Artikel über Hydrogel auf Web MD veröffentlicht – Was technokratische Wissenschaftler als wunderbar vielversprechend ansehen, verwandelt den Menschen in eine synthetische Biologie und verursacht Gerinnsel

Hier ist der Link zum Artikel:

The Weird World of Hydrogels: How They’ll Change Health Care

Ich möchte diesen jüngsten Artikel besprechen, der von Web MD, einer wichtigen Informationsquelle für Ärzte, veröffentlicht wurde. Darin geht es um Hydrogels, die Plattform des mRNA-Softwareprogramms für Biowaffen, das zwei Dritteln der Menschheit ohne ihre Zustimmung eingepflanzt worden ist.

Bitte beachten Sie die träumerischen, wunderbaren Ansichten technokratischer Wissenschaftler, die glauben, dass die Überwachung jeder biologischen Funktion und die Verwandlung in einen synthetischen Cyborg eine gute Sache ist. Das ist die Weltanschauung des Transhumanismus, die Sie in der medizinischen Fachliteratur nachlesen können. Der technokratische Scientismus oder das, was ich als satanischen Transhumanismus bezeichne, verwendet eine trügerische Sprache, um die Menschen glauben zu machen, dass ihre Ausrottungstechnologie etwas Wunderbares ist, das wir annehmen sollten. Natürlich sollten wir begeistert sein, ein Cyborg-Sklave zu werden. Ist Technologie nicht wunderbar!

Ich habe diesen Artikel mit meinem Kommentar dazu übersetzt, was es für einen natürlichen Menschen, der Gott von ganzem Herzen und mit seinem ganzen Wesen liebt, wirklich bedeutet. Ich bin ein solcher Mensch und ich willige nicht ein, dass irgendetwas oder irgendjemand meine gottgegebene menschliche Biologie verändert.

Stellen Sie sich einen Tag vor, an dem eine einfache Injektion die Heilung eines gebrochenen Knochens herbeiführt. Wenn winzige, einnehmbare Geräte unbemerkt im Körper verbleiben, um unsere Gesundheit zu überwachen oder lebensrettende Medikamente zu verabreichen. Wenn Gehirn- und Herzimplantate so nahtlos mit dem Fleisch verschmelzen, dass der Körper denkt, sie seien schon immer da gewesen. Das sind die Träume von Materialwissenschaftlern, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, die komplexe Architektur des menschlichen Körpers zu imitieren, in der Hoffnung, kaputte Teile zu ersetzen oder Krankheiten zu behandeln. Das Problem, so die Bioingenieure, ist, dass die meisten Ersatz- und Korrekturteile – von Prothesen bis hin zu Herzschrittmachern – aus harten, trockenen, leblosen Materialien wie Metall oder Kunststoff bestehen, während biologisches Gewebe weich, feucht und lebendig ist. Der Körper kennt den Unterschied und neigt dazu, Nachahmungen abzulehnen. Hier kommen Hydrogele ins Spiel, dreidimensionale Netzwerke aus Molekülen, die – per Definition – mit Wasser aufgequollen sind.

Bitte beachten Sie, dass genau wie die C19-Spritzen, die fälschlicherweise als sicher und wirksam angepriesen wurden, die psychologische Kriegsführung, die die menschliche Wahrnehmung so verändert, dass sie etwas akzeptiert, das schädlich und in der Tat satanisch ist, den Menschen in eine Menschheit 2.0 verwandelt, die nicht mehr von Gott erschaffen wurde, sondern eine künstliche Maschine ist, die von der KI gesteuert wird. Die Idee, dass man jedes Leiden behandeln kann, schließt die Behandlung des Wesens der göttlichen Menschheit ein.

Diese seltsamen, formveränderlichen Substanzen, die 1960 von den Entwicklern weicher Kontaktlinsen erstmals beschrieben wurden, können sich von flüssig zu fest oder zu einem matschigen Zwischenzustand verwandeln. (Zu den frühen, einfachen Verwendungen gehören Haargel oder Götterspeise). Nachdem sie nur langsam an Aufmerksamkeit gewannen und bis 1982 gerade einmal 1.000 Studien veröffentlicht wurden, sind sie in letzter Zeit zum Gegenstand intensiver Studien geworden. Bis 2020 sollen insgesamt 100.000 Arbeiten veröffentlicht werden, allein in diesem Jahr bereits 3.800. In dem Maße, in dem Chemiker, Biologen und Ingenieure mehr miteinander und mit Ärzten zusammenarbeiten, wird das aufkeimende Feld der Hydrogele die Art und Weise, wie wir Medikamente einnehmen und verschlissene Gelenke behandeln, verändern und den Weg für eine scheinbar unwirkliche Zukunft ebnen, in der Organe, einschließlich Gehirne, direkt mit Maschinen interagieren können. „Wir sind im Grunde Hydrogele“, sagt Benjamin Wiley, PhD, Chemieprofessor an der Duke University in Durham, NC. „Wenn man neue Hydrogele entwickelt, die den Geweben in unserem Körper ähnlicher sind, werden wir in der Lage sein, eine ganze Reihe von Krankheiten zu behandeln, die wir bisher nicht behandeln konnten.“

Dies ist heute gängige medizinische Literatur. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist das Ziel der allopathischen Gesundheitsversorgung. Das ist der Grund, warum jeder, der Gott und das Menschsein liebt, sich vom Gesundheitssystem fernhalten muss, wenn er kann. Es ist als Waffe gegen Sie eingesetzt worden, um Sie in einen Cyborg zu verwandeln.

Von Kontaktlinsen bis zu Gehirnimplantaten Vereinfacht ausgedrückt ist ein Hydrogel wie ein Netzbeutel aus Wasser. Das Netz besteht aus Polymeren oder spaghettiartigen Molekülsträngen, die in einem sich wiederholenden Muster zusammengenäht und mit H2O aufgequollen sind, ähnlich wie die 3D-Matrix in unserem Körper unsere Zellen und Gewebe umgibt, stützt und ihnen Struktur verleiht. „Stellen Sie sich ein Fußballnetz mit all diesen langen Fasern vor, die miteinander verwoben sind, um das Netz zu bilden„, sagt Dr. Eric Appel, außerordentlicher Professor für Materialwissenschaft und Ingenieurwesen an der Stanford University. Während die breitere Kategorie der „Gele“ mit allem Möglichen gefüllt werden kann, einschließlich chemischer Lösungsmittel, ist Wasser der Hauptbestandteil, der Hydrogele von anderen unterscheidet und sie ideal für die „Verschmelzung von Mensch und Maschine“ macht, wie es einige Wissenschaftler ausdrücken.

Hydrogele können mit Arzneimitteln, Toxinen und Biowaffen beladen werden – sie sind sogar die Trägerplattform der Biowaffen:

Die menschlichen Knochen bestehen zu etwa 25 % aus Wasser, die Muskeln zu etwa 70 % und das Gehirn zu 85 %. Die kostbare Flüssigkeit spielt eine Vielzahl wichtiger Funktionen, vom Transport von Nährstoffen und Abfallstoffen bis hin zur Kommunikation der Zellen untereinander. Im Labor hergestellte Hydrogele können mit Fracht beladen werden (wie ein Ball im Netz), einschließlich Zellen oder Medikamente, die einige dieser Funktionen nachahmen. Hydrogele sind außerdem weich und biegsam wie Fleisch. Wenn sie also in Implantaten verwendet werden, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie das umliegende Gewebe beschädigen. „Stellen Sie sich einen Metalllöffel in einer Schüssel mit Pudding vor. Wenn Sie die Schüssel schütteln, bleibt der Löffel nicht an seinem Platz, und es entstehen Narben um den Löffel herum“, sagt Dr. Christina Tringides, eine Materialwissenschaftlerin, die sich mit Neuraltechnik beschäftigt. Genau das, so Tringides, passiert auch mit Gehirnimplantaten, wenn Patienten atmen oder sich bewegen. „Das ist eine mechanische Fehlanpassung. Aber mit Hydrogelen könnte man eine perfekte mechanische Anpassung erreichen„.

Sie bezeichnen die Blutgerinnung, die ich in meinen Beiträgen wiederholt aufgezeigt habe, als nicht toxisch:

Hydrogele sind in der Regel auch ungiftig, so dass das Immunsystem sie weniger leicht als Fremdkörper angreifen kann. All dies hat Hydrogele zu den neuen Lieblingen der Biotechniker gemacht. „Das Interesse an diesen Materialien ist geradezu explodiert“, so Appel.

Denken Sie an die mRNA-C19-Injektionen. Die Lipid-Nanopartikel SIND Hydrogels.

Bessere Medikamentenverabreichung und einnehmbare Elektronik Frühe Versionen von Hydrogelen waren dick und klebrig, so dass es schwierig war, sie in den Körper zu bringen. „Stellen Sie sich einen Block Wackelpudding vor. So etwas kann man nicht injizieren“, sagt Appel. Aber Appel, dessen Labor neue Systeme für die Verabreichung von Medikamenten entwickelt, hat jahrelang an Gelformeln getüftelt, in der Hoffnung, dass diese Hightech-Kugeln eines Tages Medikamente mit zeitgesteuerter Freisetzung genau an die richtige Stelle im Körper befördern könnten. Seine neuen Hydrogele werden als vollständig geformte Gele (die den Inhalt des Medikaments schützen) in eine Spritze gefüllt. Sobald jedoch der Kolben gedrückt wird, verwandeln sie sich auf magische Weise in eine Flüssigkeit, die dünn genug ist, um leicht durch eine normale Nadel zu fließen. Beim Verlassen der Spritze bilden sie sich sofort wieder zu einem Gel zurück und schützen so die inhärente Fracht vor dem Abbau.

Ich habe Hydrogel-Filamente in Insulin und anderen Medikamenten wie Benadryl und Dexamethason nachgewiesen. Meine Kollegen Dr. David Nixon und Ingenieur Matt Taylor haben gezeigt, dass aus zahnärztlichen Betäubungsmitteln elektronische Schaltkreise wachsen.

Dies könnte in einer Zeit, in der viele innovative Medikamente – z. B. Humira gegen Arthritis oder Ozempic gegen Typ-2-Diabetes – aus schnell abbaubaren Proteinen bestehen, die zu groß und zu komplex sind, um sie einfach in eine Pille zu pressen, einen Wendepunkt darstellen. Stattdessen müssen sie gespritzt werden, und das oft sehr häufig.

Was ist, wenn dieses sich langsam auflösende Gel Ihre Arterien mit Blutgerinnseln verstopft? Wie die, die ich gezeigt habe, indem ich C19 injiziertes Blut vier Stunden lang stehen ließ. Beachten Sie, dass Hydrogele Biowaffen, die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichnet werden, länger haltbar machen können. Sie reden darüber, als ob es die Zukunft wäre, aber es ist bereits geschehen.

„Da das Gel Monate braucht, um sich aufzulösen, wird das Medikament im Laufe der Zeit langsam abgegeben„, so Appel. „Es ist denkbar, dass man von einer wöchentlichen Impfung zu einer Impfung alle vier Monate übergehen kann“. Solche Hydrogele mit langsamer Freisetzung könnten die Haltbarkeit von Impfstoffen verlängern und dem Körper beibringen, sich besser gegen neu auftretende Virusvarianten zu wehren, und tumorzerstörende Therapien präziser verabreichen, so Appel, der ein Start-up-Unternehmen gegründet hat und hofft, das erste Hydrogel-Wirkstoffabgabesystem innerhalb weniger Jahre in klinische Studien einführen zu können.

Kameras und Monitore können verschluckt werden, um Ihre Gesundheit zu überwachen. Die DARPA arbeitet eng mit dem MIT zusammen – die Waffentauglichkeit all ihrer Forschungen ist zweifellos gegeben.

In der Zwischenzeit hat ein anderes Team am Massachusetts Institute of Technology einen anderen Ansatz verfolgt und eine einnehmbare Hydrogel-Pille in Standardgröße entwickelt, die im Magen wie ein Kugelfisch anschwillt, einen Monat lang hält und währenddessen langsam Medikamente freisetzt. Um die Pille zu entfernen, trinkt der Patient einfach eine Lösung auf Salzbasis, die das tischtennisballgroße Gerät schrumpfen lässt, so dass es aus dem Körper ausgeschieden werden kann. In einem Artikel in Nature Communications zeigen die Wissenschaftler, dass die Kugelfisch-Pille auch mit winzigen Kameras oder Monitoren ausgestattet werden könnte, um Krankheiten wie Geschwüre oder Krebs zu überwachen. „Wir träumen von einer intelligenten Pille in Form eines Wackelpuddings, die nach dem Verschlucken im Magen verbleibt und den Gesundheitszustand des Patienten überwacht„, so Xuanhe Zhao, PhD, einer der Forscher in diesem Projekt und außerordentlicher Professor für Maschinenbau am MIT.

Die Möglichkeiten des Supersoldaten werden als medizinische Anwendungen verkauft – dies wurde in dem Papier Cyborg 2050 wörtlich beschrieben – das Gesundheitswesen wird genutzt, um die Wahrnehmung der Cyborg-Technologie zu verändern:

Gelenke aufbauen und Knochen nachwachsen lassen Seit den 1970er Jahren denken Forscher darüber nach, Hydrogele als Ersatz für den menschlichen Knorpel zu verwenden, ein bemerkenswert starkes und flexibles Gewebe, das zu etwa 90 % aus Wasser besteht, aber das Gewicht eines Autos auf einer Fläche von der Größe einer Münze aushalten kann. Bis vor kurzem sind diese Bemühungen weitgehend gescheitert. Das heißt, wenn der Knorpel im Knie abgenutzt ist, sind Knorpeltransplantationen, Bohrungen zur Stimulierung neuen Wachstums oder ein vollständiger Gelenkersatz – die alle eine langwierige Reha erfordern – die einzigen Optionen. Doch das könnte sich bald ändern.

Erinnern Sie sich an Wolverine? Welche anderen Gewebe können bei einem Menschen so verändert werden, dass sie unzerstörbar und selbstheilend werden. Werfen Sie einen Blick auf das Militärpapier Cyborg 2050, das ich in früheren Beiträgen besprochen habe. Auch wenn Hydrogel in Menschen injiziert wird und im Blutkreislauf schwimmt, wie wir gezeigt haben, aber es ist haltbarer als echter Knorpel… macht Ihnen das keine Sorgen?

Wiley und seine Kollegen in Duke berichteten kürzlich, dass sie den ersten Knorpelersatz auf Gelbasis entwickelt haben, der noch stärker und haltbarer ist als der echte Knorpel. Indem sie ihr Hydrogel an einer Titanunterlage befestigen, um es an Ort und Stelle zu halten, hoffen sie, beschädigten Knorpel zu reparieren, „ähnlich wie ein Zahnarzt ein Loch füllt“, lange bevor eine Operation notwendig ist. Auch sie haben sich mit der Industrie zusammengetan, um ihr Hydrogel auf den Markt zu bringen – zunächst für die Knie. „Letztendlich ist das Ziel, jedes Gelenk zu behandeln – Hüfte, Knöchel, Finger und Zehen“, so Wiley. An der Universität von Toronto denken die Chemikerin Karina Carneiro, PhD, und der Zahnarzt Christopher McCulloch, DDS, ebenfalls in großen Dimensionen. In einem kürzlich in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Artikel beschreiben sie ein von Carneiro entwickeltes Hydrogel aus DNA, das injiziert werden kann, zu einem Knochendefekt wandert – einem irreparablen Bruch, einem Loch nach einer Operation oder einem durch Alterung verwelkten Kieferknochen – und die Lücke wie Kitt ausfüllt. Aber es flickt nicht nur das Loch, sondern regt den Knochen auch zur Regeneration an. Bei Ratten mit chirurgisch bedingten Löchern im Schädel zeigte sich, dass die Behandlung nicht so gut funktionierte wie der bisherige Goldstandard für die Reparatur von Knochenlöchern – die Transplantation von Knochen aus anderen Körperteilen. Aber es hat funktioniert.

DNA-Hydrogel sind bereits verfügbar. Wenn Sie die Literatur durchsuchen, werden Sie viele Referenzen finden:

„Die DNA-Hydrogele stehen noch ganz am Anfang“, warnte McCulloch, Mitautor der Studie und Professor an der zahnmedizinischen Fakultät, und wies darauf hin, dass es wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt oder länger dauern wird, bis diese Technologie Patienten zur Verfügung steht. „Aber es besteht die Möglichkeit, dass DNA-Hydrogel eines Tages Knochen wachsen lassen könnte, ohne dass hochinvasive chirurgische Eingriffe erforderlich sind. Das ist ein bedeutender Fortschritt.“

Die Sci-Fi-Zukunft, die bereits durch die C19-Aufnahmen verwirklicht wurde:

Eine Sci-Fi Zukunft Die vielleicht wildesten und seltsamsten potenziellen Anwendungen von Hydrogelen liegen im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Zahlreiche Unternehmen arbeiten bereits an neuronalen Prothesen oder Gehirn-Computer-Schnittstellen, die es beispielsweise eines Tages ermöglichen könnten, dass jemand, der gelähmt ist und nicht sprechen kann, mit Hilfe seiner Gedanken auf einem Laptop schreibt. Das Problem mit dem Löffel in der Götterspeise war ein großes Hindernis. Aber Tringides, die kürzlich in Harvard in Biophysik promoviert hat, arbeitet daran. Sie und ihr Team haben ein Hydrogel auf Algenbasis entwickelt, das mit winzigen Flecken von Nanomaterialien angereichert ist, die sich nicht nur gut in matschiges Hirngewebe einfügen, sondern auch Strom leiten können. Innerhalb eines Jahrzehnts, so sagt sie, könnte dies die klobigen Platinmetallscheiben ersetzen, die für die Elektrokortikografie verwendet werden – die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität im Gehirn, um festzustellen, wo Anfälle beginnen, oder um präzise Gehirnoperationen durchzuführen. In 30 bis 50 Jahren? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. „Ich bin ein Skeptiker. Ich gehe die Forschung gerne Schritt für Schritt an“, sagte sie. „Aber die Dinge entwickeln sich definitiv in eine interessante Richtung“.

Wenn Sie den neuen fantastischen Dokumentarfilm von Stew Peters mit Karen Kingston noch nicht gesehen haben, wird er Ihnen erklären, wie diese Nanotechnologie den Menschen verändert:

Link zu Final Days World Premiere