Regenerative Landwirtschaft ist heute wichtiger als je zuvor

Jahrzehntelang betrieb Will Harris seine Farm so, wie es sein Vater und die meisten anderen Landwirte tun – als Monokulturbetrieb für Rinder.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ein jahrzehntealtes Gesetz in North Dakota, das den Erwerb von Ackerland durch Kapitalgesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung verbietet

Bill Gates sicherte sich die Genehmigung zum Kauf von 2.100 Hektar in North Dakota durch ein Schlupfloch, das es einzelnen Trusts erlaubt, Ackerland zu besitzen, solange es an Landwirte verpachtet ist

Dies kommt einem modernen Feudalismus gleich und sorgt für eine weitere schädliche Industrialisierung und Zentralisierung der Lebensmittelversorgung.

Will Harris, Besitzer von White Oak Pastures in Bluffton, Georgia, gehört zu denjenigen, die sich gegen den zunehmenden Besitz von Ackerland durch Gates aussprechen, der die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährdet

Harris‘ Anbaumethoden sind das Gegenteil von Gates‘ industrialisiertem Ansatz und zeigen, wie man konventionell bewirtschaftetes Land in einen gesunden, florierenden Betrieb umwandeln kann, der auf regenerativen Methoden basiert

Ein jahrzehntealtes, gegen Unternehmen gerichtetes Gesetz in North Dakota verbietet es Unternehmen und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Farmland in diesem Bundesstaat zu erwerben. Als Bill Gates die rechtliche Genehmigung erhielt, genau das zu tun, hat das mehr als nur ein paar Augenbrauen aufgeworfen.

Gates erhielt die Genehmigung, 2.100 Acres (8,500 m²) von Campbell Farms, einem Kartoffelzüchter im Nordosten von North Dakota, für 13,5 Millionen Dollar zu kaufen. Zusammen mit den 270.000 Acres (1092.69 km²) Farmland, die er bereits in den USA erworben hat, ist er damit der größte private Besitzer von Farmland im Land.

Doug Goehring, der Landwirtschaftsbeauftragte von North Dakota, sagte gegenüber KFYR-TV, dass er seit Bekanntwerden des Kaufs eine Menge Gegenwind bekommen hat. „Ich habe aus dem ganzen Bundesstaat eine Menge Kritik erhalten, nicht einmal aus dieser Gegend. Diese Leute sind verärgert, aber es gibt auch andere, die einfach nur wütend darüber sind.“

Auf dem Weg in den modernen Feudalismus

Gates konnte das Land legal durch ein Schlupfloch erwerben, das es einzelnen Trusts erlaubt, Ackerland zu besitzen, solange es an Landwirte verpachtet ist. Das Gesetz soll Familienbetriebe schützen, da das Ackerland an sie zurückverpachtet werden muss. Dies ist zwar Gates‘ Absicht, läuft aber auf modernen Feudalismus hinaus.

„Wenn dies das Spiel Risiko wäre, würde Bill Gates immer näher kommen. Er erwirbt das gesamte Territorium. Wäre dies Monopoly oder ein anderes Brettspiel, würde man denken: ‚Oh-oh, Gates führt etwas im Schilde'“, sagte Russel Brand und bezog sich dabei auf Daten, wonach Gates beträchtliche Mengen an Ackerland in 18 Staaten besitzt.

Will Harris, Besitzer von White Oak Pastures in Bluffton, Georgia, gehört zu denjenigen, die Gates‘ zunehmenden Besitz von Ackerland beanstanden. Zunächst einmal, so Harris, ist Gates kein Landwirt. Er weiß nicht, was er mit dem Land anfangen soll:

Ich habe Bedenken, dass Gates landwirtschaftliche Flächen kontrolliert. Genauso wie ich nicht möchte, dass ein Kinderschänder auch nur ein Kind kontrolliert, möchte ich nicht, dass er einen einzigen Hektar kontrolliert. Erstens: Land ist kostbar. Es ist vielleicht wertvoller als alles andere. Ich hasse es, wenn jemand, der keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll, in die Lage versetzt wird, es zu kontrollieren. Was glauben Sie, wie gut ich ein Technologieunternehmen oder ein Finanzinstitut leiten würde? Es ist die gleiche Logik, wie wenn man einen Typen wie Gates etwas so Komplexes wie ein Ökosystem verwalten lässt. Ihm fehlt das Verständnis, um es richtig zu verwalten.

Die Geheimniskrämerei ist beunruhigend

Beunruhigend sei auch die Geheimniskrämerei, die hinter den Landkäufen von Gates stecke, die oft unter dem Deckmantel von Investmentfirmen getätigt würden, so Harris. Das Magazin The Land Report von Eric O’Keefe veröffentlicht jedes Jahr eine Liste der 100 größten Landbesitzer in den USA. O’Keefe wurde auf den Kauf von 14.500 Acres im Jahr 2020 im Bundesstaat Washington aufmerksam, da er jeden Verkauf von mehr als 1.000 Acres als „Blue Moon Event“ bezeichnet.

Als er genauer nachforschte, stellte er fest, dass der Käufer der 14.500 Hektar – im Herzen einiger der teuersten Grundstücke Amerikas – als ein kleines Unternehmen aus Louisiana registriert war. „Das ließ sofort die Alarmglocken schrillen“, so O’Keefe gegenüber der New York Post. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen im Auftrag von Cascade Investment, LLC für Bill Gates handelte.

„Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, hat ein Alter Ego“, schrieb O’Keefe. „Farmer Bill, der Mann, der mehr Ackerland besitzt als irgendjemand sonst in Amerika.“ Offensichtlich hat Gates eine große Vision für all das Land, aber leider hat sie nichts mit organischer, biodynamischer oder regenerativer Landwirtschaft zu tun, die notwendig sind, um Ökosysteme zu heilen und wirklich nachhaltige, nahrhafte Lebensmittel für zukünftige Generationen zu produzieren.

Stattdessen scheint die Anbaufläche für noch mehr gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen vorgesehen zu sein – die Grundnahrungsmittel für ein zunehmend synthetisches, ultra-verarbeitetes Nahrungsmittelangebot, das sich auf künstliches Fleisch konzentriert. Wie Harris in seinem Blog schrieb:

„In einem Artikel vom 4. Mai 2021 wurde uns mitgeteilt, dass Gates über 200.000 Acres in 18 Staaten erworben hat. Georgien war nicht als einer der 18 Staaten aufgeführt, aber ein Bekannter von mir hat seine Farm in Georgien vor diesem Zeitpunkt an Gates verkauft. Worüber lügen sie noch?“

Gates‘ Einfluss verschlimmerte den Hunger in Afrika

Gates wird nicht die Methoden der regenerativen Landwirtschaft anwenden, die Harris auf seiner Farm einsetzt. Stattdessen wird die Biotechnologie den Ton angeben. Harris verweist auf die Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), eine von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Organisation, die ein ernüchternder Vorbote dessen ist, was kommen wird.

AGRA wurde 2006 mit Mitteln der Gates Foundation und der Rockefeller Foundation gegründet. Sie ist im Wesentlichen eine Tochtergesellschaft der Gates Foundation und die meisten ihrer Ziele konzentrieren sich auf die Förderung von Biotechnologie und chemischen Düngemitteln.

Nach mehr als einem Jahrzehnt hat der Einfluss von AGRA die Situation in den 18 afrikanischen Ländern, auf die dieses „philanthropische“ Projekt abzielt, erheblich verschlechtert. Unter der Leitung von AGRA nahm der Hunger um 30 % zu und die Armut auf dem Lande stieg dramatisch an. „Fragen Sie die Bauern in Indien und Afrika, wie vorteilhaft der Einfluss von Gates für ihre landwirtschaftlichen Systeme war“, so Harris.

„Wenn Sie sich mit dem gescheiterten AGRA-Programm befassen, bekommen Sie einen Eindruck von den Auswirkungen, die es hat, wenn man einen Geschäftsmann über die Landwirtschaft entscheiden lässt. Dieser Milliardärs-Leopard wird die Flecken nicht ändern, die ihn zum mächtigsten Mann der Welt gemacht haben.“

Die Risiken der Lebensmittelproduktion basieren auf Effizienz, nicht auf Widerstandsfähigkeit

Link zum Video

Die Technologien, auf die sich die industrielle Landwirtschaft stützt, um die Nahrungsmittelproduktion zu „verbessern“, sind zerstörerisch. Und doch sind es die Technologien, die Gates befürwortet. „Pestizide, chemische Düngemittel, gentechnisch veränderte Organismen (GVO), subtherapeutische Antibiotika und Hormonimplantate … Diese Technologien haben schreckliche, unbeabsichtigte Folgen, die sich negativ auf unser Land, unser Wasser, unser Klima und unseren Viehbestand auswirken“, so Harris.

Ferner haben sie es ermöglicht, die Landwirtschaft so weit zu skalieren, dass eine begrenzte Anzahl multinationaler Konzerne den größten Teil der Lebensmittelversorgung kontrolliert. Ein zentralisiertes Lebensmittelsystem nützt niemandem außer denen, die es kontrollieren, und gefährdet die Verbraucher. erklärte Harris:

„Die Zentralisierung der Lebensmittelproduktion verarmt unsere ländlichen Gemeinden, da sie ein Oligopol schafft. Diese Zentralisierung der Lebensmittelproduktion ist auch schlecht für die Verbraucher. Diesem System fehlt es an Widerstandsfähigkeit. Wenn Megaproduktionsanlagen, die auf Effizienz ausgerichtet sind, zusammenbrechen, kann der Zugang der Verbraucher zu Lebensmitteln eingeschränkt werden, was zu Panik führt. Dieser Zustand der Panik ermöglicht es multinationalen Unternehmen, ihre Gewinne exponentiell zu steigern. Wenn das treibende Ziel unseres Lebensmittelproduktionssystems die Effizienz und nicht die Widerstandsfähigkeit ist, leiden die Verbraucher darunter.“

Harris‘ Anbaumethoden sind das Gegenteil des industrialisierten Ansatzes von Gates und zeigen, wie man konventionell bewirtschaftetes Land in einen gesunden, florierenden Betrieb umwandeln kann, der auf regenerativen Methoden basiert. Bei White Oak Pastures haben sie das getan:

De-commoditized – Anstatt sich auf Rohstoffe zu verlassen, produzieren sie fünf Arten von rotem Fleisch aus Weidehaltung, fünf Arten von Geflügel aus Weidehaltung, Eier aus Weidehaltung und Biogemüse.

– Anstatt sich auf Rohstoffe zu verlassen, produzieren sie fünf Arten von rotem Fleisch aus Weidehaltung, fünf Arten von Geflügel aus Weidehaltung, Eier aus Weidehaltung und Biogemüse. De-industrialisiert – Statt einer Monokultur mit einer einzigen zerstörerischen Kulturpflanze, wie z.B. GE-Soja, haben sie ein lebendiges Ökosystem geschaffen, das 10 Arten von Tieren umfasst, die human behandelt werden und in einer symbiotischen Beziehung leben. Ihr gesamtes Land wird nach ganzheitlichen Prinzipien bewirtschaftet.

– Statt einer Monokultur mit einer einzigen zerstörerischen Kulturpflanze, wie z.B. GE-Soja, haben sie ein lebendiges Ökosystem geschaffen, das 10 Arten von Tieren umfasst, die human behandelt werden und in einer symbiotischen Beziehung leben. Ihr gesamtes Land wird nach ganzheitlichen Prinzipien bewirtschaftet. Dezentralisierung – Es gelang ihnen, sich vom zentralisierten System der Lebensmittelverarbeitung zu lösen, indem sie ihre eigenen Schlachthöfe errichteten, um die Kontrolle über die Qualität ihrer Produkte zu behalten.

Von der Nachhaltigkeit zur Regeneration

White Oak Pastures war nicht immer der Inbegriff der Regeneration. Von 1946 – als sein Vater die Farm noch leitete – bis 1995 wurden auf der Farm industrielle Anbaumethoden und Chemikalien eingesetzt. Harris hatte nur ein einziges Ziel – wie viele Pfund Rindfleisch er zu einem möglichst niedrigen Preis produzieren konnte. Heute konzentriert sich Harris nicht nur auf das Wohlergehen der Tiere, sondern auch auf eine nachhaltige Landwirtschaft und die Regeneration des Landes.

„Wir glauben, dass Landwirtschaft nicht nur nachhaltig sein muss, sondern auch regenerativ, um unseren Boden wieder aufzubauen“, heißt es auf der Website von White Oak Pastures. Bei White Oak Pastures:

Ganzheitlich geplante Beweidungsmethoden binden auf natürliche Weise Kohlenstoff, kontrollieren die Erosion und erhöhen die organische Substanz im Boden

Eine Ökobilanz ergab, dass der Betrieb mehr Kohlenstoff im Boden speichert, als die mit Gras gefütterten Kühe während ihres Lebens ausstoßen

Ehemalige Anbauflächen werden erworben und jedes Jahr in mehrjähriges Weideland umgewandelt

Sie haben sich mit einer nahegelegenen 2.400-Morgen-Solarfarm zusammengetan, um die geplante Beweidung mit Vieh und eine regenerative Landbewirtschaftung zu ermöglichen

Anstatt zu einer regenerativen Landwirtschaft zurückzukehren, in der Nutztiere und Pflanzen in ein symbiotisches, komplementäres System integriert sind, das die Funktionsweise der Natur nachahmt, setzen Gates und agrochemische Unternehmen Gen-Editierung, Gentechnik, Chemikalien und andere „Technologien“ ein, um hybride Saatgutlinien, gegen Wind, Überschwemmungen und Dürren resistente Pflanzen und andere im Labor entwickelte landwirtschaftliche Elemente zu schaffen. Wie Harris bemerkte:

„Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fehlanwendung der Technologie ist der Grund, warum ich dagegen bin, dass unser Land von Bill Gates und anderen verwaltet wird, die nicht wissen, wie man den Reichtum der Natur erntet. Der richtige Landverwalter muss die Zyklen der Natur respektieren. … Die Antwort der Technokraten auf all unsere Probleme in der Lebensmittelproduktion ist die Integration linearer, isolierter, reduktionistisch-wissenschaftlicher, skalierbarer Technologie. Dieser Ansatz hat sich bei komplizierten linearen Systemen (man denke an Computer und Maschinen) als äußerst effektiv erwiesen. Es ist auch erwiesen, dass diese Technologien ebenso katastrophal sind, wenn sie auf komplexe, zyklische Systeme angewendet werden (denken Sie an den Bauernhof, das Ökosystem, Ihren Körper) … Wenn Herr Gates zu White Oak Pastures kommen oder jemanden schicken will, kommen Sie, ich werde Ihnen zeigen, wie ich mein Land bewirtschafte.“

USDA will den heimischen Garten im Auge behalten

Es ist noch nicht lange her, da gab es in fast jedem Hinterhof „Siegesgärten“. Während der Pandemie erlebte das Gärtnern zu Hause ein Comeback, aber jetzt könnte sogar dieser gesunde Zeitvertreib zum Ziel von Überwachung und Regulierung werden. Das US-Landwirtschaftsministerium hat das „People’s Garden Registration Form“ veröffentlicht, mit dem Sie Ihren Garten anmelden können, damit er auf ihrer Online-Karte angezeigt wird.

Wenn Ihr Garten die Kriterien erfüllt, zu denen der Nutzen für die Gemeinschaft, die Zusammenarbeit mit anderen, nachhaltige Praktiken und die Aufklärung der Öffentlichkeit gehören, stellt Ihnen das USDA ein Schild mit der Aufschrift „People’s Garden“ zur Verfügung, damit Ihr Garten auf der Karte verzeichnet werden kann. Was sich so harmlos anhört, ist ein weiteres Überwachungsinstrument, mit dem verfolgt wird, was Sie anpflanzen und ob Ihr Garten „nachhaltig“ ist oder nicht. Auch wenn dies derzeit noch freiwillig ist, könnte sich dies jederzeit ändern.

Doch diese Art der Landwirtschaft, von der Vielfalt der Gemüsepflanzen in Ihrem Garten bis zu landwirtschaftlichen Betrieben, die regenerative und ökologische Methoden anwenden, ist heute mehr denn je gefragt. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass regenerative Landwirtschaft nicht im großen Stil betrieben werden kann. Harris beweist, dass dies nicht der Fall ist. Als er noch konventionelle Landwirtschaft betrieb, hatte er etwa 700 Rinder auf seiner Farm.

Heute leben auf dem Land 100.000 einzelne Tiere verschiedener Arten, die einander unterstützen, anstatt um begrenzte Ressourcen zu konkurrieren. Wie Brand erklärt und Harris vorlebt, ist eine dezentralisierte, regenerative Landwirtschaft besser für die Tiere, die Umwelt und die Menschen:

„Will Harris bringt es auf den Punkt. Wir brauchen ein fundiertes, über Generationen hinweg erworbenes lokales Wissen, das Erfahrungswissen über Boden und Klima, Kulturpflanzen und Wachstumsmuster sowie die Auswirkungen auf das Klima, die Wasserversorgung und die Bewässerung umfasst … Bill Gates‘ Modell ist ein reduktives technokratisches und technologisches Modell … dieses zentralisierte technische Modell schafft, wenn es die Natur trifft und wenn es die Menschen trifft und wenn es die Demokratie trifft, echte Probleme … vielleicht begünstigen diese Probleme die zentralisierte Macht … sie stürzen sich auf Lösungen, die zur Zentralisierung der Macht führen, anstatt zu akzeptieren, dass die Macht … dezentralisiert werden muss, um den Menschen besser zu dienen und die Natur besser zu verstehen …“

