Argentinische Wissenschaftler, die 55 chemische Elemente in Corona-Impfstoffen fanden, geraten ins Visier der Behörden

Die Biotechnologin Lorena Diblasi von der Nationalen Universität Tucumán in Argentinien und die Biologin Marcela Sangorrín untersuchten im Jahr 2022 mehrere Corona-Impfstoffe mithilfe eines Massenspektrometers mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS).

Alles musste heimlich geschehen, da der Inhalt der Impfstoff-Fläschchen offiziell nicht analysiert werden durfte. Im vergangenen Jahr veröffentlichten sie schließlich ihre Ergebnisse.

In einem Impfstoff aus einer Pfizer-Charge (FN1672), die einen Menschen schwer geschädigt hatte, entdeckten sie einen Fremdkörper, der in keinem Impfstoff vorkommen dürfte. Allein aus diesem Grund, so Diblasi, hätten diese „Impfstoffe“ vom Markt genommen werden müssen.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Betrügerische Ermittlungen

Die Beweise legten sie dem argentinischen Gesundheitsministerium, der Justiz und den Aufsichtsbehörden vor – doch niemand reagierte. Es gab keine Untersuchung, nur Schweigen.

Nun aber hat der Nationale Rat für wissenschaftliche und technische Forschung (CONICET) eine Untersuchung gegen Sangorrín und Diblasi eingeleitet, die beide dort tätig sind.

Ihnen wird vorgeworfen, „betrügerische Forschungsergebnisse“ veröffentlicht zu haben, die eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen würden, weil sie „Angst“ verbreiteten – obwohl Impfstoffe angeblich „Leben retten“. Ja, tatsächlich.

Die Studie war bereits im September des vergangenen Jahres an CONICET übermittelt worden, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden konnten. Doch es geschah nichts. Bis heute hat weltweit kein offizielles Institut den Inhalt dieser Fläschchen untersucht. Sangorrín und Diblasi haben es getan – und werden nun angegriffen. Die offizielle Erzählung wird mit aller Härte verteidigt.

Die beiden argentinischen Forscherinnen konnten nachweisen, dass COVID-Impfstoffe mindestens 55 chemische und toxische Elemente enthalten, die nicht auf der offiziellen Inhaltsstoffliste stehen – darunter in einigen Fällen sogar radioaktive Stoffe.

Ihre vollständige Forschung können Sie hier einsehen.