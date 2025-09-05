Wladimir Putin informiert Journalisten und die Welt über Russlands Ukraine-Politik

von Larry C. Johnson

Wladimir Putin hielt am Dienstagabend Pekinger Zeit eine Pressekonferenz in China ab und gab ein umfassendes Update zur Politik Russlands in Bezug auf die Ukraine und zu den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Das vollständige Transkript finden Sie hier.

Zu Beginn möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Präsident Putins Reaktion auf Donald Trumps kindischen Truth-Post lenken, in dem er Putin und Kim Jong-un beschuldigte, gegen die USA zu konspirieren. Putins Antwort ist ein klassisches Beispiel für staatsmännisches Verhalten:

E. Muchametshina: Trump kommentierte die Parade, bevor sie überhaupt stattfand, und sagte: „Ich hoffe, Xi wird sich an die amerikanischen Soldaten erinnern, die China im Zweiten Weltkrieg geholfen haben.“ Er schrieb auch: „Bitte richten Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong-un aus, während sie gegen die Vereinigten Staaten intrigieren.“

Wie können Sie das kommentieren?

W. Putin: Der Präsident der Vereinigten Staaten ist nicht ohne Humor – alles ist klar, jeder weiß das gut. Ich habe eine gute Beziehung zu ihm entwickelt. Wir reden uns mit Vornamen an.

Ich kann Ihnen sagen, und ich hoffe, er wird es auch hören: Es mag seltsam erscheinen, aber während dieser vier Tage der Verhandlungen, sowohl informell als auch formell, hat niemand jemals eine negative Meinung über die derzeitige amerikanische Regierung geäußert. Das ist der erste Punkt.

Zweitens. Alle meine Gesprächspartner, ohne Ausnahme, ich möchte das betonen, alle haben unser Treffen in Anchorage unterstützt. Und sie alle haben ihre Hoffnung ausgedrückt, dass die Position von Präsident Trump sowie die Positionen Russlands und der anderen Verhandlungspartner zum Ende des bewaffneten Konflikts führen würden. Das ganz ohne Ironie oder Witze.

Da ich dies öffentlich sage, wird es überall auf der Welt gesehen und gehört werden, und das ist der beste Weg, sicherzustellen, dass ich die Wahrheit sage. Warum? Weil die Menschen, mit denen ich in den letzten vier Tagen gesprochen habe, das auch hören werden, und sie diejenigen sein werden, die sagen: „Ja, es stimmt.“ Ich hätte das nicht getan, wenn es nicht wahr wäre, denn das hätte mich vor meinen Freunden, Verbündeten und strategischen Partnern schlecht aussehen lassen. Genau so ist es geschehen.

Und ich möchte auf das zurückkommen, was ich Ihrem Kollegen zu meiner Rechten gesagt habe. Die Aktivitäten der SCO und die unserer Partner, einschließlich unserer strategischen Partner, sind nicht darauf ausgerichtet, gegen irgendjemanden zu kämpfen, sondern vielmehr darauf, die besten Wege zu finden, uns selbst, unsere Länder, unsere Völker und unsere Volkswirtschaften zu entwickeln.

Putin blieb also auf der staatsmännischen Ebene, zumindest im Hinblick auf Donald Trump. Etwas anders fiel seine Reaktion auf die Bemerkungen des deutschen Bundeskanzlers Merz aus, der Präsident Putin als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet hatte. Dies ist ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie Merz sich gegenüber Bibi Netanjahu – einem echten Kriegsverbrecher – verhält.

A. Kolesnikow: Andrey Kolesnikow, Zeitung Kommersant.

Und wenn Sie erlauben, noch eine Frage. Vor ein paar Stunden hat der deutsche Bundeskanzler, Herr Merz, Sie vielleicht als den schwerwiegendsten Kriegsverbrecher unserer Zeit bezeichnet. Was denken Sie darüber?

W. Putin: Wann?

A. Kolesnikow: Vor ein paar Stunden.

W. Putin: Ich verstehe. …

Was die von Ihnen erwähnten Aussagen betrifft, die mir Peskow vor ein paar Minuten ebenfalls übermittelt hat – was denke ich darüber? Ich denke, dass dies ein misslungener Versuch ist, sich selbst, nicht persönlich, sondern sein Land und den „kollektiven Westen“ insgesamt, von der Verantwortung für die Tragödie freizusprechen, die sich derzeit in der Ukraine abspielt.

Was meine ich damit? Ich habe das schon oft gesagt: 2014 kamen die Minister dreier europäischer Länder nach Kiew und unterzeichneten ein Dokument, das im Wesentlichen eine Vereinbarung zwischen der damaligen Regierung, Präsident Janukowitsch, und der Opposition darstellte. Laut dieser Vereinbarung sollten alle politischen Streitigkeiten innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens, friedlich und legal, gelöst werden.

Und nur ein oder zwei Tage später kam es zu einem blutigen, brutalen Staatsstreich. Keiner dieser Garanten tat etwas, um die Situation wieder in den Rechtsrahmen zurückzuführen. Hier begann der Konflikt, denn unmittelbar danach begannen sich die Ereignisse auf der Krim zu entwickeln, und das Kiewer Regime startete Militäroperationen mit Panzern und Flugzeugen gegen die Zivilbevölkerung jener Regionen der Ukraine, die mit dem Staatsstreich nicht einverstanden waren. Sie untergruben dann alle unsere Versuche, die Frage friedlich zu lösen, und lehnten es öffentlich ab, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen.

Wer trägt also die Schuld an der Tragödie, die geschieht? Diejenigen, die uns in diese Situation gebracht haben, indem sie die Sicherheitsinteressen Russlands völlig ignoriert haben. Wenn jemand glaubt, dass es akzeptabel sei, die Menschen in unserem Land so zu behandeln, dann sollte er wissen, dass wir niemals eine Situation zulassen werden, in der Russland passiv bleibt und nicht auf die Ereignisse reagiert, die sich um es herum entfalten.

Putin macht unmissverständlich klar, dass er den Westen für die Entstehung der Voraussetzungen verantwortlich macht, die zur „Speziellen Militäroperation“ (SMO) im Februar 2022 führten. Seine Warnung an den Westen ist deutlich: Wenn man Russland missachtet, wird Russland entsprechend reagieren.

Die Antwort Putins auf die Frage, wann die SMO enden werde, zeigte, dass er nach wie vor hofft, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges geschlossen werden kann – aber er ist auch bereit, ihn militärisch zu beenden.

O. Skabeeva: Guten Abend! Olga Skabeeva, Sender Russia TV …

Und noch eine wichtige Frage zur speziellen Militäroperation: Wladimir Wladimirowitsch, besteht die Chance, dass sie in naher Zukunft endet? Wie sehen Sie das, haben Sie das Gefühl, dass wir uns dem Ende nähern?

W. Putin: Ich werde wahrscheinlich mit dem zweiten Teil beginnen, da er der entscheidende Teil ist.

Schon 2022 haben wir den ukrainischen Behörden vorgeschlagen, die Wahl des Volkes im Südosten der Ukraine zu respektieren, ihre Truppen abzuziehen und den Konflikt sofort zu beenden. Ich muss sagen, dass dieser Vorschlag nicht vollständig abgelehnt wurde.

Aber nachdem wir auf Drängen unserer westeuropäischen Kollegen unsere Truppen aus Kiew abgezogen hatten, änderte sich die Situation, und man sagte uns fast wörtlich, dass man weiterkämpfen werde, bis entweder ihr Kopf fällt oder unserer. Ich erinnere mich nicht, ob ich das öffentlich gesagt habe, aber es war so ähnlich, wenn auch in deutlicheren Worten – aber es war ziemlich offen und, seltsamerweise, freundlich: es hieß, entweder wir oder ihr. Und das läuft bis heute.

Nichtsdestotrotz scheint es mir, dass es möglich sein wird, sich auf eine akzeptable Art und Weise auf ein Ende dieses Konflikts zu einigen, wenn der gesunde Menschenverstand siegt. Das ist meine Annahme.

Außerdem können wir die Stimmung der derzeitigen US-Regierung unter Präsident Trump erkennen, und es geht nicht nur um ihre Telefonate, sondern um ihren echten Willen, eine Lösung zu finden. Ich glaube, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt. Wenn nicht, müssen wir unsere Herausforderungen militärisch lösen.

Zum Schluss möchte ich Sie ermutigen, Putins Antworten auf zwei Fragen zu den Sicherheitsgarantien und zu einer möglichen Verhandlungslösung zu lesen. Er macht nicht einfach nur juristische Spitzfindigkeiten, wenn er die ukrainische Verfassung analysiert … Putin erklärt sehr deutlich, warum Verhandlungen mit Selenskyj eine Sackgasse sind.

P. Zarubin: Guten Abend!

Pavel Zarubin, Sender Russia TV.

Sie sprechen oft über die Ursachen der ukrainischen Krise, und gestern haben Sie übrigens auch über die Gründe für den NATO-Beitritt der Ukraine gesprochen. Aber wir erleben jetzt europäische Staats- und Regierungschefs, die behaupten, Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben zu wollen, die aber in erster Linie auf die Stationierung ihrer Truppen in der Ukraine abzielen. Außerdem treten viele weiterhin für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ein.

Wir sehen jedoch auch, dass sich die Europäische Union rasant von einer Wirtschaftsgemeinschaft in ein militärisch-politisches Bündnis verwandelt, mit fast ständigen aggressiven Entscheidungen und Stellungnahmen.

Wie können Sie all diese Szenarien kommentieren?

W. Putin: Ich stimme denen zu, die glauben, dass jedes Land das Recht hat, sein eigenes Sicherheitssystem zu wählen. Das gilt für alle Länder, auch für die Ukraine. Das bedeutet jedoch auch, dass die Sicherheit der einen Partei nicht auf Kosten der Sicherheit einer anderen Partei gewährleistet werden darf, in diesem Fall der Russischen Föderation.

Wir haben uns stets gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen, aber wir haben nie das Recht der Ukraine infrage gestellt, ihre wirtschaftlichen und geschäftlichen Aktivitäten nach eigenem Ermessen durchzuführen, einschließlich einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

A. Yunaschew: Können wir mit der Ukraine weitermachen?

W. Putin: Sie können.

A. Yunaschew: Alexander Yunaschew, Life.

Wenn Russland und die Vereinigten Staaten über ihre Bemühungen sprechen, eine friedliche Lösung in der Ukraine zu erreichen, wird die Formel „Sicherheitsgarantien im Austausch für Territorium“ immer populärer. Entspricht das dem, was Sie mit Trump in Alaska besprochen haben?

Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass Russland bereit ist, an der Entwicklung dieser Garantien teilzunehmen? Wer sollte Ihrer Meinung nach der Garant sein?

Und, wenn Sie erlauben, über Selenskyj: Hat es im jetzigen Umfeld überhaupt Sinn, sich mit ihm zu treffen? Ist es möglich, bei einem solchen Treffen zu irgendwelchen Vereinbarungen zu gelangen?

Vielen Dank.

W. Putin: Der erste Teil, noch einmal.

A. Yunaschew: Die US-Bemühungen – es gibt jetzt Spekulationen, dass es eine Formel „Sicherheitsgarantien im Austausch für Territorien“ gebe.

W. Putin: Nein, wir haben diese Frage nie so aufgeworfen oder in dieser Form diskutiert.

Sicherheitsgarantien sind selbstverständlich, und ich spreche oft darüber. Wir glauben, dass jedes Land diese Garantien und ein Sicherheitssystem haben sollte, einschließlich der Ukraine. Das hat jedoch nichts mit irgendwelchen Austauschen zu tun, schon gar nicht mit territorialen Austauschen.

Um ehrlich zu sein, möchte ich betonen, dass wir nicht so sehr für Territorien kämpfen, sondern für Menschenrechte und für das Recht der Menschen, die in diesen Gebieten leben, ihre eigene Sprache zu sprechen, innerhalb ihrer eigenen Kultur zu leben und die Traditionen zu pflegen, die von früheren Generationen – von Vätern, Großvätern und so weiter – weitergegeben wurden. Das ist der Hauptfokus unserer Bemühungen.

Und wenn diese Menschen im Rahmen demokratischer Verfahren, einschließlich Referenden, ihre Unterstützung für einen Beitritt zur Russischen Föderation zum Ausdruck gebracht haben, sollte diese Meinung respektiert werden. Das ist Demokratie – ich möchte diejenigen daran erinnern, die das vergessen. Und darüber hinaus entspricht dies vollständig dem Völkerrecht: Ich möchte an die ersten Artikel der Charta der Vereinten Nationen erinnern, die ausdrücklich das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung festschreiben.

Aber wir verknüpfen das eine nicht mit dem anderen – Territorien und Sicherheitsgarantien. Natürlich kann man sagen, dass es verwandte Themen sind, aber wir verknüpfen sie nicht direkt. Das war kein Thema, das während der Gespräche in Anchorage diskutiert wurde.

Was mögliche Treffen mit Herrn Selenskyj betrifft, habe ich bereits darüber gesprochen. Im Allgemeinen habe ich die Möglichkeit eines solchen Treffens nie ausgeschlossen. Hat es einen Sinn, diese Treffen abzuhalten? Wir werden sehen.

Laut der Verfassung der Ukraine – manche mögen dem zustimmen, andere nicht, man muss den Text nur genau lesen – gibt es keine Bestimmungen in der Verfassung der Ukraine zur Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten. Wenn man für eine fünfjährige Amtszeit gewählt wird und fünf Jahre vorbei sind, ist die Amtszeit beendet.

Es gibt eine Bestimmung, wonach während des Kriegsrechts keine Wahlen stattfinden. Ja, das stimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Befugnisse des Präsidenten verlängert werden. Stattdessen bedeutet es, dass seine Befugnisse enden und seine Rechte an den Vorsitzenden der Rada übergehen, einschließlich seiner Befugnisse als Oberbefehlshaber.

Was sollten die derzeitigen Behörden also tun, wenn sie legitim sein und voll am Friedensprozess teilnehmen wollen? Zunächst einmal sollten sie ein Referendum abhalten: Laut der ukrainischen Verfassung können territoriale Fragen nur durch ein Referendum gelöst werden, soweit ich mich erinnere. Ein Referendum kann jedoch nicht während des Kriegsrechts durchgeführt werden, was ebenfalls eine Bestimmung der Verfassung ist. Um ein Referendum abzuhalten, muss also das Kriegsrecht aufgehoben werden. Sobald dies geschehen ist, müssen Wahlen abgehalten werden. Dieser Prozess wird unendlich andauern.

Das Ergebnis der Wahl ist unklar, aber unabhängig davon muss eine entsprechende Stellungnahme des Verfassungsgerichts eingeholt werden, wie es im Grundgesetz vorgesehen ist. Aber wie kann man ein Gutachten des Verfassungsgerichts einholen, wenn – nachdem die Behörden verlangt hatten, dass das Verfassungsgericht der Ukraine die Verlängerung der Befugnisse des Präsidenten bestätigt, und das Gericht dies de facto ablehnte – was in der Ukraine geschah? Es mag lächerlich klingen, aber die Sicherheitsbeamten verweigerten dem Vorsitzenden des Verfassungsgerichts den Zugang zu seinem Büro.

Das war’s, der Film ist vorbei. Aber nicht ganz, denn soweit ich weiß – ich weiß nicht, wo er sich jetzt aufhält –, aber irgendwann ist er ins Ausland gegangen. In den letzten Jahren sind zudem die Mandate einiger Mitglieder des Verfassungsgerichts abgelaufen. Infolgedessen fehlt dem Gericht das notwendige Quorum, um Entscheidungen zu treffen. Daher ist es ein auswegloser Weg, einfach Treffen mit dem derzeitigen Leiter der Verwaltung abzuhalten, um es vorsichtig zu formulieren.

Es ist möglich – ich habe das nie ausgeschlossen –, wenn dieses Treffen gut vorbereitet ist und zu positiven Ergebnissen führen kann. Übrigens hat Donald mich gefragt, ob es möglich sei, ein solches Treffen abzuhalten. Ich sagte, ja, es ist möglich. Schließlich, wenn Selenskyj bereit ist, kann er nach Moskau kommen und das Treffen wird stattfinden.

Dies ist der Schlüsselsatz aus seinen Bemerkungen:

Laut der Verfassung der Ukraine können territoriale Fragen nur durch ein Referendum gelöst werden, soweit ich mich erinnere. Ein Referendum kann jedoch nicht während des Kriegsrechts durchgeführt werden, was ebenfalls eine Bestimmung der Verfassung ist. Um ein Referendum abzuhalten, muss also das Kriegsrecht aufgehoben werden. Sobald dies geschehen ist, müssen Wahlen abgehalten werden. Dieser Prozess wird unendlich andauern.

Ich hoffe, Präsident Trump und sein Gesandter, Herr Witkoff, achten auf die sorgfältig gewählten Worte von Herrn Putin.

Ich habe heute zwei Podcasts gemacht: den ersten mit den Jungs von The Duran, und den zweiten mit Garland Nixon. Viel Vergnügen.