Asiatimes: Die vom WEF angeführte Milliardärsklasse und dem „Great Reset“

Pandemie, „Great Reset“ und Widerstand

Die vom WEF angeführte Milliardärsklasse hat einen Plan für die Weltordnung nach der Pandemie, aber die Bedürfnisse der normalen Menschen sind ganz anders

Nach den jüngsten Berichten der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ist fast die Hälfte der weltweiten Erwerbsbevölkerung vom Verlust ihrer Existenzgrundlage, des Zugangs zu Nahrungsmitteln und der Fähigkeit zu überleben bedroht, da der Verlust von Arbeitsplätzen aufgrund von Abriegelungsmaßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 eskaliert.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat erklärt: „Mit etwa 2,6 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die in irgendeiner Form eingeschlossen sind, führen wir das wohl größte psychologische Experiment aller Zeiten durch.“

Während Regierungen und Unternehmen den politischen Autoritarismus und die technologische Überwachung verschärfen und die Privatsphäre und den demokratischen Protest beschneiden, verfällt ein Großteil der Menschheit in Angst, Depression und ein Gefühl der Machtlosigkeit. In Ländern mit einigen der härtesten Abriegelungen, wie z. B. Indien, ist die Zahl der Selbstmorde erheblich gestiegen.

Pandemisches Narrativ und Dissens

Die vorherrschenden globalen politischen und wirtschaftlichen Institutionen und die Medien stellen ihr Pandemie-Narrativ als wissenschaftlich fundiert dar. Innerhalb der biomedizinischen Fachwelt herrscht jedoch zunehmend Uneinigkeit über den Ursprung und die Prävention des Virus.

Viele Ärzte und Wissenschaftler bezweifeln, dass es sich bei Covid-19 um ein natürliches Vorkommen oder um das Produkt eines Lecks in einem Labor handelt, das mit Coronaviren und Biowaffen experimentiert. Man ist besorgt über die Genauigkeit der PCR-Tests (Polymerase-Kettenreaktion) und über falsch-positive Ergebnisse sowie über die Einstufung von Todesfällen als durch Covid-19 verursacht, obwohl die überwiegende Zahl der Todesfälle auf bereits bestehende Krankheiten oder Komorbiditäten wie Diabetes und Herzerkrankungen zurückzuführen ist.

Selbst nach den am vergangenen Mittwoch von den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Statistiken wurde Covid-19 nur in 6 % der Fälle als alleinige Todesursache genannt. Die unverhältnismäßig hohe Zahl der Covid-Todesfälle unter amerikanischen Ureinwohnern und Alaska-Inuit ist beispielsweise darauf zurückzuführen, dass sie häufiger an Fettleibigkeit, Diabetes, Asthma und Herzkrankheiten leiden als privilegierte US-Gemeinschaften.

Die Covid-Pandemie war nicht der „große Gleichmacher“, wie der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo und Mitglieder des Weltwirtschaftsforums behaupten. Vielmehr hat sie die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, den Rassen und den wirtschaftlichen Klassen in der ganzen Welt noch verschärft.

Während arbeitslose und unversicherte Amerikaner um Unterstützung bitten, hat das kombinierte Vermögen der US-Milliardäre laut einer Studie des Institute for Policy Studies „seit März 2020 und dem Beginn der Pandemie einen Zuwachs von mehr als einer Billion Dollar verzeichnet“. Die fünf größten US-Milliardäre – Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett und Larry Ellison – konnten ihr Vermögen in diesem Zeitraum um insgesamt 101,7 Milliarden Dollar oder 26 % steigern.

Zu den Profiteuren der Pandemie gehören auch die Chefs von Unternehmen wie Zoom und Skype, die Videokonferenzen anbieten, und Amazon, das den eingeschlossenen Bürgern Online-Shopping ermöglicht. Doch der Erfolg dieser Unternehmen hat sich nicht in besseren Löhnen und Sicherheitsbedingungen für ihre Mitarbeiter niedergeschlagen.

Die politische und ideologische Macht der Milliardärsklasse und ihr Einfluss auf die nationale und globale Politikgestaltung nehmen jedoch zu. In diesem Zusammenhang ist die zentrale Rolle des Milliardärs Bill Gates bei der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen und sein Interesse an der Verwendung von Impfstoffen als Methode der Bevölkerungskontrolle zu nennen.

Die Pharmaindustrie, d. h. Big Pharma (einschließlich der Impfstoffhersteller), ist dafür bekannt, dass sie die Preise in die Höhe treibt, Steuern hinterzieht und den politischen Prozess manipuliert, um den Profit zu maximieren. Leider ist diese korrupte Industrie ein Hauptakteur im Rennen um die Beendigung der Covid-19-Pandemie.

Die neue US-Regierung unter Joe Biden hat umfangreiche Finanzmittel von der Pharmaindustrie erhalten, hat sich aber nicht bereit erklärt, die Kosten für einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus zu senken, der mit Forschungsgeldern des Bundes entwickelt wurde. Vielmehr ist die Biden-Regierung, die ebenfalls in hohem Maße von der großen Technologie-, Finanz- und Verteidigungsbranche finanziert wird, bereit, „The Great Reset“, eine WEF-Initiative zur Neugestaltung der Weltordnung nach einer Pandemie, zu erleichtern.

Der „Große Neustart

Das WEF, das sich selbst als „internationale Organisation für öffentlich-private Partnerschaften“ bezeichnet (d. h. wie der Rat für auswärtige Beziehungen eine geopolitische Machtagentur der Unternehmen), sieht die durch die Covid-19-Pandemie verursachten sozialen und wirtschaftlichen Verwüstungen als „einmalige Gelegenheit, den Aufschwung zu gestalten“.

Auf einer vom WEF im Juni organisierten Konferenz äußerte sich der ehemalige US-Außenminister John Kerry besorgt: „Die Kräfte und der Druck, die uns in die Krise des Gesellschaftsvertrags getrieben haben, haben sich nun verschärft…. Die Welt gerät aus den Fugen, und zwar auf gefährliche Weise, was die globalen Institutionen und die Führung angeht.“

Mit dem vom WEF geplanten „Great Reset“ sollen diese Herausforderungen durch eine radikale globale Umstrukturierung angegangen werden. Dabei sollen „die Prioritäten der Gesellschaften, die Art der Geschäftsmodelle und die Verwaltung eines globalen Gemeinguts … neu erfunden werden, um einen neuen Gesellschaftsvertrag zu schaffen“, mit nachhaltiger Entwicklung und Widerstandsfähigkeit als Endziel.

Es wird erwartet, dass das WEF bei seinem nächsten jährlichen Treffen der Reichen und Mächtigen im Januar 2021 in Davos (Schweiz) den Großen Neustart beschließt und auch junge Führungskräfte aus der ganzen Welt über einen virtuellen Gipfel in die Initiative einbezieht.

Die erklärten Ziele der Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit sind lobenswert, aber viele stellen die wahren Ziele sowohl des WEF als auch des Great Reset in Frage.

So wurde beispielsweise im Oktober 2019, etwa drei Monate vor dem Ausbruch von Covid-19, vom Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit dem Johns Hopkins Center for Health Security und der Bill and Melinda Gates Foundation eine Pandemiesimulation namens Event 201 durchgeführt. Die Simulation sagte bis zu 65 Millionen Todesfälle aufgrund eines Coronavirus voraus.

Viele fragen sich, warum diese mächtigen Organisationen, die offenbar genau dieses Szenario bereits als Test durchgespielt haben, es versäumt haben, den bevorstehenden Virusausbruch zu verhindern oder die Welt zumindest darauf vorzubereiten.

Die globale politische Ökonomie hat sich durch soziale Medien, künstliche Intelligenz und Biotechnologie in Richtung einer zunehmenden Technologie- und Marktintegration entwickelt. Im Gefolge von Covid-19 haben sich die Trends zur Digitalisierung und Kommodifizierung wirtschaftlicher und sozialer Beziehungen verstärkt.

Der Great Reset zielt darauf ab, diese Trends zu beschleunigen und zu verfestigen sowie die unternehmerische Kontrolle über natürliche Ressourcen und die staatliche Überwachung des Einzelnen auszuweiten. In einem Great Reset nach der Pandemie gäbe es nicht mehr viel Leben außerhalb des technologisch-unternehmerischen Nexus, der von monolithischen Agrar-, Pharma-, Kommunikations-, Verteidigungs- und anderen vernetzten Unternehmen sowie den ihnen dienenden Regierungen und Medien beherrscht wird.

Die Befürworter des Great Reset stellen sich eine schöne neue Welt vor, in der „Sie nichts besitzen werden. Und Sie werden glücklich sein. Was immer Sie wollen, werden Sie mieten, und es wird von Drohnen geliefert werden….“. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass diese von den Eliten angeführte Revolution die große Mehrheit der Menschheit zu einem machtlosen Anhängsel der Technologie machen wird, mit wenig Bewusstsein und Sinn in ihrem Leben.

Widerstand

Das Mainstream-Medien-Establishment neigt dazu, alle Kritik an der vorherrschenden Covid-Erzählung und den Lösungen als Verschwörungstheorien abzutun. Doch immer mehr Menschen stellen die Erzählung über den Ursprung und den Umgang mit der Pandemie in Frage und sehen stattdessen die Notwendigkeit, zu einer wirklich demokratischen, gerechten und ökologischen Zivilisation überzugehen.

Viele der weltweiten Proteste gegen die Abriegelung haben sich auf soziale Einschränkungen und persönliche Freiheit konzentriert, Wünsche, die in der Regel mit dem Individualismus der globalisierten Konsumkultur in Einklang stehen. Während diese in den Mainstream-Medien eine gewisse Aufmerksamkeit erlangten, fanden die gezielteren und fortschrittlicheren Forderungen nach sozialen und wirtschaftlichen Rechten durch zivilgesellschaftliche Gruppen kaum Beachtung.

Dazu gehören die Forderungen zahlreicher Gruppen wie Oxfam International, dass Covid-19-Arzneimittel und -Impfstoffe für alle kostenlos und fair sein sollen. Außerdem wird eine weltweite öffentliche Untersuchung gefordert, die von unabhängigen Wissenschaftlern geleitet werden soll, um Beweise für die Herkunft und Entwicklung von Covid-19 zu sammeln. Darüber hinaus wird ein internationales Tribunal für Biowaffenverbrechen gefordert, um die Urheber der Pandemie vor Gericht zu stellen, unabhängig davon, ob sie aus den USA oder China stammen.

Das übergeordnete Ziel dieser Forderungen ist mehr Transparenz, Ethik und Verantwortlichkeit beim Einsatz von Technologien, insbesondere der Biotechnologie und von Impfstoffen gegen Covid-19 und andere Viren. In der Forderung nach Durchsetzung des Biowaffenübereinkommens werden die „Nationen der Welt, China, Russland und die USA, aufgefordert, sich zusammenzutun, um bessere Überprüfungssysteme durchzusetzen, um die Herstellung biologischer Waffen in Zukunft zu verhindern, bevor die Welt von mehreren Pandemien heimgesucht wird.“

Dies sind Anliegen, die in einen alternativen ethischen, klugen und mitfühlenden Great Reset einbezogen werden sollten.

Die Covid-Pandemie ist ein Wendepunkt, eine Gelegenheit zur Veränderung. Der Reset, den wir jetzt brauchen, ist nicht die Schaffung einer „posthumanen, postnatürlichen“ Welt, die durch ein unreguliertes, von Unternehmen gesteuertes Wachstum von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie definiert wird. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen Digitalisierung und Kommerzialisierung und einer ökologischen Neuausrichtung herstellen, einer Lebensweise, die die Umwelt respektiert, Agrarökologie, Bioregionalismus und lokale Gemeinschaften fördert.

Wir müssen unser Bewusstsein und unser Verständnis für die Menschheit als eine Spezies in der Natur, für unsere Verbundenheit untereinander und mit dem übrigen Leben auf dem Planeten schärfen.