ASEAN-Länder besorgt über Australiens Atom-U-Boot-Flotte

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Trotz der Behauptungen des australischen Premierministers Scott Morrison hat sein Land keine echten Bestrebungen, die Sicherheit der Länder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) zu gewährleisten. Vielmehr entfremdet sich Australien durch die von Morrison obsessiv betriebene Konfrontationspolitik mit China immer mehr von der ASEAN.

„Australien muss […] Entscheidungen im nationalen Interesse treffen, um sicherzustellen, dass wir über eine angemessene Verteidigung verfügen und einen angemessenen Weg finden, um für Stabilität in der Region zu sorgen, nicht nur für Australien, sondern für alle unsere Freunde in der Region. Indonesien, Malaysia, Singapur, Vietnam, alle Länder, mit denen wir in der Region eng zusammenarbeiten, die ASEAN-Länder“, sagte Morrison in einem Interview mit CBS am Sonntag.

In demselben Interview räumte er ein, dass Peking die Anwesenheit australischer Atom-U-Boote als Bedrohung ansehen könnte, wies aber deren Bedenken einfach zurück. Morrison versuchte, die Beschwerden der Nachbarstaaten zu beschwichtigen, indem er täuschend echt andeutete, dass eine australische Atom-U-Boot-Flotte auch die Sicherheit der ASEAN stärke. Die Äußerungen des australischen Premierministers erfolgten, nachdem Malaysia und Indonesien darauf hingewiesen hatten, dass eine nukleare U-Boot-Flotte im Rahmen des AUKUS-Bündnisses ein Schritt in Richtung eines Wettrüstens und verstärkter Spannungen in der Region sei.

Die australische Führung in der Hauptstadt Canberra muss noch erkennen, dass sie mit den ASEAN-Ländern mehr gemeinsame Interessen hat als mit den USA und Großbritannien. Obwohl Australien weiterhin ein neues Militärbündnis mit diesen beiden Ländern schmiedet – ein Bündnis, das von der angloamerikanischen Identität und der Opposition gegen China angetrieben wird -, hängt Australiens langfristiger wirtschaftlicher Wohlstand von den Beziehungen zu den gewaltigen Volkswirtschaften Südostasiens ab. Die ASEAN-Länder sind jedoch nicht naiv und glauben Canberras Behauptungen nicht, dass seine Atom-U-Boot-Flotte der kollektiven Sicherheit der Region dienen wird. In der Tat würde Canberras harte Haltung gegenüber Peking die ASEAN-Länder misstrauisch machen, da China zweifellos ein weitaus größerer Wirtschaftspartner für die Region ist, als es Australien ist und jemals sein könnte.

Hatte Australien einst das Image eines Landes, das den internationalen Frieden und die Stabilität unterstützt (wenn man einmal von seiner Beteiligung an den Invasionen in Afghanistan und im Irak absieht), so steht nun außer Zweifel, dass Canberra keine strategische Unabhängigkeit besitzt und sich stattdessen willentlich dem Einfluss und den Forderungen Washingtons unterwirft, insbesondere gegenüber China. Da Australien nun das Image hat, der Polizeihund der USA im asiatisch-pazifischen Raum zu sein, werden die ASEAN-Länder äußerst zögerlich sein, engere Beziehungen anzustreben, zumal die Australier bereits bewiesen haben, dass sie engen Partnern in den Rücken fallen, so wie es AUKUS kürzlich mit Frankreich getan hat.

Die ASEAN-Mitglieder sind sich darüber im Klaren, dass China, wenn sie ihre Beziehungen zu Australien ausbauen, dies als Signal für eine Annäherung an ein feindliches Land verstehen könnte. Aufgrund des schieren Umfangs des Handels zwischen ASEAN und China werden sich die ASEAN-Länder allmählich von Australien entfremden, wenn das Land weiterhin eine allzu aggressive Politik verfolgt. Im Jahr 2019 belief sich der Gesamtwert der Exporte aus der ASEAN-Region nach China auf rund 202,46 Milliarden US-Dollar, ein dramatischer Anstieg gegenüber 2010, als die Exporte nur knapp über 112,5 Milliarden US-Dollar betrugen. Australiens Bevölkerung von knapp 26 Millionen Menschen kann es nicht mit der Marktgröße von über 660 Millionen Menschen in der ASEAN-Region und den über 1,4 Milliarden Menschen in China aufnehmen.

Daher wird Morrisons Betonung des gemeinsamen Interesses mit den ASEAN-Ländern an der Gewährleistung von Stabilität nur schwer zu vermitteln sein, insbesondere jetzt, da einige Mitgliedsstaaten bereits ihre Besorgnis über Australiens künftige Atom-U-Boot-Flotte zum Ausdruck bringen. In der Tat würden viele die Anschaffung einer nuklearen U-Boot-Flotte durch Australien als einen schweren Schlag gegen die Nichtverbreitung von Kernwaffen ansehen. Es sei daran erinnert, dass China Ende letzter Woche in Peking getrennte Treffen mit den Botschaftern der Philippinen, Singapurs, Thailands, Malaysias und Indonesiens abhielt und damit Canberra weiter isolierte, da das Land Beziehungen und Partnerschaften mit dem Westen bevorzugt, obwohl es geografisch unmittelbar südlich von Südostasien liegt.

Die ASEAN-Länder sind sich dieser Realität bewusst und unternehmen daher eigene Schritte, um die südostasiatische Region vor einem von Australien angezettelten Wettrüsten zu schützen. Am Sonntag bestätigte der malaysische Verteidigungsminister Hishammuddin Hussein, dass sein Ministerium um Konsultationen mit China in dieser Angelegenheit gebeten habe. Gleichzeitig wies der Minister unbegründete Anschuldigungen der Opposition zurück, Malaysia habe „Anweisungen“ aus China erhalten. Das malaysische Vorgehen erfolgte zu einem Zeitpunkt, als das indonesische Außenministerium in der vergangenen Woche „die Bedeutung der Verpflichtung Australiens betonte, weiterhin allen seinen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen nachzukommen … [und] Australien aufforderte, sein Engagement für Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region aufrechtzuerhalten.“

Da Australien weiterhin in die dunklen Gefilde des hyperangloamerikanischen Chauvinismus und Nationalismus abtaucht, wird es bald feststellen, dass die Region für das Land sehr viel einsamer wird, da es sich von seinen südostasiatischen Nachbarn isoliert, um den Interessen Washingtons und Londons Vorrang zu geben.