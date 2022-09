Arzt: 92% aller Covid-Toten waren geimpft, es handelt sich also um eine Pandemie der Geimpften

Im Juni dieses Jahres waren etwa 85 % der kanadischen Bevölkerung mindestens doppelt geimpft und 92 Prozent aller Covid-Toten waren vollständig geimpft, sagte der kanadische Arzt Charles Hoffe im Gespräch mit Laura-Lynn Tyler Thompson.

„Es handelt sich also um eine Pandemie der Geimpften“, betonte Hoffe. „Noch alarmierender ist, dass 81 Prozent der Todesfälle im Juni sogar drei- oder viermal geimpft worden waren.“

Dies ist der eindeutigste Beweis: Je mehr man sich Impfen lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man an Covid stirbt, sagte der Arzt. Er fügte hinzu, dass die Stiche das Immunsystem schwer schädigen.

Es ist völlig absurd, ungeimpfte Menschen zu diskriminieren, denn sie sind diejenigen, die die Krankheit überleben werden, betonte Doktor Hoffe.

„Es ist absolut schockierend“, antwortete Tyler Thompson. „Es ist eine Pandemie der Geimpften. Das ist schockierend. Das ist entsetzlich. Wir müssen das von den Dächern schreien“.

Hoffe fügte hinzu, es sei „absurd“, dass die Medien die Menschen weiterhin in die Irre führen, indem sie behaupten, man könne andere schützen, indem man sich impfen lässt, während das Gesundheitssystem zusammenbricht.

Dr. Charles Hoffe ~"92% of all Covid deaths were in the vaccinated, so this is a pandemic of the vaccinated" Watch and share. #VaccineSideEffects #pandemic pic.twitter.com/4pY7WNgYQQ