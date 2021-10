Arzt an die FDA und CDC: „In 20 Jahren medizinischer Tätigkeit habe ich noch nie so viele Verletzungen durch Impfungen gesehen“.

childrenshealthdefense.org: Dr. Patricia Lee, eine zugelassene Ärztin in Kalifornien, sagte, dass ihre Erfahrungen mit Patienten, die durch den COVID-Impfstoff geschädigt wurden, „nicht mit den Behauptungen der Bundesgesundheitsbehörden über die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe übereinstimmen“.

In einem Schreiben vom 28. September an Beamte der US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) und der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schilderte eine Intensivmedizinerin ihre Besorgnis über die Nebenwirkungen, einschließlich Todesfälle, die sie bei Menschen beobachtet hat, die einen COVID-Impfstoff erhalten hatten.

Dr. Patricia Lee, eine zugelassene Ärztin in Kalifornien, sagte, dass ihre Erfahrungen mit Patienten, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, „nicht mit den Behauptungen der Bundesgesundheitsbehörden über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen übereinstimmen“.

In dem Schreiben beschrieb Lee die Beobachtung „völlig gesunder Personen, die schwere, oft tödliche Verletzungen erlitten“, darunter eine transversale Myelitis, die zu einer Tetraplegie führte, eine Pneumocystis-Pneumonie, Multisystem-Organversagen, eine zerebrale Sinusthrombose, einen postpartalen hämorrhagischen Schock und einen septischen Schock.

Lee, die seit mehr als 20 Jahren als Ärztin praktiziert, sagte, sie habe „bis zu diesem Jahr noch nie so viele impfstoffbedingte Verletzungen gesehen“.

Lee erklärte gegenüber Dr. Peter Marks, dem Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, und Dr. Tom Shimabukuro vom Vaccine Safety Team der COVID-19 Vaccine Task Force der CDC, dass es zwar schwierig sei, die Verursachung definitiv nachzuweisen, dass aber nach meinem klinischen Urteil jede dieser Verletzungen durch einen COVID-19-Impfstoff verursacht worden sei, da es keine andere plausible Erklärung für diese Verletzungen gebe als die Tatsache, dass die Patienten kürzlich geimpft worden seien.

Lee räumte ein, dass ihr Bericht die Erfahrung eines einzelnen Arztes widerspiegelt. Es erscheine jedoch „statistisch unwahrscheinlich“, dass ein einzelner Arzt so viele COVID-19-Impfstoffverletzungen erlebt habe, wenn die Behauptungen der Bundesgesundheitsbehörde über die Sicherheit des Impfstoffs zuträfen, schrieb sie.

„Ich kann die schweren Schäden, die durch die COVID-19-Impfstoffe verursacht werden, nicht länger stillschweigend hinnehmen“, so Lee abschließend. „Ich hoffe aufrichtig, dass sich die Reaktion auf dieses Schreiben nicht auf mich konzentriert, sondern auf die ernsthaften Sicherheitsprobleme mit diesen Produkten, die Sie zweifellos entweder übersehen haben oder ignorieren wollen.

Seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Schreibens haben Lees Anwälte ein weiteres Schreiben an die CDC und die FDA geschickt, in dem es heißt, dass das Versäumnis der Behörden, zu antworten, höchst besorgniserregend ist“, und fügten hinzu, dass sie sich um eine Antwort bemühen, damit sie eine Diskussion und ein Informationsgespräch zwischen Dr. Lee und den zuständigen Vertretern der CDC und der FDA arrangieren können“. Das Schreiben finden sie hier.