asiatimes: USA und China rasen auf einen Taiwan-Krieg zu

asiatimes.com: Chinas Plan, sein Atomwaffenarsenal bis 2030 zu vervierfachen, zielt darauf ab, Amerikas Optionen in einem künftigen Konflikt um Taiwan zu begrenzen.

Die Historikerin Barbara Tuchman beschrieb Europa im Vorfeld des Ersten Weltkriegs als „einen Haufen Schwerter, die so zart wie Strohhalme aufeinandergestapelt waren; man konnte nicht eines herausziehen, ohne die anderen zu bewegen“.

Heutzutage befindet sich Taiwan im Zentrum einer ähnlich heiklen Dynamik, da China und die Vereinigten Staaten um das Schicksal der selbstverwalteten Insel ringen, die Peking als abtrünnige Provinz betrachtet, die mit dem Festland „wiedervereint“ werden muss.

Fast ein halbes Jahrhundert lang haben die drei Parteien sorgfältig einen fragilen Status quo aufrechterhalten, der auf der so genannten „strategischen Zweideutigkeit“ beruhte. Die USA unterstützten Taiwan politisch, erkannten aber seine formale Souveränität nicht mehr an, nachdem sie eine „Ein-China“-Politik beschlossen hatten.

Peking beanspruchte den Inselstaat für sich, verfügte aber nicht über die nötigen Kapazitäten, um seinen Willen durchzusetzen. Taiwan liebäugelte oft mit einer direkten Unabhängigkeitserklärung, aber selbst seine radikalsten gewählten Führer wagten es nie, einen offenen Konflikt mit China heraufzubeschwören.

In den letzten Jahren, Monaten und Wochen haben sich jedoch Risse in dem eingefrorenen Konflikt aufgetan, da Peking seine offensiven militärischen Fähigkeiten rasch ausbaut, die taiwanesische Wählerschaft sich zunehmend von Festlandchina abwendet und die USA unter starken Druck geraten, der bedrängten demokratischen Insel zu helfen.

Inmitten der zunehmenden Spannungen haben hochrangige taiwanesische Beamte vor einer bevorstehenden chinesischen Invasion gewarnt, während sich panische chinesische Bürger in Erwartung eines großen Showdowns mit Überlebensausrüstung und Lebensmitteln eingedeckt haben.

Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Peking hat die Regierung Tsai Ing-wen ihre internationale Diplomatie verdoppelt, während sympathisierende demokratische Mächte vom benachbarten Japan über die USA bis zur Europäischen Union ihre Unterstützung verstärken.

Ein großes Problem ist die rasche Verschiebung des militärischen Kräfteverhältnisses in den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Straße, die China dazu verleiten könnte, den Moment der Abrechnung eher früher als später zu suchen.

In seinem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht über Chinas militärische Fortschritte warnt das Pentagon vor der zunehmenden Fähigkeit der Volksbefreiungsarmee (PLA), „gemeinsame Präzisionsschläge mit großer Reichweite in verschiedenen Bereichen durchzuführen, vor immer ausgefeilteren Weltraum-, Gegenraum- und Cyberfähigkeiten sowie vor dem beschleunigten Ausbau der Nuklearstreitkräfte der PLA.“

Alles deutet darauf hin, dass China sowohl seine konventionellen als auch seine asymmetrischen Fähigkeiten ausbaut, um jede potenzielle militärische Intervention der USA in der Region des Südchinesischen Meeres, insbesondere in Bezug auf Taiwan, abzuschrecken und zu besiegen.

Experten sind der Ansicht, dass Chinas jüngster Test von Hyperschallraketen die wachsende Fähigkeit des asiatischen Machtzentrums demonstriert, im Falle eines Krieges um Taiwan die Kommunikationssysteme der USA lahm zu legen.

Berichte dieser Woche, wonach China plant, seine Atomwaffenbestände bis 2030 zu vervierfachen, deuten ebenfalls auf einen offensiven Wandel in der chinesischen Atompolitik hin, die sich von der seit langem verfolgten „minimalen Abschreckung“ entfernt und stattdessen versucht, die nukleare Vormachtstellung der USA herauszufordern.

Im jüngsten Bericht des Pentagons über die militärische Macht Chinas, der am 3. November veröffentlicht wurde, heißt es, dass Peking „die Zahl der land-, see- und luftgestützten nuklearen Trägersysteme ausbaut und die Infrastruktur errichtet, die zur Unterstützung dieser erheblichen Ausweitung seiner Nuklearstreitkräfte erforderlich ist“.

Einige Militärplaner glauben, dass ein größeres Atomwaffenarsenal darauf abzielt, die amerikanischen Optionen im Falle eines Konflikts einzuschränken, während das Pentagon behauptet, es würde Peking im Falle eines Taiwan-Konflikts glaubwürdigere militärische Optionen bieten. Das Pentagon hat von einer chinesischen „im Entstehen begriffenen nuklearen Triade“ gesprochen, die über Abschusskapazitäten in der Luft, zu Lande und zu Wasser verfügt.

Chinas Atomwaffenarsenal wächst rapide. Bild: Pazifik-Forum / iStock

„Die sich entwickelnden Fähigkeiten und Konzepte der PLA stärken weiterhin ihre Fähigkeit, Kriege zu führen und zu gewinnen, um es mit ihren eigenen Worten auszudrücken, und zwar gegen das, was die VR China als ’starken Feind‘ bezeichnet – ein weiterer Begriff, der in ihren Veröffentlichungen auftaucht. „Und ein ’starker Feind‘ ist natürlich höchstwahrscheinlich ein Euphemismus für die Vereinigten Staaten“, warnte ein Pentagon-Beamter und betonte die wachsende Kühnheit Chinas, es in naher Zukunft mit den USA aufzunehmen.

Taiwan steht im Mittelpunkt der amerikanischen Militärstrategie für die Inselkette im asiatisch-pazifischen Raum, einem strategischen Plan zur Eindämmung des Seeverkehrs, der während des Kalten Krieges entwickelt wurde und auch heute noch relevant ist, um Chinas Zugang zum Meer in einem Konfliktszenario zu beschränken.

Die Besetzung des Inselstaates wäre auch entscheidend für Chinas Vorherrschaft im nahe gelegenen Südchinesischen Meer, einer Hauptschlagader des Welthandels und Heimat ungeheurer Mengen an Kohlenwasserstoff- und Fischereiressourcen.

Da China seine Offensivkapazitäten ausbaut, gerät die Regierung Biden zunehmend unter Druck, Taiwan Sicherheitsgarantien zu geben. In einem seltenen parteiübergreifenden Akt hat eine Gruppe hochrangiger US-Gesetzgeber unter der Leitung von Senator Robert Menendez (D-NJ) und Senator James Inhofe (R-OK) kürzlich in einem Brief an die taiwanesische Führung ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

„Seit Jahrzehnten ist der Kongress einer der stärksten Verbündeten Taiwans, wenn es darum geht, Amerikas Verpflichtung gegenüber dem Taiwan Relations Act und den sechs Zusicherungen aufrechtzuerhalten. Sie können auf unsere kontinuierliche Unterstützung zählen, um sicherzustellen, dass Taiwan einer unserer wichtigsten Partner in der indopazifischen Region bleibt“, schrieben sie.

Eine wachsende Zahl westlicher Mächte hat Taiwan auch offener unterstützt, unter anderem durch die Stationierung von Marineeinheiten in der Straße von Taiwan und durch gemeinsame Übungen in der Nähe der selbstverwalteten Insel.

Kürzlich führten 17 Kriegsschiffe aus Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Japan und den Niederlanden gemeinsame Marinemanöver vor der japanischen Insel Okinawa durch, die sich in der Nähe der nordöstlichen Küste Taiwans befindet.

Im vergangenen Monat waren die zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit Taiwan auch Thema eines Telefongesprächs zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sowie Wochen später bei einem persönlichen Treffen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Es gibt jedoch noch immer keine Anzeichen für einen diplomatischen Durchbruch in dieser Frage, da jede Supermacht versucht, an die Hardliner und nationalistischen Wählerschaften im eigenen Land zu appellieren.

Unter wachsendem Druck ging Biden bei mindestens zwei Gelegenheiten so weit, fälschlicherweise zu behaupten, die USA hätten eine Bündnisverpflichtung, Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion zu verteidigen, auch wenn der Taiwan Relations Act keine derartigen Garantien enthält.

Obwohl das Weiße Haus Bidens Aussagen wiederholt zurücknehmen musste, hat es dennoch sein „felsenfestes“ Engagement für Taiwans Sicherheit bekundet und seine Besorgnis über „Chinas provokative militärische Aktivitäten in der Nähe Taiwans geäußert, die destabilisierend sind, das Risiko von Fehleinschätzungen bergen und den Frieden und die Stabilität in der Region untergraben“.

Ein taiwanesischer Soldat der Spezialeinheiten während einer Übung. Foto: Agenturen

Beide De-facto-Verbündete haben außerdem kürzlich zugegeben, dass US-Spezialeinheiten in den letzten Jahren ihre taiwanesischen Kollegen ausgebildet haben – eine potenzielle rote Linie für Peking, obwohl die USA in den letzten Jahren umfangreiche Waffenlieferungen, einschließlich Kampfjets, an die Insel getätigt haben. Zwar besteht die Hoffnung, dass ein größerer Konflikt kurzfristig verhindert werden kann, doch sehen die mittel- und langfristigen Aussichten zunehmend düster aus.

In einer kürzlich gehaltenen Rede vor dem taiwanesischen Parlament behauptete der Generaldirektor des Nationalen Sicherheitsbüros, Chen Ming-tong, dass Peking intensive interne Diskussionen über eine mögliche Invasion der taiwanesischen Pratas-Inseln in naher Zukunft geführt hat, die ein mögliches Vorspiel für eine umfassendere Invasion der Hauptinsel Taiwans sein könnte.

Die strategisch günstig gelegenen Inseln im Nordosten des Südchinesischen Meeres, die auch von Peking beansprucht werden, sind besonders verwundbar, da sie mehr als 250 Meilen von Taipeh entfernt liegen.

„Ein Angriff und die Eroberung der Pratas-Inseln – dieses Szenario, bei dem Krieg eingesetzt wird, um (Taiwan) zu Gesprächen zu zwingen – wird nach unserer Einschätzung nicht während der Amtszeit von Präsidentin Tsai stattfinden“, sagte Chen in einer Parlamentssitzung, nachdem er auf die Möglichkeit einer Invasion vor dem Ende der zweiten Amtszeit von Tsai im Jahr 2024 angesprochen worden war.

„Offen gesagt, haben sie dies intern schon einmal diskutiert… Wir haben offensichtlich ein gewisses Verständnis“, fügte er hinzu, ohne weitere Einzelheiten über seine Geheimdienstquellen zu nennen. „In den nächsten ein, zwei, drei Jahren, während der Amtszeit von Präsidentin Tsai, wird das nicht passieren“, fügte er hinzu.

Taiwans Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng hatte zuvor eine ähnliche Einschätzung geäußert, gleichzeitig aber davor gewarnt, dass eine „groß angelegte“ Invasion eher eine Frage von Jahren als von Jahrzehnten sein könnte.

„Was die Inszenierung eines Angriffs auf Taiwan betrifft, so haben sie derzeit die Fähigkeit dazu. Aber [China] muss den Preis dafür zahlen“, fügte er hinzu und betonte, dass die Spannungen zwischen den beiden Ländern den „ernstesten“ Stand in den mehr als 40 Jahren seiner Amtszeit erreicht hätten.

Unterdessen warnte der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi vor einer möglichen Invasion im Stil der Krim“, bei der sich die chinesischen Streitkräfte, ähnlich wie die russischen Operationen während der Invasion in der Ukraine, weitgehend auf asymmetrische Kriegsführung, Cyberangriffe, Wirtschaftssabotage und eingebettete Spezialeinheiten zusammen mit sympathisierenden Milizen stützen könnten, um den Inselstaat zu übernehmen. (Anm. Red. Natürlich war es keine Invasion, die von den Russen gesteuert war.)

In China hat die Kriegstrommel, die zunehmend von extremen nationalistischen Elementen im Internet angetrieben wird, einen Fieberpegel erreicht, der im ganzen Land Panikkäufe durch besorgte Bürger auslöst.

„Die Einnahme Taiwans könnte nur einen halben bis einen Tag dauern, maximal drei bis fünf Tage“, so ein chinesischer Einwohner gegenüber VICE World News. „Aber wenn ausländische feindliche Kräfte eine Blockade gegen unser Land errichten, können die Waren nicht mehr nach China gelangen und die Preise steigen“, fügte er hinzu und spiegelte damit die allgemeine Furcht vor einem ausgedehnten und internationalisierten Konflikt wider, falls China kinetische Maßnahmen gegen die Insel ergreift.

In einem kürzlich verbreiteten Artikel wurden sogar mögliche Investitionsmöglichkeiten in Taiwan erörtert, wenn die Insel zu Chinas „Provinz Taiwan“ wird.

Die chinesische Regierung hat das Risiko einer landesweiten Panik erkannt und damit begonnen, gegen „Wolfskrieger“-Websites und extrem nationalistische Internetnutzer vorzugehen, die einen Krieg und eine Zwangsbesetzung der selbstverwalteten Insel fordern.

Taiwanesische Flaggen wehen während einer Kundgebung von taiwanesischen Auswanderern in Hongkong. Foto: Facebook

Das Ausmaß der Krise wurde diese Woche bei einem historischen Besuch einer europäischen Parlamentsdelegation in Taipeh deutlich.

„Wir sind mit einer sehr einfachen, sehr klaren Botschaft hierher gekommen: Ihr seid nicht allein. Europa steht an eurer Seite“, sagte Raphael Glucksmann, der die Delegation leitete, der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen.

„Unser Besuch sollte als ein wichtiger erster Schritt betrachtet werden“, fügte er hinzu und betonte, dass „wir eine sehr konkrete Agenda mit hochrangigen Treffen und konkreten Schritten auf hoher Ebene brauchen, um eine viel stärkere Partnerschaft zwischen der EU und Taiwan aufzubauen“.

Der beispiellose Besuch folgte auf den seltenen Besuch des taiwanesischen Außenministers Joseph Wu in Europa im vergangenen Monat, bei dem er die Schaffung einer „demokratischen Lieferkette“ für die Zeit nach der Pandemie forderte, insbesondere angesichts der zentralen Rolle Taiwans in der globalen Produktion von Mikrochips und Halbleitern.

Während seiner Rede in der Slowakei erinnerte der in den USA ausgebildete Diplomat seine europäischen Amtskollegen an die „alarmierende Zunahme von Militärübungen, hybriden und kognitiven Kriegsführungsoperationen“, die China gegen Taiwan eingeleitet habe und die „unsere Demokratie akut bedrohen“, sagte er.

China hat sich lautstark über die wachsende internationale Unterstützung und die hochrangigen offiziellen Besuche ausländischer Würdenträger in Taiwan geärgert. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, verurteilte umgehend den allerersten Besuch einer EU-Delegation in Taipeh.

„Wir fordern die europäische Seite auf, ihre Fehler zu korrigieren und keine falschen Signale an die separatistischen Kräfte Taiwans zu senden, da dies sonst den Beziehungen zwischen China und der EU schaden wird“, sagte der chinesische Diplomat und unterstrich damit, wie Peking und der Westen schlafwandelnd auf einen Konflikt über Taiwan zusteuern.