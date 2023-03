Archäologen machen „wichtigste Entdeckung des 21. Jahrhunderts“.

In der Cheops-Pyramide, auch bekannt als Große Pyramide, haben Archäologen einen verborgenen Gang von neun Metern Länge und zwei Metern Breite entdeckt, teilte das ägyptische Ministerium für Altertümer mit.

Der Korridor hat eine dreieckige Decke und befindet sich an der Nordseite der Cheops-Pyramide, sagte der ägyptische Tourismusminister Ahmed Issa vor Journalisten.

Want to see that endoscope glimpse into that "new" #GreatPyramid corridor? Of course you want to see that endoscope glimpse into the Great Pyramid chamber. 😉



(Full @HIP_i_ #ScanPyramids 2023 Report video here: https://t.co/AmKNqZ8iJX) pic.twitter.com/1bhOiyQbbB