Argentinien will von KI geführte „nicht-menschliche Unternehmen“ legalisieren

Veröffentlicht von: Frank Landymore über Furutism

Javier Milei ist ein Libertärer im Sinne des Anarchokapitalismus, der sich für die Technokratie einsetzt. Er ist der Erste, der den Damm durchbricht und der KI Rechte einräumt, die denen des Menschen vergleichbar sind. Das ist ein schlüpfriger Weg. Wenn er Erfolg hat, wird dies der uneingeschränkten Rechtspersönlichkeit Tür und Tor öffnen. Als unverhohlener Verfechter der KI zeigt Milei Anzeichen einer KI-Psychose. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Man könnte bereits argumentieren, dass Unternehmen gesichtslose Monolithen sind, die ausschließlich auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und das Wohlergehen der Menschen nur am Rande berücksichtigen.

Als also Argentiniens skandalumwitterter Präsident Javier Milei in einem neuen Gastbeitrag für die Financial Times die Schaffung von „nicht-menschlichen Unternehmen“ forderte, die von KI geführt werden, muss man ihm fast schon applaudieren, dass er auf die Formalitäten verzichtet und einfach die Menschenfeindlichkeit zugibt, die im Kern unseres glorreichen kapitalistischen Systems der freien Marktwirtschaft steckt.

Der Ton wird bereits in der allerersten Zeile gesetzt, in der Milei die Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie im Jahr 1602 preist – jenes berüchtigte kolonialistische Monopol, das unzählige Gräueltaten und Massaker begangen sowie Hunderttausende von Sklaven ausgebeutet und gehandelt hat.

Amerikanern ist Milei vielleicht als der Typ bekannt, der Elon Musk eine Kettensäge schenkte, die die beiden gemeinsam auf der Bühne herumschwenkten, um Musks Aushöhlung der Bundesregierung im letzten Jahr zu feiern. In seinem neuen Artikel mit dem Titel „Argentinien lädt die KI ein, sich zu befreien“ schlägt er weiterhin die Trommel gegen den großen Staat, indem er dafür plädiert, „die KI unreguliert zu lassen“, damit Buenos Aires eines Tages „für die KI das wird, was Amsterdam für das Zeitalter der Segelschiffe war“.

„So wie die industrielle Revolution uns von den Grenzen der menschlichen Muskelkraft befreit hat, wird KI uns von den Grenzen des menschlichen Gehirns befreien und die Produktivität über unsere kühnsten Träume hinaus steigern“, verkündet Milei.

Das kommt nicht von ungefähr: Mileis Regierung hat dem Kongress letzte Woche einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, der „einen speziellen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI“ auf der Grundlage von drei Säulen schaffen soll. Völlig unregulierte KI ist die erste Säule, und die zweite ist eine „neue Unternehmenskategorie im argentinischen Recht“: die bereits erwähnten nicht-menschlichen Unternehmen.

„Das sind Unternehmen, die von KI-Agenten oder Robotern betrieben werden“, erklärt Milei und fügt hinzu, dass „menschliche Anteilseigner beteiligt sein können, dies aber nicht erforderlich ist“.

Das bringt uns zur dritten Säule: ein „wettbewerbsfähiges steuerliches Umfeld“, das durch einen niedrigen Körperschaftsteuersatz gefördert wird.

Als ob es nicht schon genug wäre, dass Milei schamlos seinen eigenen und Argentiniens kollektiven Hintern vor den Big Tech-Unternehmen schwingt, macht er es am Ende noch einmal deutlich.

„Wir sind offen für Geschäfte“, sagt er. „Wir beabsichtigen, das attraktivste rechtliche und steuerliche Umfeld für die KI-Unternehmen zu bieten, die das 21. Jahrhundert prägen werden.“