Asiatimes: Was der Sieg von Raisi für den Iran und die Welt bedeutet

asiatimes.com: Der als Präsident gewählte Geistliche wurde von den USA wegen Rechtsverletzungen sanktioniert und hat keine relevante Erfahrung in Staatskunst oder Außenpolitik.

Es ist offiziell: Hardliner-Kleriker Ebrahim Raisi ist Irans neuer Präsident und wird im August offiziell die Nachfolge von Hassan Rouhani antreten. Weniger klar ist die neue außenpolitische und wirtschaftliche Ausrichtung der Islamischen Republik.

Raisi erhielt 17,9 Millionen Stimmen und damit 61,9 Prozent der Stimmen in einem Ergebnis, das durch die Disqualifikation von reformorientierten und gemäßigten Kandidaten vorweggenommen wurde.

Raisi, ein Liebling des konservativen Establishments, ließ sich am Samstagabend im Osten Teherans von seinen Anhängern feiern, ungeachtet der Millionen Iraner, die die Wahlen boykottiert hatten. Wie von vielen Beobachtern erwartet, war die Wahlbeteiligung mit 48,8 Prozent ein Rekordtief in der Geschichte der Islamischen Republik.

Der Boykott war ein stiller Protest gegen die vielen wirtschaftlichen Probleme des Landes, die zunehmenden sozialen und politischen Restriktionen und andere Missstände, die sich aufgetürmt haben, seit der ehemalige US-Präsident Donald Trump 2018 aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) ausgestiegen ist und damit den Untergang der Reformbewegung des Landes besiegelt hat.

Viele Iraner erkannten, dass die Wahl vom 18. Juni eher eine Krönung als eine demokratische Wahl war, und dass das Establishment den Sieger bestimmt hatte.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, schieden einige Tage vor der Wahl die konservativen Kandidaten Saeed Jalili und Alireza Zakani zugunsten von Raisi aus dem Rennen aus, was sicherstellte, dass der Wettbewerb noch weniger umkämpft war und den Weg für eine absolute Konsolidierung der Macht in den Händen der Ultrakonservativen ebnete, die dem Obersten Führer gegenüber loyal sind, was einige als einen Marsch sehen, der den Iran zu einer Ein-Staat-Partei macht.

Raisi, dem es an diplomatischer oder staatsmännischer Erfahrung mangelt, ist seit März 2019 Irans oberster Richter und hat fast seine gesamte Karriere im Justizwesen verbracht. Der 60-Jährige wird auch spekuliert, der nächste in der Reihe zu sein, um den Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei zu ersetzen, der 82 Jahre alt ist und die Position seit 32 Jahren innehat.

Raisis Aufstieg wirft Fragen über die Zukunft der Beziehungen des Irans zum Westen und insbesondere zu den USA auf. Im Laufe der Jahre hat er scharfe anti-westliche und anti-amerikanische Ansichten geäußert und wird wahrscheinlich einen Rückschritt der iranischen Beziehungen zur Europäischen Union überwachen, nachdem die scheidende Rouhani-Regierung acht Jahre lang ein Engagement forciert hatte.

Im Dezember 2020 sagte Raisi vor einer Gruppe von Studenten, die USA seien „schwächer als je zuvor“, und fügte hinzu: „Übereifer für Verhandlungen mit den USA ist ein großer Irrtum, und die USA als gut gegen schlecht zu beschönigen, ist falsch.“

Als Oberster Richter hat sich Raisi einige Male in außenpolitische Äußerungen verrannt und sagte kürzlich: „Die Unterdrückung und das imperiale Auftreten der Vereinigten Staaten ändert sich weder mit den Republikanern noch mit den Demokraten … und was die Vereinigten Staaten enttäuscht, ist die Stärke des islamischen Iran.“

Nach der Ermordung des populären Quds-Force-Kommandeurs Qasem Soleimani im Januar 2020 sagte Raisi, die USA seien die „klare Manifestation des staatlich geförderten Terrorismus“ und dass „die US-Präsenz in der Region nichts als Unsicherheit hervorgebracht hat und Chaos und Störung der Stabilität in der Region hervorruft.“

Raisi ist wegen seiner angeblichen Rolle bei groben Menschenrechtsverletzungen mit US-Sanktionen belegt. Im November 2019 setzte ihn die Donald Trump-Administration auf die schwarze Liste, weil er 2018 grünes Licht für die Hinrichtung von sieben Kinderstraftätern gab, mindestens 90 Kinderstraftäter in die Todeszelle brachte und mindestens acht prominente Menschenrechtsanwälte inhaftierte.

Das Office of Foreign Assets Control zitierte auch Raisis Mitgliedschaft in einer „Todeskommission“, die 1988 die Hinrichtung von 5.000 Gefangenen abgesegnet hat. Raisi hat sich nie öffentlich zu den Vorwürfen des Rechtsmissbrauchs geäußert, aber seine Justiz ist berüchtigt für ihre strengen Urteile und den häufigen Rückgriff auf die Todesstrafe.

Im Jahr 2020 wurden mehr als 246 Menschen durch den Staat hingerichtet. Amnesty International hat berichtet, dass Hinrichtungen zunehmend als Instrument der politischen Repression eingesetzt werden.

In seiner Rolle als Erster Stellvertretender Oberster Richter von 2004 bis 2014 war Raisi einer der Verantwortlichen für die brutale Niederschlagung der Grünen Bewegung von 2009, die als Reaktion auf weit verbreitete Wahrnehmungen von Wahlbetrug und Wahlfälschung durch den Hardliner und ehemaligen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad entstand, der sich eine zweite Amtszeit sichern wollte.

Während nur wenige Staatsoberhäupter der Welt dem gewählten Präsidenten bisher Glückwünsche schickten, warf Amnesty International kaltes Wasser auf seinen Sieg und sagte, er müsse „wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht werden.“

„Dass Ebrahim Raisi zum Präsidenten aufgestiegen ist, anstatt dass gegen ihn wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit – Mord, Verschwindenlassen und Folter – ermittelt wird, ist eine düstere Erinnerung daran, dass im Iran Straflosigkeit herrscht“, sagte Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard.

Einige Experten sagen, dass die Biden-Administration versuchen könnte, Raisi zu engagieren, um die flüchtigen Fortschritte bei der Wiederherstellung des JCPOA unter Rouhani zu verfolgen, aber die Bilanz des neuen Präsidenten wird Biden innehalten lassen, da Menschenrechte ein zentraler Bestandteil seiner Außenpolitik sind und ein fester Bestandteil der Verhandlungen des Westens mit Teheran waren.

„Es steht außer Frage, dass er aufgrund seiner Vergangenheit eine schwere Zeit haben wird“, sagte Sohail Jannessari, ein außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Pompeu Fabra Universität in Barcelona.

„Gruppen werden wahrscheinlich europäische Sanktionen gegen ihn fordern, während er bereits auf der US-Sanktionsliste steht, und er wird vielleicht nicht einmal in die westliche Welt reisen können.“

Sicher ist, dass Raisi nicht der erste iranische Präsident mit einer mangelhaften Menschenrechtsbilanz sein wird. Einige Iran-Kenner glauben, dass die internationale Gemeinschaft versuchen wird, mit ihm zusammenzuarbeiten und ein Auge auf seine Übertretungen zu werfen.

Es wird erwartet, dass der gewählte Präsident die Dynamik hinter der Wiederbelebung des JCPOA beibehalten und von neuen militärischen Abenteuern in der Region Abstand nehmen wird, die die Gespräche in Wien zum Scheitern bringen könnten.

Talal Mohammad, ein akademischer Besucher am St. Antony’s College der Universität Oxford, sagt, dass eine Wiederaufnahme der antiwestlichen Rhetorik wahrscheinlich ist, aber die Raisi-Regierung wird das Atomabkommen nicht aufgeben, wenn es von der Rouhani-Regierung in den letzten Wochen ihrer Amtszeit wiederbelebt wird.

„Es besteht kein Zweifel, dass die neue Regierung ihr Bestes tun wird, um das JCPOA am Leben zu erhalten. Diese Angelegenheit ist nicht nur für den Präsidenten. Es ist eine Angelegenheit, die die Aufsicht hat und bis hinauf zum Obersten Führer geht“, sagte er gegenüber Asia Times.

„Es besteht jedoch eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Raisi-Administration nicht über die iranischen Raketenfähigkeiten, das Sponsoring regionaler Gruppen wie Hamas und Hisbollah, Bashar Assad in Syrien und Regime bis hin zu Venezuela verhandeln wird, einfach weil dies keine Angelegenheiten sind, über die allein der Präsident entscheidet.“

Analysten sagen, eine von Raisis Schwächen sei, dass ihm ein exklusives politisches Markenzeichen fehlt, das er im Inland und auf internationaler Ebene vertreten kann, was am Ende dazu führen könnte, dass seine populäre Basis erodiert. In der Tat fehlt ihm das Charisma des früheren reformistischen Präsidenten Mohammad Chatami, und er strahlt auch nicht die Demagogie aus, die Ahmadinedschad mit großem Erfolg eingesetzt hat.

Die Präsidentschaft wird ein Lackmustest für Raisis Eignung sein, die Nachfolge des Obersten Führers Khamenei anzutreten, da Gerüchte über eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes schon seit mehreren Jahren kursieren.

Raisis außenpolitisches Team wird höchstwahrscheinlich aus konservativen Gesandten und wenig bekannten Diplomaten aus den Reihen des mächtigen Korps der Islamischen Revolutionsgarden bestehen.

Er könnte auch Unterstützung von Saeed Dschalili suchen, dem ultrakonservativen Ideologen, der als Ahmadinedschads Unterhändler für das Atomprogramm acht Jahre lang die Chance verspielt hat, die Pattsituation mit dem Westen zu beenden.

„Mit jemandem, der so unerfahren und uncharismatisch ist wie Raisi, an der Spitze, wird er sich vielleicht mehr auf befreundete Diplomaten verlassen, als wir es in der Vergangenheit aus dem Iran gesehen haben. Auf sich allein gestellt hat er nicht versucht, ein klares politisches Narrativ zu entwickeln, das er wie Ahmadinedschads Populismus verkaufen kann“, sagte Shahed Ghoreishi, ein Fellow bei der Denkfabrik Defense Priorities und Mitarbeiter von Responsible Statecraft.

„Raisi ist laut Gerüchten ein Ersatz für Khamenei, aber wenn er als Präsident unpopulär bleibt, wird er diese Chance verlieren, auch bei den Figuren des Establishments“, sagte er der Asia Times.

Generell sollten sich die Iraner mit Raisi auf Neuland gefasst machen, da wenig darüber bekannt ist, wie er mit der taumelnden Wirtschaft und anderen wichtigen Politikbereichen umgehen wird, während das Land darum kämpft, sich von den Verwüstungen zu erholen, die Covid-19 angerichtet hat.

Eines ist klar: Alle Zweige der Regierung und die Streitkräfte werden jetzt von den Konservativen dominiert, und das Ein-Pferde-Rennen, das Raisi die Präsidentschaft bescherte, wird den Hardlinern die Möglichkeit nehmen, die Schuld für die vielen Mängel und Misserfolge des Landes auf Reformisten wie den scheidenden Rouhani abzuwälzen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich herausstellt, ob diejenigen, die hinter Raisi stehen, tatsächlich Pläne haben, die Wirtschaft des Landes und sein internationales Ansehen zu verbessern, oder ob sie den Iran in eine größere Isolation steuern und möglicherweise sogar den Untergang der Islamischen Republik für einen antidemokratischen Einparteienstaat ausrufen werden.