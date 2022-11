Arzt ruft die Armee, Polizei und die Gerichte auf, ihre Pflicht zu erfüllen: „Wir müssen die Kinder und einander retten“.

Der kanadische Arzt Mark Trozzi appelliert an alle, das Leben von Kindern zu retten. Wir müssen verhindern, dass unsere Kinder durch gefährliche genetische Injektionen vergiftet, geschädigt oder getötet werden, erklärt Trozzi in seinem Video.

Die sogenannten Coronaimpfstoffe verändern die menschliche Zellaktivität, warnt er. Sie weisen die Zellen an, in großem Umfang den giftigsten Bestandteil des Coronavirus zu produzieren: das Spike-Protein.

Dieses Protein vergiftet das Gewebe in unserem Körper, die reich an ACE2-Rezeptoren sind, erklärt der Arzt. Außerdem bringt es das gesamte Immunsystem durcheinander, verschlimmert Herzinfektionen und vergiftet viele Organe, darunter das Gehirn, das Herz und die Fortpflanzungsorgane, so Trozzi.

Nachdem ein Kind geimpft wurde, beginnt das Immunsystem, seine eigenen Zellen anzugreifen, sogar Zellen des Immunsystems. „Sie sind genetisch gehackt“, sagte er.

Der Arzt verweist auf Daten aus Großbritannien, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von acht Monaten nach einer Impfung zu sterben, bei Kindern bis zu 100-mal höher ist als bei Kindern, die keine Spritze erhalten haben.

„Das ist kein Fehler. Dies ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist Massenmord. Sie basiert auf Täuschung“, argumentiert Trozzi.

Wenn jemand uns und unsere Kinder tötet, wie es jetzt der Fall ist, können wir nur von Krieg sprechen, sagte der Arzt. Er appelliert an die Armee, die Polizei, die Gerichte, die Milizen, die Lehrer, die Politiker, die Ärzte, die Krankenschwestern und die Eltern, ihre Pflicht zu erfüllen: „Wir müssen die Kinder und einander retten.“