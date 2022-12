Arzt, der mRNA-Spritzen im Fernsehen propagiert hat, dreht sich um 180 Grad und schlägt Alarm

Es gibt eine Pandemie von falsch informierten Ärzten und falsch informierten Patienten. Die Informationen, auf die sich Ärzte verlassen, sind gefärbt und durch kommerzielle Interessen, einschließlich der Arzneimittelindustrie, korrumpiert, sagte der britische Arzt Aseem Malhotra im Gespräch mit der Journalistin Ivory Hecker, die Fox News verlassen hat, um die Korruption in den Medien aufzudecken.

Malhotra wies darauf hin, dass der größte Teil der Arzneimittelforschung heute von der Arzneimittelindustrie finanziert wird. Die Hersteller von Arzneimitteln ziehen Schlussfolgerungen auf der Grundlage ihrer eigenen Forschung, um den Nutzen ihrer Medikamente zu übertreiben.

Ärzte, die sich auf gefärbte und verfälschte Informationen verlassen, schaden schlimmstenfalls ihren Patienten, warnte der Arzt. Er sprach von einem Systemversagen.

The doctor who went on TV to push mRNA shots has now done a 180. He’s raising the alarm about the conflict of interest between pharma, media & government that has led to very questionable drugs being injected into BILLIONS of humans.



