Arzt: Covid-„Impfstoffe“ machen die Menschen anfälliger für HIV, HPV, Gürtelrose und Herpes

Ein an der Mayo Clinic ausgebildeter Arzt sagt, dass Covid-„Impfstoffe“ eine unterdrückte Immunität festhalten und die Menschen anfälliger für HIV, HPV, Gürtelrose und Herpes machen

In letzter Zeit haben wir Sie vor dem Trend zu akuten Verletzungen, einschließlich plötzlichen Todes, gewarnt, der auf die „Impfung“ gegen das Coronavirus (Covid-19) zurückzuführen ist. Man sollte aber auch bedenken, dass bei den meisten „Vollgeimpften“ ein sehr viel subtilerer, langsamerer Abtötungsprozess stattfindet.

Die Auswirkungen dieses langsamen Abtötungsprozesses sind vielleicht nicht sofort erkennbar, aber mit der Zeit werden sie deutlicher, da die Injektionen das Immunsystem schwächen und es anfälliger für Infektionen mit anderen Viren machen.

Dr. Ryan Cole, ein staatlich geprüfter Pathologe, der das größte unabhängige Diagnostiklabor in Idaho betreibt, sagt, er beobachte eine ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands von Menschen, die sich geimpft haben.

„Nachdem die Menschen diese Impfungen erhalten haben, sehen wir ein sehr besorgniserregendes niedriges Profil dieser wichtigen Killer-T-Zellen, die Sie in Ihrem Körper haben wollen“, warnt Dr. Cole in dem unten stehenden Video. „Es ist fast ein umgekehrtes HIV.“

