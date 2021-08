Das soziale Dilemma und KI

armstrongeconomics.com: Ich habe viele E-Mails zum Thema KI erhalten, und was ist der Unterschied zwischen Sokrates und der KI, die von BigTech eingesetzt wird? Ich denke, dieser Dokumentarfilm zeigt auf erschreckende Weise, was mit KI, wie sie von BigTech eingesetzt wird, falsch läuft. Um den „Nutzern“ kostenlosen Zugang zu bieten, müssen sie immer noch Geld verdienen. Ihre Kunden sind die Werbetreibenden, und die Art und Weise, wie sie im Wettbewerb um Werbedollars mit der allgemeinen Arena von Fernsehen bis zu Zeitschriften und allem, was dazwischen liegt, konkurrieren konnten, bestand darin, alles zu verfolgen, was Sie tun, und dann Ihr Profil an Werbetreibende zu verkaufen.

Aufgrund dieses Geschäftsmodells waren sie davon besessen, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Klicks zu erhalten, die das Lebenselixier ihrer Monetarisierung sind. Wenn man eine KI entwickelt, die vorhersagt, was Sie als Nächstes tun werden, indem sie verfolgt, was jeder tut, dann schafft man etwas, das sich der Kontrolle des menschlichen Willens entzieht. Wie sie betonen, haben sie die „LIKE“-Tags geschaffen, um einfach mehr Klicks zu erhalten, aber sie hatten keine Ahnung, dass sie Jugendliche so traumatisieren würden, dass sie für einen beträchtlichen Anstieg von Selbstmorden verantwortlich sind.

Sokrates verfolgt nicht Sie, sondern die Kapitalströme und geopolitischen Ereignisse sowie das Wetter. Dabei habe ich im Laufe der Jahre so viel gelernt, denn es findet Zusammenhänge, an die man vielleicht nie gedacht hätte. Die erste Vorhersage, die ich für abwegig hielt, war Anfang der 1980er Jahre die Prognose, dass sich die britische Wirtschaft von der EU lösen und an die USA, Australien und Kanada angleichen würde. Das war eine drastische wirtschaftliche Prognose. Damals musste ich eine verbale Schnittstelle schaffen, um Fragen stellen zu können. Als ich das tat, konnte es meine Fragen beantworten und zeigte mir, dass innerhalb von nur drei Jahren nach der Entdeckung des Nordseeöls die Wirtschaft Großbritanniens verändert und an die rohstoffbasierten Volkswirtschaften angeglichen wurde. Ich bezweifle ernsthaft, dass ein Mensch das in nur 3 Jahren herausgefunden hätte.

KI kann zum Guten eingesetzt werden, aber sie kann auch mit bösen Weisungen versehen werden. Ich glaube, das war bei BigTech der Fall. Wenn man eine künstliche Intelligenz mit der Anweisung erschaffen würde, dass Menschen böse sind, dann würde man in der Tat etwas wie den Terminator bekommen. Man könnte ein solches Programm schaffen, das sogar gezielt Menschen mit einer bestimmten DNA-Sequenz angreift. Man hat bereits Werkzeuge entwickelt, mit denen man spezifische Viren erzeugen kann.

Einige behaupten, dass wir bereits in der MATRIX sind, weil BigTech alles, was wir tun, verfolgt und uns zu ihren wirtschaftlichen Sklaven gemacht hat, die sie manipulieren und mit dem Verkauf dieser Daten Gewinne erzielen. Es ist alles um uns herum, und es ist außer Kontrolle geraten.

Es hängt alles vom Geschäftsmodell und der Richtlinie ab. Sokrates wurde entfesselt, um zu entdecken, wie die Welt funktioniert. Es kann den Aufstieg und Fall von Nationen vorhersagen und erforscht die Natur, indem es die realen Zyklen einzelner Märkte und deren momentanen Stand herausarbeitet.