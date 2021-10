Wissenschaftismus ist eine Religion, ein Glaubenssystem!

„Ich sehe tatsächlich eine massive Schieflage in unserem gegenwärtigen Weltbild, weil Naturwissenschaft und Technik , in diesen Tagen repräsentiert durch Virologie und Computersimulationen an die vormalige Stelle der Religion getreten sind. Kurzum, im Wesentlichen am Ende des Tages, unfundierte Metaphysik betreiben. Allerdings basierend auf Tatsachen. Ja ,die Naturwissenschaften gehören heute zum Standardbereich der Ideologie und Ideologie heißt heute, dass man mit den Tatsachen lügen kann…“ Prof. Dr. Markus Gabriel in einem Deutschlandfunk Podcast zum Thema Virologie als neue Religion -Fiktionen“: Wie wir Erdachtes und Wirklichkeit auseinander halten können.

Was zugegebener Maßen nicht ganz einfach ist, zumal eine Hypothese oder Theorie eine andere Hypothese oder Theorie bestätigen kann, obwohl beide am besten für den Mülleimer sind.