Frankreichs Doppelmoral: Hijab-Verbot für Athleten entlarvt scheinbare Vielfalt

In seinem neuesten Artikel beleuchtet Arnaud Bertrand die widersprüchlichen Ansprüche Frankreichs auf Vielfalt und Säkularismus. Er nimmt die jüngsten Ereignisse rund um die Ehrung von Sifan Hassan, einer niederländischen Athletin, die den Frauenmarathon gewann und dabei einen Hijab trug, zum Anlass, die Heuchelei und Doppelmoral der französischen Politik gegenüber religiösen Symbolen im Sport scharf zu kritisieren. Bertrand hinterfragt die Legitimität der französischen Säkularismus-Regeln und stellt die Frage, ob Frankreichs angebliche Vielfalt tatsächlich den Ansprüchen gerecht wird, die es zu vertreten vorgibt.

Ein wenig symbolische Gerechtigkeit, dass die einzige Athletin, die bei der Abschlusszeremonie in Paris geehrt wurde – Sifan Hassan, eine niederländische Athletin, die den Marathon der Frauen gewann – einen Hijab trug, da Frankreich das einzige Land war, das den Hijab für seine eigenen Athleten verbot.



Arnaud Bertrand

Es ist eine gewisse symbolische Gerechtigkeit, dass die eine Athletin, die bei der Abschlusszeremonie in Paris geehrt wurde – Sifan Hassan, eine niederländische Läuferin, die den Marathon der Frauen gewann – ein Hijab trug, insbesondere wenn man bedenkt, dass Frankreich das einzige Land war, das seinen eigenen Athletinnen das Tragen des Hijabs verbot.

Dies wiegt umso schwerer, da Frankreich heuchlerisch behauptete, seine Spiele würden “Vielfalt” symbolisieren. Doch es stellte sich heraus, dass damit nur eine liberale Scheinvielfalt gemeint war, die auf diejenigen beschränkt ist, die sich dem sehr engen Spektrum akzeptabler Meinungen im Rahmen des französischen Liberalismus anschließen. Es ist beispielsweise vollkommen akzeptabel, ja sogar glorifiziert, wie wir bei der Eröffnungszeremonie gesehen haben, wenn ein Mann sich als Frau verkleidet (das symbolisiert “individuelle Freiheit”). Aber es ist inakzeptabel, eine offen muslimische Frau zu sein (das symbolisiert “Unterwerfung”).

Wenn man “Vielfalt” akzeptieren möchte, warum zensiert man dann offen eine 1.500 Jahre alte Religion, der 2 Milliarden Menschen auf der Welt folgen (darunter Millionen französischer Bürger), während man gleichzeitig eine sehr neue und spezifisch westliche Subkultur glorifiziert? Zumindest sollte man konsequent sein und beides zulassen. Um das klarzustellen: Dies ist keine Kritik an der LGBT-Bewegung, sondern vielmehr ein Hinweis auf die hier herrschende Heuchelei. Es ist unverständlich, warum eine Athletin wie Sifan Hassan, die als französische Athletin nicht hätte antreten dürfen, es sei denn, sie hätte auf ihren Hijab verzichtet, ausgeschlossen werden sollte. Das ist keine Vielfalt, sondern verrät einen Fanatismus einer sehr spezifischen Ideologie. Es wird nur erlaubt, individuelle Freiheit bis zum Extrem zu glorifizieren, und wenn man das nicht tut – wenn die eigenen Überzeugungen beispielsweise das Kollektiv über das Individuum stellen –, wird man ausgegrenzt.

Die Franzosen sagen, dies seien die Regeln ihres “Säkularismus”, aber die Tatsache, dass Frankreich das einzige Land der Welt war, das ein solches Verbot umsetzte, während es viele andere säkulare Staaten gibt, zeigt, dass Säkularismus dies nicht zwangsläufig erfordert. Die Niederlande, Sifan Hassans Heimatland, sind grundlegend säkular. Tatsächlich ist der eigentliche Zweck des Säkularismus die Trennung von Staat und Religion, doch hier handelt es sich um einen Fall, in dem der Staat in die Religion eingreift und den Gläubigen vorschreibt, keine religiösen Zeichen zu zeigen. Da der Islam einige der sichtbarsten religiösen Symbole in der Kleidung hat, wird diese Politik zu Recht als unverhältnismäßige Diskriminierung muslimischer Athleten wahrgenommen. Dies widerspricht dem Konzept des Säkularismus und macht Frankreichs Anspruch auf “Vielfalt” lächerlich.