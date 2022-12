„Da fiel mir die Kinnlade runter“ – Musk feuert tatsächlich Twitters „FBI-Russiagate“-Anwalt wegen Überprüfungsdebakel

Elon Musk gab am Dienstag bekannt, dass der ehemalige FBI-Anwalt James Baker, der bei Twitter als stellvertretender Justiziar tätig war, entlassen wurde, nachdem er kürzlich veröffentlichte Beweise für die Einmischung von Twitter in die Wahlen ohne Wissen von Musk „überprüft“ hatte.

„Angesichts der Bedenken über Bakers mögliche Rolle bei der Unterdrückung von Informationen, die für den öffentlichen Dialog wichtig sind, wurde er heute bei Twitter entlassen“, schrieb Musk auf Twitter und antwortete damit auf einen Artikel von Jonathan Turley vom 4. Dezember, der die inzestuöse Beziehung zwischen Twitter, den Biden-Skandalen und Baker beleuchtete.

Six Degrees from James Baker: A Familiar Figure Reemerges With the Release of the Twitter Files – JONATHAN TURLEY https://t.co/BGULMYq2QS — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 4, 2022

Der Journalist Matt Taibbi hat am vergangenen Freitag „The Twitter Files“ veröffentlicht, in dem er darlegt, wie sich Twitter-Führungskräfte hinter dem Rücken von CEO Jack Dorsey in die US-Wahl 2020 einmischten, indem sie die Hunter-Biden-Laptop-Story zensierten.

Laut Taibbi war Baker an der „Überprüfung“ von Informationen ohne Wissen der Geschäftsführung beteiligt.

On Friday, the first installment of the Twitter files was published here. We expected to publish more over the weekend. Many wondered why there was a delay. — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 6, 2022

Mehr dazu:

Wir können Ihnen jetzt einen Teil des Grundes dafür nennen. Am Dienstag wurde Jim Baker, stellvertretender Chefsyndikus von Twitter (und ehemaliger Chefsyndikus des FBI), entlassen. Einer der Gründe? Die Überprüfung der ersten Reihe von „Twitter Files“ – ohne Wissen des neuen Managements. Bei der Erstellung der „Twitter Files“ wurden zwei Journalisten (Bari Weiss und ich) über einen Anwalt, der dem neuen Management nahe steht, beliefert. Nach der ersten Lieferung wurden die Dinge jedoch kompliziert. Am Wochenende, als wir beide mit Hindernissen für neue Recherchen zu kämpfen hatten, entdeckte @BariWeiss, dass die Person, die für die Freigabe der Akten zuständig ist, Jim heißt. Als sie anrief, um nach „Jims“ Nachnamen zu fragen, kam die Antwort zurück: „Jim Baker„.

The first batch of files both reporters received was marked, “Spectra Baker Emails.” pic.twitter.com/24a9NhjosB — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 6, 2022

Die Nachricht, dass Baker die „Twitter-Akten“ überprüfte, überraschte, gelinde gesagt, alle Beteiligten. Der neue Twitter-Chef Elon Musk handelte schnell, um Baker am Dienstag zu „entlassen“. Die Reporter haben heute die Durchsuchung des Materials der Twitter Files wieder aufgenommen – eine Menge davon. Die nächste Folge von „The Twitter Files“ wird unter @bariweiss erscheinen. Bleiben Sie dran.

Auf die Frage, ob Baker aufgefordert wurde, sich zu erklären, antwortete Musk: „Ja“. Seine Erklärung war … nicht überzeugend.“

Ja. Seine Erklärung war … nicht überzeugend. Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022

His explanation was “ I still work for the FBI” — Rosie Memos (@almostjingo) December 6, 2022

Only discovered this on Sunday — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022

Musk wusste schon seit einiger Zeit, dass Baker ein schlechter Schauspieler war, und wir vermuten, dass er auf den richtigen Moment wartete, um ihn zu entlassen.

Sounds pretty bad … — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Lesen Sie mehr über Baker in dem von Taibbi erwähnten Artikel von Jonathan Turley;

Nachdem Tausende von Twitter-Dokumenten über das berüchtigte Zensurprogramm des Unternehmens veröffentlicht wurden, hat sich vieles über die Nutzung von Hinterkanälen durch Biden und demokratische Funktionäre bestätigt, um Kritiker auf der Social-Media-Plattform zum Schweigen zu bringen. In den ersten Dokumenten, die der Journalist Matt Taibbi veröffentlichte, tauchte jedoch sofort ein bekannter Name auf: James Baker. Für viele wird James Baker schnell zum Kevin Bacon des Skandals um russische Absprachen.

Baker ist wiederholt in den vom Justizministerium eingeleiteten Russland-Ermittlungen aufgetreten, darunter auch in der Affäre um die russische Alfa-Bank. Als der Anwalt der Clinton-Kampagne, Michael Sussmann, die bizarre falsche Behauptung eines geheimen Kommunikationskanals zwischen der Trump-Kampagne und dem Kreml in die Welt setzen wollte, war Baker seine erste Anlaufstelle, an die er sich wenden konnte. (Baker sollte später bei Sussmanns Prozess aussagen). Bakers Name tauchte auch in den Kontroversen im Zusammenhang mit den anderen FBI-Vorwürfen gegen Trump in Bezug auf Russland auf. Aufgrund seiner Rolle wurde er faktisch aus dem Amt gedrängt, und Berichten zufolge wurden gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Er wurde zu einem Verteidiger der Russland-Ermittlungen, obwohl ein parteiisches und sogar kriminelles Verhalten festgestellt wurde. Er war auch eine häufige Zielscheibe von Donald Trump in den sozialen Medien, einschließlich Twitter. Baker reagierte mit öffentlicher Kritik an Trump wegen dessen „falschen Erzählungen“.

Nachdem er das FBI verlassen hatte, schien Twitter darauf erpicht zu sein, Baker als stellvertretenden Chefsyndikus einzustellen. Ironischerweise wurde Baker bald in einen weiteren angeblichen Geheimkanal mit einer Präsidentschaftskampagne verwickelt. Diesmal war es Twitter, das die nicht-öffentlichen Kanäle mit der Biden-Kampagne (und später dem Weißen Haus) unterhielt. Baker mischte sich bald mit der gleichen Voreingenommenheit ein, die auch die Russland-Ermittlungen kennzeichnete.

Wochen vor den Präsidentschaftswahlen 2020 brachte die New York Post eine brisante Geschichte über einen von Hunter Biden zurückgelassenen Laptop, der E-Mails und Aufzeichnungen über eine millionenschwere Einflussnahme der Familie Biden enthielt. Joe Bidens Sohn Hunter und sein Bruder James waren nicht nur in Geschäfte mit einer Reihe von dubiosen ausländischen Persönlichkeiten verwickelt, sondern Joe Biden wurde auch als möglicher Empfänger von Geldern aus diesen Geschäften genannt.

Die Bidens werden seit langem der Einflussnahme, Vetternwirtschaft und anderer Formen der Korruption beschuldigt. Außerdem bestritt die Kampagne nicht, dass es sich bei dem Laptop um den Laptop von Hunter Biden handelte, und wichtige E-Mails konnten von den anderen beteiligten Parteien bestätigt werden. Auf Bitten des „Biden-Teams“ und der demokratischen Aktivisten hat Twitter die Meldung jedoch blockiert. Es suspendierte sogar diejenigen, die versuchten, die Anschuldigungen mit anderen zu teilen, einschließlich der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, die wegen eines Links zu dem Skandal suspendiert wurde.

Selbst innerhalb von Twitter löste dieser Schritt ernsthafte Bedenken darüber aus, dass das Unternehmen als Zensor für die Biden-Kampagne fungiert. Brandon Borrman von Global Comms fragte, ob das Unternehmen „wahrheitsgemäß behaupten kann, dass dies Teil der Politik ist“, um Beiträge zu sperren und Nutzer zu suspendieren.

Baker schaltete sich schnell ein, um die Zensur zu unterstützen und sagte, dass „es für uns vernünftig ist, anzunehmen, dass sie [gehackt] worden sein könnten und dass Vorsicht geboten ist.“

Bedenken Sie, dass es nie einen Beweis dafür gab, dass dieses Material gehackt wurde. Außerdem gab es keine Beweise für eine russische Beteiligung an dem Laptop. In der Tat wiesen die US-Geheimdienste die Behauptung der russischen Desinformation schnell zurück.

Baker beharrte jedoch darauf, dass es eine „begründete“ Vermutung gebe, dass die Russen hinter einem weiteren großen Skandal steckten. Angesichts eines großen Skandals, in dem ein Joe Biden in den korrupten Verkauf von Zugang zu ausländischen Persönlichkeiten (darunter einige mit Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten) verwickelt war, bestand Bakers natürlicher Standard darin, die Geschichte abzutöten und andere davon abzuhalten, die Anschuldigungen weiterzugeben.

Die freigegebenen Dokumente zeigen möglicherweise, warum Twitter Baker trotz seiner Rolle in den Kontroversen um russische Absprachen so eifrig anstellte. Was für die meisten Unternehmen wahrscheinlich eine Belastung gewesen wäre, schien für Twitter ein echter Gewinn zu sein. Für die Zensoren und politischen Mitarbeiter von Twitter schien Baker wie ein „gemachter Mann“ für ein Unternehmen, das sich der systematischen Zensur verschrieben hat. Er würde mit dem Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens, Vijaya Gadde, zusammenarbeiten, der als Chefzensor des Unternehmens fungierte. Gadde wurde von Verfechtern der freien Meinungsäußerung wegen ihrer Ablehnung der Grundsätze der freien Meinungsäußerung und ihrer offenen politischen Voreingenommenheit weithin geschmäht.

Nicht unerwartet spielten Gadde und Baker eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung des Hunter-Biden-Skandals. Als Musk das Unternehmen übernahm, bestand kaum die Notwendigkeit, „die üblichen Verdächtigen“ in der Unterdrückungsaffäre zusammenzutrommeln. Beide Anwälte schlugen interne Bedenken nieder, um eine Geschichte zu begraben, die bei den knappen Wahlen 2020 durchaus den Unterschied hätte ausmachen können.

Es ist auffallend, wie viele der Personen und Institutionen, die in die Behauptungen über russische geheime Absprachen verwickelt sind, innerhalb von sechs Graden von James Baker liegen. Baker arbeitete nicht nur eng mit dem entlassenen FBI-Direktor James Comey und anderen Schlüsselfiguren des Justizministeriums zusammen, sondern er war auch ein Bekannter von Schlüsselfiguren der Clintons wie Sussmann, die die falschen Kollusionsvorwürfe vorantrieben. Er wurde auch von der Brookings Institution angestellt, die ebenfalls eine merkwürdige Bacon-ähnliche Rolle bei der Entstehung und Entwicklung der falschen russischen Collusionsvorwürfe spielt.

All dies bedeutet nicht, dass Baker die treibende Kraft hinter den Skandalen war. Im Gegenteil, Baker hat sich in Washington einen Namen als Vermittler gemacht, als zuverlässiger Verbündeter, wenn es um die Geschäfte im Beltway geht. Es ist kaum eine Überraschung, dass Baker bei Twitter ein Zuhause fand, wo im Umgang mit potenziell schädlichen Geschichten für die Interessen der Demokraten stets „Vorsicht“ geboten war.