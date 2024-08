Arzt (32) stirbt plötzlich an Schlaganfall: „Ich habe Ihnen die Spritze besorgt!“

Die Notärztin Maddie Giegold starb plötzlich im Alter von 32 Jahren an einem Schlaganfall. Sie arbeitete im Community Regional Medical Center im kalifornischen Fresno.

Ihre Familie und Freunde versammelten sich am Sonntag im Krankenhaus, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Hunderte Mensch verfolgten die Zeremonie über Zoom.

Ihr Mann und ihre Familie richteten eine GoFundMe-Seite ein, auf der innerhalb weniger Tage mehr als 140.000 US-Dollar gesammelt wurden.

Giegold wurde wie viele andere Ärzte gegen Corona geimpft. „Ich hasse Spritzen, aber ich habe die Spritze bekommen und ich habe sie für dich bekommen“, schrieb sie auf Instagram.

Ihre Kollegin Sabine Hazan sagt, sie sei seit 30 Jahren in diesem Beruf tätig, habe aber so etwas noch nie erlebt. Ein 32-jähriger Arzt, der plötzlich an einem Schlaganfall stirbt.