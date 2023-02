5 Gründe, warum ein Großteil des globalen Südens den Westen in der Ukraine nicht automatisch unterstützt

Im Oktober 2022, etwa acht Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine, hat die Universität Cambridge im Vereinigten Königreich Umfragen in 137 Ländern über deren Einstellung zum Westen sowie zu Russland und China harmonisiert.

Die Ergebnisse der Studie sind zwar nicht frei von Fehlern, aber solide genug, um sie ernst zu nehmen.

Diese sind:

Von den 6,3 Milliarden Menschen, die außerhalb des Westens leben, haben 66 Prozent eine positive Einstellung zu Russland und 70 Prozent zu China, und, Von den 66 Prozent, die Russland gegenüber positiv eingestellt sind, entfallen 75 Prozent auf Südasien, 68 Prozent auf das frankofone Afrika und 62 Prozent auf Südostasien.

In Saudi-Arabien, Malaysia, Indien, Pakistan und Vietnam ist die öffentliche Meinung über Russland weiterhin positiv.

Diese Einstellung hat im Westen einige Verärgerung, Überraschung und sogar Zorn hervorgerufen. Für sie ist es schwer zu glauben, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung nicht auf der Seite des Westens stehen.

Was sind einige der Gründe oder Ursachen dafür?

Ich glaube, es gibt fünf Gründe, die in diesem kurzen Aufsatz erläutert werden.

1: Der globale Süden glaubt nicht, dass der Westen seine Probleme versteht oder sich in sie einfühlt.

Der indische Außenminister, S. Jaishankar, brachte es kürzlich in einem Interview auf den Punkt: „Europa muss aus der Denkweise herauswachsen, dass Europas Probleme die Probleme der Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Probleme Europas sind.“ Er bezieht sich damit auf die vielen Herausforderungen, mit denen die Entwicklungsländer konfrontiert sind, seien es die Folgen der Pandemie, die hohen Kosten des Schuldendienstes, die Klimakrise, die ihr Leben verwüstet, der Schmerz der Armut, Nahrungsmittelknappheit, Dürren und hohe Energiepreise. Bei vielen dieser Probleme hat der Westen gegenüber dem globalen Süden nur Lippenbekenntnisse abgegeben. Dennoch besteht der Westen darauf, dass der globale Süden sich ihm bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland anschließt.

Die Covid-Pandemie ist ein perfektes Beispiel: Trotz wiederholter Bitten des globalen Südens, das geistige Eigentum an den Impfstoffen zu teilen, um so Leben zu retten, war kein westliches Land dazu bereit. Afrika ist bis heute der weltweit am wenigsten geimpfte Kontinent. Afrika war zwar in der Lage, die Impfstoffe herzustellen, aber ohne das geistige Eigentum konnten sie es nicht tun.

Hilfe kam jedoch aus Russland, China und Indien. Algerien startete im Januar 2021 ein Impfprogramm, nachdem es die erste Charge des russischen Impfstoffs Sputnik V erhalten hatte. Ägypten begann mit Impfungen, nachdem es etwa zur gleichen Zeit Chinas Sinopharm-Impfstoff erhalten hatte. Südafrika bezog eine Million Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca vom indischen Serum-Institut. In Argentinien wurde Sputnik zum Rückgrat des Impfstoffprogramms. All dies geschah, während der Westen seine finanziellen Ressourcen nutzte, um Millionen von Dosen im Voraus zu kaufen und sie oft zu vernichten, wenn sie veraltet waren. Die Botschaft an den globalen Süden war klar: Eure Probleme sind eure Probleme, nicht unsere.

2: Die Geschichte spielt eine Rolle: Wer stand wo während des Kolonialismus und nach der Unabhängigkeit?

Viele Länder in Lateinamerika, Afrika und Asien sehen den Krieg in der Ukraine aus einem anderen Blickwinkel als der Westen. Viele von ihnen sehen ihre ehemaligen Kolonialmächte als Mitglieder des westlichen Bündnisses wieder vereint. Die Länder, die Russland sanktioniert haben, sind entweder Mitglieder der Europäischen Union und der NATO oder die engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten in der asiatisch-pazifischen Region. Im Gegensatz dazu haben viele Länder in Asien und fast alle Länder im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika versucht, sowohl mit Russland als auch mit dem Westen auf gutem Fuß zu stehen und Sanktionen gegen Russland zu vermeiden. Könnte es daran liegen, dass sie sich an ihre Geschichte als Opfer der Kolonialpolitik des Westens erinnern, ein Trauma, mit dem sie immer noch leben, das der Westen aber weitgehend vergessen hat.

Nelson Mandela sagte oft, dass es die moralische und materielle Unterstützung der Sowjetunion war, die den Südafrikanern half, das Apartheidregime zu stürzen. Deswegen wird Russland von vielen afrikanischen Ländern immer noch positiv gesehen. Und als diese Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, war es die Sowjetunion, die sie unterstützte, obwohl sie selbst nur über begrenzte Mittel verfügte. Der Assuan-Staudamm in Ägypten, dessen Bau von 1960 bis 1971, also 11 Jahre dauerte, wurde vom Moskauer Institut für Wasserbau entworfen und zu einem großen Teil von der Sowjetunion finanziert. Das Stahlwerk Bhilai in Indien, eines der ersten großen Infrastrukturprojekte im gerade unabhängig gewordenen Indien, wurde 1959 von der UdSSR errichtet. Auch andere Länder wie Ghana, Mali, Sudan, Angola, Benin, Äthiopien, Uganda und Mosambik profitierten von der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung durch die ehemalige Sowjetunion.

Am 18. Februar 2023 sagte der Außenminister Ugandas, Jeje Odongo, auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba (Äthiopien): „Wir wurden kolonisiert und haben denen, die uns kolonisiert haben, verziehen. Jetzt verlangen die Kolonisatoren von uns, Feinde Russlands zu sein, das uns nie kolonisiert hat. Ist das fair? Nicht für uns. Ihre Feinde sind ihre Feinde. Unsere Freunde sind unsere Freunde.“

Zu Recht oder zu Unrecht wird das heutige Russland von vielen Ländern des globalen Südens als ideologischer Nachfolger der ehemaligen Sowjetunion angesehen. Diese Länder haben ein langes Gedächtnis, das sie Russland in einem etwas anderen Licht sehen lässt. Können wir es ihnen angesichts der Geschichte verdenken?

3: Der Krieg in der Ukraine wird vom Globalen Süden hauptsächlich als eine Frage der Zukunft Europas und nicht der Zukunft der ganzen Welt gesehen.

Die Geschichte des Kalten Krieges hat die Entwicklungsländer gelehrt, dass die Einmischung in Konflikte zwischen Großmächten für sie wenig Vorteile bringt, aber enorme Risiken birgt. Und sie betrachten den Stellvertreterkrieg in der Ukraine als einen Krieg, bei dem es eher um die Zukunft der europäischen Sicherheit als um die Zukunft der Welt geht. Ferner wird der Krieg vom Globalen Süden als teure Ablenkung von den dringendsten Problemen gesehen, mit denen sie zu kämpfen haben. Dazu gehören höhere Treibstoff- und Lebensmittelpreise, höhere Schuldendienstkosten und mehr Inflation, die sich durch die gegen Russland verhängten westlichen Sanktionen noch verschärft haben.

Eine kürzlich von Nature Energy veröffentlichte Studie besagt, dass bis zu 140 Millionen Menschen aufgrund der im letzten Jahr gestiegenen Energiepreise in die extreme Armut getrieben werden könnten.

Steigende Energiepreise wirken sich nicht nur direkt auf die Energierechnungen aus, sondern führen auch zu einem Preisdruck auf alle Versorgungsketten und Konsumgüter, einschließlich Lebensmittel und andere lebensnotwendige Güter. Dies schadet den Entwicklungsländern noch mehr als dem Westen.

Der Westen kann den Krieg „so lange wie nötig“ aufrechterhalten, da er über die finanziellen Mittel und die Kapitalmärkte verfügt, um dies zu tun. Aber der globale Süden hat nicht den gleichen Luxus. Ein Krieg um die Zukunft der europäischen Sicherheit hat das Potenzial, die Sicherheit der gesamten Welt zu zerstören.

Der Globale Süden ist auch darüber beunruhigt, dass der Westen keine Verhandlungen anstrebt, die diesen Krieg frühzeitig beenden könnten. Im Dezember 2021 wurde eine Gelegenheit verpasst, als Russland überarbeitete Sicherheitsverträge für Europa vorschlug, die den Krieg hätten verhindern können und die vom Westen abgelehnt wurden. Auch die Friedensverhandlungen vom April 2022 in Istanbul wurden vom Westen abgelehnt, teilweise um Russland zu „schwächen“. Und nun zahlt die ganze Welt den Preis für eine Invasion, die die westlichen Medien gerne als „unprovoziert“ bezeichnen und die hätte vermieden werden können.

4: Die Weltwirtschaft ist nicht mehr amerikanisch dominiert oder westlich geführt, und der globale Süden hat andere Möglichkeiten.

Mehrere Länder des Globalen Südens sehen ihre Zukunft zunehmend an Länder gebunden, die nicht mehr im westlichen Einflussbereich liegen. Unabhängig davon, ob es sich dabei um ihre Wahrnehmung der Verschiebung des Machtgleichgewichts weg vom Westen oder um Wunschdenken als Teil ihres kolonialen Erbes handelt, sollten wir uns einige relevante Kennzahlen ansehen.

Der Anteil der USA an der Weltproduktion ging von 21 Prozent im Jahr 1991 auf 15 Prozent im Jahr 2021 zurück, während der Anteil Chinas im gleichen Zeitraum von 4 Prozent auf 19 Prozent stieg. China ist für den weltweit größten Teil der größte Handelspartner, und sein BIP in Kaufkraftparität übersteigt bereits das der Vereinigten Staaten. Die BRICS (Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika) hatten im Jahr 2021 ein gemeinsames BIP von 42 Billionen Dollar, verglichen mit 41 Billionen Dollar in der G7. Ihre Bevölkerung von 3,2 Milliarden ist mehr als 4,5 Mal so groß wie die der G7-Länder zusammen, nämlich 700 Millionen.

Die BRICS verhängen weder Sanktionen gegen Russland noch liefern sie Waffen an die gegnerische Seite. Während Russland der größte Lieferant von Energie und Nahrungsmitteln für den Globalen Süden ist, bleibt China der größte Lieferant von Finanzmitteln und Infrastrukturprojekten für die Länder des Globalen Südens im Rahmen der Belt and Road Initiative. Und nun stehen sich Russland und China aufgrund des Krieges näher als je zuvor. Was bedeutet das alles für die Entwicklungsländer?

Es bedeutet, dass sich der Globale Süden in Bezug auf Finanzierung, Nahrungsmittel, Energie und Infrastruktur mehr auf China und Russland als auf den Westen verlassen muss. Der Globale Süden sieht auch, dass die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit expandiert, dass mehr Länder den BRICS beitreten wollen und dass viele Länder jetzt mit Währungen handeln, die sie vom Dollar, dem Euro oder dem Westen wegführen. Sie sehen auch, dass in einigen Ländern Europas eine Deindustrialisierung aufgrund höherer Energiekosten und einer höheren Inflation stattfindet. Dies macht eine wirtschaftliche Anfälligkeit des Westens deutlich, die vor dem Krieg nicht so offensichtlich war. Ist es angesichts der Verpflichtung der Entwicklungsländer, die Interessen ihrer eigenen Bürger an die erste Stelle zu setzen, verwunderlich, dass sie ihre Zukunft mehr an Länder gebunden sehen, die nicht vom Westen geführt oder von den USA dominiert werden?

5: Der „regelbasierten internationalen Ordnung“ mangelt es an Glaubwürdigkeit und sie befindet sich im Niedergang.

Die „regelbasierte internationale Ordnung“ ist ein Konzept, das von vielen Ländern des Globalen Südens als eines angesehen wird, das vom Westen erdacht und anderen Ländern einseitig aufgezwungen wurde. Nur wenige, wenn überhaupt, nicht-westliche Länder haben sich dieser Ordnung jemals angeschlossen. Der Süden ist nicht gegen eine auf Regeln basierende Ordnung, sondern gegen den derzeitigen Inhalt dieser Regeln, wie sie vom Westen konzipiert wurden.

Aber man muss sich auch fragen: Gilt die auf Regeln basierende internationale Ordnung überhaupt für den Westen?

Für viele Menschen im Globalen Süden hat der Westen jahrzehntelang ohne Rücksicht auf die Ansichten anderer die Welt nach seinem Gutdünken regiert. Mehrere Länder wurden nach Belieben überfallen, meist ohne Genehmigung des Sicherheitsrats. Dazu gehören das ehemalige Jugoslawien, Irak, Afghanistan, Libyen und Syrien. Nach welchen „Regeln“ wurden diese Länder angegriffen oder verwüstet, und waren diese Kriege provoziert oder unprovoziert? Julian Assange sitzt im Gefängnis, und Ed Snowden ist im Exil, weil er den Mut (oder vielleicht die Kühnheit) hatte, die Wahrheiten hinter diesen Aktionen aufzudecken.

Die Sanktionen, die der Westen gegen mehr als 40 Länder verhängt hat, bringen erhebliche Härten und Leiden mit sich. Auf der Grundlage welchen internationalen Rechts oder welcher „regelbasierten Ordnung“ hat der Westen seine wirtschaftliche Stärke eingesetzt, um diese Sanktionen zu verhängen? Warum sind die Guthaben Afghanistans immer noch in westlichen Banken eingefroren, während das Land von Hunger und Hungersnot bedroht ist? Warum wird venezolanisches Gold immer noch im Vereinigten Königreich als Geisel gehalten, während die Menschen in Venezuela am Existenzminimum leben? Und wenn die Enthüllungen von Sy Hersh wahr sind, unter welcher „regelbasierten Ordnung“ hat der Westen die Nord Stream-Pipelines zerstört?

Es scheint ein Paradigmenwechsel stattzufinden, weg von einer westlich dominierten Welt hin zu einer multipolaren Welt. Und der Krieg in der Ukraine hat die Unterschiede oder Abgründe, die Teil dieses Paradigmenwechsels sind, noch deutlicher gemacht. Zum Teil aufgrund seiner eigenen Geschichte und zum Teil aufgrund der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Realitäten sieht der Globale Süden eine multipolare Welt als vorteilhaftes Ergebnis an, in dem seine Stimmen eher gehört werden.

Präsident Kennedy beendete seine Rede an der American University im Jahr 1963 mit den folgenden Worten: „Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, eine Welt des Friedens aufzubauen, in der die Schwachen sicher und die Starken gerecht sind. Wir stehen dieser Aufgabe nicht hilflos gegenüber und sind auch nicht hoffnungslos, wenn es um ihren Erfolg geht. Wir müssen zuversichtlich und ohne Angst an einer Strategie des Friedens arbeiten“.

Diese Strategie des Friedens war 1963 die Herausforderung, vor der wir standen, und sie bleibt auch heute eine Herausforderung für uns. Und die Stimmen für den Frieden, einschließlich der Stimmen aus dem globalen Süden, müssen gehört werden.