Dr. Roger Hodkinson: Schwächung des Immunsystems nach mRNA-Impfung „könnte zu einem Tsunami von Krankheiten führen“.

Dr. Roger Hodkinson: Schwächung des Immunsystems nach Covid-Impfung „könnte zu einem Tsunami von Krankheiten führen“

Der renommierte kanadische Pathologe Dr. Roger Hodkinson besuchte die RAIR Foundation USA in Ottawa, um über die Wissenschaft der Coronavirus-„Impfstoffe“ zu diskutieren. Das fesselnde Gespräch fand inmitten der massiven Freedom Convoy-Demonstration statt, bei der Trucker in ganz Kanada die Welt mit ihrer entschiedenen Haltung gegen Zwangsimpfungen“ begeisterten, schreibt die Rair Foundation.

Das wichtige Interview, das im Hintergrund oft von dem herrlichen Klang der Hörner des Freiheitskonvois begleitet wurde, war in mehrere Abschnitte unterteilt, von denen wir heute denjenigen vorstellen, der dem auch in Europa immer akuter werdenden Problem gewidmet ist – wie wir an den heute aufgedeckten Todesfällen sehen: „Impfstoff“ und Krebs.

Sachkundige und ehrliche Wissenschaftler und Ärzte wie Dr. Ryan Cole sprechen offen über den Zusammenhang zwischen „Anti-Covid“-Impfungen und einer höheren Krebsprävalenz.

Die tatsächliche Häufigkeit von Krebserkrankungen nach der Impfung ist zwar noch nicht klar“, aber Dr. Roger Hodkinson erklärte, dass es weltweit genügend Berichte gibt, die stark darauf hindeuten“, dass Krebserkrankungen aufgrund der Covid-Injektion auftreten.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch an das Wort des Mönchs Philotheus von Peter Voda, Januar 2021: Der „Anti-Covid“-Impfstoff kann 1 – Krebs, 2 – Unfruchtbarkeit und 3 – Tod bringen. Pater Justin Pârvu war kategorisch: Lassen Sie sich nicht impfen!

Während seiner Podiumsdiskussion im Januar (Minute 4:57:38) mit dem Titel „COVID-19: A Second Opinion“ stellte auch US-Senator Ron Johnson fest, dass „der Anstieg der Krebserkrankungen etwas ist, von dem ich seit Monaten höre“.

Insbesondere eine Studie der Forscherin Stephanie Seneff vom Massachusetts Institute of Technology [MIT], die von dem texanischen Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough und anderen mitverfasst wurde, ergab ein potenzielles Krebsrisiko im Zusammenhang mit dem mRNA-Impfstoff“ Covid.

Moderator: In letzter Zeit gab es viele Berichte, in denen von einer 300 %igen (dreifachen) Erhöhung der Krebsinzidenzraten seit Beginn der Impfung die Rede war. Ist das Ihre Meinung und möchten Sie die Mechanismen ein wenig erläutern?

Dr. Roger Hodkinson: Ja. Die tatsächliche Inzidenz von Krebserkrankungen nach der Impfung ist noch nicht bekannt. Klar ist, dass es weltweit genügend persönliche Berichte gibt, die stark darauf hindeuten, dass diese Dinge geschehen. Der Mechanismus, durch den dies geschehen könnte, ist sehr klar und gut bekannt, denn das Immunsystem bekämpft nicht nur Infektionen, wie die meisten Menschen glauben. Die Aufgabe des Immunsystems besteht darin, alles zu erkennen, was in den Körper eindringt oder sich darin befindet, und natürlich handelt es sich in beiden Fällen um fremde Erreger, aber auch um einen Krebs, bei dem die DNA verändert wurde und dem Körper fremd geworden ist.

Eine der Hauptfunktionen des Immunsystems besteht darin, den Körper als Ganzes zu überwachen und nach kleinen krebsartigen Prozessen Ausschau zu halten, die entfernt werden können, bevor sie wachsen und eine Formation oder ein Syndrom hervorrufen, das Sie schließlich umbringt. Wir glauben, dass dieser Prozess unser ganzes Leben lang mit großer Effizienz abläuft, denn nur wenn sich das Kräfteverhältnis im Alter aus verschiedenen Gründen verschiebt, kommt es nicht zur Vernichtung dieser kleinen, außer Kontrolle geratenen Krebsgeschwüre.

Da die Impfung einen tiefgreifenden Einfluss auf die Vitalität unseres Immunsystems hat, besteht die große Sorge, dass einige oder vielleicht alle der gemeldeten Krebserkrankungen auf das Phänomen des „Immun-Escape“ zurückzuführen sind, bei dem das Immunsystem für eine gewisse Zeit seine Fähigkeit verliert, sich zu kontrollieren, und in dieser Zeit kann sich der Krebs vermehren, was unter normalen Bedingungen nicht der Fall wäre.

Wie weit ist das verbreitet? Das ist zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich unklar. Auch hier gilt: Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Es ist möglich, dass dies zu einem Tsunami von Krankheiten, Krebserkrankungen und anderen medizinischen Problemen führt, die speziell und unabsichtlich durch dieses Impfprogramm verursacht wurden.

Moderator: Sicherlich müssen wir die persönlichen Berichte einiger Onkologen, die in diesem Bereich arbeiten, beachten.

Dr. Roger Hodkinson: Ja, insbesondere Dr. Ryan Cole in Idaho, der als erster darüber berichtet hat, aber er ist nicht der einzige. Sie sehen, wenn etwas in dieser Größenordnung so offensichtlich ist, wenn etwas in dieser Größenordnung nicht untersucht wird, dann ist man sehr besorgt, denn so funktioniert die Medizin nicht. Die Medizin, die Impfstoffe zum Beispiel, werden fünf bis zehn Jahre lang auf die übliche Weise eingehend untersucht, die üblichen Impfstoffe, nicht die, die auf einer neuen Technologie beruhen, sondern die üblichen, mit abgeschwächten Viren, mit toten Viren. So machen wir es normalerweise. Diesmal wurde alles weggeworfen, auf einen Haufen geworfen, zusammengefegt, für etwas, das nicht ernster ist als eine saisonale Grippe, mit all diesen riesigen potenziellen Komplikationen.“

Der Covid-Impfstoff ist mit Krebs verbunden

