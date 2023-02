„Rationierung“ ist das neue Schlagwort der Globalisten, die Knappheit im Vorfeld eines herbeigeführten Zusammenbruchs normalisieren

Die Machthaber verwenden weiterhin das gleiche Spiel aus ihrem Psyop-Drehbuch. Und warum? Weil es immer wieder funktioniert.

Das Memo ging raus. Die Marionettenspieler der globalistischen Elitenkabale legen die Saat dafür, dass die Plebejer akzeptieren, was kommen wird: massive Engpässe. Manche mögen denken, dass die Mächtigen damit nur dem zuvorkommen wollen, was sie als wahrscheinlich erachten. Aber wie viele schon seit Langem gewarnt haben, sagen diese Puppenspieler dies nicht voraus. Sie stellen es her.

Die Geflügelindustrie in den westlichen Ländern wird durch eine Vogelgrippe dezimiert, die sich anders verhält als jede andere Vogelgrippe in der Geschichte. Lebensmittelfabriken brennen weiterhin nieder. Die Ernten fallen aus. Das alles ist (zumindest größtenteils) erfunden und wird absichtlich verbreitet, um dem Klimawandel die Schuld zu geben.

So ziemlich jede Nation, die nicht zu den BRICS+ gehört, trifft Energieentscheidungen, die uns am Rande des Zusammenbruchs halten, ohne uns ganz über die Klippe zu stürzen. So können sie sich auf den großen Sprung von der Klippe vorbereiten, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es ist, als würde Nancy Pelosi Donald Trumps Rede zur Lage der Nation ein wenig vorbereiten, damit sie, wenn sie bereit ist, loszulegen, für das Fernsehpublikum sauber ist. Sie wollen, dass wir denken, es sei spontan (wieder, damit sie dem Klimawandel die Schuld geben können), obwohl alles mit Präzision geplant ist.

Nahezu jede Nation der Welt befindet sich in irgendeinem Stadium der Vorbereitung und Einführung digitaler Zentralbankwährungen, die den tatsächlichen Kapitalismus in einen „Stakeholder-Kapitalismus“ verwandeln werden, bevor er in eine weltweite sozialistische „Lösung“ für die von ihnen geschaffenen Probleme umgewandelt wird. Der wirtschaftliche Zusammenbruch wird zur wirtschaftlichen Kontrolle genutzt werden. Wenn Sie die Möglichkeit haben wollen, zu kaufen oder zu verkaufen, müssen Sie sich dem anschließen, was sie sagen.

Wenn all dies zu sehr zusammenhängt, um Zufall zu sein, dann liegt das daran, dass es Teil ihrer Machenschaften ist. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass der Pate des modernen Globalismus den Rahmen schon vor Jahrzehnten abgesteckt hat.

„Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.“ – Henry Kissinger

Deshalb hört man in den Medien und von Regierungsvertretern immer wieder das Wort „Rationierung“. Es ist alles Teil des Plans. Wie bei jedem langfristigen Psyop wird es einfacher sein, die Menschen dazu zu bringen, die Rationierung zu akzeptieren und sogar anzunehmen, wenn sie uns durch subtile Wiederholungen wissen lassen, dass sie kommen wird, die sich langsam in einen ständigen Trommelschlag verwandeln werden. Das alte „Russland, Russland, Russland“ wird zu „Ration, Ration, Ration“.

Wie Graham J. Noble bei Liberty Nation feststellte, ist dies alles Teil des „Great Reset“.

Im Jahr 2020 hat ein Team von Akademikern der Universität Leeds in Großbritannien ein Papier mit dem Titel „Rationing and Climate Change Mitigation“ (Rationierung und Abschwächung des Klimawandels) verfasst, in dem, wie der Titel schon andeutet, argumentiert wird, dass die Rationierung von Treibstoff, Lebensmitteln und sogar Kleidung ein wirksames Mittel zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen sein könnte. Die Arbeit wurde von der Zeitschrift Ethics, Policy and Environment im Januar 2023 angenommen und am 19. Februar veröffentlicht. Das scheint ein ziemlich extremer Vorschlag zu sein, selbst wenn er von den eifrigsten Anhängern des Kultes um den Klimawandel kommt, aber vielleicht ist es ein weiterer Anstoß in Richtung des Großen Reset. Auf jeden Fall steht er im Einklang mit einer Strategie, die seit 2020 auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) propagiert wird.

Neil Oliver, der Wahrheitsverkünder von GB News, nutzte den Monolog dieser Woche, um vor diesem bösen Plan zu warnen.

Hier ist die Übersetzung:

Sie rationieren Tomaten in den Supermärkten. Man sagt uns, es ginge um Versorgungsketten, schlechtes Wetter und die Heizungspreise, aber im Moment vermute ich, dass es bei der Kommunikation eher darum geht, das Wort „Rationierung“ in den Vordergrund zu stellen. Dabei geht es weniger um eine glaubwürdige Lebensmittelknappheit als vielmehr darum, dass wir uns daran gewöhnen, dieses Wort zu hören.

Zweifellos wird der Rest später kommen, wenn die Erfahrung etwas hergibt. Ich wette, dass die Rationierungs-App für unsere Smartphones bereits auf einer Festplatte liegt und bereit ist, wenn wir es sind.

Gegenwärtig handelt es sich eher um einen vertrauten Prozess der psychologischen Manipulation. Wir sollen uns mit der allgemeinen Vorstellung von Lebensmittelknappheit vertraut machen, damit wir gut vorbereitet sind, wenn die geplante Realität ausgerollt wird.

Die gleiche Behandlung erhielten wir mit Wörtern wie „Abriegelung“ und „Pandemie“, „Mandat“ und „Leugner“. Anstupsen, anstupsen. Rationierung ist ein Wort aus der Generation unserer Eltern und Großeltern, ein wenig wie „Krieg in Europa“ und „faschistisch“, und jetzt sind sie wieder in Mode. Rationierung, frage ich Sie, während die Mülldeponien jeden Tag mit frischen Lebensmitteln überquellen, die weggeworfen werden.

Bei der Manipulation geht es immer um eine eiserne Hand im Samthandschuh, ein sanftes, sanftes, eingängiges Äffchen. Ein Großteil der Botschaften in den Medien erinnert seit Jahren an den Zweiten Weltkrieg und den sagenumwobenen Blitz-Geist: „Wir sitzen alle im selben Boot“, „wir müssen uns durchschlagen“, „wir dürfen nicht murren“, „wir müssen unseren Beitrag leisten“, „wir müssen für die Demokratie eintreten“, „wir müssen die freie Welt verteidigen“, „wir müssen Opfer bringen“, „ruhig bleiben und weitermachen“. Jemand muss denken, dass wir den Kopf in den Nacken legen.

Da ich das „D“-Wort, nämlich Demokratie, erwähnt habe, sollten wir einen Moment innehalten und darüber nachdenken, ob jemand von uns die Möglichkeit hatte, darüber abzustimmen, denn die Abstimmung ist der Teil der Demokratie, von dem wir glauben sollen, dass er am wichtigsten ist.

Erinnern Sie sich daran, jemals dafür gestimmt zu haben, der Regierung die Macht zu geben, uns in unseren Häusern einzuschließen, die Schulen unserer Kinder, unsere Kneipen und Restaurants, Geschäfte und Unternehmen zu schließen, uns vorzuschreiben, wen wir besuchen oder in unseren Häusern haben dürfen, ob wir spazieren gehen oder innerhalb unseres eigenen Landes reisen dürfen, geschweige denn über die Grenzen hinaus? Erinnern Sie sich daran, dass Sie dafür gestimmt haben, Arbeitgebern die Befugnis zu erteilen, ihren Mitarbeitern medizinische Behandlungen vorzuschreiben?

Und wenn wir schon beim Thema Propaganda sind: Wer hat uns eingeredet, dass es in Ordnung ist, gesunde Mitbürger zu verteufeln und auszugrenzen, nur weil sie eine unsichtbare Krankheit haben könnten?

Wenn Sie sich nicht daran erinnern können, ob Sie zu einem Gespräch oder einer Debatte über all dies eingeladen wurden oder nicht, liegt das vielleicht daran, dass Sie verständlicherweise die meiste Zeit durch die Bombardierung mit staatlich sanktionierten Nachrichten durch Politiker und die Medien abgelenkt waren.

Oder vielleicht hatten Sie einfach Angst vor dem garantierten Spott oder dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes.

Das geht nicht nur uns hier im Vereinigten Königreich so. Ich frage mich, wie viele US-Bürger sich fragen, ob sie dafür gestimmt haben, dass ihre Regierung weit über 100 Milliarden Dollar in die Ukraine schickt, und das in einer Zeit, in der Millionen von Amerikanern in großer Not sind und sich weder Essen noch Heizung leisten können.

Anstatt Fragen zu stellen, oder, wie im Fall der steuerzahlenden Bürger von East Palestine, Ohio, die mit dem Fallout einer Vinylchloridwolke überzogen sind, die nach einer Zugentgleisung mit dem Einverständnis ihrer eigenen gewählten Beamten entzündet wurde, Sie fragen sich vielleicht, warum in ihrer Lage kein nationaler Notstand herrscht, während die Fische in ihren Flüssen sterben und ihre Haustiere auf den Feldern verenden, und erwarten offenbar, dass sie durch den Anblick von Joe Biden beruhigt werden, der Tausende Kilometer entfernt in der Ukraine für Fotos posiert, während Luftschutzsirenen für die Geräuschkulisse sorgen und Präsident Zelensky einmal mehr in seinen frisch gewaschenen Kampfanzügen auftaucht.

In den vergangenen Jahren habe ich mir so oft gedacht: „Für wen halten sich diese Leute“, die uns alle, einmal ins Amt gewählt, in Richtung Weltkrieg treiben und uns unsere natürlichen Freiheiten nehmen? Für wen halten sich diese Leute, die sich ermächtigt fühlen, unsere Freiheit, unsere Existenz als unabhängige Individuen zu missachten und ihre Zeit mit Posen und Politik zu verbringen? Sie fiedeln, während Rom brennt.

Für wen halten sich diese Leute, die unverhohlen Not schaffen und dann ignorieren, die eine Politik betreiben, die Existenzen, Volkswirtschaften und das Wohlergehen von Millionen von Menschen zerstört, und die dann tatenlos zusehen, wie echte Menschen unter den Folgen ihres hochtrabenden, eigennützigen Unsinns leiden, der durch Propaganda verschleiert wird, die nur dazu dient, abzulenken? Und bei Gott, sie haben es nötig, uns abzulenken.

Lassen Sie uns einen Moment innehalten und darüber nachdenken, wie die Realität aussieht – die unbestreitbare Realität -, die darin besteht, dass wir bereits das Potenzial für mehr als genug Nahrung, Energie und alles andere haben, dank der bestehenden Technologie, und daher sind alle angeblichen Engpässe im Westen nur eine betrügerische Fiktion.

Ich sagte eingangs, dass wir mit Rationierung und Notdurft vertraut gemacht werden. In all dem steckt ein eklatantes Paradoxon. Während uns suggeriert wird, dass wir auf alles verzichten müssen, ertrinken wir gleichzeitig in Überschüssen jeder Art.

Wir haben jahrhundertelang erschwingliche Energie unter unseren Füßen und werden dennoch in eine falsche Realität gedrängt, in der es sich immer weniger Menschen leisten können, ihre Häuser zu heizen oder ihre Autos und Lieferwagen zu betanken. Jedes Jahr werden Lebensmittel im Wert von Milliarden Pfund auf Mülldeponien entsorgt, während man uns sagt, dass wir auf ehemals vertraute Lebensmittel verzichten sollen.

Dasselbe tun wir mit Kleidung, die in Ausbeuterbetrieben hergestellt und einmal getragen wird, bevor wir sie auf denselben Müllhalden entsorgen. Wir rüsten unsere Telefone und andere technische Geräte auf und werfen das Angebot des letzten Jahres in den Müll, wobei wir das Lithium, das Kobalt und die übrigen Edelmetalle, die von Kindersklaven abgebaut werden, aus den Augen und aus dem Sinn lassen. Bald wird man uns befehlen, unsere Gaskessel und unsere Benzin- und Dieselautos zu verschrotten. Unsere Regierungen stecken unsere Steuergelder in Subventionen für Windturbinen und Sonnenkollektoren, die in 20 Jahren nur noch mehr Giftmüll sein werden.

Es geht nicht nur um Verbrauchsgüter, die wir anfassen können. Jeden Tag werden wir mit Informationen, Daten und sogenannten Nachrichten überflutet, sind aber immer weniger in der Lage, zu erkennen, ob und wie viel davon überhaupt noch wissenswert ist. So viel Spreu, in der sich der Weizen versteckt. Wir ertrinken in Worten, kämpfen aber verzweifelt darum, auch nur einen lesenswerten Satz zu finden.

Anstatt in der Schule gebildet zu werden, objektiv und sinnvoll über unsere gemeinsame Geschichte, unser Erbe und unsere Kultur zu lernen, die Welt zu verstehen und zu ihrer Verbesserung beizutragen, werden unsere Kinder allzu oft mit Propaganda indoktriniert, mit Ideologien gedrillt, die auf einer Besessenheit beruhen, die sich nicht auf den Inhalt des Charakters der Menschen bezieht, sondern auf die Farbe ihrer Haut und die Art ihrer tatsächlichen oder eingebildeten sexuellen Vorlieben.

Eine Fernsehserie, an der Hunderte, wenn nicht gar Tausende Mensch über ein Jahr oder länger gearbeitet haben – eine Arbeit, die einst eine gemeinsame Erfahrung war, die uns monatelang als Gemeinschaft zusammenhielt und miteinander ins Gespräch brachte – wird in einer einzigen Nacht in einem Rutsch durchgeschaut.

Auf jede nur erdenkliche Weise werden unsere Dopaminrezeptoren – insbesondere die unserer Kinder – bis zur Taubheit geknüppelt.

Ein achtjähriger Junge mit einem Smartphone und einem Internetanschluss kann sich in einer Woche an mehr nackten Frauen in mehr Stellungen und Zwangslagen bedienen, als Dschingis Khan in einem ganzen Leben mörderischer Eroberungen gesehen hat.

Ein ekelerregendes Überangebot und eine Überlastung aller Beteiligten, und trotzdem rationieren wir in unseren Supermärkten Lebensmittel? Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber was zum Teufel?

Die Rationierung von Tomaten ist nur ein Symptom dafür, wie korrumpiert und verbogen unsere Lebensmittelindustrie geworden ist, die der Gnade gieriger Konzerne ausgeliefert ist, die sich nur dem Profit einiger weniger auf Kosten der Gesundheit der vielen verschrieben haben. Ich möchte betonen, dass die Landwirte nicht die geringste Schuld daran tragen – die Landwirte, die sich in einem von der Regierung geschaffenen Labyrinth von Vorschriften und Hindernissen befinden, die sie daran hindern, gesunde Lebensmittel für eine gesunde Bevölkerung zu produzieren.

Die EU-Verordnungen erlauben es, die weiße Flüssigkeit, die bei der Verarbeitung von Mandeln und Hafer entsteht, als „Milch“ zu bezeichnen. Im Brot sollen gemahlene Grillen sein und Hunderte von anderen Lebensmitteln.

Industriell verarbeitetes Gemüse wird als Huhn, Fisch und Hackfleisch bezeichnet. Aus Sonnenblumen- und Rapssamen wird Öl gewonnen, das ranzig und giftig ist und in Lebensmitteln, Salatdressings und als Bestandteil von Seifenpulver zum Entfernen hartnäckiger Flecken auf der Kleidung verkauft wird. Auch in Babynahrung ist sie enthalten.

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, haben Tomaten im Februar im Vereinigten Königreich keine Saison. Warum sollten sie auch? Warum konzentrieren wir uns nicht darauf, welche Lebensmittel gerade Saison haben, aus der Region stammen und gut für uns sind, und bringen den Menschen bei, wie man sie zubereitet?

Ich reise jede Woche ein gutes Stück durch dieses Land zwischen meinem Zuhause in Schottland und diesem Studio in London. Abgesehen von der einen oder anderen bebauten Stelle besteht der größte Teil der Landschaft aus grünen Feldern. Warum machen wir nicht das Beste aus dem fruchtbaren Land, mit dem wir gesegnet sind, anstatt hochtrabend davon zu reden, ein Drittel davon den Bibern zurückzugeben?

Warum bezahlen wir Landwirte dafür, dass sie sich aus dem Geschäft zurückziehen und ihr Land an transnationale Konzerne verkaufen – zu Gott weiß, welchem Zweck? Warum verbrauchen Flugzeuge und Schiffe Treibstoff, um Avocados Tausende Meilen um die Welt zu transportieren, von Orten, an denen der Massenanbau dieses Produkts katastrophale Schäden an der örtlichen Wasserversorgung verursacht?

Was glauben Sie, ist die Antwort auf diese Fragen? Sind unsere Staatsoberhäupter so unerfahren, so ahnungslos über die praktischen Gegebenheiten der Welt, dass sie einfach nicht wissen, wie sie das Land zum Wohle der Menschen, denen sie dienen sollen, führen sollen?

Oder stehen sie wissentlich nicht im Dienste des Volkes, für das sie gewählt wurden, sondern im Dienste transnationaler Konzerne, der Märkte und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich? Was denken Sie, welche der beiden Möglichkeiten ist die richtige?

Oder ist es noch einfacher und deprimierender? Haben sich unsere Politiker einfach eingeredet, dass Ablenkung das einzige Spiel ist, das sie spielen müssen?

Sollen wir einfach mit einer Diät aus Propaganda und regelrechten Lügen über Gesundheit, Ernährung, Klima, Krieg, Biologie und Rasse gefüttert werden … bis wir so unwohl, verwirrt, erschöpft und ängstlich sind, dass wir nicht mehr merken, wenn sie uns den letzten Cent aus der Tasche ziehen und uns in ein digitales Ghetto sperren, das rund um die Uhr von Kameras und Abhörgeräten überwacht wird, für die wir viel Geld bezahlen, um sie in unseren eigenen Taschen zu tragen? Und sie rationieren Tomaten.

Die Sache ist die: Die Welt ist aus den Fugen geraten. Kein Wunder, dass es nur noch um Ablenkung geht – denn Ablenkung ist alles, was sie haben. Gier und ungezügelte Macht haben uns an das einzige Ziel gebracht, das jemals in Sicht war. Und das ist genau hier, genau jetzt.

Sie werden den Schlamassel nicht beheben, denn der Schlamassel passt zu ihnen. Ich habe nicht alle Antworten – aber ich weiß, dass die Lösung damit beginnt, dass man ihren Unsinn nicht mehr hören will. Das Problem liegt nicht bei den Tomaten, die sie rationieren. Das Problem ist der Überschuss an Lügen, den sie ständig verkaufen. Hören Sie auf, sie zu kaufen.