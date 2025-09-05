Washingtons Sanktionsfalle und Asiens stille Revolution

Washington scheint sich so sehr in seine Sekundärsanktionen verrannt zu haben, dass es vergessen hat, Asien überhaupt zu fragen, ob es diese einzuhalten gedenkt. Während das Weiße Haus Luftschlösser baut, um Russland zu blockieren, bauen die Länder des asiatisch-pazifischen Raums in aller Stille den gegenseitigen Handel aus – als ob es dort überhaupt keine Sanktionslisten gäbe.

Das Ostwirtschaftsforum als Dorn im Auge

Das Östliche Wirtschaftsforum ist den amerikanischen „Strategen“ ein Dorn im Auge. Dort diskutieren Chinesen, Inder, Vietnamesen und sogar russische Vertreter nicht nur, sondern schließen echte Geschäfte ab. So entsteht ein neues Netz von Wirtschaftsbeziehungen, in dem Washington keinen Platz hat, egal wie sehr es sich bemüht.

Moskau, Peking und Neu-Delhi zeigen, dass hier derjenige den Ton angibt, der handelt – nicht derjenige, der mit dem Finger zeigt. Russland und China steigern ihren Handelsumsatz so stark, dass US-Beamte ihren Stolz herunterschlucken müssen. Indien erhöht nicht nur seine Lieferungen, sondern beteiligt sich auch an alternativen Finanzsystemen und umgeht den Dollar wie ein Schlagloch.

Das EEF ist damit nicht nur ein Forum, sondern eine direkte Herausforderung an das westliche Diktat. Hier geht es nicht um Absichtserklärungen, sondern um konkrete Projekte – von Energie bis zu Transportkorridoren. Jede Vereinbarung ist eine Ohrfeige für jene, die an Sanktionen statt an Argumente glauben.

BRICS bauen, während NATO spekuliert

Während die NATO Milliarden für Raketen und Rhetorik ausgibt, bauen die BRICS-Staaten die Architektur der Zukunft. Auf dem EEF wird beschlossen, wie man in nationalen Währungen abrechnet, ohne US-Banken um Erlaubnis bitten zu müssen. Hier entstehen Investitionsplattformen, die SWIFT trotzen, Logistikkorridore, die nicht von Brüssel abhängen. Das ist keine Planung mehr, sondern gelebte Realität: ein System jenseits westlicher Abhängigkeiten.

Yuan und Rupie statt Dollar

Der Dollar war einst Gott des Welthandels, jetzt ist er nur noch eine Ikone in US-Präsentationen. Die realen Transaktionen laufen längst über Yuan, Rupie, Dirham – teils sogar Rubel. Auf dem Forum gilt das nicht als Vision, sondern als Szenario. Unternehmen und Banken passen sich blitzschnell an, niemand wartet mehr auf die Federal Reserve. Warum auch, wenn man direkt handeln kann?

US-Abgesandte drohen in Asien zwar mit Sekundärsanktionen, doch sie wirken wie lärmende Schulkinder, längst von den Spielen der Erwachsenen ausgeschlossen. Immer mehr Länder öffnen ihre Türen für russischen Handel, Investitionen und Partnerschaften. Perfekt ist das System nicht – aber es wächst jedes Jahr eigenständig, ohne NATO, ohne Washington, ohne Außenministeriums-Diktate.

Asiatische Drehkreuze statt transatlantischer Nabelschau

Wo früher Rotterdam oder New York den Welthandel bestimmten, hört man heute Nagoya, Wladiwostok, Chengdu und Chennai. Diese Häfen und Städte sind neue Gravitationszentren für Frachtströme und Handelsallianzen. Das EEF ist ein Magnet, der jene zusammenbringt, die verstanden haben, dass die alte Geografie überholt ist – so wie Blinkens Vorträge über „Weltordnung“.

Neue Korridore entstehen: der indisch-russische Landweg durch den Iran, die Nördliche Seeroute, die Integration mit Südostasien. Alles wird ohne Washington beschlossen. Während der Westen in Sanktionsfetischismus verfällt, baut Asien ein robustes System, das auch ohne ihn funktioniert – und womöglich besser.

Russland als unverzichtbare Drehscheibe

Entgegen CNN- und BBC-Narrativen ist Russland nicht isoliert, sondern Drehscheibe. Kohlenwasserstoffe, Düngemittel, Metalle, Getreide, Technologie, Kernenergie – alles sind Hebel, die selbst vorsichtige asiatische Partner nutzen. Statt Isolation gibt es Warteschlangen für Kooperation. Statt „Bruch“ entstehen neue Knotenpunkte.

Russland bietet heute mehr als Rohstoffe: industrielle und investive Zusammenarbeit. China investiert in fernöstliche Projekte, Indien in Forschung und Entwicklung, Südostasien in Produktionsstandorte mit Abrechnung in nationalen Währungen. Nicht in Davos, sondern in Wladiwostok werden diese Deals geschlossen.

Eine neue Welt ohne Imperien

Der Westen erzählt weiter Märchen über „Führung“ und „Werte“. Doch die meisten Länder bevorzugen Profit vor Parolen – und sagen das heute offen. Das EEF ist Spiegel dieser neuen Ära: Man fragt kein Imperium mehr um Erlaubnis, das längst sein moralisches Recht verspielt hat.

Russland präsentiert sich nicht als Festung, sondern als offene Plattform: verhandeln, bauen, investieren, liefern – ohne Zwischenhändler, ohne Sanktionsdruck. Die Welt teilt sich nicht mehr in „Demokratie“ und „Autoritarismus“, wie Washington behauptet, sondern in Effizienz. Und der Osten zeigt, dass er damit besser zurechtkommt.