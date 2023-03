Mehr Impfstoffe -> höhere Säuglingssterblichkeit

Steve Kirsch

Dies wurde nun bestätigt und in einer medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht. Die medizinische Gemeinschaft wird es ignorieren, denn so funktioniert Wissenschaft: Sie ignoriert alles, was dem entgegengesetzt ist.

Zusammenfassung

Nach einer Kritik, die das Bailey Lab an der BYU auf dem Pre-Print-Server veröffentlicht hat, haben die Whistleblower Gary Goldman und Neil Miller ihre ursprüngliche Arbeit aus dem Jahr 2011 erneut analysiert und festgestellt, dass ihre ursprüngliche Schlussfolgerung richtig war: „Eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der Kindersterblichkeitsrate (IMR) ist in den am höchsten entwickelten Ländern nachweisbar.“

Ups! Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, all diese Impfungen für Kinder zu überdenken?

Die ursprünglichen, kritischen und bestätigenden Papiere

Die Originalstudie aus dem Jahr 2011, die zeigt, dass eine höhere Anzahl von Impfungen mit einer höheren Kindersterblichkeit verbunden ist: Die Säuglingssterblichkeitsrate wurde mit der Anzahl der routinemäßig verabreichten Impfstoffdosen verglichen: Gibt es eine biochemische oder synergistische Toxizität? (von Fachleuten begutachtet)

Kritik, verfasst von Mitgliedern des Miller Labs an der BYU: Infant Vaccination Does Not Predict Increased Infant Mortality Rate: Korrektur früherer Fehlinformationen (NICHT peer-reviewed und jetzt eine Fehlinformation)

Erneute Bestätigung des ursprünglichen Ergebnisses: Bekräftigung einer positiven Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der Säuglingssterblichkeitsrate: Eine Antwort an die Kritiker (peer-reviewed)

Weitere Beweise für den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Säuglingssterblichkeit

Es gibt seit einem Jahrhundert Beweise für einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und plötzlichem Kindstod (am deutlichsten wurde dies beim DPT-Impfstoff gezeigt), und zahlreiche Aktivisten haben jahrzehntelang versucht, die Bundesregierung zu zwingen, dies zu untersuchen. Es hat den Anschein, dass die Impfstoffe (insbesondere TDP) Mikroschläge im Gehirn in der Region verursachen, die die automatische Atmung steuert, so dass bei Säuglingen die Atemzyklen unterbrochen werden, und wenn sie sich nicht auf einer Intensivstation oder an einem anderen Ort befinden, an dem sie überwacht werden und wiederbelebt werden können, ist es tödlich, sobald die Atmung aussetzt.

Viele Impfgegner sagten unmittelbar vor den Schließungen voraus, dass der Rückgang der Impfungen bei Säuglingen während der Schließungen zu einem Rückgang der SIDS-Fälle führen würde, und genau das ist dann auch eingetreten.

Über Gary Goldman

Gary Goldman war für das größte Impfstoffüberwachungsprogramm der CDC zuständig, aber als er anfing, Probleme zu melden, sperrte man ihn buchstäblich aus seinem Büro aus. Er wurde nicht gefeuert, durfte nur das Gebäude nicht betreten! Er kam zur Arbeit, setzte sich draußen auf die Bank und erledigte seine Arbeit von einer Bank aus!

Denn so funktioniert Wissenschaft bei der CDC. Wenn man gegen das Narrativ verstößt, wird man bestraft. Auf diese Weise halten sie die Leute bei der Stange, egal wie absurd sie ist.

Sehen Sie sich dieses Gespräch über den Windpockenimpfstoff an:

Wäre es nicht toll, wenn Fragen wie diese eindeutig wären?

Der Grund, warum wir Debatten über Impfstoffe und Todesfälle führen, ist, dass die Gesundheitsbehörden den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Sterblichkeit geheim halten, versteckt in Datenbanken, zu denen nur wenige Menschen Zugang haben (und selten nach gegenteiligen Hypothesen suchen).

Wäre es nicht toll, wenn öffentliche Daten tatsächlich „öffentlich“ wären, wie el gato malo in diesem ausgezeichneten Substack-Artikel vorschlägt:

a simple, attainable proposal to restore faith in public data and reestablish the primacy of the open assessment and adversarial review integral to sound science.



make public data public.



if you won't trust us, why should we trust you?https://t.co/e4WWm7slyj — el gato malo (@boriquagato) February 8, 2023

Washington State macht es illegal, Impfstoffe in Frage zu stellen?

Im Bundesstaat Washington könnte es bald illegal sein, „Impfstoffe“ in Frage zu stellen.

Sehen Sie sich diesen neuen Gesetzesvorschlag an.

Während der Arbeitssitzung am 24. Januar 2023 und der öffentlichen Anhörung zu HB 1333 definierte der ADL-Vertreter „extremistische Ansichten“ als solche, die infrage stellen, ob Masken und Impfstoffe funktionieren. Diese Auslegung ist jedoch NICHT in dem Gesetzentwurf kodifiziert, der NICHT definiert, was darunter fällt.

PBS Newshour strahlte bereits einen 6 1/2-minütigen Beitrag über dieses Gesetz aus (als es noch nicht einmal durch den Ausschuss des Repräsentantenhauses gegangen war) und nannte es „Modellgesetzgebung für die Nation“.

Zusammenfassung

Jetzt wissen wir also: Eine höhere Impfquote im Kindesalter wird mit einer höheren Kindersterblichkeit in Verbindung gebracht. Glauben Sie, dass dies irgendjemanden dazu veranlassen wird, seine Ansichten zu überdenken?

Glauben Sie, dass derselbe Zusammenhang auch für die COVID-Impfstoffe gelten könnte? Ist es möglich, dass je mehr Impfungen, desto mehr Todesfälle? Das ist es, was die Daten sagen.

Ist es nicht an der Zeit, dass wir aufhören, die rekordverdächtigen Daten zur Sterblichkeit und zu den Impfstoffen für die COVID-Impfstoffe zu verheimlichen, und sie öffentlich machen?

Die CDC hält die Daten über die Impftodesfälle unter Verschluss, weil sie keine Vorbehalte gegen Impfungen wecken will. Das ergibt Sinn: Wenn alle herausfinden, dass sie betrogen wurden, werden sie sauer sein.

Aber früher oder später wird ein Land die Daten veröffentlichen, und die Katze wird aus dem Sack sein.

Jeder Staat in den USA könnte seine Impf-/Todesdaten veröffentlichen. Sie könnten sogar in jedem Bezirk veröffentlicht werden.

Warum versteckt jeder Bezirk, jeder Bundesstaat und jede Regierung der Welt diese Daten? Sie sind sogar in Florida versteckt. Es sind öffentliche Informationen. Es nützt der Öffentlichkeit nichts, wenn sie hinter Schloss und Riegel gehalten werden.

Gebt die Daten frei! Wovor haben alle Angst? Vor der Wahrheit?

Beachten Sie, dass die Ausrede der „Privatsphäre“ genau das ist: eine Ausrede. Ich weise darauf hin, dass die Daten leicht so angepasst werden können, dass niemand auch nur seinen eigenen Datensatz finden kann, ohne dass die Analyse beeinträchtigt wird.