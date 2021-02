Biden friert Texas ein

Das frierende Texas sollte ein Monument in Auftrag geben: Greta Thunberg und Bill Gates retten die Texaner vor der globalen Erwärmung, indem sie sie in Eiszapfen verwandeln. So viel zur globalen Erwärmung, dem stinkigsten Hering, der je im Golf von Mexiko gefangen wurde!

Die Texaner haben den echten Neuen Grünen Deal bekommen, sehr teuer und ungewiss. Der Deal lautet: „Friert und zahlt!“ Die grüne Alternative von billiger und reichlicher Energie ist der Mist, auf dem die Träume einer AOC wachsen. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wind und Wasser sind was Wunderbares, aber kaum eine verlässliche Energiequelle, um bei zweistelligen Minustemperaturen zu heizen.

Die Zerstörung der Öl-, Gas- und Kohleindustrie (wie sie von den Global Warmern gepredigt wird) würde bestimmt viele Menschen töten, viel mehr als dessen normale Ausbeutung. Der Frosteinbruch in Texas hätte nur kleine Unannehmlichkeiten verursacht, wenn die örtlichen Versorger nicht von ihrer Auslöschung bedroht wären und ihre Arbeit an der Gas-Öl-Kohle-Infrastruktur mehr oder weniger eingestellt hätten. Wer will scho