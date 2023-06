Warum die Länder die Weltgesundheitsorganisation verlassen müssen

Länder, die die individuelle Freiheit schätzen und die körperliche Autonomie respektieren, haben nur eine Wahl: Den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

One Health ist der Höhepunkt eines großen globalen Plans, der die menschliche Gesundheit, die Gesundheit von Tieren, Umweltbelange, Lebensmittel, Reisen, Wohnen und alles andere unter ein einziges Dach stellt, und die WHO wird als zentraler Entscheidungsträger und Aufseher für all das eingesetzt

One Health basiert auf der Prämisse, dass ein breites Spektrum von Lebens- und Umweltaspekten Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann und daher unter das „Potenzial“ fällt, Schaden zu verursachen. Die One-Health-Agenda umfasst Medizin, Ernährung und Landwirtschaft, Kommunikation, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, globalen Handel, Forschung, nichtübertragbare Krankheiten, psychische Gesundheit, Landnutzung, Krankheitsüberwachung und vieles mehr

Hinter den Kulissen sind bereits One-Health-Partnerschaften in Ländern rund um die Welt entstanden. Das One-Health-Netz wurde in den USA vor allem durch die Kürzung der Mittel für das öffentliche Gesundheitswesen auf- und ausgebaut. One Health sprang dann mit Finanzmitteln ein, aber natürlich mussten die Empfänger von One-Health-Zuschüssen das Konzept annehmen und es an andere weitergeben

One Health ist auch in die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005 eingeflossen, über die die Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Mai 2024 abstimmen soll. Auf diese Weise erhält die WHO die Befugnis zu diktieren, wie wir unser Leben leben

Länder, die die individuelle Freiheit schätzen und die körperliche Autonomie respektieren, haben nur eine Wahl: Aus der Weltgesundheitsorganisation austreten. Es ist nun mehr als klar, dass die WHO beabsichtigt, beides zu beseitigen, und dann noch einiges mehr, durch ein internationales Programm namens One Health, das von der WHO und den G20-Gesundheitsministern 2017 offiziell verabschiedet wurde.

Der Begriff „One Health“ wurde zuerst von der EcoHealth Alliance geprägt, der Gruppe, die das Wuhan Institute of Virology (WIV), das Labor, aus dem SARS-CoV-2 hervorging, mit der riskanten Gain-of-Function-Forschung beauftragte.

Im Nachhinein ist es leicht zu erkennen, dass der Plan der Globalisten, die Macht zu konzentrieren, schon seit Jahrzehnten in Arbeit ist, und das Drehbuch ist immer dasselbe: „Gebt uns mehr Macht, damit wir euch schützen und für eure Sicherheit sorgen können.“ Leider sind wir jedes Mal, wenn wir ihnen mehr Macht geben, sowohl weniger sicher als auch weniger frei.

Was ist One Health?

In dem obigen Video erläutert Dr. Meryl Nass die Auswirkungen von One Health. Kurz gesagt, unsere gesamte Lebensweise, unsere Freiheit, unsere Lebensqualität – ja, unsere ganze Menschlichkeit – stehen jetzt auf dem Spiel.

One Health ist im Grunde der Höhepunkt eines großen globalen Plans, der die menschliche Gesundheit, die Tiergesundheit, Umweltbelange, Lebensmittel, Reisen, Wohnen und alles andere unter ein einziges Dach stellt, und die WHO wird als zentraler Entscheidungsträger und Aufseher für all das eingesetzt.

Wie Nass erläutert, beruhte das One-Health-Konzept ursprünglich auf der Vorstellung, dass Tierärzte und Ärzte bessere Chancen hätten, Zoonosen – also Infektionen, die vom Tier auf den Menschen übergehen – zu bekämpfen, wenn sie zusammenarbeiten. Das ist zwar ein vernünftiger Gedanke, aber das Konzept wurde von Globalisten gekapert, die sahen, dass es dazu benutzt werden könnte, Macht und Kontrolle über die ganze Welt zu erlangen.

Die One-Health-Agenda basiert auf der Prämisse, dass ein breites Spektrum von Lebens- und Umweltaspekten die Gesundheit beeinflussen kann und daher als „potenziell“ schädlich gilt.

Die obige Grafik veranschaulicht einige der Bereiche, die in den Geltungsbereich von One Health fallen. Aber das ist noch nicht alles. Einem Dokument der One-Health-Kommission zufolge umfasst One Health auch:

Kommunikation

Wirtschaft

Zivilgesellschaft

Globaler Handel, Wirtschaft und Sicherheit

Öffentliche Ordnung und Regulierung

Forschung

Nichtübertragbare Krankheiten (grundsätzlich die gesamte Humanmedizin)

Psychische Gesundheit

Landwirtschaftliche Bodennutzung (was bedeutet, dass Landwirte von ihrem Land vertrieben werden müssen)

Katastrophenvorsorge und -bewältigung

Krankheitsüberwachung

Die „Mensch-Tier-Bindung“ (die Beziehung zu unseren Haustieren) und vieles mehr

Die WHO wird die Macht haben, jeden Aspekt unseres Lebens zu diktieren

Wenn der von der WHO vorgeschlagene Pandemievertrag in Kraft tritt, hat die WHO die einseitige Befugnis, Entscheidungen in all diesen Bereichen zu treffen, und ihr Diktat wird alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze ersetzen und außer Kraft setzen.

Im Rahmen von One Health wird die WHO beispielsweise in der Lage sein, den Klimawandel zu einem gesundheitlichen Notfall zu erklären und Klimasperren zu verhängen, um ihn zu bekämpfen. Sie wird in der Lage sein, den lokalen und internationalen Reiseverkehr unter dem Deckmantel der Umwelt- und/oder der menschlichen Gesundheit einzuschränken, eine Impfpasspflicht als Biosicherheitsmaßnahme einzuführen, die Ernährung weltweit im Namen des Tier- und Umweltschutzes radikal zu ändern und vieles mehr.

„One Health“ ist auch in die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005 eingeflossen. Auf diese Weise erhält die WHO die Befugnis zu diktieren, wie wir unser Leben leben.“

Wie Nass anmerkt, „versuchen sie im Grunde, alles in der Welt unter One Health zusammenzufassen“. In der Zwischenzeit fehlt es One Health „an einem konzeptionellen System, an realen Beweisen und an einer Methode zur Umsetzung und Bewertung“, stellt sie fest.

Der gemeinsame Aktionsplan für One Health selbst ist reiner Wortsalat. Er sagt uns eigentlich nichts, außer dass es darum geht, eine globale Koalition zu bilden, um unter dem Deckmantel der „Gesundheit“ den Wandel voranzutreiben und das Leben auf „globaler, regionaler und nationaler Ebene“ zu verändern.

Das One Health Network wurde bereits aufgebaut

Hinter den Kulissen haben sich bereits One Health-Partnerschaften in Ländern auf der ganzen Welt gebildet. Laut Nass wurde das One-Health-Netz in den USA in erster Linie durch die Kürzung der Mittel für das öffentliche Gesundheitswesen auf- und ausgebaut. One Health sprang dann mit Finanzmitteln ein, aber natürlich mussten die Empfänger von One-Health-Zuschüssen das Konzept annehmen und es an andere weitergeben.

Die National Institutes of Health (NIH), die National Science Foundation (NSF), die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention), das US-Landwirtschaftsministerium (USDA), Nichtregierungsorganisationen und Universitäten stellen allesamt Mittel für den Ausbau des One-Health-Netzwerks in den USA bereit.

Das One-Health-Konzept hält auch Einzug in das Schulsystem, wo den Schülern die Bedeutung von „verantwortungsvoller Staatsbürgerschaft“, „kultureller Sensibilität“ und „globalem Denken“ vermittelt wird. Die gleiche Taktik wird auch in anderen Ländern angewandt, um dieses Netzwerk aufzubauen.

One Health ist in den IHR-Änderungen verankert

Wichtig ist, wie Nass erklärt, One Health ist auch in die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005 eingeflossen, über die die Weltgesundheitsversammlung (WHA) im Mai 2024 abstimmen soll. Auf diese Weise wird die WHO die Befugnis erhalten, zu diktieren, wie wir unser Leben leben.

„Die Menschen müssen sich also bewusst sein, dass dies ein unkontrollierbarer Zug ist, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn aufzuhalten – was wir tun können, indem wir uns aus der WHO zurückziehen“ sagt Nass.

Wie Nass feststellte, führt in den USA eine kleine Gruppe von nationalen Gesetzgebern die House und Senatsvorlagen ein, die vor der Unterzeichnung des WHO-Vertrags eine Mehrheit im Senat erfordern.

In Großbritannien warnen konservative Abgeordnete die Minister auch vor dem „offensichtlichen Bestreben …, die WHO von einer beratenden Organisation zu einer kontrollierenden internationalen Behörde zu machen“, und fordern das Außenministerium auf, Bestrebungen zu blockieren, die „wesentlich in die Fähigkeit Großbritanniens eingreifen, seine eigenen Regeln zu machen und seine eigenen Budgets zu kontrollieren“.

Andrew Mitchell, der Minister des Auswärtigen Amtes, hat geschworen, „jedes Gesetz zu blockieren, das Großbritannien daran hindert, seine eigene Gesundheitspolitik festzulegen“, aber er betonte auch, dass Großbritannien „den Pandemievertrag unterstützt, der derzeit von den nationalen Regierungen ausgehandelt wird“ und dieser Vertrag hebt in seiner jetzigen Fassung die Souveränität der Mitgliedsstaaten vollständig auf.

Auch die Menschen in anderen Ländern müssen ihre Gesetzgeber über die Gefahren von One Health, die IHR-Änderungen und den in Erwägung gezogenen Pandemievertrag aufklären und sie auffordern, ihre Länder vor dieser heimlichen Übernahme zu schützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass One Health ein globales Projekt zur Zentralisierung der Macht bei der WHO ist, so dass diese die Befugnis erhält, jeden Aspekt des menschlichen Lebens auf der ganzen Welt zu kontrollieren, ohne Rücksicht auf nationale Souveränität oder Menschenrechte. Jede beliebige Anzahl von Gegenmaßnahmen, einschließlich derjenigen, die während der COVID-Pandemie eingesetzt wurden, kann dann zur Bekämpfung von Dingen wie Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, nicht übertragbaren Krankheiten, Umweltverschmutzung, Hunger, Armut usw. eingesetzt werden.

Übertriebene Warnungen vor dem Untergang und andere Taktiken

In einem Substack-Artikel vom 25. Mai 2023 hebt Nass die drei Elemente hervor, die immer wieder verwendet werden, um das voranzutreiben, was letztlich eine globale Übernahme-Agenda ist:

Eine überzogene Warnung vor dem drohenden Untergang Eine völlig ungenaue Beschreibung der Ursache Eine vage Lösung, die den Globalisten auf Kosten der breiten Bevölkerung zugute kommt

Diese wurden während der COVID-Pandemie eingesetzt. Sie werden auch verwendet, um die falsche Vorstellung zu verbreiten, dass die Antibiotikaresistenz durch die globale Erwärmung verursacht wird und daher ein umfassenderes Konzept erforderlich ist – ein One-Health-Konzept.

Nass zitiert einen Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) vom Februar 2023 mit dem Titel „Bracing for Superbugs: Strengthening Environmental Action in the One Health Response to Antimicrobial Resistance“.

Das UNEP ist eine der vier internationalen Organisationen, die die One-Health-Agenda weltweit vorantreiben, und diesem Bericht zufolge reicht es nicht aus, dass sich die Länder bereits mit der Antibiotikaresistenz befassen.

Stattdessen müssen alle Länder zusammenarbeiten und einen einzigartigen, koordinierten Ansatz verfolgen, der „umweltbezogene Pläne wie nationale Programme zur Bekämpfung der chemischen Verschmutzung und der Abfallwirtschaft, nationale Pläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zum Klimawandel“ umfasst.

Die Länder müssen auch „innovative finanzielle Anreize und Systeme“ entwickeln, um den vorgeschlagenen Aktionsplan zu finanzieren und eine „nachhaltige Finanzierung“ zu gewährleisten. UNEP fordert auch „Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik“, die Priorisierung von Maßnahmen und die Stärkung von Überwachungssystemen. Sie betonen auch, dass alle eingesetzten Strategien „den One-Health-Ansatz nutzen und gleichzeitig finanzielle/wirtschaftliche, klimatische und kulturelle Zusammenhänge berücksichtigen“ müssen.

Sieht noch jemand, wie problematisch das werden kann? Um nur ein Beispiel zu nennen: Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Lebensmittelproduktion ist die Wurzel des Problems, und dennoch muss jede Strategie, die darauf abzielt, die finanziellen und geschäftlichen Belange der Beteiligten berücksichtigen. Letztendlich geht es um den Schutz und die Förderung der Interessen bestimmter „Stakeholder“, bei denen es sich in erster Linie um NRO und Privatunternehmen handelt. Wie bereits von Nass:

„Die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel ist so einfach. Bakterien entwickeln Mutationen, die es ihnen ermöglichen, Antibiotika zu umgehen, und ihre neuen Gene sind oft in kleinen Plasmiden enthalten, die von der Zelle ausgeschieden und mit anderen Bakterien geteilt werden können … Bis zu diesem Zeitpunkt wussten die FDA, die CDC und die WHO, dass die antimikrobielle Resistenz in erster Linie auf den Einsatz von Antibiotika im Viehfutter zurückzuführen ist, da dies die Wachstumsrate erhöht; 75 % des Gewichts der Antibiotika werden weltweit zu diesem Zweck eingesetzt. Und die Menschen nehmen diese Antibiotika auf, wenn sie das Fleisch, die Zuchtfische oder die Hühner essen. Aber jetzt müssen wir glauben, dass die Antibiotikaresistenz ein Umweltproblem ist, das nur mit dem … One-Health-Ansatz.“

„Klimabedingte Ausbruchsgefahren“ werden forciert

Wenn Klimasperren und Ähnliches unglaubwürdig klingen, sollten Sie darauf achten, was Sie in den Nachrichten lesen. PR Newswire zum Beispiel vor kurzem eine Partnerschaft zwischen der WHO und der Rockefeller Foundation angekündigt, deren Ziel die „genomische Überwachung, die Einführung von Datentools zur Erkennung von Krankheitserregern und die Bewertung von klimabedingten Ausbruchsgefahren“ ist.

Immer häufiger werden „pandemische Bedrohungen“ mit Dingen wie dem Klimawandel in Verbindung gebracht, so dass der erste Aspekt als Rechtfertigung für drastische Maßnahmen in Bezug auf den zweiten Aspekt herangezogen werden kann. Wie von PR Newswire berichtet:

„Die Rockefeller Foundation und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben eine neue Partnerschaft zur Stärkung des WHO-Hubs für Pandemie- und Epidemieaufklärung angekündigt. Im Rahmen der Zusammenarbeit investiert die Stiftung 5 Mio. USD in Partner, die mit der WHO zusammenarbeiten, um globale Netzwerke für die Erkennung von Krankheitserregern zu kultivieren und die Kapazitäten für die Pandemievorsorge zu stärken, einschließlich der Ausweitung der Überwachung von Krankheiten, die sich durch steigende Temperaturen und extreme Wetterbedingungen verschlimmern.“

Oktober 2022 Pandemie-Simulation

Es besteht auch kein Zweifel daran, dass wir mit weiteren Pandemien konfrontiert werden, denn die Bedrohung durch Pandemien treibt den Drang zur globalen Zentralisierung der Macht voran. Die Globalisten, die das praktiziert haben, was zur globalen COVID-Reaktion werden sollte, haben uns auch gesagt, dass es weitere Pandemien geben wird, und zum jetzigen Zeitpunkt wäre es dumm, ihnen nicht zu glauben. Was könnte also die nächste Pandemie sein, und wann könnte sie ausbrechen?

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten die WHO, die Johns Hopkins University und die Bill & Melinda Gates Foundation gemeinsam eine Tabletop-Übung mit dem Titel „Catastrophic Contagion“ (Katastrophale Ansteckung), bei der es um eine neuartige (und angeblich fiktive) Infektion mit der Bezeichnung „Schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025“ (SEERS-25) ging, die vor allem Kinder und Jugendliche befällt.

Es handelt sich um dieselben Gruppen, die auch Event 201 durchgeführt haben, das sich als Pandemiesimulation für COVID entpuppte. Laut der Catastrophic Contagion-Simulation wird SEERS-25 – ein Enterovirus wie das Polio-Virus – im Jahr 2025 in Brasilien ausbrechen.

In fiktiven Nachrichtenberichten, die in der Simulation enthalten sind, wird von 1 Milliarde Fällen weltweit und etwa 20 Millionen Todesfällen, darunter 15 Millionen Kinder, sowie von Millionen weiteren, die durch die Infektion dauerhaft gelähmt sind, berichtet. Auf der Grundlage dieser Übung können wir davon ausgehen (sofern keine weiteren Pandemieübungen durchgeführt werden), dass die nächste Pandemie Kinder und Jugendliche treffen wird.

Dies wäre aus totalitärer Sicht eine logische Entwicklung, da die Menschen in der Regel bereit sind, alles zu tun, um ihre Kinder zu schützen.

COVID hat ihnen gezeigt, dass die meisten Menschen bereit sind, selbst ihre grundlegendsten Freiheiten zu opfern, „um Oma zu retten.“ Was würden sie also nicht bereitwillig aufgeben, wenn es darum geht, „Kinder zu retten“? Die Globalisten beabsichtigen, uns unsere Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten zu nehmen, und um bei diesem Unterfangen erfolgreich zu sein, werden sie jede Hilfe und Kooperation brauchen, die sie bekommen können.

‼️WHO -Meetings re. seizing your right to medical freedom & imposing lockdowns at will, continue



This is a clip of the co chair stating the “world needs a different level of legal mandates.. prioritising actions that may restrict individual liberties”



You can’t vote on this‼️ pic.twitter.com/SZ3CUQnt2h — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) May 24, 2023

Dr. Abdullah Assiri, Ko-Vorsitzender der WHO-Arbeitsgruppe zur Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (WGIHR), erklärte kürzlich dass die Welt „eine andere Ebene rechtlicher Mandate“ benötigt, um künftige Pandemien zu bekämpfen, und dass „Maßnahmen, die die individuellen Freiheiten einschränken können“, eine Priorität darstellen.

Wer trifft die Entscheidungen in unserem Namen?

Interview with James Roguski: World Health Assembly analysis and updates

Die Vorstellung, dass nicht gewählte und nicht rechenschaftspflichtige Globalisten versuchen, die individuellen Freiheiten zu beseitigen und ein totalitäres System der globalen Kontrolle von oben nach unten einzuführen, ist keine verrückte „Verschwörungstheorie“. Es ist eine schlichte Tatsache, und wir, die Öffentlichkeit, haben dabei KEIN Mitspracherecht.

In dem obigen Video erklärt der Autor, Forscher, Aktivist und Verfechter der natürlichen Gesundheit James Roguski die Rolle der Weltgesundheitsversammlung (WHA) bei der Übernahme durch die WHO. Die WHA ist das Gremium, das über die IHR-Änderungen und das Pandemie-Abkommen abstimmen wird, aber die Öffentlichkeit darf nicht wissen, wer aus ihrem Land der WHA angehört.

Roguski versuchte, einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) zu stellen, um eine Liste der US-Delegierten zu erhalten, und erhielt die Auskunft, dass es eine solche Liste nicht gibt. Wir können also nicht wissen, wer die WHA-Delegierten sind, bis sie sich bei der Sitzung angemeldet und ihre Stimme in unserem Namen abgegeben haben.

Das bedeutet natürlich, dass wir sie nicht vorher kontaktieren können, um ihnen mitzuteilen, wie sie unserer Meinung nach zu einem bestimmten Thema abstimmen sollten. Roguski konnte jedoch herausfinden, dass Xavier Becerra, der US-Minister für Gesundheit und Soziales, der führende Delegierte der USA ist.

Wenn der Punkt ohne Wiederkehr überschritten ist, wird alle Freiheit verloren sein

Es ist jetzt mehr als wichtig, dass die Menschen verstehen, wohin wir uns bewegen, und dass die COVID-Maßnahmen nicht nur eine Reaktion auf eine bestimmte Pandemie waren, sondern vielmehr die Grundlage für eine totalitäre Eine-Welt-Regierung, in der Menschenrechte und Freiheiten nicht mehr existieren werden.

Dies ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der die Menschheit als Kollektiv je stand, und sie erfordert einen starken kollektiven Widerstand. Um diesen Widerstand leisten zu können, müssen die Menschen jedoch verstehen, was vor sich geht und wie all diese verschiedenen Programme, Verträge, Partnerschaften und Pläne zusammenwirken. Sie sind alle Teil desselben Plans, der darin besteht, eine totalitäre, technokratische Eine-Welt-Regierung einzuführen, unter der die Menschen keinen intrinsischen Wert haben.

Aufruf an den Kongress zum Austritt der USA aus der WHO

Zwar haben das US-Repräsentantenhaus und der Senat identische Gesetzesentwürfe eingebracht, um die Machtübernahme der WHO durch den vorgeschlagenen Pandemievertrag zu vereiteln, aber das könnte uns immer noch nicht schützen, wenn Präsident Biden ihn unterschreibt, weil der Vertrag speziell so geschrieben ist, dass er das Genehmigungsverfahren des Senats umgeht.

Eine weitaus wirksamere Strategie wäre es, wenn der Kongress seine jährlichen Beiträge an die WHO zurückhalten und die USA dann ganz aus der WHO austreten würden. Ich glaube, dass es sich lohnen könnte, all diese Strategien zu unterstützen. Wenden Sie sich also bitte an Ihre Vertreter und fordern Sie sie dazu auf:

Unterstützen Sie den „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act

Verweigerung der Finanzierung für die WHO

Unterstützung des Rückzugs der USA aus der WHO

Wir müssen unser Land auch gegen die Änderungen der IHR schützen. Zu diesem Zweck hat der Weltgesundheitsrat eine globale #StopTheWHO-Kampagne gestartet. Hier erfahren Sie, wie Sie sich beteiligen können:

Sprechen Sie – Wecken Sie das Bewusstsein vor Ort und online. Verwenden Sie Artikel, Poster, Videos

Handeln – Kampagnen durch Kundgebungen, politische Mobilisierung, rechtliche Hinweise und Fälle und ähnliche Kampagnen

Arbeiten Sie mit Koalitionen für gesundheitliche Freiheit wie dem Weltrat für Gesundheit zusammen.

Erforschen Sie Aktivisten-Toolboxen wie z. B.: World Council for Health Stop the Who Campaign und stopthewho.com

Engagieren Sie globale indigene Führungspersönlichkeiten, um einen gemeinsamen Standpunkt gegen die IHR der WHO einzunehmen

Benachrichtigen Sie die Länderdelegierten der Weltgesundheitsversammlung, damit sie sich gegen die IHR-Änderungen aussprechen (wenn Sie sie identifizieren können)

Aktivieren Sie Volksparlamente, Gesetzgebungen oder Volksabstimmungen, um sich der Machtübernahme zu widersetzen

