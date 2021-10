Australische Region führt die strengsten Impfvorschriften der Welt ein: keine Impfung, 5000 Dollar Strafe

Viele Arbeitnehmer im australischen Northern Territory müssen ihre erste Corona-Impfung vor dem 12. November und ihre zweite Dosis vor dem 24. Dezember erhalten. Dies gab Premierminister Michael Gunner am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt.

Arbeitnehmer, die sich nicht vor Ablauf der Frist impfen lassen, müssen zu Hause bleiben und riskieren eine Geldstrafe von 5000 Dollar.

Sie müssen sich impfen lassen, wenn Sie bei der Arbeit mit gefährdeten Personen in Kontakt kommen, wenn das Infektionsrisiko bei der Arbeit hoch ist und wenn Sie wichtige Infrastrukturen instand halten oder in der Logistikbranche arbeiten, so Gunner.

Das Northern Territory führt damit die strengsten Impfvorschriften der Welt ein.

„Ich sage noch einmal, dass dies keine medizinische Diktatur ist“, antwortet die Gesundheitswissenschaftlerin Yvonne Simons. Der Politologe Kees van der Pijl fügt hinzu: „Unser Plan, darauf mit Satire zu reagieren, ist hinfällig. Die Faschisten sind los und Australien und Neuseeland setzen um, was bei uns noch zurückgehalten wird.“