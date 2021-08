Arzt der seit 24 Jahren sein Beruf ausübt: „Wenn die Impfpflicht kommt, werfe ich das Handtuch“

In immer mehr Ländern um uns herum ist das Pflegepersonal verpflichtet, sich impfen zu lassen. Vor einigen Tagen hat der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke einen Vorschlag zur Einführung einer obligatorischen Corona-Impfung für das Personal im Gesundheitswesen vorgelegt. „Der Geist ist allmählich reif dafür“, sagte er im Fernsehen.

Ab Mitte September dürfen Beschäftigte im Gesundheitswesen in Frankreich nur noch arbeiten, wenn sie gegen Corona geimpft sind, dies hat Präsident Macron in einer Rede im Juli ankündigt. Griechenland wird die Impfung gegen Corona ab September auch für Beschäftigte im Gesundheitswesen zur Pflicht machen.

Mehrere US-Bundesstaaten haben die Impfung für Beschäftigte im Gesundheitswesen zur Pflicht gemacht. Dies hat zu zahlreichen Protesten geführt. Es gibt viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, die die Spritze verweigern und kündigen. Die Krankenschwester im folgenden Film ist eine von ihnen. Sie sagt: „Ich konnte in den letzten 18 Monaten ohne Probleme im Gesundheitswesen arbeiten, aber jetzt bin ich plötzlich eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit?“

A registered nurse who resigned from her job over mandatory vaccine requirement.



"I was no problem working in the healthcare system over the last 18 months, without a vaccine, but now, all of a sudden, I'm a threat to public health?"



More: https://t.co/CHL6atoyFi pic.twitter.com/cjqxbgPqJg