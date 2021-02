Asiatimes: Die Kunst, ein spektakulär fehlgeleitetes Orakel zu sein

Pepe Escobar

Der verstorbene Dr. Zbig „Grand Chessboard“ Brzezinski verteilte eine Zeit lang Weisheiten als Orakel der US-Außenpolitik, Seite an Seite mit dem immerwährenden Henry Kissinger – der in weiten Teilen des Globalen Südens nichts anderes als ein Kriegsverbrecher ist.

Brzezinski hat nie die gleiche Berühmtheit erlangt. Bestenfalls konnte er sich damit brüsten, der UdSSR in Afghanistan ihr eigenes Vietnam beschert zu haben – indem er die Internationalisierung der Jihad Inc. mit all ihren schrecklichen Folgen ermöglichte.

Im Laufe der Jahre war es immer wieder amüsant, die Höhen zu verfolgen, die Dr. Zbig mit seiner Russophobie erreichen würde. Aber dann, langsam aber sicher, war er gezwungen, seine großen Erwartungen zu revidieren. Und schließlich muss er wirklich entsetzt gewesen sein, dass seine immerwährenden geopolitischen Befürchtungen im Stile Mackinders eintrafen – jenseits der wildesten Albträume.

Nicht nur hatte Washington die Entstehung eines „gleichrangigen Konkurrenten“ in Eurasien verhindert, sondern dieser Konkurrent ist nun als strategische Partnerschaft zwischen Russland und China konfiguriert.

Dr. Zbig war in Sachen China nicht gerade bewandert. Seine Fehleinschätzung Chinas kann man in seinem Klassiker A Geostrategy for Eurasia nachlesen, der 1997 in – wo sonst – Foreign Affairs veröffentlicht wurde:

Obwohl China zu einer regional dominierenden Macht aufsteigt, ist es unwahrscheinlich, dass es für eine lange Zeit zu einer globalen Macht wird. Die konventionelle Weisheit, dass China die nächste Weltmacht sein wird, züchtet Paranoia außerhalb Chinas und fördert gleichzeitig den Größenwahn in China. Es ist alles andere als sicher, dass Chinas explosive Wachstumsraten in den nächsten zwei Jahrzehnten aufrechterhalten werden können. Tatsächlich würde ein anhaltendes langfristiges Wachstum mit den derzeitigen Raten eine ungewöhnlich gelungene Mischung aus nationaler Führung, politischer Ruhe, sozialer Disziplin, hohen Ersparnissen, massiven Zuflüssen von Auslandsinvestitionen und regionaler Stabilität erfordern. Eine lang anhaltende Kombination all dieser Faktoren ist unwahrscheinlich.

Dr. Zbig fügte hinzu,

Selbst wenn China ernsthafte politische Störungen vermeidet und sein Wirtschaftswachstum für ein Vierteljahrhundert aufrechterhält – beides ziemlich große Wenns – wäre China immer noch ein relativ armes Land. Selbst bei einer Verdreifachung des Bruttoinlandsprodukts würde China beim Pro-Kopf-Einkommen hinter den meisten Nationen zurückbleiben, und ein erheblicher Teil der Bevölkerung wäre weiterhin arm. Seine Stellung beim Zugang zu Telefonen, Autos, Computern, ganz zu schweigen von Konsumgütern, wäre sehr gering.

Oh je. Nicht nur, dass Peking alle von Dr. Zbig verkündeten Ziele erreicht hat, die Zentralregierung hat auch die Armut bis Ende 2020 beseitigt.

Der kleine Steuermann Deng Xiaoping bemerkte einmal: „Wir sind gegenwärtig noch eine relativ arme Nation. Es ist für uns unmöglich, viele internationale proletarische Verpflichtungen zu übernehmen, deshalb bleiben unsere Beiträge klein. Sobald wir jedoch die vier Modernisierungen vollzogen haben und die Volkswirtschaft expandiert, werden unsere Beiträge für die Menschheit und insbesondere für die Dritte Welt größer sein. Als sozialistisches Land wird China immer zur Dritten Welt gehören und niemals die Hegemonie anstreben.“

Was Deng damals als Dritte Welt bezeichnete – eine abwertende Terminologie aus der Zeit des Kalten Krieges – ist heute der Globale Süden. Und der Globale Süden ist im Wesentlichen die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) auf Steroiden, wie im Geist von Bandung 1955 neu gemischt zum Eurasischen Jahrhundert.

Der Kalte Krieger Dr. Zbig war offensichtlich kein daoistischer Mönch – also konnte er niemals das Selbst aufgeben, um in das Dao, das geheimste aller Mysterien, einzutreten.

Wäre er noch am Leben gewesen, um den Anbruch des Jahres des Metall-Ochsen mitzuerleben, hätte er vielleicht bemerkt, wie China, aufbauend auf Dengs Erkenntnissen, de facto die praktischen Lehren aus der korrelativen daoistischen Kosmologie anwendet: das Leben als ein System interagierender Gegensätze, die in ständiger Veränderung und Evolution miteinander verwoben sind, sich in Zyklen und Rückkopplungsschleifen bewegen, die mathematisch immer schwer genau vorherzusagen sind.

Ein praktisches Beispiel für das gleichzeitige Öffnen und Schließen ist der dialektische Ansatz von Pekings neuer Entwicklungsstrategie „Dualer Kreislauf“. Sie ist sehr dynamisch und beruht auf einem Gleichgewicht zwischen der Steigerung des Binnenkonsums und dem Außenhandel/den Investitionen (die Neuen Seidenstraßen).

Frieden ist für immer Krieg

Kommen wir nun zu einem anderen Orakel, einem selbsternannten Experten für das, was im Beltway als „Greater Middle East“ bekannt ist: Robert Kagan, Mitbegründer des PNAC, zertifizierter kriegstreiberischer Neo-Con und eine Hälfte des berühmten Kaganate of Nulands – wie der Witz in ganz Eurasien ging – Seite an Seite mit seiner Frau, der berüchtigten Maidan-Keksverteilerin Victoria „F**k the EU“ Nuland, die im Begriff ist, als Teil der Biden-Harris-Administration wieder in die Regierung einzutreten.

Kagan ist zurück und doziert in – wo sonst – Foreign Affairs, das sein neuestes Supermacht-Manifest veröffentlichte. Darin finden wir diese absolute Perle:

Dass die Amerikaner die relativ kostengünstigen militärischen Engagements in Afghanistan und im Irak als „ewige Kriege“ bezeichnen, ist nur das jüngste Beispiel für ihre Intoleranz gegenüber dem chaotischen und nicht enden wollenden Geschäft, einen allgemeinen Frieden zu bewahren und Bedrohungen abzuwehren. In beiden Fällen waren die Amerikaner schon mit einem Fuß in der Tür, als sie eintraten, was ihre Fähigkeit behinderte, schwierige Situationen unter Kontrolle zu bringen.

Also lassen Sie uns das klarstellen. Die Multi-Billionen-Dollar-Kriege für immer sind „relativ kostengünstig“; sagen Sie das den Menschen, die unter dem Kreuzweg der bröckelnden US-Infrastruktur und den entsetzlichen Standards in Gesundheit und Bildung leiden. Wenn Sie die Ewigen Kriege – die absolut notwendig sind, um die „liberale Weltordnung“ zu erhalten – nicht unterstützen, sind Sie „intolerant“.

„Den allgemeinen Frieden zu bewahren“ ist nicht einmal ein Witz, der von jemandem kommt, der absolut ahnungslos über die Realitäten vor Ort ist. Was das angeht, was der Beltway als „lebendige Zivilgesellschaft“ in Afghanistan definiert, so dreht sich das in Wirklichkeit um jahrtausendealte Stammesbräuche: Das hat nichts mit irgendeinem Neocon/Woke-Crossover zu tun. Außerdem ist das BIP Afghanistans – nach so viel amerikanischer „Hilfe“ – immer noch niedriger als das des saudisch bombardierten Jemen.

Ausnahmestaaten werden Afghanistan nicht verlassen. Letztes Jahr wurde in Doha eine Frist bis zum 1. Mai ausgehandelt, bis zu der die USA/NATO alle Truppen abziehen müssen. Das wird nicht passieren.

Der Spin ist bereits im vollen Gange: die Deep State Handler von Joe „Crash Test Dummy“ Biden werden die Deadline nicht einhalten. Jeder, der mit dem New Great Game auf Steroiden in Eurasien vertraut ist, weiß, warum: Ein strategisches Seerosenblatt muss an der Schnittstelle von Zentral- und Südasien aufrechterhalten werden, um – was sonst – Brzezinskis schlimmsten Albtraum zu überwachen: die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China.

Im Moment haben wir 2.500 Pentagon-Soldaten + 7.000 NATO-Soldaten + eine ganze Reihe von „Auftragnehmern“ in Afghanistan. Der Spin ist, dass sie nicht abziehen können, weil die Taliban – die de facto zwischen 52% und sogar 70% des gesamten Stammesgebietes kontrollieren – die Macht übernehmen werden.

Um im Detail zu sehen, wie diese ganze traurige Saga begann, sollten Nicht-Orakel-Skeptiker lieber Band 3 meines Asia Times-Archivs lesen: Forever Wars: Afghanistan-Iraq, Teil 1 (2001-2004) . Teil 2 wird bald erscheinen. Hier finden sie, wie sich die Multi-Billionen-Dollar-Forever-Kriege – die so wichtig waren, um „den Frieden zu erhalten“ – tatsächlich vor Ort entwickelt haben, ganz im Gegensatz zum offiziellen imperialen Narrativ, das von Kagan beeinflusst und verteidigt wird.

Mit Orakeln wie diesen, brauchen die USA definitiv keine Feinde.