WHO trifft sich am 5. und 7. Dezember, um über einen neuen „Pandemie-Vertrag“ zu beraten, der eine weltweite medizinische Diktatur einführen würde

Das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist für die nächsten Tage offiziell zusammengekommen, um den konzeptionellen Null-Entwurf des vorgeschlagenen „Pandemie-Vertrags“ zu diskutieren.

Vom 5. bis 7. Dezember 2022 werden die WHO-Beamten ihren Plan verfeinern, die nationale Souveränität auszulöschen und alle verbleibenden Spuren persönlicher Freiheit auf der ganzen Welt auszulöschen – natürlich alles im Namen des Schutzes der Menschen vor Krankheitsbedrohungen wie „Covid“.

In seinem Substack-Artikel beschreibt James Roguski den Pandemievertrag der WHO als „heimlichen Angriff“, ähnlich dem Überraschungsangriff auf die Vereinigten Staaten im Jahr 1941 in Pearl Harbor, und sagt, er ziele direkt auf „unsere persönlichen Freiheiten und unsere nationale Souveränität“ ab – und er verstecke sich „im Verborgenen“, sagt er.

Wie bei vielen anderen Dingen dieser Tage wird auch beim Pandemievertrag die „öffentliche Gesundheit“ als Vorwand benutzt, um die Menschen von ihren Rechten und Freiheiten zu trennen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht, haben wir bereits während der „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) bekommen – und es wird noch viel schlimmer kommen, wenn der Pandemievertrag Wirklichkeit wird.

„Diese Treffen sind ein direkter Angriff auf die nationale Souveränität JEDER NATION AUF DER ERDE!“ warnt Roguski.

Der aktuelle Entwurf des Pandemievertrags ist ein „eklatanter Griff nach Macht und Geld“.

Die Öffentlichkeit kann die Sitzungen, die diese Woche stattfinden, hier per Livestream verfolgen.

Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen finden viele dieser Treffen für Menschen in den Vereinigten Staaten sehr, sehr früh am Morgen statt.

Der Plan für diese Treffen ist, alle verbleibenden Ecken und Kanten des Entwurfs zu verbessern, damit der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 ein offizieller endgültiger Entwurf vorgelegt werden kann.

Sie haben auch klar zum Ausdruck gebracht, dass sie wollen, dass der vorgeschlagene ‚Pandemievertrag‘ rechtsverbindlich ist“, sagt Roguski.

„Der aktuelle ‚Conceptual Zero Draft‘ des vorgeschlagenen ‚Pandemievertrags‘ ist ein eklatanter Macht- und Geldraub.“

Eine Zusammenfassung der diskutierten Themen umfasst die folgenden Aufzählungspunkte:

Pharmazeutischer Krankenhaus-Notfall-Industriekomplex

Ministerium der Wahrheit

Eine Gesundheit

Finanzintermediäre Fonds

Aufbau größerer Bürokratie

Aufsicht und Einhaltung

„Bitte machen Sie sich klar, dass dies kein Vertrag ist“, sagt Roguski weiter. „Dies ist eine Geschäftsmöglichkeit für den Pharmazeutischen, Krankenhaus-Notfall-Industriekomplex (PHEIC).“

Zum Leidwesen aller Mitglieder der Vereinten Nationen sind alle Resolutionen, einschließlich dieser, automatisch verbindlich, sobald sie umgesetzt werden – „eine Unterschrift oder Ratifizierung ist nicht erforderlich.“

Die Amerikaner werden dringend gebeten, sich mit ihren Abgeordneten in Verbindung zu setzen, um sich allen Versuchen zu widersetzen, unserem Land einen Pandemievertrag aufzuzwingen.

„Dies scheint ein Zermürbungskrieg zu sein, aber der „Herr ist Gott, und er hat uns gemacht und nicht wir selbst; wir sind sein Volk und die Schafe seiner Weide“, schrieb ein Kommentator, der genau das tat und Psalm 100:3 zitierte. „Mit diesen Weltzerstörern wird abgerechnet werden“.

„Erklären Sie Ihr Haus zu einem Zufluchtsort vor der WHO, der CDC, den NIH, der UNO und allen anderen dieser Art“, schlug ein anderer vor. „Ich nehme die Leute mit und bringe ihnen bei, sich selbst zu versorgen – sie benötigen weder die Regierung noch die Lebensmittel, die sie verderben.“

Ein anderer schrieb, dass der „Kohlenstoff“, den die Globalisten in ihrem Kreuzzug gegen die globale Erwärmung auszurotten versuchen, der mit dem Vorstoß für den Pandemievertrag zusammenfällt, der Mensch ist.

„Die C-19-Biogen-Editierungs-Injektionen sollen die Weltbevölkerung bis 2030 reduzieren, was sich in Todesfällen, fötalem Absterben, niedrigeren Geburtenraten, Krebserkrankungen, Selbstmorden und Behinderungen, Hungersnöten, Guillotine-Todesfällen, Aufständen, inszenierten Schießereien, Verfall der geistigen Gesundheit, Zensur und einem Mangel an ethischen Ärzten widerspiegelt.“