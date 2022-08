Warum es unwahrscheinlich ist, dass Saudi-Arabien die USA im Russland-Ukraine-Krieg unterstützen wird

Trotz der Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, den saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman (M.B.S.) zu umarmen, um die angeschlagenen Volkswirtschaften Europas und der USA zu retten, ist es unwahrscheinlich, dass sich das Königreich Washingtons Geopolitik gegenüber Russland zu eigen macht. Diese Tatsache steht im Widerspruch zu vielen Einschätzungen und Vorhersagen der westlichen Mainstream-Medien, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien nach Bidens Besuch verbessern werden. Während der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine viele europäische Volkswirtschaften an den Rand einer Rezession gebracht hat und viele weitere mit einer extrem hohen Inflation zu kämpfen haben, die auf die hohen Energiepreise und die Prognose zurückzuführen ist, dass diese Preise in absehbarer Zukunft wahrscheinlich hoch bleiben werden, sind einige Länder den Auswirkungen dieses Krieges ganz klar – und geschickt – entgangen. Abgesehen von der Tatsache, dass die russische Wirtschaftstaktik erfolgreich war und die russische Wirtschaft weitgehend vor dem Angriff des Westens geschützt hat, erleben auch andere Länder einen ungewöhnlichen Wachstumsschub, der direkt mit dem Russland-Ukraine-Krieg zusammenhängt. Saudi-Arabien steht vielleicht an der Spitze dieser Liste, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass das Königreich, das äußerst ehrgeizige Entwicklungspläne hat, diese Entwicklung unterbricht und sein eigenes Wachstum selbst zunichte macht.

Letzte Woche zeigte ein Bericht über die saudische Wirtschaft, dass der Ölsektor des Königreichs – der der Hauptnutznießer des Russland-Ukraine-Kriegs ist – mit einer satten Rate von mehr als 23 Prozent wuchs. Dieses Wachstum ist insofern gut für das Königreich, als es der Schlüssel zu den Geldern ist, die das Königreich zur Finanzierung seiner Entwicklungsprojekte benötigt, wie z. B. die ehrgeizige 1-Billion-Dollar-„gläserne Stadt“ in Neom, genannt „The Line“.

Der ölgetriebene Wachstumsschub ist nicht auf diesen Sektor allein beschränkt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die saudische Wirtschaft in diesem Jahr um 7,6 Prozent wachsen wird, was bereits jetzt die höchste Wachstumsrate unter den Volkswirtschaften der Welt im Jahr 2022 darstellt. In seinem Weltwirtschaftsausblick für 2022 erklärte der IWF, dass „das Königreich Saudi-Arabien im Widerspruch zu den düsteren und zweideutigen Aussichten steht, die auf mehrere Hauptfaktoren zurückzuführen sind, darunter die russisch-ukrainische Krise und die Einschränkungen der Geldpolitik in Europa.“ Der Titel des Berichts – „Gloomy and More Uncertain“ – trifft eindeutig nicht auf das Königreich zu.

Klingt Saudia wie ein Land, das verzweifelt die Hilfe der USA braucht, um zu überleben und alles zu tun, um die Unterstützung der USA zu erhalten? Ganz im Gegenteil. Das Königreich klingt wie ein Land, das praktisch einen autonomen politischen Weg einschlagen kann – etwas, das das Königreich bisher getan hat und wahrscheinlich auch weiterhin tun wird.

Man bedenke: Einen entscheidenden Anteil daran, dass Saudi-Arabien im zweiten Quartal 2022 dieses Wachstumsniveau erreicht hat, hat seine Ölpartnerschaft mit Russland. Im zweiten Quartal 2022 importierte Saudi-Arabien 647.000 Tonnen russisches Öl. Dieser Kauf ist nicht nur ein direkter Angriff auf die Bemühungen des Westens, die russische Wirtschaft durch Sanktionen zu sabotieren und in die Rezession zu treiben, sondern allein die Tatsache, dass Saudi-Arabien seinen Kauf von russischem Öl verdoppelt hat, bedeutet, dass das Königreich in dem verbilligten russischen Öl eine lukrative Möglichkeit sah, von den rekordhohen Preisen auf dem internationalen Markt zu profitieren.

In Anbetracht der Gegenseitigkeit – die in den Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien derzeit auffallend wenig ausgeprägt ist – sind die Gewinne des Königreichs zu hoch, als dass sie auf dem Altar der Bemühungen der USA um eine Ausweitung der NATO und den Schutz ihrer eigenen globalen Hegemonie geopfert werden könnten. Aus diesem Grund hält Saudi-Arabien an der OPEC+-Vereinbarung mit Russland fest.

Am 29. Juli traf der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak mit dem saudi-arabischen Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman zusammen und beide bekräftigten ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Marktstabilität und des Gleichgewichts des Angebots.

Das Treffen fand nach einem früheren direkten Telefongespräch zwischen Russlands Wladimir Putin und M.B.S. statt. Dieses Gespräch fand weniger als eine Woche nach dem Besuch von Joe Biden in Saudi-Arabien statt, was zeigt, wie wenig Einfluss Bidens Besuch auf das herrschende Establishment in Saudiarabien hatte.

Das Gespräch zwischen Putin und BBS fügt sich gut in die laufende geopolitische Strategie ein, immer mehr Verbündete für die eigene Seite zu gewinnen. Für Russland ist eine Ölpartnerschaft mit Saudiarabien zur Aufrechterhaltung des OPEC-Plus der Schlüssel. Wie die Wachstumsrate Saudiarabiens zeigt, ist diese Partnerschaft auch für das Königreich von entscheidender Bedeutung. Somit besteht für beide Länder die Möglichkeit, ihre Beziehungen von der Geowirtschaft auf die Geopolitik auszuweiten.

Diese Möglichkeit steht im Mittelpunkt der Bemühungen Saudi-Arabiens, den BRICS beizutreten, einer Gruppierung, der auch Russland und China angehören und die eine eigene Korbwährung hat, die nicht nur den US-Dollar herausfordert, sondern auch mit ihrem Bestreben, eine neue, alternative Weltordnung zu schaffen, im Einklang steht. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit den Bemühungen des Königreichs, seine Abhängigkeit von den USA zu verringern und seine Autonomie zu behaupten.

Vieles davon wird durch Joe Bidens eigenes Dilemma begünstigt. Zuvor hatte er die USA beschuldigt, die Ermordung von Jamal Khashoggi angeordnet zu haben. Er versprach, Saudiarabien zu einem „Paria“-Staat zu machen, und erhöhte damit seinen politischen Einsatz zu sehr, als dass er ihn einfach beiseite schieben könnte, wann immer er es für richtig hält. Als Biden zu einem Treffen mit M.B.S. kam, um angeblich die Beziehungen zu verbessern, konnte er daher das Vermächtnis, Saudiarabien zu einem „Paria“-Staat zu machen, nicht abschütteln. Tatsächlich berichteten westliche Mainstream-Medien, dass Biden den Präsidenten wegen der Ermordung Khashoggis „konfrontiert“ habe, was bedeutet, dass sein Besuch nicht in der Lage war, die Blockade in irgendeiner sinnvollen Weise zu durchbrechen, so dass der US-Präsident in seinem eigenen Netz gefangen blieb.

Da der M.B.S. stärker ist als je zuvor, ist es offensichtlich, dass sein Schatten auf der Politik des Königreichs wahrscheinlich ziemlich groß bleiben wird. Da die saudische Wirtschaft schneller wächst als je zuvor – was den Erfolg des Kronprinzen als Herrscher zeigt -, ist es wahrscheinlich, dass M.B.S. den Kurs beibehält, der seiner Herrschaft zugute kommt.

Von Salman Rafi Sheikh; Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.