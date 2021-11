Die COVID-Spritzen sind die tödlichsten „Impfstoffe“ der Medizingeschichte

Mercola.com

Daten deuten darauf hin, dass einer von 317 Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die COVID-Impfung an Myokarditis erkrankt, und nach einer dritten Auffrischungsimpfung könnte diese Zahl sogar noch höher sein

Die VAERS-Meldungen sind wahrscheinlich um das 41-fache unterrepräsentiert. Da VAERS mehr als 8.000 Todesfälle im Inland gemeldet wurden und 98 % dieser Todesfälle „überzählige Todesfälle“ sind, lässt dies darauf schließen, dass bis jetzt möglicherweise 300.000 Amerikaner an den COVID-Impfungen gestorben sind.

Berechnungen, die auf Regierungsdaten von 35 % der Weltbevölkerung basieren, legen nahe, dass wir im Durchschnitt etwa 411 Menschen pro Million Dosen töten. Bei Moderna und Pfizer handelt es sich um zwei Dosen, was die Zahl der Todesfälle auf 822 pro Million vollständig Geimpfte erhöht. Und das ist nur die kurzfristige Sterblichkeit. Wir wissen immer noch nicht, wie sich diese Impfungen längerfristig auf die Mortalität und Morbidität auswirken könnten.

Eine italienische Untersuchung ergab, dass die COVID-bedingte Sterblichkeit nur 2,9 % der insgesamt gemeldeten Fälle ausmacht, wenn die COVID-Mortalitätsdefinition so geändert wird, dass nur die Fälle berücksichtigt werden, bei denen es keine vorbestehenden Komorbiditäten gibt. Dies deutet darauf hin, dass bei einer Neudefinition der COVID-Todesfälle als Todesfälle „durch“ COVID und nicht „mit“ COVID die Zahl der Todesfälle wesentlich geringer sein könnte als 760.000 und möglicherweise auch geringer als die Zahl der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle

Der tödlichste Impfstoff, der je hergestellt wurde, ist der Pockenimpfstoff, an dem einer von 1 Million geimpften Personen starb. Die COVID-Impfung tötet 822 von einer Million Geimpften und ist damit mehr als 800 Mal tödlicher als der tödlichste Impfstoff der Menschheitsgeschichte.

In diesem Interview gibt Steve Kirsch, Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund, einen Überblick über einige der COVID-Jab-Daten, die er der US-amerikanischen Food and Drug Administration und den Centers for Disease Control and Prevention auf verschiedenen Sitzungen vorgelegt hat.

Auf der Sitzung des VRBPAC (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) der FDA am 17. September 20211 zitierte Kirsch beispielsweise Daten, die darauf hindeuten, dass einer von 317 Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die Impfung an Myokarditis erkrankt, und nach einer dritten Auffrischungsimpfung könnte diese Zahl sogar noch höher sein. Er zitierte auch Daten, die zeigen, dass die Pfizer-Impfung weit mehr Menschen tötet als sie rettet. Dazu werde ich weiter unten noch mehr Details nennen.

Kirsch ist nicht aufgrund einer vorgefassten Meinung über Impfstoffe an die Sache herangegangen. Er und seine Familie haben alle zwei Dosen der COVID-Impfung erhalten. Erst als er im Nachhinein von Problemen anderer hörte, begann er, sich mit den Daten zu befassen. Er erklärt:

Nachdem ich geimpft worden war, fragte mich eine Frau: Sollte ich mich impfen lassen? Und ich sagte: ‚Natürlich sollten Sie das. Das ist die sicherste Sache überhaupt. Es ist noch niemand gestorben, und es gibt keine Nebenwirkungen. Sie müssen sich diese moderne Technologie zulegen.‘ Ich singe aus dem Gesangbuch. Und dann sagte sie etwas, das mich aus der Bahn warf, denn ich fragte: „Warum stellen Sie so eine dumme Frage? Und sie sagte: „Nun, drei meiner Verwandten haben sich impfen lassen und sind innerhalb einer Woche gestorben. Ich sagte: ‚Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein.‘

Ich versuche, sie davon zu überzeugen, dass sie sich irrt, dass es etwas anderes gewesen sein muss. Ich schrieb ihr: ‚Statistisch gesehen kann es nicht sein, dass drei Menschen an dem Impfstoff sterben, der niemanden umbringt.‘ Und sie schrieb zurück und sagte: ‚Ja, aber sie sind tot. Das war ein entscheidender Moment für mich … aber ich leugnete immer noch … Ich ging davon aus, dass die FDA immer noch auf dieselbe [konservative] Art und Weise arbeitet wie früher, aber das ist nicht der Fall … Ich verstand auch nicht, dass die U.S. Centers for Disease Control and Prevention jetzt auftragsorientiert sind, und der Auftrag lautet, eine Nadel in jeden Arm zu stecken. Mein Vertrauen galt den Behörden.

Der nächste Vorfall betraf meinen Teppichreiniger, Tim Damroth. Er tauchte auf und trug eine Maske. Und ich sagte: ‚Hey, ihr solltet euch alle impfen lassen. Wenn ihr einmal geimpft seid, müsst ihr keine Maske mehr tragen.‘ Und er sagte: Nun, ich habe mich impfen lassen, aber ich hatte eine extreme Reaktion. Zwei Minuten nach der Injektion hatte ich einen Herzinfarkt.‘ Er beschrieb auch, dass seine Frau Parkinson-ähnliche Symptome entwickelt hatte. Ihre linke Hand zitterte unkontrolliert.

Der Preis, den Wahrheitsverkünder zahlen

Die Daten haben ihn letztlich davon überzeugt, dass den Menschen die Wahrheit über diese Spritzen gesagt werden muss, weil sie sonst keine informierte Zustimmung geben können. Er hat viel geopfert, um genau das zu tun, einschließlich beruflicher Beziehungen und Einkommensverlusten in Millionenhöhe.

Ich habe mein Leben auf Eis gelegt und angefangen, in den verschiedenen Datenbanken zu recherchieren und mit Leuten zu sprechen, um zu verstehen, was vor sich geht“, sagt Kirsch. „Und überall, wo ich hinsah, wurde mir [die Wahrheit] klarer. Und so schrieb ich am 25. Mai 2021 diesen 250-seitigen Artikel für TrialSiteNews. Es könnte der längste Artikel sein, der je für TrialSiteNews veröffentlicht wurde. Als ich diesen Artikel schrieb, traten innerhalb einer Woche alle Mitglieder meines wissenschaftlichen Beirats [des COVID-19 Early Treatment Fund] zurück – es waren 14 Wissenschaftler aus den gesamten Vereinigten Staaten und aus verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Fachkenntnissen. Sie sagten, ich sei ein „böser Mensch“ und dass sie nie wieder in ihrem Leben mit mir sprechen wollten.

Ich flehte sie an und sagte: ‚Wenn ich die Analyse falsch verstanden habe, warum können Sie mir dann nicht sagen, wo ich mich geirrt habe? Aber sie wollten nichts sagen. Sie sagten nur, die Impfstoffe seien sicher und ich solle mich schämen.

Kirsch hat auch eine 177-seitige PDF-Diashow mit dem Titel „Questions About the COVID Vaccine“ (Fragen zum COVID-Impfstoff) erstellt und bei der VRBPAC-Anhörung am 26. Oktober 2021 eingereicht. Es ist eine wahre Fundgrube an Informationen, und ich möchte Sie ermutigen, diese großartige Ressource, die er in Echtzeit aktualisiert, zu lesen.

VAERS-Daten sind wahrscheinlich bis zum Faktor 41 zu niedrig

In seinem Video, „Vaccine Secrets: COVID Crisis, der ersten Folge der „The False Narrative Takedown Series“, erklärt Kirsch, wie man die COVID-Impf-Mortalität schätzt, was er und ein Team von Statistikern auf der Grundlage einer Vielzahl von Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), getan haben.

Kirsch schätzt, dass die VAERS-Meldungen um den Faktor 41 abweichen und dass zwischen 150.000 und 300.000 Amerikaner an den COVID-Impfungen gestorben sind.

Wir haben acht verschiedene Möglichkeiten untersucht, und VAERS ist nur eine davon. Wenn also jemand sagt: „Sie können VAERS dafür nicht verwenden, Sie können die Kausalität [auf der Grundlage von VAERS-Daten] nicht [berechnen], dann sage ich: „Gut. Wir haben die gleiche Antwort auf sieben andere Arten erhalten. Bei der VAERS-Analyse haben wir festgestellt, dass die VAERS-Daten um den Faktor 41 zu niedrig gemeldet wurden, was durchaus vertretbar ist … Vor zehn Jahren hatten wir ein System, mit dem wir alle nicht gemeldeten Fälle in VAERS aufspüren konnten, und es wurde festgestellt, dass VAERS bis zum 95-fachen unterrepräsentiert war. Impfstoffe, die wir für sicher hielten, sind überhaupt nicht sicher. Was taten sie also? Sie haben das Projekt eingestellt.

Der Grund dafür, dass wir heute ein so schlechtes System haben, ist also, dass es vorsätzlich ist. Hätten wir ein gutes System, würde es all die Schwachstellen all dieser Impfstoffe aufzeigen, die wir den Menschen verabreicht haben.

Das System ist aus technischer Sicht offensichtlich absichtlich so konzipiert, dass die Zahl der eingegebenen Fälle radikal reduziert wird. Es dauert mehr als 30 Minuten, um einen einzigen Bericht auszufüllen, und man kann ihn nicht speichern, bis er fertig ist, so dass man, wenn man weggeht und eine Zeitüberschreitung feststellt, wieder von vorne anfangen muss.

Kirsch kennt eine Neurologin in Kalifornien, die angibt, 2.000 Patienten mit COVID-Impfungen zu haben (bei einem Kundenstamm von 20.000), aber sie hat nur zwei Berichte an VAERS geschickt. Für den Rest hat sie keine Zeit. Sie meldet also um das 1.000-fache zu wenig. Auch wenn Ärzte gesetzlich verpflichtet sind, Berichte über unerwünschte Ereignisse einzureichen, gibt es keine Durchsetzung und keine Strafe für die Nicht-Einreichung.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass niemand für die Eingabe dieser Daten bezahlt wird. Für die meisten Ärzte könnte dies ein Teilzeitjob sein, wenn sie verantwortungsbewusst alle Nebenwirkungen und Todesfälle melden würden.

COVID-Impfungen sind viel tödlicher als die Infektion

Den Berechnungen seines Teams zufolge sterben weltweit 411 Menschen pro Million Dosen (und bedenken Sie, dass sowohl Moderna als auch Pfizer zwei Dosen verabreichen). Und das ist nur die kurzfristige Sterblichkeit. Wir haben noch keine Vorstellung davon, wie sich diese Impfungen langfristig auf die Sterblichkeit auswirken könnten.

Am 21. Oktober 2021 stellte eine italienische Untersuchung fest, dass die Änderung der COVID-Mortalitätsdefinition dahingehend, dass nur noch Fälle erfasst wurden, in denen COVID-19 die Haupttodesursache war und keine Begleiterkrankungen vorlagen, die Zahl der Todesfälle um 97 % von 130 000 auf weniger als 4 000 reduzierte.

Kirsch geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle durch COVID-19 in den USA bei etwa 50 % der gemeldeten Zahl liegt. Das bedeutet, dass etwa 380.000 Amerikaner an COVID-19 (und nicht an COVID) gestorben sind, während der COVID-„Impfstoff“ bis zu 300.000 Menschen getötet hat. Mit anderen Worten, es ist möglich, dass das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit.

COVID-Impfung ist der tödlichste „Impfstoff“ aller Zeiten

Es kommt aber noch schlimmer. In der von Pfizer durchgeführten Kinderstudie erlitt eine der Teilnehmerinnen, die 12-jährige Maddie De Garay, eine Reihe verheerender Ereignisse, darunter Lähmungen. Diese Nebenwirkung wurde jedoch falsch gemeldet und als „Bauchschmerzen“ angegeben. Weder die FDA noch die CDC haben den Fall untersucht, obwohl sie dies versprochen hatten. Pfizer hat sich ebenfalls geweigert, den Fall zu untersuchen.

Diese COVID-Impfstoffe sind über 800 Mal tödlicher als der tödlichste Impfstoff in der Geschichte der Menschheit. Das ist also keine knappe Sache. Diese Impfstoffe sind die tödlichsten Impfstoffe, die je von Menschen entwickelt wurden. Und sie werden als sicher und wirksam beworben. ~ Steve Kirsch

In der Jugendstudie war einer von 1 131 Kindern gelähmt. Die Studie von Pfizer für Erwachsene zeigt, dass die Impfung einen COVID-Todesfall pro 22.000 vollständig geimpfte Personen verhindert. Aber bei Kindern müssen wir schätzungsweise über 630.000 Kinder vollständig impfen, um ein Leben zu retten. Das bedeutet, dass wir pro gerettetem Leben bis zu 557 Kinder dauerhaft außer Gefecht setzen können. Inzwischen gibt es weltweit keinen einzigen Bericht über ein gesundes Kind, das an einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben ist.

Das bedeutet, dass die Zahl der Kinder, die geimpft werden müssen, um ein einziges gesundes Kind vor dem Tod durch COVID zu bewahren, eigentlich unendlich ist, da sie gar nicht an COVID sterben. Es besteht einfach kein Zweifel daran, dass die COVID-Impfung bei Kindern keinen Nutzen bringt und nur ein Risiko darstellt. Kirsch merkt an:

Dr. Paul Offit wurde vor 20 Jahren in der Sendung ‚CBS 60 Minutes‘ interviewt und sagte, der Pockenimpfstoff sei so gefährlich, dass wir das in der heutigen Zeit niemals in Betracht ziehen würden. Es ist der gefährlichste Impfstoff, der je erfunden wurde … und der Pockenimpfstoff tötet nur einen Menschen pro eine Million Geimpfte, was eine Menge ist. Wenn Sie 300 Millionen Menschen impfen, werden Sie 300 Menschen töten. Das ist laut Offit inakzeptabel, aber er hat gerade für einen Impfstoff gestimmt, der 822 Menschen pro Million vollständig Geimpfter tötet [unter der Annahme einer Zweidosis-Schema]

Das bedeutet, dass diese COVID-Impfstoffe über 800 Mal tödlicher sind als der tödlichste Impfstoff in der Geschichte der Menschheit. Das ist also keine knappe Angelegenheit. Diese Impfstoffe sind die tödlichsten Impfstoffe, die je von Menschen entwickelt wurden. Und sie werden als sicher und wirksam beworben.

COVID-Spritze wird tödlicher, je jünger man ist

Auf Anfrage von Dr. Peter McCullough analysierte Kirsch anhand der VAERS-Daten auch die altersabhängige Sterblichkeit durch COVID-Impfungen. Er stellte fest, dass wir bei 80-Jährigen zwei Menschen töten, um einen zu retten. Bei den 20-Jährigen sind es sechs, um einen zu retten.

Je jünger man ist, desto größer ist das Risiko. Auch die Kostoff-Analyse ergab dieses allgemeine Muster. Ronald N. Kostoff ist ein mit der Forschung verbundenes Unternehmen in Gainesville, Virginia, das 2016 einen Expertenbericht über die unzureichende Berichterstattung über unerwünschte Ereignisse in der biomedizinischen Literatur verfasste.

In einer im Oktober 2021 veröffentlichten Übersichtsarbeit stellte Kostoff fest, dass auf jede gerettete ältere Person fünf ältere Menschen durch die Impfung getötet werden, und das Verhältnis wird mit zunehmendem Alter schlechter. Das heißt, „die Impfstoffe sind für keine Altersgruppe sinnvoll, was genau das ist, was ich auch unabhängig davon festgestellt habe“, sagt Kirsch.

Niemand sollte diese Impfstoffe erhalten. Es gibt keine Kosten-Nutzen-Analyse, die ich gesehen habe, die zeigt, dass sie nützlich sind … Ich meine, man wird sich nicht auf einen Eingriff einlassen, der einen genauso wahrscheinlich umbringt wie er einen rettet. Sie wollen eine Maßnahme ergreifen, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass sie Sie rettet, mindestens 10-mal höher ist als die, dass sie Sie tötet, denn es handelt sich um eine freiwillige Maßnahme. Was haben Sie davon, einen Eingriff vorzunehmen, der nur einen marginalen Nutzen hat, dafür aber ein völlig unbekanntes kurz- und langfristiges Risikoprofil aufweist?

Außerdem möchte ich sagen, dass das Argument des gesellschaftlichen Nutzens die Leute dazu veranlasst, zu sagen: Du bist egoistisch, weil du dich nicht geimpft hast. Nun, das ist irrational. Haben Sie jemals eine CDC-Analyse gesehen, die Ihnen den gesellschaftlichen Nutzen von Impfungen aufzeigt? Die gibt es nicht. Und es gibt einen Grund dafür, dass es sie nicht gibt, denn der gesellschaftliche Nutzen wäre so gering, dass es lächerlich ist. Heute wissen wir, dass die Geimpften das Virus mit gleicher Wahrscheinlichkeit verbreiten wie die Ungeimpften. Wo ist also der gesellschaftliche Nutzen?

Wenn es keine Nachteile [der Impfung] gibt, dann würden die Leute sagen: Sicher, vielleicht gibt es einen gesellschaftlichen Nutzen. Ich werde das tun. Aber hier steht Ihr Leben auf dem Spiel, und die Daten zeigen, dass etwa 1 von 1.000 Menschen an diesen Impfungen sterben wird. Wenn ich also sage: Hey, nehmen wir mal an, dass Sie durch das Opfern Ihres Lebens 100 Menschenjahre retten könnten (z. B. 10 Menschen, die 10 weitere Lebensjahre erhalten). Als ich dies live in einem Clubhaus mit ein paar hundert Leuten fragte, hob niemand die Hand, um sich freiwillig zu melden – um sein Leben zu opfern, um 100 Menschenjahre zu retten. Und ich sagte: OK, wie wäre es mit 1.000 Menschenjahren? Wenn Sie Ihr Leben opfern könnten, um Menschen 1.000 Menschenjahre zu retten, würden Sie es tun? Niemand würde das tun. Das ist unsinnig.

Wir haben ein verfassungsmäßiges Recht auf Leben … Und ich glaube nicht, dass Sie egoistisch sind. Sie haben eine Familie, Sie haben Freunde, Sie haben Angehörige, Sie haben Menschen, mit denen Sie zu tun haben … Warum sollte ich Sie bitten, Ihr Leben zu opfern? Um Menschen zu retten, die du nicht kennst? Jeder hat seine eigene Art, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Warum sollten wir jemals jemanden bitten, [sein Leben für einen möglichen sozialen Nutzen zu opfern]? Vielleicht sollten wir Joe Biden fragen: Joe, wenn Sie Ihr Leben opfern könnten, um 1.000 Menschenjahre zu retten, würden Sie das tun? Es wäre sehr interessant zu sehen, was er sagen würde.

CDC zaubert wieder einmal statistisch

All diesen Daten steht eine aktuelle CDC-Analyse gegenüber, die zu dem Schluss kommt, dass Menschen, die die COVID-Impfung erhalten, eine um zwei Drittel geringere Wahrscheinlichkeit haben, an einer beliebigen Ursache zu sterben.

Ich schickte Janet Woodcock meinen Satz mit 180 Fragen. Ich sagte: ‚Janet, ich wette, Sie können keine einzige dieser 180 Fragen beantworten. Beunruhigt Sie das nicht?‘ Sie schickte eine E-Mail zurück, in der sie sagte: Schauen Sie sich die CDC-Analyse an, die zeigt, dass die Sterblichkeit nach der Impfung um zwei Drittel sinkt. Als meine Freunde und ich das in der Zeitung gelesen haben, haben wir uns kaputtgelacht. Die Statistiken über die 18- bis 44-Jährigen [zeigen], dass 35 % durch Unfälle sterben. Der Rest stirbt an Krankheiten – Krebs, Herzkrankheiten, was auch immer.

Die einzige Möglichkeit, die Gesamtsterblichkeit um zwei Drittel zu senken, besteht darin, dass niemand mehr an irgendetwas stirbt – egal an welcher Krankheit – und wir gleichzeitig die Zahl der Unfälle reduzieren … Das ist die Unsterblichkeitsdroge. Aber Spaß beiseite: Es gibt keinen Wirkmechanismus, der rechtfertigen könnte, dass es den Menschen nach diesen Impfungen gesundheitlich besser geht. Null. Nichts wird verbessert. Sie sind nicht unsterblich. Ganz im Gegenteil: Ihr Immunsystem ist geschwächt. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass man an COVID erkrankt. In Großbritannien zeigen die Zahlen der Regierung, dass 40-Jährige, nachdem die Flitterwochen vorbei sind, ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben, sich zu infizieren, wenn sie geimpft sind.

In den USA gibt es Krankenhäuser, in denen die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung bei 50 % liegt und 90 % der Patienten geimpft sind. Diese Statistiken kann man nicht erfinden. Tatsächlich wurde die CDC mit diesen Statistiken von Aaron Siri konfrontiert, der darüber in seinem Substack schrieb, und sie haben sie einfach ignoriert. Sie denken sich also etwas aus [und] dieses Papier zeigt, dass die CDC alles veröffentlichen kann, und solange das kleine CDC-Logo drauf ist, werden die Leute es glauben, egal wie lächerlich es ist.

Und niemand in der medizinischen Gemeinschaft hat es kritisiert. Ich schrieb einen sehr populären Artikel darüber auf meinem Substack mit dem Titel ‚FDA entdeckt Jungbrunnen‘.

Größter Betrug der Geschichte

Alles in allem ist die COVID-Impfkampagne der größte medizinische Betrug der modernen Geschichte. Wie Kirsch sagt, handelt es sich um ein Kartenhaus, das durch den Glauben an Daten zusammengehalten wird, die nicht vorhanden sind, und durch das Vermeiden einer Auseinandersetzung mit den Sicherheitssignalen im VAERS-System und anderen Studien, die nicht mit dem Narrativ übereinstimmen.

Sie vermeiden sogar die Feststellung eines der weltweit führenden Pathologen (Peter Schirmacher), dass mindestens 30 bis 40 % der Todesfälle zwei Wochen nach der Impfung durch den Impfstoff verursacht wurden. Sie behaupten immer noch, dass es keine Todesfälle gibt, die auf die Impfstoffe von Pfizer oder Moderna zurückzuführen sind. Das ist lächerlich.

Ich habe so etwas noch nie gesehen, und ich habe auch noch nie von so etwas gehört, denn die Verschwörer, die dieses falsche Narrativ verbreiten, sind alle Behörden mit den drei Buchstaben des Gesundheitsministeriums – die FDA, die CDC und die NIH. Sie stecken alle mit drin, der Kongress ist mit drin, die Mainstream-Medien sind mit drin, und die medizinische Gemeinschaft ist mit drin. Sie können es sich nicht leisten, jetzt einen Rückzieher zu machen, weil sie zu tief drinstecken. Es wäre zu peinlich für sie.

Wir sagen seit Monaten: „Ihr müsst euch die VAERS-Daten ansehen“, und sie haben uns ignoriert und zensiert, anstatt mit uns in einen Dialog zu treten – und keiner von diesen Leuten will mit uns in einen Dialog treten. Wir sagen den sogenannten „Faktenprüfern“, wo sie nachschauen und welche Fragen sie der CDC stellen sollen, um unsere Berichte zu überprüfen, und sie gehen nie darauf ein. Die „Faktenprüfer“ weigern sich alle, ein aufgezeichnetes Telefonat oder einen Zoom-Anruf zu führen, da sie nicht als parteiisch entlarvt werden wollen.

Eine Strategie, um dies zu ändern, besteht darin, dass wir eine Reihe von Anzeigen schalten werden. In jeder dieser Anzeigen wird eine einzigartige Persönlichkeit vorgestellt, z. B. ein Dr. Peter McCullough, ein Sportler, ein Arzt, ein Opfer und so weiter. Sie werden ihre persönlichen Anekdoten erzählen, was ihnen passiert ist. Und sie werden sagen: Bevor ihr euch impfen lasst, prüft die Fakten. Hören Sie sich auch die andere Seite der Geschichte an. Das ist eine vernünftige Bitte. Und wir sagen ihnen, wo sie sich die Seite der Geschichte anhören können, die sie in den Mainstream-Medien nicht zu hören bekommen. Und dann lassen wir sie sich selbst eine Meinung bilden. Die Menschen hören nicht die andere Seite der Geschichte, und das Weiße Haus hilft, sie zu unterdrücken. Wenn das Weiße Haus eine Hitliste der Zensur hat, ist es sehr klar, was vor sich geht. Wann in der Geschichte haben wir das schon einmal getan?

Haben Sie McCullough jemals auf CNN gesehen? Nein, denn sie wollen nur eine Seite zeigen, und sie zeigen absichtlich nur eine Seite, und sie wissen das. Wenn sie den Eindruck erwecken wollen, dass sie ausgewogen sind, dann nehmen sie jemanden, der kein Experte ist, und interviewen ihn. Robert Malone wird niemals auf CNN zu sehen sein. Malone hat den mRNA-Impfstoff erfunden und ist dennoch nicht qualifiziert, auf CNN darüber zu sprechen? Amerika war einmal ein Land, das eine Vielfalt von Ansichten zuließ, und man hatte Redefreiheit, man hatte die Freiheit, seine Meinung zu äußern. Man hatte die Freiheit, die Wahrheit zu sagen. Jetzt nicht mehr. Diese Freiheit wurde uns genommen.

Wenn man nicht mit dem Mainstream übereinstimmt, wird man mundtot gemacht. Wir werden also eine Reihe von Anzeigen schalten, und zwar nur in alternativen Medien, weil die Mainstream-Medien unsere Anzeigen nicht zeigen werden, weil die Anzeigen die Menschen dazu ermutigen, die andere Seite des Themas zu hören.

Weitere Informationen

Auch hier können Sie Kirschs 177-seitiges PDF herunterladen, das vollgepackt ist mit Fragen und Daten zum COVID-„Impfstoff“. Ich empfehle Ihnen auch dringend, seine Serie „False Narrative Takedown“ (TFNT) zu lesen, die Sie auf seinem Rumble-Kanal finden.

Sie können auch seine Website skirsch.io besuchen oder ihm auf seinen Konten in den sozialen Medien folgen, darunter Twitter, Gab, Telegram und LinkedIn. Um über seine neuesten Untersuchungen auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie seinen Substack-Kanal abonnieren. Wenn Sie es sich leisten können, sollten Sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Ausgewählte Artikel sind auch auf TrialSiteNews zu finden.

Substack ist wirklich wichtig, weil dort Leute, die die Wahrheit sagen, nicht zensiert werden“, sagt Kirsch. „Ich empfehle den Leuten wirklich, Plattformen wie Substack zu unterstützen. Ich bekomme auch einen Teil davon, und jedes Geld, das ich bekomme, werde ich zu 100 % für die Finanzierung von Anzeigen und für den Kampf gegen dieses Problem spenden. Wenn wir 100.000 Abonnenten für 5 Dollar pro Monat bekommen, sind das 500.000 Dollar pro Monat, die wir für den Kampf gegen falsche Darstellungen ausgeben können. Das ist eine ernstzunehmende Feuerkraft. Die Leute fragen mich, warum ich das mache? Ich verdiene kein Geld damit. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ich habe keine Vergangenheit als Verschwörungstheoretiker oder Verbreiter von Fehlinformationen. Wir haben alle unsere Freunde verloren. Ich wurde aus meinem Job gedrängt, weil ich mich gegen die Impfstoffe aussprechen wollte.

Ich verliere dabei Geld, weil ich vieles aus meinem persönlichen Portemonnaie finanziere. Die Spender, die für den Frühbehandlungsfonds gespendet haben, keiner von ihnen, kein einziger, unterstützt die Bemühungen, die Wahrheit darüber herauszufinden, wie gefährlich diese Impfstoffe sind und wie falsch die Vorschriften sind. Meine Motivation besteht zu 100 % darin, Leben zu retten. Das ist meine Belohnung im Leben. Wenn ich ein Leben retten kann, war mein Leben lebenswert. Wenn ich 100 Leben retten kann, ist es noch besser. Wenn ich 100.000 Leben retten kann, ist das bedeutungsvoller als alles, was ich je getan habe oder tun werde.

Quelle: