengdu zu vereiteln, nichts dagegen einzuwenden. Die Menschen wenden sich zunehmend gegen Meinungsverschiedenheiten oder sogar gegen Fakten, die ihnen missfallen.

Die Bigotten im Boston Common haben Mencken lediglich verhaftet, weil er sie beleidigt hat. Die Bigotten im Silicon Valley drohen damit, Dutzende von Milliarden Dollar aus dem Vermögen von Musk zu streichen. Noch wichtiger ist, dass sie versuchen, die Parameter der Debatte einzuschränken. Dies verändert den Charakter der Vereinigten Staaten, der, wie jeder weiß, der die Gerichtsreden des Anwalts Andrew Hamilton im Verleumdungsprozess gegen John Peter Zenger kennt, den Vereinigten Staaten vorausgeht:

Die Frage, die dem Gericht und Ihnen, meine Herren Geschworenen, vorliegt, ist nicht von geringer oder privater Bedeutung. Es geht nicht um die Sache eines einzelnen armen Druckers und auch nicht um die Sache von New York allein, die Sie jetzt verhandeln. Nein! Es kann in seiner Konsequenz jeden freien Mann betreffen, der unter einer britischen Regierung auf dem Festland von Amerika lebt. Es ist die beste Sache. Es ist die Sache der Freiheit. Und ich zweifle nicht daran, dass Ihr aufrechtes Verhalten an diesem Tag Ihnen nicht nur die Liebe und Achtung Ihrer Mitbürger einbringen wird, sondern jeder Mann, der die Freiheit einem Leben in Sklaverei vorzieht, wird Sie segnen und ehren als Männer, die den Versuch der Tyrannei vereitelt haben, und durch ein unparteiisches und unbestechliches Urteil ein edles Fundament gelegt haben, um uns selbst, unseren Nachkommen und unseren Nachbarn das zu sichern, worauf die Natur und die Gesetze unseres Landes uns ein Recht gegeben haben: die Freiheit, willkürliche Macht zu entlarven und ihr entgegenzutreten (zumindest in diesen Teilen der Welt), indem wir die Wahrheit sprechen und schreiben.

Die Progressiven ähneln zunehmend Bill Cosby, dem kolonialen Gouverneur von New York und nicht dem Komiker/Dachdecker, der gegenteilige Ansichten für unerträglich hält. Unter dem vorherigen Twitter-Regime bedeutete dies, dass Meghan Murphy, eine kanadische sozialistische Feministin, wegen ihres Tweets „Frauen sind keine Männer“ deplattiert wurde; dass Tweets mit der Aufforderung „Lerne programmieren“ entfernt wurden, die eine Hommage an Joe Biden waren, der diesen Ratschlag an vertriebene Bergarbeiter gab; und dass das Konto der New York Post gesperrt wurde, weil sie eine wahre Geschichte geteilt hatte, die Twitter fälschlicherweise als Desinformation über den Sohn des Präsidenten bezeichnete.

Elon Musk gebührt Dank dafür, dass er Twitter von einer wütenden Einöde in ein lebendiges Mekka der Sprache verwandelt hat. Stattdessen versucht Apple angeblich, sein Unternehmen durch handelsbeschränkende Praktiken zu ruinieren. In ähnlicher Weise durchsuchen Apples chinesische Wohltäter, die ihre iPhones herstellen, jetzt die Geräte von Fußgängern, um zu sehen, ob sie Twitter und andere Apps enthalten.

Die Interessen von Apple und China decken sich also nicht nur bei der Herstellung von billigen iPhones. Tim Cook und Xi Jinping bilden sich ein, dass sie das Recht haben, zu diktieren, welche Apps man auf seinem Telefon haben darf.

„Dies ist ein Kampf um die Zukunft der Zivilisation“, twittert Musk treffend. „Wenn die freie Meinungsäußerung sogar in Amerika verloren geht, liegt nur noch die Tyrannei vor uns.“

Genauer gesagt, liegt diese Tyrannei 13 Stunden vor uns.