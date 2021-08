Der wahre Grund warum Biden Afghanistan so schnell verließ

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die Szenen aus Kabul veranlassten zehntausende Zeitungen, die Bilder der Evakuierung von Saigon mit denen aus Afghanistan zu verbinden. Nur dass diesmal Youtube zur Verfügung stand, um zu zeigen, wie menschliche Körper aus Flugzeugen der US-Luftwaffe fielen, als sich Afghanen an das Fahrwerk klammerten, um den Taliban zu entkommen. Die Szenen, die bittere Realität, riefen die Erinnerung an die Narben wach, die Amerika vor einem halben Jahrhundert in Südostasien hinterlassen hatte. Wir haben verloren, wieder einmal.

Während ich dies schreibe, versuchen die Pressevertreter aller Nationen der Erde, das ideologische Gemetzel, das Präsident Joe Biden gerade ausgekippt hat, in den Griff zu bekommen. Ein paar Billionen Dollar, Hunderttausende von Menschenleben und zwei Jahrzehnte der Lüge sorgen für starke Nachrichten, das muss ich ihnen lassen. Nur eines stimmt nicht mit all den scharfen Analysen und sensationslüsternen Berichten. Es ist alles falsch. Präsident Biden ist nicht einfach schläfrig geworden und hat all die US-Verbündeten vergessen, die sich jetzt darüber beschweren, dass die Taliban ihr Land zurückerobert haben. Irgendjemand hat dem US-Präsidenten irgendwann in den letzten Monaten eine wirklich schlechte Nachricht überbracht. Das ist meine Meinung.

Afghanistan ist in der US-Politik so weit in den Hintergrund gerückt, weil es nie im Vordergrund stand. Deshalb sieht es in Kabul auch so schlecht aus. Um zu verstehen, worauf ich hinaus will, müssen Sie einen kurzen Blick zurück auf die Vietnam-Ära werfen, nur ein bisschen. Wir alle kennen den militärisch-industriellen Komplex, vor dem uns der scheidende Präsident Eisenhower gewarnt hat. Die Kriegsgewinnler haben sich ihre Billionen mit der fehlerhaften Domino-Theorie erschlichen. Sie, d.h. die Aktionäre, bauten Finanzimperien auf, die mit dem Blut und den Eingeweiden der amerikanischen und vietnamesischen Bevölkerung geschmiert wurden. Das ist kein großes Geheimnis. Was die meisten Menschen jedoch vergessen, ist das wirtschaftliche Gemetzel, das die Vereinigten Staaten unmittelbar nach dem Fall von Saigon heimsuchte. Ja, einige von Ihnen spüren mich schon, ich habe es gerade gespürt.

Ein Bericht von Federal Reserve History dot org mit dem Titel „The Great Inflation – 1965-1982“ wird einige aufklären und andere daran erinnern, wie eine große Gesellschaft einen großen Reset erzwang, als Ökonomen für die Stagflation usw. verantwortlich gemacht wurden. Ich zögere, auf die Wirtschaft einzugehen, da ich das Thema so hasse, aber die Situation, mit der Biden jetzt konfrontiert ist, ist die gleiche, mit der Nixon vor all den Jahren konfrontiert war, nur viel schlimmer. Wahrscheinlich werden sie auch Sleepy Joe zum Rücktritt bewegen. 2021 ist 1975, Amerikas Ölprobleme, eine Immobilienblase und eine Wirtschaft, die kurz vor der Pleite steht, sind zurückgekehrt. Lassen Sie mich hier aus dem oben erwähnten Artikel über die Situation in der Vietnam-Ära zitieren:

„Die Ursprünge der großen Inflation lagen in der Politik, die ein übermäßiges Wachstum des Geldangebots ermöglichte – die Politik der Federal Reserve.“

Denken Sie daran, dass Lyndon B. Johnsons Great Society teuer war, ebenso wie der Vietnamkrieg, und auch die Mondlandungen waren nicht billig. Nixon war gezwungen, den Goldstandard aufzugeben, und der Dollar wurde zu reinem Papier, oder „Luft“, wenn wir die ganze Wahrheit sagen. Wir haben hier nicht den Platz, um die Auswirkungen der Großen Depression zu erörtern, aber der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Abkommens, die Einführung der sogenannten Phillips-Kurve in dem Bestreben, die Arbeitslosigkeit zu senken, und andere Faktoren wie fiskalische Ungleichgewichte und Energieknappheit erreichten ihren Höhepunkt etwa zu der Zeit, als Saigon evakuiert wurde. Ein Erdnussfarmer aus Südgeorgien namens Jimmy Carter übernahm das Oval Office, in Teheran wurden Geiseln entführt, der Schah stürzte, und ein Russlandhasser namens Zbigniew Brzezinski riet Carter, „der Sowjetunion ihr eigenes Vietnam in Afghanistan zu geben“.

Komisch, das kommt uns alles wie gestern vor, real und schrecklich in der Essenz, die wir jetzt erkennen. Und denken Sie daran, dass sich mitten im Verrat von Saigon die Rohölpreise vervierfachten, nur um sich dann in eine zweite Energiekrise zu verwandeln, nachdem die iranische Revolution 1979 eine zweite Energiekrise auslöste. Diese zweite Krise führte zu einer Verdreifachung des Ölpreises. Erinnern Sie sich, dass ich darauf hingewiesen habe, denn wir sind wieder auf dem Weg dorthin. Stellen Sie sich vor, dass Präsident Joe Biden nach seinem Amtsantritt ein paar Akten in die Hand bekommt und seine Berater ihn am Arm packen – das ist es, worum es bei diesem ganzen Afghanistan-Trubel geht. Auch sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist Teil des Durcheinanders.

Erinnern Sie sich: Im Sommer 1980 lag die Inflation in den Vereinigten Staaten bei 14,5 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei über 7,5 Prozent, und Carter war für die meisten Amerikaner ein Penner. Dann kam der Hollywood-Cowboy, der zum Politiker wurde, Ronald Reagan. Reagan führte eine Wirtschaftspolitik ein, die aus Millionären Milliardäre machte, und der militärisch-industrielle Komplex war nicht nur wieder auf Kurs, Amerika baute auch Flotten! Ich gehörte zu den 600 Schiffen der Marine. Es war ein finanzielles Gemetzel, was unsere Marine damals für Steckschlüssel und Kaffeetassen ausgab. Aber ich bin mir selbst voraus.

Um zu verstehen, wohin wir uns jetzt bewegen, da Kabul fest in der Hand der Leute ist, die wir angeblich vor zwanzig Jahren besiegt haben, müssen wir uns an die langfristigen Auswirkungen der Rezession der frühen 1980er Jahre erinnern. Wir müssen den Abzug aus Afghanistan mit einer echten Neuauflage von Vietnam im wirtschaftlichen und ideologischen Sinne gleichsetzen und uns ins Gedächtnis rufen, wie die Wirtschaft und die Politik der 80er Jahre zur lateinamerikanischen Schuldenkrise, zu den lang anhaltenden Konjunkturabschwächungen in der Karibik und in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, zur US-amerikanischen Spar- und Darlehenskrise und zur Übernahme der neoliberalen Wirtschaftspolitik in den 80er und 90er Jahren beigetragen haben. Biden spielt nur die Rolle von Jimmy Carter, nachdem er die Nachfolge von Gerald Ford angetreten hat, der noch böser und gemeiner war. Die Kurzversion? Halten Sie sich fest, meine lieben Merikaner. Die wirklich schlechten Nachrichten aus Afghanistan werden Sie über einen Papierkrieg und einen Demokratisierungswitz von gigantischem Ausmaß informieren. Lesen Sie diese Geschichte in der Jerusalem Post und erschaudern Sie ebenso wie ich. Korrupt, von oben bis unten und seitwärts, und zu Hause ist es nicht viel anders.

Präsident Biden sieht sich mit einer Katastrophe konfrontiert, gegen die die Ölembargos wie ein Scheibenwischerblattwechsel an der Tankstelle wirken. Die globale Erwärmung, die sowohl von Obama als auch von Trump verhöhnt wurde (man erinnere sich an Kopenhagen und Obamey), ist ein Flächenbrand (im realen und im übertragenen Sinne), der die Erde an allen Ecken und Enden verschlingt. Was die wirtschaftliche Seite angeht, so hat der Durchschnittsbürger in den Vereinigten Staaten keine Hoffnung, jemals ein Haus zu besitzen, und die Preise für eine Bruchbude mit einem kaputten Lattenzaun gehen in die Hunderttausende. Und das Coronavirus hat nicht nur das größte Haushaltsdefizit in der Geschichte der USA verursacht, es droht auch, die Welt wieder einmal lahmzulegen, da neue Varianten die Geimpften und Ungeimpften befallen. Und die Nachrichtenhunde krähen über den Fall von Kabul.

Unterdessen wuchs die Zahl der sehr vermögenden Privatpersonen mit einem Anlagevermögen von mehr als 30 Millionen Dollar im Jahr 2020 weltweit um 24 %. Das Vermögen der privaten Haushalte ging natürlich entsprechend zurück. Seit Beginn der Pandemie hat Michael Bloomberg zusätzlich 6,89 Milliarden Dollar verdient. Unser alter Freund Rupert Murdoch hat über 14 Milliarden Dollar verdient, und George Soros hat zusätzlich 8,3 Milliarden Dollar eingenommen, und das sind nur die New Yorker Milliardäre. Das Gesamtvermögen aller US-Milliardäre stieg von 2,9 Billionen Dollar im März 2020 auf 4,7 Billionen Dollar im Juli dieses Jahres. Es mag einige interessieren, dass Jeff Bezos sein Vermögen in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Elon Musk steigerte sein Vermögen um das Achtfache. Ich erwähne diese Leute, weil von den Forbes 400 fast jeder auf der Liste ein beträchtliches Vermögen geerbt hat oder durch seine gesellschaftliche Stellung einen Einfluss erlangt hat, und diese „Eliten“ sind die einzigen, die von den Weltkatastrophen profitieren.

Nun zu der Frage, wie Biden aus Kabul aussteigen kann, und zwar schnell. Das System ist kaputt. Die riesigen Defizite, die von den Finanzministerien der Welt aufgetürmt werden, werden natürlich von den 99 % bezahlt. Aber die Geldmaschine ist jetzt zu groß, zu zerbrechlich, und drohende Katastrophen wie der Klimawandel beunruhigen die Eliten ein wenig mehr als sonst. Es steht etwas Großes bevor, und ich glaube, das Letzte, was der amerikanische Präsident braucht, sind lose Enden in den Bergen Afghanistans.

Die Vereinigten Staaten haben den größten Teil ihrer strategischen Ölreserven verbraucht und machen damit SUV-Fahrer aus Philadelphia glücklich. Der Druck auf Russland, den Iran, Venezuela und andere gas- und ölproduzierende Länder hat nicht dazu geführt, dass mehr Öl gefördert wird. Die Saudis produzieren so gut wie nichts mehr, was durch eine Pipeline gepumpt werden kann, ohne es mit Meerwasser zu vermischen. Und der Ruf Amerikas ist die geringste von Joe Bidens Sorgen. Tatsächlich ist es nicht die größte Sorge für irgendjemanden von uns. Der andere Fuß, der fällt, schon.

Der Klimawandel ist der entscheidende Moment, vor dem die Menschheit steht. Die Zentralbanker flippen bereits aus und versuchen, die jahrzehntelange Apathie und Verleugnung schnell zu ändern. Afghanistan oder Vietnam sind im Vergleich dazu nur Mülltonnenbrände innerhalb einer größeren Katastrophe, die ganze Nationen vernichten und Milliarden von Menschen in ein dunkles Zeitalter stürzen wird. Biden weiß das, Putin scheint auch besorgt zu sein. Das Problem ist nur, dass sie ein bisschen zu spät informiert wurden. Erst jetzt machen sich die Bankster Sorgen? Von Baltimore, Maryland in den USA, bis Bangladesch sind die Auswirkungen des Klimawandels mit den Gezeiten zu spüren. Der Meeresspiegel steigt, und die Temperaturen an Orten wie dem Mittelmeer verändern sich. Wir sind Zeugen einer Katastrophe, wie sie sich nur Hollywood ausdenken könnte, nur ist sie real.