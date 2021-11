Vermehrte Todesfälle weisen auf eine Entvölkerungs-Agenda hin

„Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die nächste Phase in einem Ausmaß Todesfälle beinhaltet, welche die bisherigen Behauptungen zu „Covid-19-Todesfällen“ verblassen lässt.“ – Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Pfizer Vizepräsident

Frage: Warum ist in Schottland die Sterblichkeit 2021 höher als 2020?

Antwort: Weil mehr Menschen sterben. Und der Grund dafür, dass mehr Menschen sterben, ist, dass mehr Menschen geimpft wurden. Mit anderen Worten: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der steigenden Sterblichkeit und dem Covid-19-Impfstoff.



Frage: Das können Sie nicht beweisen.



Antwort: Sie haben recht, das kann ich nicht. Die Beweise sind nur Indizien. Aber sie sind dennoch zwingend. Die steigende Sterblichkeitsrate ist zum Beispiel nicht nur in Schottland zu beobachten. Sie steigt auch in vielen der Länder, die Anfang des Jahres Massenimpfkampagnen gestartet haben. In allen Ländern ist ein deutlicher Anstieg der Gesamtsterblichkeit zu verzeichnen. Warum ist das so? Was machen sie im Jahr 2021 anders als in den Jahren zuvor?



Frage: Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen, aber ich glaube immer noch nicht, dass Sie genügend Beweise haben, um Ihr Argument zu belegen.



Antwort: Okay, dann sagen Sie es mir: Warum sterben im Jahr 2021 mehr Menschen als im Jahr 2020? Und vergessen Sie nicht, dass die Gesamtsterblichkeit nicht nur ein wenig gestiegen ist, sondern den Fünfjahresdurchschnitt übertrifft. Sehen Sie sich diesen jüngsten Beitrag von Alex Berenson bei Substack an:

In Schottland sind 87 % der Erwachsenen geimpft; die wöchentlichen Todesfälle liegen jetzt 30 % über dem Normalwert



14. Oktober, Dies ist ein Auszug aus dem Covid-19 Daily Dashboard von Public Health Scotland:



„Die 315 überzähligen Todesfälle, die in der vergangenen Woche verzeichnet wurden, stellen einen Anstieg von 30% gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt vor der Pandemie für diese Zeit des Jahres dar. Dies ist die 20. Woche in Folge, in der die Zahl der überzähligen Todesfälle über dem Fünfjahresdurchschnitt liegt, und die höchste seit der Woche, die am 10. Januar 2021 endete.“



Selbst wenn man die Covid-Todesfälle herausrechnet, lagen sie in der letzten Woche fast 20 % über dem Normalwert, und die Tendenz ist steigend. („In Schottland sind 87% der Erwachsenen geimpft; die wöchentlichen Todesfälle liegen jetzt 30 % über dem Normalwert“, Alex Berenson Substack:

Frage: Aber wie kann man auf der Grundlage von Daten aus nur einem Land ein Urteil fällen? Das ist doch lächerlich.



Antwort: Aber es ist nicht nur Schottland. Die gleiche Regel gilt für viele der Länder, die Anfang des Jahres Impfkampagnen gestartet haben. Hier ist mehr von Berenson:



Deutschland – die bevölkerungsreichste Nation Europas – gehört zu den Ländern, die eine ungewöhnlich hohe Gesamtsterblichkeit aufweisen, die NICHT auf Covid zurückzuführen ist.



Im September meldete Deutschland fast 78.000 Todesfälle, mehr als 10 Prozent höher als die erwartete Zahl, sagten Demografen der deutschen Regierung Anfang dieser Woche.



Presse: „Sterblichkeitszahlen (in Deutschland) im September 2021: 10% über dem Median der Vorjahre.“ („Es ist nicht nur das Vereinigte Königreich; auch in Deutschland liegen die Todesfälle aller Ursachen jetzt deutlich über dem Normalwert (80% der Erwachsenen sind vollständig geimpft)“, Alex Berenson Substack:

Und dann ist da noch das hier vom Twitter-Konto von Data Analyst (sehen Sie sich die Charts an):

Data Analyst @Data_is_Louder



26. Oktober. COVID-Rätsel Dänemark, Finnland und Norwegen: Die Zahl der Todesfälle ist höher als bei ihrem schlimmsten Covid-Ausbruch. Diese mysteriösen Todesfälle traten zeitgleich mit der Einführung der Impfung auf.

Dänemark — „2021 hat 5 Monate in Folge den 10-Jahres-Rekord an Todesfällen aus allen Ursachen gebrochen…..Covid-19 Todesfälle nahe Null im gleichen Zeitraum.“



Das Gleiche gilt für Irland, das Vereinigte Königreich und Israel. Werfen Sie einen Blick auf England (Alter 10 bis 59 Jahre).

Das Beunruhigende an dieser Grafik ist, dass sie zeigt, wie die Impfstoffe auf die Jungen abzielen. „Während sich die COVID-Todesfälle weitgehend auf ältere Menschen beschränken, sind es die jungen Menschen, die die Hauptlast der Impfschäden tragen. Laut VigiAccess, der Datenbank für unerwünschte Ereignisse der Weltgesundheitsorganisation, sind 41% der mehr als 2,4 Millionen bisher gemeldeten Impfschäden auf Personen unter 44 Jahren zurückzuführen, und nur sechs Prozent auf Personen über 75 Jahren.“ („Die wahre Pandemie hat gerade erst begonnen, und es sind die durch COVID-Impfungen verursachten Herzinfarkte bei jungen Menschen“, Lifesite News:

Das ist etwas, was Sie nicht in den Medien lesen werden, und das auch aus gutem Grund. Denn es würde ihr tödliches Ziel untergraben, den Impfstoff weiter hochzujubeln.



Hier ist mehr vom quantitativen Analysten Joel Smalley:

Joel@RealJoelSmalley



Wöchentliches Todesfall-Update der CDC. „Trotz“ über 80% vollständiger Impfung sind die Todesfälle bei den über 65-Jährigen in Florida seit dem 24. Juli um 14% höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Trotz“ eines Impfschutzes von mindestens 50% bei den unter 65-Jährigen sind die Todesfälle um 46% gestiegen und werden weiter zunehmen, wenn die Meldungen nachgeholt werden.

Die Beispiele sind überall im Internet zu finden. Man muss nicht sehr weit suchen. Überall dort, wo Massenimpfungen stattgefunden haben, ist auch die Mortalität gestiegen. Und – noch einmal – es handelt sich nicht um Covid-Todesfälle. Es handelt sich hauptsächlich um Herzinfarkte, Schlaganfälle, Blutgerinnsel, Kreislauferkrankungen und neurologische Probleme; dieselben durch Impfungen verursachten Krankheiten, vor denen uns die Ärzte und Wissenschaftler gewarnt haben, die uns von Anfang an die Wahrheit gesagt haben. Es hat sich herausgestellt, dass sie doch recht hatten.



Einfach ausgedrückt, die Impfstoffe erhöhen die Zahl der Todesfälle, anstatt sie zu verringern. Sie verschlimmern die Situation, anstatt sie zu verbessern. Sie halten die Krise aufrecht, anstatt sie zu beenden. Und deshalb zeigt die rote Linie in der Grafik nach oben. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird, solange wir das tun, was wir jetzt tun: Millionen von Menschen mit einem zytotoxischen Erreger impfen, der Blutgerinnsel, Entzündungen und Autoimmunität auslöst. Hier ist eine weitere Grafik aus Schottland mit einem kurzen Kommentar von The Daily Skeptic:

„…. wurde das Auftreten einer Covid-Epidemie im Sommer 2020 nicht beobachtet, wohl aber im Sommer 2021. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Jahren? Die offensichtliche Antwort ist die Einführung der COVID-19-Impfung. Im Jahr 2020 gab es kein COVID-19-Impfprogramm, aber im Jahr 2021 wurden die Covid-Impfungen nach und nach auf immer jüngere Altersgruppen ausgeweitet, ein Muster, das sich in der Häufung der Todesfälle widerspiegelt. …. Im Rahmen des Meldesystems für unerwünschte Ereignisse (Yellow Card)…. wurden in der britischen Bevölkerung bereits über 1.700 Todesfälle im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen registriert. Es spricht daher vieles dafür, dass die COVID-19-Impfung zu dem dramatischen Anstieg der Todesfälle in Schottland im Jahr 2021 beigetragen hat.“

(„Are Vaccines Driving Excess Deaths in Scotland, a Professor of Biology Asks“, The Daily Skeptic)

Haben Sie bemerkt, wie die Medien versuchen, den plötzlichen Anstieg der Sterblichkeit zu vertuschen? Hier ist ein gutes Beispiel aus einem Artikel im britischen Telegraph:

„Während die Aufmerksamkeit weiterhin fest auf Covid-19 gerichtet ist, zeichnet sich in Großbritannien still und leise eine zweite Gesundheitskrise ab. Seit Anfang Juli hat es Tausende von Todesfällen gegeben, die nicht durch das Coronavirus verursacht wurden. Nach Ansicht von Gesundheitsexperten ist dies für den Sommer höchst ungewöhnlich. Obwohl in den Wintermonaten, wenn kaltes Wetter und saisonale Infektionen den NHS unter Druck setzen, mit übermäßigen Todesfällen zu rechnen ist, herrscht im Sommer normalerweise Flaute.

Dieses Jahr ist ein beunruhigender Ausreißer.

Nach Angaben des Office for National Statistics (ONS) gab es seit dem 2. Juli 9.619 überzählige Todesfälle in England und Wales, von denen 48 Prozent (4.635) nicht durch Covid-19 verursacht wurden.

Wenn also all diese zusätzlichen Menschen nicht am Coronavirus sterben, woran sind sie dann gestorben?

Daten von Public Health England (PHE) zeigen, dass in diesem Zeitraum 2.103 zusätzliche Todesfälle durch ischämische Herzkrankheiten, 1.552 durch Herzinsuffizienz sowie 760 zusätzliche Todesfälle durch zerebrovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall und Aneurysma und 3.915 durch andere Kreislauferkrankungen registriert wurden.“ („Tausende von Menschen sterben mehr als üblich … aber nicht an Covid“, Telegraph)

Dem Artikel zufolge gab es also:

24 % mehr Todesfälle durch Herzversagen als im Ausgangswert

19 % ischämische Herzkrankheiten

16 % zerebrovaskuläre Erkrankungen (Schlaganfälle)

18% andere Kreislauferkrankungen

All diese zerebrovaskulären, kardialen und kreislaufbedingten Erkrankungen sind nicht plötzlich im Jahr 2021 vom Himmel gefallen. Es sind durch Impfungen verursachte Verletzungen. Können Sie das sehen?

Und sie sind alle mit dem Spike-Protein verbunden, das der „biologische Wirkmechanismus“ ist, der „Blutgefäße und Organe schädigt und Blutgerinnsel verursacht, die einen Menschen töten können“ (Zitat: Dr. Peter McCullough)

Haben Sie sich gefragt, warum in diesem Jahr mehr Menschen an Covid gestorben sind als im gesamten Jahr 2020? Laut Johns Hopkins starben im Jahr 2020 in den Vereinigten Staaten 353.000 Menschen an Covid. Aber in nur 10 Monaten im Jahr 2021 sind 390.000 Menschen gestorben. Wie kann das sein? Immerhin:

– Sind viele der extrem gefährdeten Menschen bereits gestorben

– Sagen die Experten, Delta sei nicht so tödlich wie die ursprüngliche Wuhan-Infektion

– Haben 100 Millionen Menschen (nach Angaben der CDC) Covid bereits überlebt und sind nun natürlich immun

– Sind 190 Millionen Menschen doppelt geimpft worden.

Dies sind vier Gründe, warum die Todesfälle zurückgehen sollten.

Aber sie nehmen nicht ab, sondern zu.

Und warum?

Wegen des Impfstoffs, deshalb.

Und warum sind die Länder mit den höchsten Covid-19-Todesraten auch die am meisten geimpften Länder?

Weil „es eine massive positive Korrelation zwischen dem Prozentsatz der Impfungen und den Todesfällen gibt„.

Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Überprüfen Sie es selbst. Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an.

Erst kürzlich hat Professor Norman Fenton von der Queen Mary London University die Statistiken der Regierung (ONS) durchforstet, um herauszufinden, ob er „das Gesamtrisiko-Nutzen-Verhältnis von Covid-19-Impfstoffen“ bestimmen kann, indem er „die Gesamtsterblichkeitsraten zwischen Geimpften und Ungeimpften in jeder Alterskategorie“ vergleicht.

Seine Überlegungen zu diesem Thema waren einfach:

„Wenn Covid so gefährlich ist wie behauptet – und wenn der Impfstoff so wirksam ist wie behauptet – dann sollten wir inzwischen viel mehr Covid-bedingte Todesfälle unter den Ungeimpften gesehen haben als unter den Geimpften….(und) Wenn der Impfstoff so sicher ist wie behauptet, dann sollte es nur sehr wenige Todesfälle aus Ursachen geben, die nicht mit Covid zusammenhängen, unter den Geimpften als unter den Ungeimpften (in jeder Altersgruppe). Die Zahl der Todesfälle aller Ursachen sollte also bei den Ungeimpften höher sein als bei den Geimpften (in jeder Altersgruppe), was bestätigt, dass der Nutzen der Impfung die Risiken überwiegt.“ (Diskrepanzen und Ungereimtheiten in den Datensätzen der britischen Regierung beeinträchtigen die Genauigkeit des Vergleichs der Sterblichkeitsraten zwischen Geimpften und Ungeimpften“):

Ganz einfach, oder? Mit anderen Worten: Wenn der Impfstoff so gut ist, dann sollte das aus den Daten hervorgehen. Aber das ist nicht das, was Fenton gefunden hat. Er fand genau das Gegenteil. Er fand heraus, dass die Gesamtmortalität bei Geimpften höher ist als bei Ungeimpften. (Und je nachdem, wie man die Daten interpretiert, könnte sie deutlich höher sein.) Fenton hoffte, dass seine Analyse die Debatte über das laufende Impfprogramm beeinflussen würde, aber stattdessen wurde er bösartig als Rechtsextremist denunziert, was jedem passiert, der es wagt, das offizielle Narrativ in Frage zu stellen. Hier ist mehr von NPR:

„In der Notaufnahme des Sparrow-Krankenhauses in Lansing, Michigan, haben die Mitarbeiter Mühe, Patienten zu versorgen, die viel kränker sind als je zuvor. Tiffani Dusang, die pflegerische Leiterin der Notaufnahme, vibriert förmlich vor aufgestauter Angst, wenn sie all die Patienten sieht, die auf einer langen Reihe von Tragen liegen, die gegen die beigen Wände der Krankenhausflure gedrückt werden. „Es ist schwer mit anzusehen“, sagt sie in ihrem warmen texanischen Tonfall.

Aber es gibt nichts, was sie tun kann. Die 72 Zimmer der Notaufnahme sind bereits voll belegt.

„Ich fühle mich immer sehr, sehr schlecht, wenn ich den Flur entlang gehe und sehe, dass die Leute Schmerzen haben oder schlafen müssen oder Ruhe brauchen.

Selbst in Teilen des Landes, in denen COVID-19 das Gesundheitssystem nicht überfordert, kommen die Patienten kränker in die Notaufnahme als vor der Pandemie, ihre Krankheiten sind weiter fortgeschritten und benötigen eine kompliziertere Behandlung.

Monatelange Verzögerungen bei der Behandlung haben die chronischen Erkrankungen verschlimmert und die Symptome verschlimmert. Ärzte und Krankenschwestern berichten, dass der Schweregrad der Erkrankungen sehr unterschiedlich ist und u. a. Bauchschmerzen, Atemprobleme, Blutgerinnsel, Herzprobleme und Selbstmordversuche umfasst.“(„Notaufnahmen sind jetzt überschwemmt mit schwerkranken Patienten – aber viele haben nicht einmal COVID“, NPR:

Ich wiederhole: „Bauchschmerzen, Atemprobleme, Blutgerinnsel, Herzkrankheiten“. Mit anderen Worten: Die Überfüllung der Notaufnahmen könnte ebenso gut mit durch Impfungen verursachten Verletzungen wie mit „verzögerten Behandlungen“ zusammenhängen. Es fällt auf, dass der Autor über die ausufernden Notaufnahmen wirklich besorgt zu sein scheint, aber nicht ein einziges Mal den Elefanten im Raum erwähnt: den Impfstoff. War das nur ein Ausrutscher seinerseits oder wollte er seine Leser von Anfang an hinters Licht führen?

Und dann ist da noch dieses Kleinod in der New York Post, das versucht, die Öffentlichkeit auf den Ansturm von „thromboembolischen“ Erkrankungen vorzubereiten, mit denen wir in naher Zukunft konfrontiert sein werden. Der Artikel trägt den treffenden Titel „Der wenig bekannte Herzinfarkt, der ‚fitte und gesunde‘ Frauen schon im Alter von 22 Jahren trifft“. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Artikel:

„Wenn man an einen Herzinfarkt denkt, stellt man sich sofort jemanden vor, der schon älter ist und vielleicht schon gesundheitliche Probleme hat. Doch Experten haben davor gewarnt, dass auch Frauen im Alter von 22 Jahren von einer wenig bekannten Krankheit betroffen sein können.

Spontane Koronararteriendissektion (SCAD) tritt auf, wenn sich ein Riss in einem Blutgefäß des Herzens bildet, berichtet die New York Post. Er kann den Blutfluss zum Herzen verlangsamen oder blockieren und so einen Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder einen plötzlichen Tod verursachen, so Experten der Mayo Clinic.

Im Allgemeinen handelt es sich um eine seltene Erkrankung, aber die Ärzte raten Frauen dringend, eine Diagnose zu stellen und sich behandeln zu lassen, wenn die Symptome auftreten. Die Erkrankung tritt am häufigsten bei Frauen im Alter von 30 bis 60 Jahren auf – Experten warnen jedoch davor, dass sie auch fitte und gesunde Frauen im Alter von 22 Jahren trifft.“

Haben Sie das verstanden? Laut der Post ist es also völlig normal, dass eine fitte 22-Jährige einen Herzinfarkt erleidet. Glauben Sie vielleicht, dass der Autor versucht, die Haltung gegenüber Impfschäden zu mildern, bevor sie uns wie eine Tonne Ziegelsteine treffen? Das tut er in der Tat, genau wie der Artikel in der Times of India über den prominenten Superstar und Fitnessfan Puneeth Rajkumar, der vor wenigen Tagen an einem Herzstillstand starb. Er war 46 Jahre alt. Nach Angaben der Times of India:

„Rajkumars plötzlicher Tod hat einmal mehr die Gefahren aufgezeigt, mit denen viele Menschen in ihren 30ern und 40ern heute konfrontiert sind, nämlich das zunehmende Risiko von Herzkrankheiten und Herzstillständen….(Rajkumar) erlitt ein massives Herzleiden, während er im Fitnessstudio trainierte. Rajkumar war als ausgesprochen fit und gesund bekannt und trainierte häufig…

Die Zahl der Herzstillstände, die bei Menschen in jungen Jahren oder sogar in den 20ern zu beobachten sind, hat schockierend zugenommen. Während Herzkrankheiten und Herzstillstände im Allgemeinen als „Alterskrankheit“ angesehen wurden, ist das nicht mehr der Fall und jetzt ein Warnzeichen, das Ärzte dringend beachten sollten. …

Wegen der Pandemie haben die Ärzte auch betont, dass die Sorge um die Gesundheit des Herzens in den Hintergrund getreten ist, und es ist jetzt wahrscheinlicher als früher, dass Menschen an stillen Herzinfarkten und Herzstillständen leiden.“ („Kannada-Schauspieler Puneeth Rajkumar stirbt im Alter von 46 Jahren, er erlitt einen schweren Herzstillstand beim Training“, Times of India)

Sieht es so aus, als hätten die Medien ihre Rolle als Komplizen der Massenvernichtung akzeptiert, oder ist das eine Übertreibung?

Auf jeden Fall ist in naher Zukunft mit einer Flut ähnlicher Artikel zu rechnen, die überall auftauchen werden. Artikel wie dieser:

„Körperliche Aktivität kann das Herzinfarktrisiko erhöhen – Neue Erkenntnisse überwiegen nicht die gesundheitlichen Vorteile von Bewegung, betonen Forscher“, The Irish Times

Oder dies:

„Herzinfarkte bei jungen Menschen nehmen zu“, The Hindu

Oder dies:

„Die Zahl der Herzinfarkte ist im Jahr 2021 gestiegen, wobei das Alter keine Rolle spielt; hier ist, was dazu geführt hat“, cnbctv18

Können Sie erkennen, was hier vor sich geht? Diese Artikel wurden alle mit dem gleichen Ziel verfasst, nämlich der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass die außergewöhnliche Welle von Todesfällen unter gesunden jungen Menschen völlig normal ist. („Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter.“) Aber natürlich ist nichts davon normal. Es ist alles erschreckend seltsam und schockierend, weshalb wir uns so sehr auf die überzähligen Todesfälle und die Gesamtmortalität konzentrieren. Denn wir glauben, dass diese die nötigen Beweise liefern werden, um zu zeigen, dass der Impfstoff ein entscheidender Bestandteil der Entvölkerungsagenda der Elite ist, die darauf abzielt, die Weltbevölkerung um Milliarden von Menschen zu reduzieren. Wir glauben nach wie vor, dass das wirklich der Fall ist. Die großen Geldgeber haben beschlossen, ein paar Milliarden von uns Kakerlaken auszurotten, damit sie mehr Platz zum Parken ihrer Learjets haben. Zufälligerweise haben sie sich für den Impfstoff entschieden, weil er eine „weniger chaotische“ Alternative dazu ist, uns mit Maschinengewehren auf den Straßen niederzumähen. Nicht, dass sie deswegen keinen Schlaf finden würden.

Ihr fragt euch, wie es mit dem Plan weitergeht? Seht es euch an:

„Laut Statistiken zur Gesamtmortalität ist die Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar 2021 und August 2021 gestorben sind, um 18 % höher als die durchschnittliche Todesrate zwischen 2015 und 2019.“

Und hier ist ein Ausschnitt aus einem Artikel, der seine Daten aus verschiedenen Untersuchungen gewonnen hat. Seht es euch an:

„Ist die COVID Impfung für die überhöhten Todesfälle verantwortlich?…

Matthew Crawford vom Rounding the Earth Newsletter untersuchte die Sterblichkeitsstatistiken vor und nach der Einführung der COVID-Impfung… Crawford untersuchte auch Daten aus Ländern, die eine hohe Impfquote und gleichzeitig eine sehr niedrige COVID-19-Rate aufweisen. Auf diese Weise kann man sich ein besseres Bild davon machen, ob die COVID-Impfungen für die überzähligen Todesfälle verantwortlich sein könnten und nicht die Infektion selbst.

Er ermittelte 23 Länder, die diese Kriterien erfüllen und in denen 1,88 Milliarden Menschen leben, also etwa ein Viertel der Weltbevölkerung… Crawford nahm eine Reihe von Anpassungen vor, um Ausreißer zu entfernen, die die Datensätze verzerren könnten, (aber) nachdem er Nationen mit mehr als 100 COVID-Todesfällen pro Million vor ihrem Impfprogramm entfernt hatte, kam er auf 13 Länder mit einer Gesamtbevölkerung von 354 Millionen….

Bemerkenswerterweise ist die Zahl der COVID-Todesfälle in diesen 13 Ländern nach der Impfung 11,61 Mal höher als vor der Einführung der Impfungen. In fünf der 13 Länder wurden satte 90 % der COVID-19-Todesfälle nach Beginn der Impfkampagnen registriert.

„Auf den ersten Blick bestätigen diese Ergebnisse die These, dass die experimentellen Impfstoffe tödlich sind“, schreibt Crawford. „Zumindest ist dies ein weiteres dramatisches Sicherheitssignal, das die Behörden, denen unsere Gesundheit am Herzen liegt, anspornen sollte, sich an den Tisch zu setzen und darüber zu diskutieren, wie sie die Daten, die sie nicht auswerten, verfeinern können …“ („Sind die COVID-Impfungen für steigende Sterblichkeitsraten verantwortlich?“ Mercola.com:

Interessant, nicht wahr? Wenn man also die Länder nimmt, in denen es nicht viele Viren gibt, und trotzdem tonnenweise Menschen impft, dann kann man wirklich sehen, wie viele Menschen durch den Impfstoff getötet werden. Mindestens 10-mal so viele!

Im Gegensatz dazu sind in Ländern, in denen sich viele Viren ausbreiten, die schädlichen Auswirkungen des Impfstoffs viel weniger sichtbar. Aber wie man es auch dreht und wendet, das Spike-Protein untergräbt die lebenswichtige Infrastruktur des Körpers, indem es das Gefäßsystem schwächt, gesunde Zellen und Mitochondrien abtötet, die Killer-Lymphozyten erschöpft und das Immunsystem kurzschließt. Die Folgen dieses grausamen Angriffs können unzählige Krankheiten sein, die sich unweigerlich aus einem durch Krankheitserreger geschädigten Kreislaufsystem entwickeln, darunter Herzstillstand, Schlaganfall, Lungenembolie, Autoimmunität und eine ganze Reihe anderer. Gegenwärtig scheint der Herzinfarkt die Liste anzuführen. Sehen Sie sich diesen kurzen Beitrag von Dr. Peter McCullough an:

NSTEMI-Herzinfarkte, die durch Blutgerinnsel verursacht werden, sind weltweit eine Pandemie

Eine bestimmte Art von Herzinfarkt ist weltweit auf dem Vormarsch. Mediziner in Schottland haben einen starken Anstieg einer potenziell tödlichen Art von Herzinfarkt, dem sogenannten NSTEMI, festgestellt. Dieser Zustand ist die Folge von teilweise blockierten Arterien, die die Blutzufuhr zum Herzen unterbrechen. Er verursacht weniger Gewebeschäden als ein normaler STEMI, kann aber ebenso tödlich sein …. Die Zahl der STEMI-Infarkte ist seit Jahren stabil geblieben, hat aber in letzter Zeit stark zugenommen… Im Sommer musste das Krankenhaus die Zahl der kardiologischen Betten um 44 Prozent erhöhen, da die Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit der steigenden Zahl von Herzinfarktpatienten konfrontiert waren….

Eine Pandemie von Herzinfarkten, die durch eine zytotoxische Injektion ausgelöst wird, die ihren Opfern Schaden zufügt, ob sie nun sterben oder nicht. Ist das eine zutreffende Zusammenfassung des Covid-19-Impfstoffs?

Ja, ist es. Hier ist mehr von The Expose:

„Daten des CDC in den USA zeigen, dass seit Beginn des Covid-19-Impfprogramms in den USA die Todesfälle aufgrund von ‚anormalen klinischen Befunden, die nicht anderweitig klassifiziert werden‘ im Vergleich zu den Werten vor der Covid-19-Impfung exponentiell angestiegen sind…

Zu den Todesfällen in dieser Kategorie gehören Fälle, bei denen keine genauere Diagnose gestellt werden konnte… oder die Symptome schwer zu bestimmen waren… oder die Fälle wurden an andere Stellen überwiesen)

„…die Zahl der Todesfälle aufgrund abnormaler klinischer Befunde … blieb seit Februar 2020 konstant bei durchschnittlich etwas mehr als 1.000 pro Woche und lag auch vor dem Ausbruch der angeblichen Pandemie in den USA auf diesem Niveau. Gegen Ende März/Anfang April 2021 kam es jedoch zu einem plötzlichen Anstieg der wöchentlich registrierten anormalen Todesfälle, die bis Mitte September plötzlich auf über 7.000 pro Woche anstiegen, was einem Anstieg von 600 % gegenüber dem wöchentlichen Durchschnitt vor Beginn der Covid-19-Impfung entspricht.

Die Frage ist natürlich, warum?

…Das Einzige, was Millionen von Menschen gemeinsam haben, seit die abnormalen Todesfälle entgegen dem erwarteten Durchschnitt zu steigen begannen, ist, dass Millionen von Menschen eine experimentelle Injektion erhalten haben, für die es keine Langzeitsicherheitsdaten gibt, um zu wissen, welche Folgen das haben wird.

Die offiziellen Daten der CDC deuten darauf hin, dass die Folgen einer experimentellen Massenimpfung ein schockierend steiler Anstieg der Zahl der Todesfälle aufgrund anormaler, nicht identifizierter Ursachen ist…“ („Investigation: Offizielle CDC-Daten zeigen einen schockierend hohen Anstieg der Todesfälle aufgrund abnormaler unbekannter Ursachen seit Beginn der Covid-19-Impfungen“, The Expose)

Der Artikel deckt sich mit den vielen Berichten von Krankenschwestern, die von Patienten mit ungewöhnlichen Symptomen berichten, die sich einer herkömmlichen Diagnose entziehen. Angesichts der einzigartigen Eigenschaften des Spike-Proteins, dessen heimlicher Angriff auf das Gefäßsystem bereits einen Tsunami von kardiovaskulären, neurologischen und immunologischen Krankheiten ausgelöst hat, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, sollte dies nicht überraschen. All diese Todesfälle lassen sich auf einen „giftigen Todesschuss“ zurückführen, der die Gesamtsterblichkeit unaufhaltsam in die Höhe treibt und gleichzeitig immer jüngere Menschen tötet. Wenn Sie das bezweifeln, dann schauen Sie sich an, wie viele Sportler kurz nach der Injektion sterben. Das ist eine Geschichte, die jeden normalen Menschen zutiefst deprimieren muss.

„Weltweiter Anstieg bei Sportlern, die plötzlich Gesundheitsprobleme und Tod erleiden“

Und schaut euch auch dieses aufschlussreiche 2-minütige Video in Englisch über Herzstillstand und unser gefälschtes Meldesystem für Impfstoffverletzungen an. (VAERS)

Dr. Mike Yeadon fasste die jüngsten Entwicklungen in einem Kommentar zusammen, den er erst letzte Woche auf dem Morningstar Channel veröffentlichte. Er sagte.

„Es gibt kein logisches Endspiel … außer totalitärer Tyrannei … und Massenentvölkerung … Einige Kollegen stimmen dem Teil mit der Tyrannei zu, scheuen aber vor der Entvölkerung zurück. (Aber) die Beweise deuten eindeutig darauf hin.“

In der Tat, das stimmt.