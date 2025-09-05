RFK Jr. verblüfft Kritiker in hochbrisanter Anhörung im Senat

Von The Vigilant Fox

Bevor CNN beginnt, diese Anhörung zu verdrehen, sehen Sie sich all diese Clips an, die sie Ihnen nicht zeigen wollen.

RFK Jr. betrat gerade den Kongress und schlug seine größten Kritiker mit einem Schlag nieder.

Das war eine Meisterleistung.

Elizabeth Warren explodierte, weil Kennedy COVID-Impfstoffe „weggenommen” habe – nur um dann selbst mit ihren 855.000 Dollar an Pharma-Geldern bloßgestellt zu werden.

Da beging Bernie Sanders einen fatalen Fehler:

Er platzte heraus, dass fast JEDER POLITIKER Geld von der Pharmaindustrie nimmt – als ob das Warren, ihn selbst und seine Kollegen irgendwie entschuldigen würde.

Das ist einer dieser Momente, in denen man sich am Kopf kratzt und sich fragt: Hat er das wirklich gerade gesagt?

In der vergangenen Woche haben die Demokraten den Druck auf RFK Jr. erhöht, damit er zurücktritt. Sie hofften, dass diese Anhörung ihre Chance dazu sein würde – aber die Dinge liefen nicht wie geplant.

Gleich zu Beginn kündigte Kennedy an, dass die CDC aufräumen werde – indem sie die Gesundheitsbeamten entlasse, die für die katastrophalen COVID-Fehler verantwortlich seien.

„Die Leute bei der CDC, die unseren Kindern Masken aufgesetzt und unsere Schulen geschlossen haben, SIND DIEJENINGEN, DIE GEHEN WERDEN.“

Wenige Augenblicke später erklärte Kennedy genauer, warum er aufräumt. Er wurde emotional und nannte eine erschreckende Statistik, die den Raum verstummen ließ.

„Heute Morgen habe ich die neuesten Zahlen vom CDC erhalten, wonach 76,4 % der Amerikaner mittlerweile an einer chronischen Krankheit leiden. Das ist erschreckend. Als mein Onkel Präsident war, waren es 11 %. Im Jahr 1950 waren es 3 % … Deshalb müssen wir Leute bei der CDC entlassen. Sie haben ihre Arbeit NICHT gemacht. Es war IHRE AUFGABE, für unsere Gesundheit zu sorgen. Ich muss einige dieser Leute entlassen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Kennedy erhielt umgehend Gegenwind von Senator Michael Bennett (D-Colorado).

Bennet kritisierte Kennedys Ernennung von Dr. Robert Malone zum Mitglied des ACIP-Ausschusses, einem Expertengremium, das die CDC in Fragen der Impfstoffverwendung und -politik berät.

Bennett fragte: „Ist Ihnen bekannt, dass Dr. Robert Malone behauptet hat, dass der häufig verwendete mRNA-Impfstoff ‚eine Form von AIDS verursacht und das Gehirn, das Herz, das Immunsystem und die zukünftige Zeugungsfähigkeit von Kindern schädigen kann‘?“

Kennedy gab ihm eine Antwort, die er nicht hören wollte.

„Dr. Malone ist einer der Erfinder des mRNA-Impfstoffs. Er weiß also viel mehr darüber als ich.“

Das ließ Bennet sprachlos zurück, ohne Gegenargument, außer zu erklären: „Diese Aussage ist nicht wahr!!!“

Bennet drängte weiter, sodass Kennedy keine andere Wahl blieb, als ihn in die Enge zu treiben und seine Heuchelei aufzudecken.

KENNEDY: „Sie haben sich nie beschwert, als die Pharmaunternehmen … ihre Produkte ohne Sicherheitsprüfungen auf den Markt gebracht haben.“

BENNETT: „Sie können es charakterisieren, wie Sie wollen. Ich habe sie heute zitiert. Was ich gesagt habe, war korrekt. Was Sie gesagt haben, waren Lügen.“

KENNEDY: „Wollen Sie damit sagen, Senator, dass der mRNA-Impfstoff nie mit Myokarditis oder Perikarditis bei Teenagern in Verbindung gebracht wurde?“

BENNETT: „Ich versuche nur zu sagen, dass die Leute, die Sie nach der Entlassung in dieses Gremium berufen haben …“

(Kennedy unterbricht ihn)

KENNEDY: „Sie weichen dieser Frage aus.“

BENNETT: „Ich stelle die Fragen.“

KENNEDY: „Nun, ich habe Ihnen eine Frage gestellt.“

BENNETT (erhebt seine Stimme): „Ich stelle die Fragen für Herrn Kennedy im Namen der ELTERN, SCHULEN und LEHRER in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, die so viel Besseres verdienen als Ihre Führung.“

KENNEDY: „Sie verdienen die Wahrheit, und genau das werden wir ihnen zum ERSTEN MAL in der Geschichte dieser Behörde geben.“

Mitten in der Anhörung überließ Senator Ron Johnson (R-Wisconsin) Kennedy seine Redezeit im Senat, um die Vereinnahmung der amerikanischen Gesundheitsbehörden durch die Industrie aufzudecken.

Kennedy verschwendete keine Zeit und warf der CDC vor, bewusst über die Häufigkeit von Autismus bei Kindern im Zusammenhang mit MMR-Impfstoffen gelogen zu haben.

JOHNSON: „Möchten Sie einfach darüber sprechen, was Sie in Bezug auf die Vereinnahmung der Behörden, für die Sie jetzt zuständig sind, beobachtet haben? Die Korruption der Wissenschaft – die Vereinnahmung der Bundesgesundheitsbehörden durch die Pharmaindustrie, durch Big Pharma, durch Big Food.“

KENNEDY: „Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Ich könnte Ihnen hier Tausende nennen, aber 2002 führte die CDC eine interne Studie mit Kindern aus Fulton County, Georgia, durch und verglich Kinder, die die MMR-Impfung rechtzeitig erhielten, mit Kindern, die sie später erhielten.“ „Mit anderen Worten: Kinder, die sie vor dem 36. Lebensmonat erhielten, und Kinder, die sie danach erhielten.“ „Die Daten aus dieser Studie zeigten, dass schwarze Jungen, die den Impfstoff rechtzeitig erhalten hatten, ein um 260 % höheres Risiko hatten, eine Autismusdiagnose zu erhalten, als Kinder, die gewartet hatten.“ „Der leitende Wissenschaftler dieser Studie, Dr. William Thompson, Senior Vaccine Safety Scientist bei den CDC, wurde von seinem Vorgesetzten Frank Destefano, dem Leiter der Abteilung für Impfstoffsicherheit, angewiesen, sich mit vier weiteren Mitautoren in einen Raum zu begeben … und diese Daten zu vernichten.“ „Und dann haben sie die Studie veröffentlicht … ohne diese Tatsache.“

„Sie kennen diese Geschichte. Ich kenne diese Geschichte. Und Sie kennen Hunderte solcher Geschichten. Das passiert ständig.“

„Wir werden von diesen Behörden belogen, und das werden wir jetzt ändern!“

Senator Johnson nutzte seine Redezeit auch, um eine wichtige Neuigkeit bekannt zu geben.

Er verriet, dass am Dienstag, dem 9. September, endlich eine hochwertige Studie zum Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften veröffentlicht wird.

Die Studie wurde im Jahr 2020 durchgeführt (Ron Johnson versprach sich und sagte 2000), doch ihre Ergebnisse wurden in den letzten fünf Jahren unter Verschluss gehalten.

Und was lassen die Daten vermuten?

„… die geimpfte Bevölkerung [ist] weitaus anfälliger für chronische Krankheiten als Menschen, die überhaupt keinen Impfstoffen ausgesetzt waren.“

Rechtsanwalt Aaron Siri wird die vollständigen Ergebnisse am Dienstag vorstellen.

Der nächste große Showdown für RFK Jr. kam, als Senatorin Elizabeth Warren (D-Massachusetts) über sein Versprechen, Impfstoffe nicht „wegzunehmen”, empört war.

Kennedy antwortete, dass er Impfstoffe nicht wegnehmen werde – aber er werde auch keine pharmazeutischen Produkte ohne klinische Daten zur Untermauerung bewerben.

Warren drängte weiter, und Kennedy deckte ihre Spenden in Höhe von 855.000 Dollar aus der Pharmaindustrie auf.

Als Senator Bernie Sanders (D-Vermont) Kennedys Austausch mit Warren beobachtete, beging er einen fatalen Fehler:

Er platzte heraus, dass fast JEDER POLITIKER Geld von der Pharmaindustrie annimmt – als ob das Warren, ihn selbst und seine Kollegen irgendwie entschuldigen würde.

Aber dadurch machte er sich nur komplett lächerlich.

SANDERS: „Nur zur Erinnerung: Jeder einzelne Republikaner … hat PAC-Gelder von der Pharmaindustrie erhalten. Sind die alle auch korrupt?“

KENNEDY: „Und ich sage Ihnen, dass die American Heart Association von der Lebensmittelindustrie kooptiert wurde.“

SANDERS: „Jeder Republikaner hat PAC-Gelder von der Pharmaindustrie erhalten, Demokraten ebenfalls. Alle sind korrupt, außer Ihnen? Ist es das, was wir hier sehen? Ich glaube nicht.“

Das ist eine dieser Unterhaltungen, bei denen man sich am Kopf kratzt. Kennedy war verwirrt darüber, was Sanders hier erreichen wollte.

Kennedy erhielt Unterstützung von Senator Roger Marshall (R-Kansas) – einem zugelassenen Gynäkologen –, als er den Raum mit der Enthüllung der schockierenden Anzahl von Impfungen, die Kinder bis zum Alter von 18 Jahren erhalten sollen, zum Schweigen brachte.

„Am ersten Tag bekommen sie ihre erste Impfung, eine Hepatitis-Impfung. Bis sie 18 Monate alt sind, haben sie 18 Impfungen erhalten. Bis sie wahlberechtigt sind, haben sie 76 Impfungen erhalten.”

Dr. Marshall erklärte, dass er keinen Sinn darin sehe, jedes Neugeborene am ersten Lebenstag gegen Hepatitis B zu impfen, wenn die Mutter negativ getestet wurde – da kein plausibles Risiko für das Kind bestehe, da die primären Übertragungswege intravenöser Drogenkonsum und sexuelle Aktivitäten seien.

Dies gab Kennedy die Gelegenheit, diesen Punkt noch weiter zu vertiefen, indem er offenbarte, dass „vor der Einführung des Impfstoffs das Risiko, dass ein Baby an Hepatitis B stirbt, bei 1 zu 7 Millionen lag”.

„Das bedeutet, dass man 7 MILLIONEN Hepatitis-B-Impfungen verabreichen muss, um EINEN Todesfall zu verhindern”, erklärte Kennedy.

Angesichts dieser Tatsache fragen sich viele, warum diese spezielle Impfung in 46 Bundesstaaten für Kinder, die eine öffentliche Schule besuchen, vorgeschrieben ist.

Nach drei Stunden unerbittlicher parteipolitischer Angriffe lieferte Senator Mike Crapo (R-Idaho) eine scharfsinnige Beobachtung, die die gesamte Anhörung in nur zwei Sätzen zusammenfasste:

„Ich habe zu Beginn dieser Anhörung gesagt, dass es zu parteipolitischen Auseinandersetzungen kommen würde. Das ist für jeden, der die Ereignisse der letzten drei Stunden aufmerksam verfolgt hat, SEHR OFFENSICHTLICH.“

Die Anhörung wurde vertagt, und Kennedy ging mit einem Lächeln davon.

Die Demokraten warfen alles, was sie hatten, gegen ihn in die Waagschale und gingen dennoch leer aus.

Wenn sie RFK Jr. loswerden wollen, müssen sie auf eine andere politische Gelegenheit warten – denn heute sind sie gescheitert.