Wie der peruanische Präsident durch „äußere Kräfte“ „abgesetzt“ wurde. Klaus Schwab vom WEF in Höchstform!

Peter Koenig

Exklusiv-Interview mit Präsident Pedro Castillo aus dem Hochsicherheitsgefängnis „Barbadillo“, Lima

Das Interview wurde zuerst auf Spanisch von „elsaltodiario“ veröffentlicht. Es wurde von Julioa Zamarrón in Lima, Peru, in Zusammenarbeit mit Irene Zugasti He Zugasti Hervás und Pablo Elorduy in Madrid organisiert. Die deutsche Übersetzung wurde von Klaus E. Lehmann und Vilma Guzmán angefertigt und von den deutschen Online-Nachrichten „NACHDENKSEITEN“ veröffentlicht – siehe hier. Für die spanische Originalversion – siehe hier.

Präsident Castillo: „Die USA arbeiten mit der Europäischen Union zusammen, um uns zu unterdrücken“.

Im Vorfeld der peruanischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2021 konnte Pedro Castillo, ein ehemaliger Lehrer und Landwirt, in den armen ländlichen Gebieten starke Unterstützung gewinnen und die Wahlen für eine der sozialistischen oder linken Parteien Perus, „Peru Libre“, gewinnen. Er gewann in der zweiten Runde mit einem hauchdünnen Vorsprung von 50,13 % gegenüber 49,87 % seiner rechtsextremen Gegnerin Keiko Fujimori, der Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori (1990-2000).

Alberto Fujimori verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, Machtmissbrauchs, Verletzung der Menschenrechte und Korruption während fast aller zehn Jahre seiner Amtszeit.

Vor seinem Aufstieg ins peruanische Präsidentenamt war Alberto Fujimori Rektor der Nationalen Agraruniversität „La Molina“ in Lima, Peru. Er war als Politiker eher unbekannt, erhielt aber starke Unterstützung aus den Vereinigten Staaten, um für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Dieser denkbar knappe Vorsprung von Pedro Castillo hätte eine „Nachzählung“ mehr als gerechtfertigt, doch trotz Protesten und landesweiten Forderungen nach einer Überprüfung der Stimmen ließen „die Machthaber“ dies nicht zu. So wurde Pedro Castillo am 6. Juli 2021 zum gewählten Präsidenten von Peru erklärt und trat sein Amt am 28. Juli 2021 an.

Nach seinem Amtsantritt sanken seine Zustimmungsraten schnell, und er sah sich ständigem Widerstand seitens eines zersplitterten Kongresses und Anschuldigungen wegen „moralischer Unfähigkeit“ ausgesetzt. Dies ist eine vage und „unbestimmte“ Beschreibung, die von den peruanischen Mainstream-Medien erfunden wurde, die übrigens die gleichen sind wie im Rest der westlichen Welt.

Denken Sie daran, dass es fünf riesige Medienkonzerne gibt, die mehr als 90% der westlichen „Nachrichten“ kontrollieren – Nachrichten, die im Gleichschritt, mit den gleichen Worten, den gleichen Phrasen, der gleichen Ideologie – rund um den Globus präsentiert werden. Denken Sie nur an die „Covid-Pandemie“, die auf wundersame Weise am selben Tag in 194 Ländern rund um den Globus begann – und in den vergangenen drei Jahren im Gleichschritt verlief.

Die große Mehrheit der Menschen rund um den Globus wird durch ausgeklügeltes Social Engineering bewusstseinsmanipuliert. Und die Medien werden von großen Finanzunternehmen finanziert. Die Menschen glauben diesen Medien, obwohl die Logik ihnen unerbittlich sagen sollte, dass da etwas ganz und gar nicht stimmt. Siehe Tavistock et al.

Die gleichen Methoden der mutwilligen Verunglimpfung Russlands und Chinas werden auch auf kleinster Ebene angewandt, um einen Politiker zu demoralisieren, der von Anfang an dazu bestimmt ist, ein Attentat auf seinen Charakter zu verüben und schließlich aus dem Amt „entfernt“ zu werden, wie im Fall von Pedro Castillo.

Es wird von Tag zu Tag deutlicher, dass der etwas naive Castillo von „äußeren Kräften“ in das Amt des Präsidenten gesetzt wurde, damit er demontiert und durch DEN Kandidaten ersetzt werden kann, der vom Globalistenkult – oder genauer gesagt von Klaus Schwab, WEF – ausgewählt wurde.

Im Fall von Castillo, wie auch in unzähligen anderen Fällen auf der ganzen Welt, war seine Wahl ein Betrug, eine Tarnung, um einen von Klaus Schwabs (WEF) Young Global Leaders (YGL) an die Spitze Perus zu setzen, eines ultra-reichen Landes, wohl eines der zwei oder drei rohstoffreichsten Länder in Lateinamerika mit Ressourcen aus Öl, Gas, Lithium, Uran, Kupfer, seltenen Erden, Gold, anderen Edelmetallen und mehr. Alles Ressourcen, die der Westen für seinen luxuriösen und immer stärker digitalisierten Lebensstil begehrt.

In diesem Sinne hätte Castillo, als er sagte: „Die USA arbeiten mit der Europäischen Union zusammen, um uns zu unterdrücken“, vielleicht noch hinzufügen können: „… und uns zu usurpieren“.

In dem Interview spricht Präsident Castillo vorwiegend über seine Sorge um seine Familie nach dem Coup, als er verhaftet wurde. Er war besorgt, seine Familie in Sicherheit zu bringen, insbesondere seine Kinder und seine Frau. Er sagte, er habe nie die Absicht gehabt, aus dem Land zu fliehen, sondern wollte unbedingt, dass seine Familie in einer sicheren Botschaft untergebracht wird – in diesem Fall in der Botschaft von Mexiko. Seine Familie lebt jetzt in Mexiko, in Sicherheit.

Castillo erzählte im Interview von der intensiven und ununterbrochenen Medienverleumdungskampagne gegen ihn und seine Familie, die vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an oder sogar noch vor seinem Amtsantritt an der Spitze des Landes lief. Er und seine Familie wurden ständig unter Druck gesetzt, beleidigt, verunglimpft und mit Lügen und „falschen Wahrheiten“ beschuldigt. Er war besorgt über die Auswirkungen eines solchen schmutzigen Umfelds auf seine Familie, insbesondere auf seine Kinder.

Was die Erfüllung seiner Pflichten und Aufgaben als Präsident anbelangt, sagte er, die Opposition und ihre Verbündeten im Kongress würden ihn nicht regieren lassen. Castillo erwähnte die von Korruption getriebene Privatisierung von fast allem. So gehörten beispielsweise etwa 70% der Fischereirechte und der Infrastruktur des Titicacasees einem einzigen Unternehmen. Ähnlich verhält es sich mit Straßen und Flughäfen, große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind im Besitz transnationaler Unternehmen. Das Land wurde schrittweise in ausländische Hände gegeben – wobei die einheimische peruanische Oligarchie ihren Anteil daran hatte.

Castillos Regierung legte dem Kongress 76 Gesetzesvorschläge vor, um einen Teil des privatisierten Staatsbesitzes zurückzunehmen. Sie wurden alle abgelehnt. Er wollte auch eine unabhängige Fluggesellschaft unter peruanischer Flagge gründen und drei Flughäfen bauen und erweitern – alle wurden blockiert. Das Gleiche gilt für viele andere Initiativen, die seine Regierung dem Kongress zur Diskussion und Prüfung vorlegte. Kurzum, nach etwa anderthalb Jahren im Amt hatte er praktisch nichts erreicht. Das Land befand sich im Stillstand. Und wohlgemerkt – das war Teil des Plans.

Andererseits hat er von einer langen Liste von Bergbauprojekten mehr als 40 blockiert, weil sie die Umwelt schädigen und vor allem die Wasserressourcen verschmutzen, die Grundwasserleiter hoch oben in den Anden, die für die flussabwärts lebende Bevölkerung und die Landwirtschaft lebenswichtig sind.

Natürlich machten ihn solche Maßnahmen bei der nationalen und internationalen Oligarchie nicht beliebt, aber bei den Bauern war er beliebt, da er ihre Lebens- und Überlebensinteressen vertrat. Da er aus Cajamarca stammt, einer der am meisten verminten Provinzen Perus, weiß er aus erster Hand, wovon er spricht.

Bis Anfang der 1990er-Jahre verfügte die Stadt Cajamarca über reichlich kristallklares Wasser, das kaum einer Aufbereitung bedurfte. Mit der Errichtung der Yanacocha-Goldmine des US-amerikanischen Newmont-Konzerns im Tagebau wurde der Grundwasserleiter in einer Höhe von über 4000 Metern über dem Meeresspiegel mit Schwermetallen und giftigen Chemikalien verseucht.

Goldmine Yanacocha bei Cajamarca, Peru (Lizenziert unter CC BY-SA 4.0)

Auch der Goldabbau, der Waschprozess, verbraucht enorme Mengen an Wasser. Das reichlich vorhandene Wasser in Trinkwasserqualität wurde auf ein Rinnsal reduziert, sodass die Wasserversorgung in der Provinzhauptstadt Cajamarca im Durchschnitt nur noch für wenige Stunden am Tag gewährleistet ist.

Dies ist nur ein Beispiel für die Zerstörung von Umwelt und Wasserressourcen durch den Bergbau in Peru. Es gibt buchstäblich Hunderte von laufenden Bergbauprojekten in Peru, die der Umwelt, dem Wasser und den Menschen sowie den Tieren schaden und die Milchproduktion drastisch reduzieren.

Die meisten Gewinne aus dem Bergbau fließen ins Ausland und lassen den Peruanern nur einen Hungerlohn. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Peru eines der reichsten Länder Lateinamerikas ist und die Bevölkerung dennoch arm bleibt. Leider ist das eine Tatsache.

Lokale korrupte Oligarchen handeln mit ebenso korrupten internationalen Unternehmen Verträge über die Ausbeutung von Ressourcen aus – mit katastrophalen Folgen.

Pedro Castillo, der aus einer ländlichen Gegend stammt und Landwirt ist, weiß, dass Peru ideal für die Entwicklung der Landwirtschaft wäre, mit hochproduktiven Kleinbauern, wie mehrere kleine Bewässerungsprojekte bewiesen haben, die von Bauernverbänden betrieben wurden.

Die Küstenwüste Perus ist auf wundersame Weise fruchtbar, und sobald sie Wasser erhält, wächst fast alles. Es gibt Wasser aus Flüssen, unterirdischen Wasserquellen und Quellen in den Anden und in den Tälern. Mit einer fortschrittlichen Bewässerungstechnologie könnte Peru zu einer äußerst erfolgreichen Agrarnation werden, mit einer modernen Agrarindustrie, die im Land einen Mehrwert schafft, nachhaltige Arbeitsplätze schafft und verarbeitete Agrarprodukte exportiert, anstatt nur Rohstoffe – wie es heute noch der Fall ist.

Aber das ist nicht die Idee der mächtigen Oligarchie, die das Land seit der Unabhängigkeit vor 200 Jahren regiert, und zwar durch eine fünfjährige Amtszeit des Kongresses, in der die Abgeordneten nicht wiedergewählt werden können und sich während ihres einjährigen politischen „Highlife“ die Taschen füllen.

Präsident Castillo hatte vielleicht vor, diese korrupten Strukturen zu ändern. Er hat jedoch nicht erkannt, dass Peru, wie viele andere rohstoffreiche Länder des globalen Südens, von ausländischen Konzernen, ausländischen Politikern und oft, vorwiegend in den vergangenen zwei Jahrzehnten, vom Weltwirtschaftsforum (WEF) kontrolliert wird, das als ausführende Instanz für den gigantischen, weitgehend unsichtbaren Finanzkult des Todes und für Milliardärsfamilien fungiert.

Am 7. Dezember 2021, als Präsident Castillo den Kongress auflösen wollte, weil dieser ihm nicht erlaubte zu regieren, wurde der „interne Coup“ von außen gut vorbereitet.

Boluarte mit Castillo im Palacio de Gobierno im Jahr 2022 (Lizenziert unter CC BY 3.0)

Castillo sagte in dem Interview, dass er seine Vizepräsidentin, Dina Boluarte, vor den Wahlen 2021 nicht kannte. Sie wurde ihm während der Wahlkampagne im zweiten Wahlgang aufgezwungen. Sie wurde Mitglied der linken Partei „Peru Libre“, und als Castillo mit diesem hauchdünnen Vorsprung gewählt wurde, wurde sie seine Vizepräsidentin. Raten Sie mal, wer dabei seine Finger im Spiel gehabt haben könnte?

Während des Interviews erwähnte Castillo weder, dass dies alles im Vorfeld der Wahl geplant war, noch dass Dina Boluarte Stipendiatin der Akademie für junge globale Führungskräfte (YGL) von Klaus Schwab war, entweder weil er es nicht wusste oder weil er nicht zugeben wollte, dass er vom lokalen und internationalen Kapital, das die Reichtümer Perus an sich reißen wollte, hinterhältig in eine Falle gelockt wurde.

Vor dem „Staatsstreich“ suchte die Botschafterin der Vereinigten Staaten in Peru, Lisa Kenna, eine ehemalige neunjährige CIA-Veteranin, den peruanischen Verteidigungsminister auf, um ihn zu bitten, sich nicht in die „Absetzung“ von Castillo einzumischen. Normalerweise stellt sich das Militär auf die Seite des amtierenden Präsidenten. Das Ministerium gehorchte. Sie griffen nicht ein.

Kurz nach dem Staatsstreich, als die amtierende Präsidentin Boluarte bereits im Amt war, suchte derselbe Botschafter sie auf, um ihr mitzuteilen, dass sie mit der Unterstützung der USA rechnen könne, auch bei den harten Maßnahmen, die sie zur Unterdrückung der landesweiten Proteste ergreifen müsse.

Dies war ein Freibrief für Boluarte, mit eiserner Faust gegen all diese Demonstranten und Protestierenden vorzugehen, von denen die meisten ihre Wahlpartei „Peru Libre“ unterstützten. Das Ergebnis waren Polizeischüsse aus Hubschraubern und andere repressive Gräueltaten, die bisher zu mehr als 50 Toten geführt haben. Siehe auch hier.

Die ehemalige CIA-Agentin und US-Botschafterin in Peru, Lisa Kenna, trifft sich mit dem peruanischen Verteidigungsminister zwei Tage vor dem Staatsstreich gegen den gewählten linken Präsidenten Castillo (Quelle: Multipolarista)

Ein paar Tage später besuchte dieselbe US-Botschafterin, Lisa Kenna, den peruanischen Minister für Energie und Bergbau, um über künftige Investitionen zu sprechen. Es muss nicht weiter ausgeführt werden, wer hinter diesem „Wahlzirkus 2021“ steckt. Wiederum zum Nachteil des peruanischen Volkes.

Unmittelbar nachdem Castillo versucht hatte, den Kongress aufzulösen, vermutlich um Neuwahlen auszurufen, weil der Kongress ihm das Regieren unmöglich machte – ein legaler Schritt unter diesen Umständen und im Rahmen der Gesetze der peruanischen Verfassung – wurde Pedro Castillo verhaftet und Frau Boluarte wurde „amtierende“ Präsidentin. Sie behauptete, sie werde die Präsidentschaft bis zu den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2026 innehaben. Toller Versuch!

Nach seiner Verhaftung wurde Castillo sofort in ein „Präventiv“-Gefängnis gesteckt, „auf Bewachung“, in ein Hochsicherheitsgefängnis, für 18 Monate, OHNE PROZESS, OHNE GERICHTLICHE VERFAHREN.

So viel zu den Menschenrechten – lieber Herr Schwab.

Nach der peruanischen Verfassung müssen unter solchen Umständen innerhalb von 6 Monaten Neuwahlen ausgerufen werden. Das Verfassungsgericht entschied sich schließlich für einen Kompromiss – Neuwahlen im April 2024. Unter dem Protest der Menschen auf der Straße, die Boluarte raus haben wollten und sofortige Neuwahlen, schlug sie Neuwahlen im Oktober 2023 vor. Dies wurde vom Kongress nicht akzeptiert. Sie wollten ihre „Privilegien“ so lange wie möglich behalten. Das ahnte sie, als sie den neuen Termin „anbot“.

Jetzt sind die Neuwahlen in der Schwebe, ein Termin steht nicht fest. Das ist genau das, was Boluarte und Schwab wollen – vielleicht kann sie diesen Schwebezustand bis 2026 verlängern? – In den kommenden drei Jahren könnte sie dem peruanischen Volk und der Gesetzgebung des Landes Schreckliches antun: Privatisierung von Staatsbetrieben, wahllose Vergabe von Bergbaulizenzen, langfristige Konzessionen an ausländische Unternehmen zur Ausbeutung der peruanischen Ressourcen und nicht zu vergessen die kommende „Gesundheitstyrannei“ durch den möglichen (hoffentlich nicht) WHO-„Pandemievertrag“.

Sie könnte auch stillschweigend mit jenen ebenfalls ausländisch beeinflussten Mächten zusammenarbeiten, die Peru spalten wollen: den ressourcenreichen Süden vom ärmeren Norden – und damit dauerhafte innere Unruhen schaffen.

Dies ist ein sich abzeichnender impliziter „Plan“. Ob er umgesetzt wird, hängt von der innenpolitischen Dynamik Perus und vom Gemütszustand der Bevölkerung ab – von ihrer Liebe zum Land und davon, inwieweit die Politiker ihre persönlichen Interessen zugunsten der Interessen des Volkes zurückstellen und die Rechte der peruanischen Bürger sowie die Rechte ihres Präsidenten verteidigen werden.

Perus anhaltende Korruptionsskandale haben das Land zu einem der instabilsten Länder zumindest in Lateinamerika gemacht. Hier ein Überblick über die politischen Turbulenzen in Peru in den letzten mehr als 20 Jahren, die durch sieben (7) dubiose Präsidenten repräsentiert werden, die entweder im Gefängnis sitzen, im Ausland auf der Flucht sind oder gegen die wegen Betrugs ermittelt wird:

Pedro Castillo (2021-2022) – ehemaliger Lehrer und Landwirt, siehe oben;

Manuel Marino (10.-15. November 2020) – ein ehemaliger Kongresspräsident, der ein Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger Martin Vizcarra leitete; er hielt es weniger als eine Woche aus;

Martin Vizcarra (2018-2020), der das Amt vom gestürzten Pedro Pablo Kuczynski übernommen hat. Vizcarra wurde selbst von den Gesetzgebern abgesetzt, nachdem Medienberichte behauptet hatten, er habe umgerechnet rund 640.000 US-Dollar an Bestechungsgeldern von zwei Unternehmen erhalten, die eine Ausschreibung für öffentliche Arbeiten gewonnen hatten, als er einige Jahre zuvor Regionalgouverneur war;

Pedro Pablo Kuczinsky (2016-2018); die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Kuczynski, weil er als Minister unter dem früheren Präsidenten Alejandro Toledo Verträge mit dem brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht bevorzugt hatte. Kuczynski trat 2018 auf Druck des Kongresses von der Präsidentschaft zurück. Er steht derzeit unter Hausarrest. Sein Nachfolger ist Martin Vizcarra (siehe oben);

Ollanta Humala (2011-2016) – muss sich vor Gericht verantworten, weil ihm vorgeworfen wird, während des Präsidentschaftswahlkampfs 2011 3 Millionen Dollar von Odebrecht (brasilianisches Bauunternehmen) erhalten zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat 20 Jahre Haft gefordert. Humala streitet die Vorwürfe ab. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern offenbar noch an. Mit Geld lassen sich auch Gerichtsverfahren verzögern;

Alan Garcia (1985-1990 und 2006-2011) – hat sich angeblich selbst umgebracht, als er mit neuen Korruptionsermittlungen konfrontiert wurde. Offenbar wurde er innerhalb von 24 Stunden nach dem angeblichen Selbstmord ohne jegliche gerichtsmedizinische Untersuchung eingeäschert, was für den Tod eines ehemaligen Präsidenten sehr ungewöhnlich ist. Es wird allgemein angenommen, dass er eine gut bezahlte Flucht organisierte, sich mehreren Schönheitsoperationen unterzog und irgendwo auf der Welt, viele vermuten in der Schweiz, glücklich unter einem anderen Namen lebt;

Alejandro Toledo (2001-2006) – wird beschuldigt, während seiner Amtszeit 20 Millionen Dollar Schmiergeld von Odebrecht erhalten zu haben. Er ist in den Vereinigten Staaten gegen Kaution frei, muss aber mit einem Auslieferungsverfahren nach Peru rechnen, das schon seit langem läuft.

Peru ist nur ein weiteres Beispiel für Klaus Schwabs „Stolz, Regierungen auf der ganzen Welt mit unseren Young Global Leaders zu infiltrieren“.

Leute, nehmt das zur Kenntnis und lasst es nicht länger zu, nicht in Peru – und auch nicht an einem anderen Ort.