Israels „neuer, gewalttätiger Zionismus“ – Vorbote einer imperialen Politik der Unterwerfung

Von Alastair Crooke

Damit ein Leviathan funktionieren kann, muss er rational und mächtig bleiben, schreibt Alastair Crooke.

Israels Strategie der vergangenen Jahrzehnte beruht weiterhin auf der Hoffnung, eine buchstäblich chimärische, transformative „Entradikalisierung“ sowohl der Palästinenser als auch der gesamten Region zu erreichen – eine Entradikalisierung, die „Israel sicher“ machen soll. Dieses Ziel gilt seit der Gründung Israels als der „Heilige Gral“ der Zionisten. Das Codewort für diese Chimäre sind heute die „Abraham-Abkommen“.

Ron Dermer, Netanjahus Minister für strategische Angelegenheiten, ehemaliger israelischer Botschafter in Washington und enger Trump-Vertrauter, schreibt Anna Barsky in Ma’ariv (hebräisch) am 24. August, sehe die Realität mit kalten politischen Augen. Er sei überzeugt, dass ein echtes Abkommen [über Gaza] niemals mit der Hamas, sondern nur mit den Vereinigten Staaten geschlossen werden könne. Notwendig sei die Übernahme der israelischen Prinzipien durch die Amerikaner – jener fünf Punkte, die das Kabinett beschlossen habe: Entwaffnung der Hamas, Rückgabe aller Geiseln, vollständige Entmilitarisierung des Gazastreifens, israelische Sicherheitskontrolle im Streifen – und eine alternative zivile Regierung, die weder Hamas noch Palästinensische Autonomiebehörde ist.

Aus Dermers Sicht wäre eine teilweise Geiselfreilassung – die von der Hamas akzeptiert wurde – eine politische Katastrophe. Würde Washington hingegen das Ergebnis von Dermer als „amerikanischen Plan“ billigen, so Barsky, würde Dermer suggerieren: „Wir hätten eine Situation, in der alle davon profitieren würden.“ Zudem sei nach Dermers Logik „schon die Eröffnung eines Teilabkommens für die Hamas ein Zeitfenster von zwei bis drei Monaten, in dem sie sich stärken und versuchen könnte, ein anderes ‚Endszenario‘ als das der Amerikaner zu erreichen – eines, das [der Hamas] besser passt.“ „Dies ist laut Dermer das wirklich gefährliche Szenario“, schreibt Barsky.

Dermer besteht seit Jahren darauf, dass es für Israel keinen Frieden geben könne ohne die vorherige „transformative Entradikalisierung“ aller Palästinenser. „Wenn wir es richtig machen“, so Dermer, „wird es Israel stärker machen – und die USA auch!“

Schon vor Jahren wurde Dermer gefragt, was er für die Lösung des Palästinakonflikts halte. Er antwortete, dass sowohl das Westjordanland als auch der Gazastreifen vollständig entwaffnet werden müssten. Noch wichtiger als die Entwaffnung sei jedoch die absolute Notwendigkeit, dass alle Palästinenser „entradikalisiert“ werden müssten.

Auf Nachfrage verwies Dermer zustimmend auf den Ausgang des Zweiten Weltkriegs: Die Deutschen seien besiegt worden, aber entscheidender sei gewesen, dass die Japaner am Ende des Krieges vollständig „entradikalisiert“ und gefügig gemacht worden seien:

„Japan hatte 75 Jahre lang US-Streitkräfte. Deutschland – 75 Jahre lang US-Streitkräfte. Und wenn irgendjemand glaubt, dass das am Anfang einvernehmlich war, dann macht er sich etwas vor. Es wurde ihnen aufgezwungen, dann verstanden sie, dass es gut für sie war. Und mit der Zeit entstand ein gegenseitiges Interesse, es beizubehalten.“

Trump kennt Dermers These, doch Netanjahu scheint instinktiv zu zögern, schreibt Barsky:

„Ein Teilabkommen [mit der Hamas] wird mit ziemlicher Sicherheit zum Rücktritt von Smotrich und Ben-Gvir [aus der Regierung] führen … Die Regierung wird auseinanderfallen … Ein Teilabkommen bedeutet das Ende der Rechts-Rechts-Regierung … Netanjahu weiß das sehr gut, deshalb ist sein Zögern so schwierig. Und doch gibt es eine Grenze dafür, wie lange man an beiden Enden des Seils festhalten kann.“

Trump scheint die „Dermer-These“ zu akzeptieren: „Ich glaube, sie wollen sterben, und das ist sehr, sehr schlimm“, sagte Trump über die Hamas, bevor er zu seiner Wochenendreise nach Schottland aufbrach. „Es ist ein Punkt erreicht, an dem ihr [d.h. Israel] die Arbeit zu Ende bringen müsst.“

Doch Dermers Vorstellung, dass das Bewusstsein der Gegner durch Niederlage zerstört werde, bezog sich nie nur auf die Hamas allein. Sie galt allen Palästinensern, der Region insgesamt – und insbesondere dem Iran.

Gideon Levy schreibt, man müsse dem ehemaligen Leiter des Militärgeheimdienstes, Aharon Haliva, danken, dass er im Kanal 12 einräumte:

„Wir brauchen alle paar Jahre einen Völkermord; die Ermordung des palästinensischen Volkes ist ein legitimer, ja notwendiger Akt.“ So spricht ein „moderater“ General der IDF … 50.000 Menschen zu töten sei „notwendig“.

Diese angebliche „Notwendigkeit“ ist nicht länger rational, sondern hat sich in Blutrausch verwandelt. Benny Barbash, ein israelischer Dramatiker, schreibt über viele Israelis, die er trifft – auch auf Demonstrationen für ein Geisel-Prisoner-Abkommen –, die offen zugeben:

„Hören Sie, es tut mir leid, das so zu sagen, aber die Kinder, die in Gaza sterben, kümmern mich überhaupt nicht. Auch der Hunger dort interessiert mich nicht. Ich sage es Ihnen gerade heraus: Mir ist es egal, wenn sie dort alle tot umfallen.“

„‚Völkermord als Vermächtnis der IDF für die kommenden Generationen‘; ‚Für jeden Israeli am 7. Oktober müssen 50 Palästinenser sterben. Das spielt keine Rolle, auch wenn es Kinder sind. Ich spreche nicht aus Rache, sondern als Botschaft an die künftigen Generationen. Sie brauchen von Zeit zu Zeit eine Nakba, um den Preis zu spüren‘“, zitiert Levy nüchtern General Haliva.

Dies muss als tiefgreifende Veränderung im Kern des zionistischen Denkens – von Ben Gurion bis Kahane – verstanden werden. Yossi Klein schreibt in Haaretz (hebräisch):

„Wir befinden uns tatsächlich in der Phase der Barbarei, aber das ist nicht das Ende des Zionismus … [Diese Barbarei] hat den Zionismus nicht getötet. Im Gegenteil, sie hat ihn relevant gemacht. Der Zionismus hat verschiedene Versionen gehabt, aber keine glich dem neuen, aktualisierten, gewalttätigen Zionismus: dem Zionismus von Smotrich und Ben-Gvir …

Der alte Zionismus ist nicht mehr aktuell. Er gründete einen Staat und belebte die Sprache neu. Aber er hat keine Ziele mehr … Fragt man heute einen Zionisten, was sein Zionismus ist, weiß er keine Antwort. ‚Zionismus‘ ist zu einem leeren Wort geworden … Bis Meir Kahane auftauchte. Er brachte einen aktualisierten Zionismus, dessen Ziele klar sind: die Araber zu vertreiben und Juden anzusiedeln. Dies ist ein Zionismus, der sich nicht hinter schönen Worten versteckt. ‚Freiwillige Evakuierung‘ bringt ihn zum Lachen. ‚Transfer‘ verzaubert ihn. Er ist stolz auf die ‚Apartheid‘ … Zionist zu sein heißt heute, Ben-Gvir zu sein. Nicht-Zionist zu sein heißt antisemitisch zu sein. Ein Antisemit ist [heute] jemand, der Haaretz liest …“

Smotrich erklärte diese Woche, dass das jüdische Volk „physisch“ den „Prozess der Erlösung und die Rückkehr der göttlichen Gegenwart nach Zion“ erlebe – während es mit der „Eroberung des Landes“ beschäftigt sei.

Diese apokalyptische Denkweise fließt in die Trump-Administration ein: Sie verwandelt die moralische Haltung der Regierung in die Haltung, dass Krieg Krieg sei – absolut, ohne Einschränkung. Alles andere sei bloßes moralisches Getue. (Dies entspricht dem talmudischen Verständnis, das sich aus der Geschichte der Ausrottung der Amalekiter ableitet, vgl. Jonathan Muskat in Times of Israel).

So lässt sich Washingtons neue Vorliebe beobachten: die Entmachtung unnachgiebiger Führer (Jemen, Syrien, Iran), die politische Neutralisierung der Hisbollah und der Schiiten im Libanon, die Normalisierung politischer Ermordungen (wie im Fall Imam Khamenei) und der Sturz staatlicher Strukturen (wie am 13. Juni für den Iran geplant).

Die Transformation Israels zu diesem revisionistischen Zionismus – und sein Einfluss auf zentrale Strömungen des US-Denkens – ist genau der Grund, weshalb ein Krieg zwischen Israel und Iran als unvermeidlich gilt.

Der Oberste Führer des Iran erklärte in seiner Ansprache Anfang der Woche:

„Diese [amerikanische] Feindseligkeit besteht seit 45 Jahren – über verschiedene US-Regierungen, Parteien und Präsidenten hinweg. Es sind immer dieselben Feindseligkeiten, Sanktionen und Drohungen gegen die Islamische Republik und das iranische Volk. Die Frage ist: warum?

Früher versteckten sie den wahren Grund hinter Begriffen wie Terrorismus, Menschenrechte, Frauenrechte oder Demokratie. Wenn sie ihn nannten, dann höflicher: ‚Wir wollen, dass sich das Verhalten des Iran ändert.‘

Aber der Mann, der heute in Amerika im Amt ist, hat es verraten. Er hat das wahre Ziel offengelegt: ‚Unser Konflikt mit dem Iran, mit dem iranischen Volk, besteht darin, dass der Iran Amerika gehorchen muss.‘ Das müssen wir Iraner klar verstehen. Mit anderen Worten: Eine Weltmacht erwartet, dass der Iran – mit all seiner Geschichte, Würde und seinem Erbe als große Nation – einfach unterwürfig ist. Das ist der wahre Grund für all diese Feindschaft.

Diejenigen, die sagen: ‚Warum verhandelt ihr nicht direkt mit Amerika, um eure Probleme zu lösen?‘, sehen nur die Oberfläche. Das eigentliche Problem ist, dass die USA Gehorsam wollen. Das iranische Volk empfindet eine solche Forderung als tiefe Beleidigung – und wird sich mit aller Kraft dagegen wehren. Das wahre Ziel der USA ist die Unterwerfung des Iran. Die Iraner werden diese ‚große Beleidigung‘ niemals akzeptieren.“

„Entradikalisierung“ im Sinne der Dermer-These bedeutet in Wahrheit die Errichtung eines leviathanischen Despotismus, der die Region auf totale Ohnmacht reduziert – geistig, intellektuell und moralisch. „Der totale Leviathan ist eine einzigartige, absolute und unbegrenzte Macht über andere Menschen, geistig wie zeitlich“, wie Dr. Henri Hude, ehemaliger Leiter für Ethik und Recht an der französischen Militärakademie Saint-Cyr, schreibt.

Der ehemalige IDF-Ombudsmann, Generalmajor a.D. Itzhak Brik, warnte: Israels politische Führung „setzt die Existenz Israels aufs Spiel“:

„Sie wollen alles durch militärischen Druck erreichen, aber am Ende werden sie nichts erreichen. Sie haben Israel an den Rand zweier unmöglicher Situationen gebracht – den Ausbruch eines großen Krieges im Nahen Osten und zugleich die Fortsetzung eines Zermürbungskrieges. In beiden Situationen wird Israel nicht lange überleben können.“

Während sich der Zionismus zu dem entwickelt, was Yossi Klein als „spätes Stadium der Barbarei“ bezeichnet, stellt sich die Frage, ob ein „Krieg ohne Grenzen“ trotz der Skepsis von Hude und Brik funktionieren könnte. Könnte ein solcher israelischer „Terror“ dem Nahen Osten eine bedingungslose Kapitulation aufzwingen, die eine militärische, politische und kulturelle Transformation in eine Pax Americana ermöglicht?

Die klare Antwort, die Dr. Hude in seinem Buch Philosophie de la Guerre gibt, lautet: Ein Krieg ohne Grenzen kann keine Lösung sein, weil er weder dauerhafte Abschreckung noch Entradikalisierung bewirken kann:

„Im Gegenteil, er ist die sicherste Ursache neuen Krieges. Wenn der Leviathan aufhört, vernünftig zu sein, wenn er Gegner verachtet, die vernünftiger sind als er selbst, wenn er Gegner reizt, die noch weniger vernünftig sind als er selbst, dann wird er fallen; und selbst vor seinem Fall gibt es keine Sicherheit.“

Ein solcher grenzenloser Machtanspruch trägt zwangsläufig die Psyche der Selbstzerstörung in sich. Damit ein Leviathan funktionieren kann, muss er rational und mächtig bleiben. Wenn er aufhört, rational zu sein, wenn er Gegner verachtet, die rationaler sind, und Gegner provoziert, die weniger rational sind als er selbst, dann muss – und wird – der Leviathan fallen.

Genau deshalb weiß der Iran schon heute, dass er sich auf den großen Krieg vorbereiten muss, wenn der Leviathan „auftaucht“. Und auch Russland – denn es ist ein einziger Krieg, der gegen alle Widerspenstigen der neuen amerikanischen Ordnung geführt wird.