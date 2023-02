Apps zur Kontaktverfolgung verletzen die Privatsphäre

Der berühmte Roman beschreibt, wie die Regierung jeden Aspekt des Lebens der Menschen kontrolliert, auch ihre Gedanken.

Link zum Video

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Das Weißbuch der Rockefeller-Stiftung „National COVID-19 Testing Action Plan“ legt einen strategischen Rahmen fest, der eindeutig dazu bestimmt ist, Teil einer permanenten Überwachungs- und sozialen Kontrollstruktur zu werden, die die persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit stark einschränkt

Kontaktverfolgungs-Apps sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans, und der Rockefeller-Plan besagt eindeutig, dass „Daten wann immer und wo immer möglich offen sein sollten“ und dass „Datenschutzbedenken beiseite geschoben werden müssen“

Die USA sind dabei, ein von künstlicher Intelligenz angetriebenes Massenüberwachungssystem einzuführen, das mit dem von China konkurriert, und rechtliche und strukturelle Hindernisse werden unter dem Deckmantel der Bekämpfung von COVID-19 ausgeräumt

Kontaktverfolgungs-Apps erfordern, dass man sein Handy den ganzen Tag bei sich trägt, wodurch Tausende von Dritten Zugang zu persönlichen Daten erhalten

Die Privatsphäre schützt die Menschen vor Einmischung, Intervention und Manipulation und muss um jeden Preis geschützt werden

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: 15. Mai, 2020

Vor zwei Tagen habe ich über den Plan der Rockefeller Foundation geschrieben, alle Amerikaner zu testen, zu verfolgen und zurückzuverfolgen – angeblich, um zu verhindern, dass COVID-19 uns überwältigt, wenn es uns wieder „erlaubt“ wird, uns in begrenztem Umfang im ganzen Land vor die Haustür zu wagen.

Das Weißbuch der Rockefeller Foundation vom 21. April 2020 „National COVID-19 Testing Action Plan – Strategic Steps to Reopen Our Workplaces and Our Communities“ (Nationaler Aktionsplan für COVID-19-Tests – Strategische Schritte zur Wiedereröffnung unserer Arbeitsplätze und unserer Gemeinden) legt einen strategischen Rahmen fest, der eindeutig darauf abzielt, Teil einer permanenten Überwachungs- und sozialen Kontrollstruktur zu werden, die die persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit stark einschränkt.

Der Rockefeller-Plan sieht vor, dass zunächst 1 Million Amerikaner pro Woche auf COVID-19 getestet und verfolgt werden sollen, wobei die Zahl in den nächsten sechs Monaten schrittweise auf 3 Millionen und dann auf 30 Millionen pro Woche erhöht wird (der „1-3-30-Plan“), bis die gesamte Bevölkerung erfasst ist.

Die Testergebnisse würden dann auf einer digitalen Plattform gesammelt, die in der Lage ist, alle getesteten Personen zu verfolgen, so dass bei einem positiven Test eine Kontaktverfolgung durchgeführt werden kann.

Kontaktverfolgungs-Apps sind ein wichtiger Bestandteil dieses Plans, und im Weißbuch

heißt es: „Wann immer und wo immer möglich sollten die Daten offen sein“, und: „Bei einem so virulenten Infektionserreger wie Covid-19 müssen einige Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes beiseite geschoben werden, so dass der Infektionsstatus der meisten Amerikaner in einigen wenigen vorgeschriebenen und vielen freiwilligen Einstellungen abgerufen und validiert werden kann.“

Die Techno-Tyrannei tritt ins Tageslicht

Wie in dem Artikel von The Last American Vagabond „Techno-Tyranny: How the U.S. National Security State Is Using Coronavirus to Fulfill an Orwellian Vision“ (Techno-Tyrannei: Wie der nationale Sicherheitsstaat der USA das Coronavirus nutzt, um eine orwellsche Vision zu verwirklichen), sind die USA dabei, ein von künstlicher Intelligenz gesteuertes Massenüberwachungssystem einzuführen, das mit dem von China konkurriert, und rechtliche und strukturelle Hindernisse werden nun „unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Coronavirus-Krise“ beseitigt.

Tatsächlich versucht der Rockefeller-Plan nicht einmal zu verbergen, dass er drakonisch über das Ziel hinausschießt und beabsichtigt, das Leben und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, dauerhaft zu verändern. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrieb George Orwell den dystopischen Roman „Neunzehnhundertvierundachtzig“, in dem die Regierung jeden Aspekt des Lebens eines Menschen, einschließlich seiner Gedanken, kontrolliert.

Heute scheinen Wissenschaftler darauf bedacht zu sein, Orwells alptraumhafte Vision Wirklichkeit werden zu lassen, wobei sie die COVID-19-Pandemie, die nationale Sicherheit und die öffentliche Gesundheit als Rechtfertigung für ihr Vorgehen anführen. Künstliche Intelligenz – KI – ist ein wichtiger Bestandteil dieses Überwachungsplans. Ironischerweise, wie in „The Last American Vagabond“ beschrieben:

„Letztes Jahr hat ein Gremium der US-Regierung, das sich mit der Frage befasst, wie künstliche Intelligenz ‚die nationalen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten‘ erfüllen kann, detailliert die ’strukturellen‘ Veränderungen erörtert, die die amerikanische Wirtschaft und Gesellschaft durchlaufen muss, um einen technologischen Vorsprung gegenüber China zu gewährleisten, wie aus einem aktuellen Dokument das durch einen FOIA-Antrag erlangt wurde. Dieses Dokument legt nahe, dass die USA dem Beispiel Chinas folgen und es in vielen Aspekten der KI-gesteuerten Technologien, insbesondere bei der Massenüberwachung, sogar übertreffen. Dieser Standpunkt steht in klarem Widerspruch zur öffentlichen Rhetorik prominenter US-Regierungsbeamter und Politiker gegenüber China, die die Technologieinvestitionen der chinesischen Regierung und den Export ihrer Überwachungssysteme und anderer Technologien als eine große „Bedrohung“ für die „Lebensart“ der Amerikaner bezeichnet haben.“

Das Dokument auf das sich der Artikel bezieht, wurde von der Nationalen Sicherheitskommission für künstliche Intelligenz (National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI) erstellt, einer Regierungsorganisation, die durch den National Defense Authorization Act (NDAA) von 2018 geschaffen wurde.

Ihr Zweck ist es, „die Methoden und Mittel zu prüfen, die notwendig sind, um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und damit verbundenen Technologien voranzutreiben, um die nationalen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse der Vereinigten Staaten umfassend zu erfüllen“ und sicherzustellen, dass die USA einen technologischen Vorsprung behalten.

Zu diesem Zweck drängt die NSCAI auf eine Überarbeitung der amerikanischen Lebens- und Wirtschaftsweise, um einen umfassenderen KI-gesteuerten Überwachungsapparat einzuführen.

Google ist ein wichtiger Akteur und eine Bedrohung in dieser Arena

Es ist wichtig zu verstehen, dass Google über das größte KI-Team der Welt verfügt. Um seine Machtbasis zu stärken, kaufte Google im Jahr 2014 Deep Mind, ein KI-Unternehmen, das zu dieser Zeit einige der weltweit führenden KI-Experten beschäftigte.

Einer dieser hochkarätigen Wissenschaftler war David Silver, der das Team leitete, das das Programm Alpha Go entwickelte, das anschließend den Weltmeister des abstrakten Brettspiels Go besiegte. Kürzlich wurde Silver mit dem Preis 2019 der Association for Computing Machinery für bahnbrechende Fortschritte im Bereich Computerspiele ausgezeichnet.

Lex Fridman vom MIT hat kürzlich ein faszinierendes Interview mit Silver geführt. Ich erwähne das deshalb, weil diese Leistung von vielen als großer Meilenstein wahrgenommen wird. Sie hat das Deep Reinforcement Learning als eine Strategie etabliert, die es Computern ermöglichen wird, Menschen schnell zu übertreffen und fortgeschrittene Versionen des Überwachungsstaates schnell umzusetzen.

Google hat also nicht nur die KI-Wissenschaftler, sondern auch die größte Computerplattform der Welt und einen großen Vorsprung bei der Quanteninformatik, die bereits Ende letzten Jahres die Quantenvorherrschaft erlangte.

Wir können es uns nicht leisten, naiv zu sein

Das obige Video von DW News gibt einen Überblick über die Einführung von COVID-19-Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen in verschiedenen Teilen der Welt und deren Umgang mit Datenschutzbedenken. Deutschland scheint derzeit eine der Nationen zu sein, die ihre Datenschutzrechte am stärksten schützen. Angesichts der Nazi-Vergangenheit des Landes macht dies durchaus Sinn.

Viele Amerikaner hingegen haben keine persönlichen Erfahrungen mit der Art von Menschenrechtsverletzungen, die in Nazi-Deutschland begangen wurden, und verstehen nicht, wie gefährlich der Abhang ist.

Die jüngsten Aufforderungen amerikanischer Politiker, die Polizei zu rufen und ihre Nachbarn zu verpfeifen, weil sie sich nicht an die sozialen Distanzierungsregeln halten, stammen beispielsweise direkt aus dem autoritären Handbuch, und es gibt einfach keine Entschuldigung dafür, dies nicht zu erkennen und für bare Münze zu nehmen.

Rechte und Freiheiten werden uns nicht einfach geschenkt. Jedes einzelne Menschenrecht und jede Freiheit, die Sie derzeit genießen, wurde mit Blut erkämpft und bezahlt, und wenn wir die Tyrannei nicht von Anfang an ablehnen, werden wir irgendwann gezwungen sein, unter ihr zu leben oder unsere Freiheit erneut mit Blutopfern zu erkaufen. Wir können es uns nicht leisten, naiv zu sein, wenn es darum geht, wohin wir uns bewegen.

Kontaktverfolgungs-Apps verletzen Ihre Privatsphäre

Link zum Video

Ein Forbes-Artikel vom 4. Mai 2020 von Simon Chandler weist darauf hin, dass Kontaktverfolgungs-Apps zwar „kryptografisch sicher“ sein mögen, aber dennoch „unsere Privatsphäre auf breitere und heimtückischere Weise bedrohen“.

„Einerseits haben Cybersicherheitsforscher bereits argumentiert dass entsprechend entschlossene und böswillige böse Akteure infizierte Personen mit anderen persönlichen Daten in Verbindung bringen könnten, indem sie die API nutzen. Andererseits bergen die Google-Apple-API und jede darauf basierende App zwei viel allgemeinere und gefährlichere Datenschutzrisiken“, schreibt Chandler.

Was sind einige dieser Risiken für die Privatsphäre? Nun, zunächst einmal müssen Sie Ihr Handy bei Kontaktverfolgungs-Apps den ganzen Tag über bei sich tragen, unabhängig davon, was Sie gerade tun.

Abgesehen von den Bedenken, die man wegen der elektromagnetischen Felder hat, die durch das eingeschaltete Handy am Körper entstehen – was an und für sich keine geringe Sorge ist -, werden mit dem Handy auch zahlreiche andere Daten aufgezeichnet und weitergegeben, die nichts mit der COVID-19-App zu tun haben.

Wie Chandler feststellte, „hat eine Studie der Washington Post aus dem letzten Jahr entdeckte rund 5.400 (meist app-basierte) Daten-Tracker auf einem iPhone, die alle Daten an Dritte zurücksenden“, und „alle diese Unternehmen haben ein Interesse daran, diese Daten zu nutzen, um später Ihr Verhalten zu beeinflussen und indirekt zu kontrollieren…“.

Privatsphäre bedeutet, Störungen und Manipulationen zu verhindern

Chandler weist auf einen weiteren sehr wichtigen Punkt hin, den viele nicht bedenken, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht:

„Die Privatsphäre gewinnt ihre Bedeutung und ihren Wert vor allem dadurch, dass sie die Menschen vor Einmischung und Intervention schützt. Sie möchten vielleicht Ihre Vorliebe für, sagen wir, Ballett-Tanz vor Ihren Nachbarn geheim halten, weil Sie befürchten, dass sie sich über Ihren Zeitvertreib lustig machen und Sie dazu bringen könnten, sich dafür zu schämen, dass Sie Ballett-Tänzer werden wollen. Sie befürchten, dass sie Sie – direkt oder indirekt – in Ihrer Fähigkeit behindern, sich als Person gemäß Ihrem eigenen Bewusstsein und Ihrer Vorstellung von Ihren besten Interessen zu entwickeln. Genau das Gleiche gilt für die Privatsphäre im Zusammenhang mit Smartphones und digitaler Technologie. Es reicht nicht aus, zu vermeiden, dass Ihre Daten an die „falschen“ Personen weitergegeben werden (im Gegensatz zu zahlreichen oder Hunderten von „legitimen“ Dritten). Für einen echten Schutz der Privatsphäre muss man auch Einmischungen und Eingriffe vermeiden. Und indem sie die Menschen dazu ermutigen, ihre Smartphones ständig bei sich zu haben, versagen die Apps zur Aufspürung von Coronavirus-Kontakten in diesem Test kläglich.“

COVID-19 Verfolgungs-Apps setzen Maßstäbe für Verhaltenskontrolle

Kontaktverfolgungs-Apps werden auch „das Konzept der Apps selbst normalisieren, die in großem Maßstab steuern und verwalten, wie Millionen von Menschen leben und sich verhalten“, so Chandler. Die App benachrichtigt Sie, wenn Sie sich in der Nähe einer Person aufhalten, die positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet wurde. Ihnen wird dann geraten, sich für eine bestimmte Zeit selbst zu isolieren. Wie ty Chandler berichtet:

„Dies ist ein massives Problem für jeden, der sich Sorgen um die Zukunft der Privatsphäre und der persönlichen Freiheiten im digitalen Zeitalter macht. Es wäre eine Sache, wenn eine App zum Aufspüren von Kontakten garantieren könnte, dass ein Nutzer definitiv mit dem Coronavirus infiziert wurde. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass solche Apps auch Benachrichtigungen an viele Menschen senden, die nicht infiziert sind … Apps zur Ermittlung von Coronavirus-Kontakten werden dazu führen, dass Tausende (wenn nicht Millionen) von Menschen unnötigerweise zu Hause unter Quarantäne gestellt werden müssen. In den meisten Fällen werden solche Apps also nicht verhindern, dass sich Coronavirus-Infektionen ausbreiten, sondern sie werden lediglich die Öffentlichkeit desensibilisieren, ein weiteres Stück ihrer Privatsphäre und persönlichen Freiheit aufzugeben.“

Mit anderen Worten: Mit der Zeit werden sich die Menschen an den Gedanken gewöhnen, dass ihre täglichen Aktivitäten davon abhängen, was eine App ihnen vorgibt. Eine nahezu garantierte Folge dieser Gewöhnung ist die Übergabe des persönlichen Urteilsvermögens und der Einsicht an eine KI. „Dabei werden sie unter der Art von Einmischung von außen in ihr Verhalten leiden, gegen die der Datenschutz eigentlich schützen soll“, sagt Chandler.

Der Rockefeller-Plan ist nicht auf die COVID-19-Suche beschränkt

Das von der Rockefeller Foundation in den USA geforderte Rückverfolgungssystem verlangt auch den Zugang zu anderen medizinischen Daten. In ihrem „National COVID-19 Testing Action Plan“ heißt es:

„Diese Infektionsdatenbank muss problemlos mit den Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern und Versicherungen zusammenarbeiten. Dies ist ein wichtiges und dringendes nationales Programm, um endlich die uneinheitlichen und manchmal absichtlich isolierten elektronischen Krankenakten im ganzen Land zu rationalisieren … Am 9. März veröffentlichte das Department of Health and Human Services (HHS) zwei lang erwartete endgültige Vorschriften, die Informationsblockaden im Gesundheitswesen verbieten und den nahtlosen Austausch von Gesundheitsdaten fördern sollen. Doch die Veröffentlichung im Federal Register, die für die Inkraftsetzung der Vorschriften erforderlich ist, wurde auf unerklärliche Weise verzögert. Diese Verzögerung muss ein Ende haben.“

Mit anderen Worten, dieser Plan ist viel umfassender als die bloße Verfolgung von COVID-19-Fällen. Er soll das derzeitige System der „uneinheitlichen und manchmal absichtlich isolierten elektronischen Krankenakten im ganzen Land“ ersetzen.

Werden Sie den Totalitarismus für ein falsches Gefühl der Sicherheit akzeptieren?

Link zum Video

Es besteht noch ein Fünkchen Hoffnung, dass genügend Amerikaner diesen Trick durchschauen werden. Oxford-Forscher schätzen dass etwa 60 % der Bevölkerung mitmachen müssten, damit die Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen wirksam sind.

Laut einer nationalen Umfrage die von der Washington Post und der University of Maryland zwischen dem 21. und 26. April 2020 durchgeführt wurde, sagen 3 von 5 Amerikanern, dass sie entweder nicht in der Lage oder nicht bereit sind, eine stille Überwachung durch eine Handy-App zuzulassen, selbst im Namen der öffentlichen Gesundheit.

Einer von 6 gab an, kein Smartphone zu besitzen. Selbst unter den Amerikanern, die über ein Smartphone mit den entsprechenden Funktionen verfügen, gab etwa die Hälfte an, dass sie nicht mitmachen würden.

Nach Angaben der New York Times, hatten bis zum 29. April 2020 nur 3 % der Einwohner von North Dakota die App des Bundesstaates zur Ermittlung von Kontaktpersonen heruntergeladen. Die App wurde am 7. April 2020 angekündigt und veröffentlicht.

In Singapur hatte bis zum 1. April 2020 nur 1 von 6 (20 %) die App der Regierung zur Ermittlung von Kontaktpersonen heruntergeladen während 30 % der Norweger die App ihrer Regierung innerhalb der ersten Woche nach ihrer Veröffentlichung heruntergeladen haben, so die New York Times.

In dem Bemühen, einen gewissen Anschein von Datenschutz aufrechtzuerhalten, haben sich einige Länder, wie z. B. Frankreich, dazu entschlossen, „Kurzstrecken-Bluetooth-‚Handshakes‘ zwischen Geräten“ zu verwenden und die Daten auf zentralen Servern zu speichern, während andere sich für die Verwendung von GPS-Standortdaten und eine Vielzahl anderer Systeme. Ein Artikel in TechCrunch vom 5. Mai 2020 beschreibt die Unterschiede zwischen einigen dieser Systeme.

Wie BBC News berichtet, Cannes, Frankreich, testet ebenfalls eine Überwachungssoftware in Bussen und auf Märkten, um die Einhaltung der sozialen Distanzierung zu kontrollieren. Nach Angaben des Softwareentwicklers entspricht diese Überwachung den EU-Datenschutzgesetzen, da keine Bilder oder identifizierenden Daten gespeichert oder übertragen werden.

Der Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, sagte der BBC: „Diese Technologie identifiziert keine Menschen, sondern liefert uns nur mathematische Analysen, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen.“ Dennoch wird die KI bei Verstößen gegen die Vorschriften automatisch einen Alarm an die Polizei und die städtischen Behörden senden.

Apps können herkömmliche Krankheitsverfolgung nicht ersetzen

Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen festgestellt, dass diese Art von Apps die altmodischen Maßnahmen zur Überwachung und Rückverfolgung von Krankheiten noch nicht ersetzen können. Wie von Reuters berichtet:

„Während die Länder beginnen, die zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus verhängten Abriegelungen zu lockern, hoffen viele, neue Infektionsherde durch systematische Kontaktverfolgung mit Hilfe von Handy-Apps und anderen Technologien einzudämmen. Dr. Mike Ryan, der oberste Notfallexperte der WHO, sagte jedoch, dass dies die traditionelle Überwachung vor Ort nicht überflüssig mache. Wir legen großen Wert darauf zu betonen, dass IT-Tools nicht die grundlegenden Arbeitskräfte des öffentlichen Gesundheitswesens ersetzen, die zum Aufspüren, Testen, Isolieren und Quarantänisieren benötigt werden“, sagte er …“

„Gesundheitspässe“ sind in Arbeit

Neben dem Plan der Rockefeller Foundation für die USA schlagen auch andere Länder die Einführung verschiedener Arten von „Gesundheitspässen“ vor, wobei immer wieder betont wird, dass es ohne digitale Gesundheitszertifikate einfach nicht sicher sei, zur Arbeit und in die Freizeit zurückzukehren.

Am 5. Mai 2020 berichtete TechCrunch über die Einführung einer App zur Ermittlung von Kontaktpersonen im Vereinigten Königreich, die vom National Health Service entwickelt wurde. Das erste Testgebiet wird die Isle of Wight sein, die etwa 140.000 Einwohner hat. Laut TechCrunch:

„Die NHS-App COVID-19 verwendet Bluetooth Low Energy Handshakes, um Annäherungsereignisse (auch ‚Kontakte‘ genannt) zwischen Smartphone-Nutzern zu registrieren, wobei Faktoren wie die Dauer des ‚Kontaktereignisses‘ und die Entfernung zwischen den Geräten in einen klinischen NHS-Algorithmus einfließen, der entwickelt wurde, um das Infektionsrisiko abzuschätzen und Benachrichtigungen auszulösen, wenn bei einem Nutzer anschließend COVID-19-Symptome auftreten … Es stellt sich jedoch die Frage, wie effektiv das Tool sein wird, vor allem angesichts der Entscheidung der Regierung, ihr digitales System zur Verfolgung von Kontakten im Alleingang zu entwickeln. Dies wirft einige spezifische technische Herausforderungen auf, die mit der Funktionsweise moderner Smartphone-Plattformen sowie mit der internationalen Interoperabilität mit anderen nationalen Apps für denselben Zweck zusammenhängen. Darüber hinaus erlaubt die britische App den Nutzern, die Symptome von COVID-19 selbst zu melden, was dazu führen könnte, dass viele Fehlalarme generiert werden. Dies wiederum könnte zu einer Meldungsmüdigkeit führen und/oder die Nutzer dazu verleiten, Warnungen zu ignorieren, wenn der Anteil der Fehlalarme den der echten Warnungen übersteigt.“

Darüber hinaus speichert die App zwar zunächst nur Kontaktereignisse auf dem Gerät des Einzelnen, doch sobald ein Nutzer sich selbst als symptomatisch oder positiv getestet kennzeichnet, werden die Kontaktdaten auf einen zentralen Server hochgeladen, der die Daten auf unbestimmte Zeit speichert und von dem sie nicht gelöscht werden können.

Diese Daten können auch für Forschungszwecke im Bereich der öffentlichen Gesundheit verwendet werden, was wiederum Fragen bezüglich des Datenschutzes und der Möglichkeit der Re-Identifizierung von Personen aufwirft. Am 4. Mai 2020 berichtete The Guardian ebenfalls über die Entwicklungen im Vereinigten Königreich:

„Technologieunternehmen führen Gespräche mit Ministern über die Einführung von Gesundheitspässen, die den Briten helfen sollen, sicher an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, indem sie Coronavirus-Tests und Gesichtserkennung einsetzen. Die Gesichtsbiometrie könnte dabei helfen, ein digitales Zertifikat – manchmal auch als Immunitätspass bezeichnet – zu erstellen, das beweist, dass Arbeitnehmer das Covid-19-Virus durchgemacht haben … Das britische Unternehmen Onfido, das sich auf die Überprüfung der Identität von Personen mit Hilfe der Gesichtsbiometrie spezialisiert hat, hat der Regierung detaillierte Pläne vorgelegt und ist an einer Reihe von Gesprächen darüber beteiligt, was landesweit eingeführt werden könnte … Die Vorschläge des Unternehmens, die in anderen Ländern bereits in der Pilotphase sind, könnten innerhalb weniger Monate umgesetzt werden … Das Unternehmen könnte Antikörpertests verwenden – die nachweisen, ob jemand das Virus hatte – oder Antigentests, die aktuelle Infektionen anzeigen.“

Antigentests können die Sicherheit nicht gewährleisten

Warum Antigentests Teil dieser Art von „Gesundheitspässen“ sind, ist ein seltsames Rätsel, wenn man bedenkt, wie unzuverlässig sie sind, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Tests auf aktive Infektionen wertlos sind, wenn man sich nicht regelmäßig neu testen lässt. Wie ich bereits in meinem Artikel über den Rockefeller-Plan erwähnt habe, sind unter anderem folgende Fragen noch zu klären:

Wie oft müssen Sie sich testen lassen? Ein heute noch negativer Test kann morgen schon ungültig sein, wenn Sie in der Zwischenzeit zufällig auf jemanden treffen, der infiziert ist. Wenn keine regelmäßige Wiederholungsuntersuchung vorgesehen ist, ist das ganze System wertlos, da sich Ihr Infektionsstatus jederzeit ändern kann.

Wenn Sie sich in der Nähe einer Person aufhalten, die in naher Zukunft positiv getestet wird, und Ihnen gesagt wird, dass Sie für zwei Wochen in Quarantäne gehen sollen, wird der Arbeitgeber diese Zeit bezahlen und Ihnen garantieren, dass Sie danach wieder einen Arbeitsplatz haben?

Was passiert, wenn Sie zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben, aber nicht krank werden und negativ auf Antikörper getestet werden, und dann auf eine andere Person treffen, die kurz darauf positiv getestet wird? Müssen Sie dann wieder in Quarantäne gehen? Wo endet sie? Und wann?

Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen können mehr Probleme verursachen, als sie lösen

Ein Artikel vom 27. April 2020 des Brookings Institute legt einige der vielen Probleme dar, die mit Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen verbunden sind. Darin heißt es unter anderem:

„Wir sind besorgt über die zunehmende Begeisterung für automatisierte Technologie als Kernstück der Infektionskontrolle. Wir verfügen über umfassendes Fachwissen in den Bereichen Technologie, Recht und Politik sowie Epidemiologie. Wir bezweifeln ernsthaft, dass die freiwillige, anonyme Ermittlung von Kontakten über Smartphone-Apps … die Amerikaner von der schrecklichen Wahl befreien kann, zu Hause zu bleiben oder eine Ansteckung zu riskieren. Wir befürchten, dass Kontaktverfolgungs-Apps als Vehikel für Missbrauch und Desinformation dienen und gleichzeitig ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln … Wir bezweifeln nicht, dass die Entwickler von Kontaktverfolgungs-Apps und verwandten Technologien gute Absichten haben. Aber wir fordern die Entwickler dieser Systeme auf, die Grenzen dieser Technologien anzuerkennen, bevor sie auf breiter Front eingesetzt werden. Gesundheitsbehörden und politische Entscheidungsträger sollten sich nicht zu sehr auf diese Apps verlassen und in jedem Fall klare Regeln aufstellen, um die Bedrohung der Privatsphäre, der Gleichheit und der Freiheit durch angemessene Schutzmaßnahmen abzuwenden … Apps, die die Teilnehmer über eine Offenlegung informieren, könnten am Rande und unter den richtigen Bedingungen dazu beitragen, die Testressourcen auf diejenigen zu lenken, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Alles andere erscheint uns bestenfalls unplausibel und schlimmstenfalls gefährlich.“

In dem Artikel wird auf eine Reihe von Risiken hingewiesen, unter anderem auf die Tatsache, dass Kontaktverfolgungs-Apps nur ein unvollkommener Ersatz für die Exposition sind. Sie können leicht falsch-positive Alarme in Situationen auslösen, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung extrem gering ist, z. B. wenn das Signal durch eine Wand gelangt ist. Für Personen, die sich in verschiedenen Räumen aufhalten, besteht kein hohes Infektionsrisiko.

Die Apps berücksichtigen auch nicht die Verwendung von Schutzkleidung durch die Kontaktpersonen. Außerdem laden ältere Menschen, die den größten Schutz bieten könnten, die App am seltensten herunter. Selbst diejenigen, die die App haben, haben das Telefon nicht immer dabei, um alle Kontakte zu erfassen, und es kann sein, dass sie Symptome und positive Testergebnisse nicht melden, selbst wenn sie sie bekommen.

„Selbst bei echten Kontakten kommt es in den meisten Fällen nicht zu einer Übertragung“, sagt Brookings und verweist auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass eine infizierte Person trotz eines Dutzends enger Kontakte pro Tag das Virus im Laufe ihrer Infektion durchschnittlich nur auf zwei oder drei andere Personen überträgt. Brookings fährt fort:

„Da die meisten von den Apps gemeldeten Expositionen nicht zu einer Infektion führen, werden viele Nutzer angewiesen, sich selbst zu isolieren, auch wenn sie nicht infiziert wurden. Eine Person mag dies ein- oder zweimal in Kauf nehmen, aber nach einigen Fehlalarmen und den daraus resultierenden Unannehmlichkeiten einer langwierigen Selbstisolierung erwarten wir, dass viele beginnen werden, die Warnungen zu ignorieren … Letztlich ist die Ermittlung von Kontaktpersonen eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, nicht der individuellen Gesundheit. Sie kann die Ausbreitung von Krankheiten in der Bevölkerung eindämmen, bietet aber keinen direkten Schutz für den Einzelnen. Dies schafft Anreizprobleme, die sorgfältig durchdacht werden müssen: Was hat der Nutzer davon, wenn er manchmal der Arbeit fernbleiben und soziale Kontakte vermeiden muss, aber keinen unmittelbaren Nutzen aus dem System zieht? … Und schließlich ist die Frage der böswilligen Nutzung von größter Bedeutung – insbesondere in dem derzeitigen Klima der Desinformation, des Astroturfing und der politischen Manipulation. Stellen Sie sich einen skrupellosen Politiker vor, der die Wahlbeteiligung in einem bestimmten Bezirk senken will, oder einen verzweifelten Geschäftsinhaber, der den Wettbewerb unterdrücken will. Beide könnten ohne große Angst vor Konsequenzen falsche Meldungen über das Auftreten des Coronavirus verbreiten. Trolle könnten aus bösartigem Vergnügen Chaos verbreiten. Demonstranten könnten eine Panik als eine Form des zivilen Ungehorsams auslösen. Ein ausländischer Geheimdienst könnte eine ganze Stadt lahm legen, indem er fälschlicherweise COVID-19-Infektionen in allen Stadtteilen meldet. Es gibt viele Schwachstellen dieser Plattform, die noch nicht erforscht sind.“

Artikel als PDF

Quellen: