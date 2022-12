Gericht ordnet an, dass die südafrikanische Regierung Unterlagen zur Umsetzung der Covid-Beschränkungen herausgibt

Ein südafrikanisches Gericht fordert Unterlagen über die Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit der Covid-Absperrungspolitik der Regierung an. Dies ist der letzte Schritt in einem zweijährigen Rechtsstreit einer südafrikanischen Unternehmensgruppe um diese Unterlagen.

Am 15. Dezember 2020 forderte die südafrikanische Unternehmensgruppe Sakeliga Aufzeichnungen, Begründungen, Überlegungen und Unterlagen an, auf die sich die südafrikanische Ministerin für kooperative Regierungsführung und traditionelle Angelegenheiten stützte, als sie Entscheidungen und Verordnungen zu den nationalen Schließungsvorschriften traf. Sakeliga wollte diese Aufzeichnungen offenlegen und analysieren, damit sie gegebenenfalls in der öffentlichen Debatte und möglicherweise vor Gericht verwendet werden können, um den Schaden der Schließungsentscheidungen zu begrenzen.

Sakeliga hatte die Informationen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung des Zugangs zu Informationen („PAIA“) angefordert. Der Minister weigerte sich pauschal, irgendwelche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, weil angeblich alle angeforderten Unterlagen unterschiedslos unter das Kabinettsprivileg fielen. Am 5. August 2021 leitete Sakeliga daher ein Gerichtsverfahren ein, um den Minister zur Herausgabe dieser Unterlagen zu zwingen.

Bereits im Dezember 2021 berichtete Sakeliga über die hartnäckige Verzögerungstaktik des Ministers bei der Zurückhaltung von Sperrlisten. Im Januar 2022 kam es zu weiteren Verzögerungen aufgrund des Missbrauchs von Gerichtsregeln durch das Anwaltsteam des Ministers.

Vor drei Wochen erwirkte Sakeliga eine gerichtliche Verfügung gegen die Ministerin, und sie hat keine andere rechtliche Möglichkeit, als die von Sakeliga im Jahr 2020 angeforderten Unterlagen zu liefern.

Von Russell Lamberti neu veröffentlicht von PANDA Uncut

Zum ersten Mal seit der Ausrufung des nationalen Katastrophenzustands Südafrikas für Covid-19 im März 2020 wird der Schleier der Geheimhaltung über die Entscheidungsprozesse der Regierung bezüglich der Covid-Katastrophenmanagement-Verordnungen gelüftet.

Dies ist das Ergebnis eines gerichtlichen Sieges, den die südafrikanische Wirtschaftsorganisation Sakeliga („Business League“) diesen Monat gegen die Ministerin für kooperative Regierungsführung und traditionelle Angelegenheiten, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, nach einem zweijährigen Rechtsstreit errungen hat.

Die Ministerin hat nun keine andere rechtliche Handhabe, als eine Vielzahl von Aufzeichnungen, Begründungen, Berichten, Feststellungen, Beratungen, Mitteilungen, Memoranden und/oder weiteren Unterlagen vorzulegen, auf die sie sich stützte, als sie wiederholt weitreichende Befugnisse nach dem Katastrophenmanagementgesetz ausübte, um das Land in der Gewalt unberechenbarer Abriegelungsmaßnahmen zu halten, einschließlich der zahlreichen Verlängerungen des Katastrophenzustands. Diese Abriegelungen und andere Maßnahmen haben dem wirtschaftlichen und sozialen Leben des Landes in noch nie dagewesener Weise geschadet.

Die Öffentlichkeit wird sich nun selbst ein Bild davon machen können, aus welchen offensichtlichen Gründen Dlamini-Zuma und ihr Ministerium der Öffentlichkeit den Polizeistaat auferlegt haben, um sicherzustellen, dass die Menschen in ihren Häusern bleiben, dass Schulen und Universitäten geschlossen bleiben, dass Kirchen nicht zusammenkommen können und dass Unternehmen geschlossen bleiben. Sakeliga hat die Hoffnung geäußert, dass die Öffentlichkeit die im Zuge des Gerichtssiegs vorgelegten Unterlagen als Anstoß und Grundlage nutzen wird, um die südafrikanische Regierung für die schädlichen Entscheidungen der Vergangenheit zur Rechenschaft zu ziehen und zu verhindern, dass sich ein solch ungeheuerlicher Machtmissbrauch in Zukunft wiederholt.

Es ist natürlich möglich, dass Dlamini-Zuma behaupten wird, dass die gemäß dem Gerichtsbeschluss vorzulegenden Unterlagen größtenteils nicht existieren. Eine solche Reaktion würde den Verdacht bestätigen, dass bei der Festlegung der Covid-Verordnungen unsachgemäße und willkürliche Entscheidungsprozesse angewandt wurden. Mehr noch, in diesem Fall würde es bedeuten, dass die Regierung jetzt für schwerwiegende unverantwortliche Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden muss und kann.

Sakeligas Rechtsstreit wurde durch den Missbrauch von Gerichtsvorschriften und Verzögerungstaktiken seitens der Regierung erschwert, z. B. durch die Einreichung unzulässiger Klageschriften und deren spätere Rücknahme. Trotz der Bemühungen der Regierung, den Fall zu verzögern und zu entgleisen, damit er nicht vor Gericht landet, zog Sakeliga den Prozess durch. Letztlich brachte die Ministerin es nicht über sich, gegen den Hauptantrag Einspruch zu erheben, und am 9. November erging ein Versäumnisurteil.

Sakeliga ist noch in zwei weiteren Fällen tätig, die darauf abzielen, künftigen Machtmissbrauch im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten zu verhindern:

Eine Klage vor dem High Court in Pretoria, um zu verhindern, dass das Katastrophenmanagementgesetz in Zukunft dazu missbraucht wird, drakonische Maßnahmen durch Verordnungen durchzusetzen. Lesen Sie HIER mehr.

Ein Gerichtsverfahren, bei dem bereits im Juni die Abschaffung der Maskenpflicht, der Pflichtimpfungen und der Covid-Reisevorschriften erreicht wurde und das noch andauert, um künftige Versuche einer invasiven Gesundheitsüberwachung zu verhindern. Lesen Sie HIER mehr.

Was den kürzlich gewonnenen Fall betrifft, wird Sakeliga einen Antrag auf Verurteilung von Dlamini-Zuma wegen Missachtung des Gerichts in Erwägung ziehen, falls sie die entsprechenden Unterlagen nicht bis zum 9. Dezember vorlegt.